Nuevos criterios basados ​​en el rendimiento establecidos para “garantizar que los pilotos que compiten delante hayan demostrado la experiencia y la capacidad de correr de forma segura”.


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Ahora se requerirá un 'Número LT Pro' para que los ciclistas compitan en la categoría profesional en todos los eventos de Life Time, desde el Sea Otter Qualifier en abril hasta eventos individuales que forman parte de la serie todoterreno Life Time Grand Prix, incluido Unbound Gravel 200.

Muchos atletas recibirán aprobación automática para un número LT Pro, según resultados anteriores en eventos profesionales de Life Time, la serie Life Time Grand Prix, así como el estado en campeonatos nacionales y mundiales relacionados con bicicleta de montaña o gravel.

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