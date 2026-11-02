Nuevos criterios basados ​​en el rendimiento establecidos para “garantizar que los pilotos que compiten delante hayan demostrado la experiencia y la capacidad de correr de forma segura”.

Ahora se requerirá un 'Número LT Pro' para que los ciclistas compitan en la categoría profesional en todos los eventos de Life Time, desde el Sea Otter Qualifier en abril hasta eventos individuales que forman parte de la serie todoterreno Life Time Grand Prix, incluido Unbound Gravel 200.

Muchos atletas recibirán aprobación automática para un número LT Pro, según resultados anteriores en eventos profesionales de Life Time, la serie Life Time Grand Prix, así como el estado en campeonatos nacionales y mundiales relacionados con bicicleta de montaña o gravel.

Life Time, que posee y opera más de 195 clubes deportivos en los EE. UU. y Canadá, así como eventos de resistencia, ciclismo y carreras, también describió los factores considerados por un comité de selección que analizará los resultados en grupos de edad y carreras fuera de la familia Life Time.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

La seguridad fue el factor determinante para implementar los nuevos criterios, basados ​​en los resultados y en la experiencia pasada. El proceso también fue visto como una forma de “profesionalizar aún más el deporte”, ya que el Life Time Grand Prix entra en su sexta temporada en 2027.

“Nos encanta que nuestros eventos reúnan a atletas de todas las edades y habilidades, y creen oportunidades para que las personas se desafíen a sí mismas. Al mismo tiempo, los eventos con participantes masivos como Unbound y Leadville son rápidos y pueden estar muy llenos, particularmente al frente del campo.

te puede gustar



El Rad Dirt Fest regresa al Life Time Grand Prix en 2027 para una serie de siete eventos con reglas de selección ajustadas



Gran Premio de por vida 2026



Choque de calendarios: los sistemas chocan y los ciclistas se ven obligados a elegir entre el Life Time Grand Prix y el Campeonato Mundial UCI Gravel.

“Establecer criterios claros y basados ​​en el rendimiento para la salida Pro ayuda a garantizar que los ciclistas que compiten al frente hayan demostrado la experiencia y la capacidad de correr de manera segura a ese nivel, al tiempo que proporciona un camino transparente para que los atletas se ganen su lugar”, afirmó Michelle Duffy, directora del Life Time Grand Prix, en el anuncio del jueves.

En el pasado, los propios atletas habían expresado su preocupación por la lucha por posicionarse al frente de los campos de élite, especialmente en las dos carreras más exigentes: Unbound Gravel 200 y Leadville Trail 100 MTB.

Durante el Unbound Gravel 200 hace dos años, hubo varios choques que involucraron a ciclistas menos experimentados con contendientes del Gran Premio en las primeras seis millas. Los nuevos protocolos ayudarán a garantizar que los corredores hayan “demostrado la capacidad y la experiencia para competir al frente de las salidas rápidas” antes de alinearse, según Life Time.

Este nuevo sistema de verificación requiere que cada corredor se registre en línea, con una aprobación que cubre todos los eventos durante un año. El número LT Pro no garantiza la entrada; aún es necesario registrarse o solicitar la lotería.

Para las carreras LT Pro Qualifier, como Sea Otter Classic Gravel 60, Sea Otter Classic Fuego XL, Lutsen 99er y otros cuatro eventos, las carreras están abiertas a todos los participantes y no se requiere ningún número LT Pro. Con buenos resultados, un ciclista puede obtener un número LT Pro para completar el registro en eventos LT Pro.

Life Time señaló que todo el proceso sería transparente, y que todos los tiempos límite y los lugares de clasificación se publicarían públicamente para que los atletas pudieran realizar un seguimiento.

Los detalles y formularios de elegibilidad se pueden encontrar en el sitio web de Life Time Grand Prix.