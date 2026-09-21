El ciclista holandés se une al equipo francés con efecto inmediato, apuntando hacia el regreso del ciclocross este invierno

La estrella holandesa del ciclocross Fem van Empel está lista para reiniciar su carrera este otoño, fichando por el FDJ United-Suez con efecto inmediato diez meses después de anunciar que se tomaría un descanso de las carreras.

Van Empel, de 24 años, terminó su campaña de ciclocross 2025/26 a principios de noviembre del año pasado y en diciembre confirmó que se tomaría un descanso de las carreras, citando una falta de motivación y disfrute del deporte, poco después de su victoria número 50 en CX importante. En marzo, confirmó que la pausa sería indefinida y que no se prevé ningún regreso a la carretera para 2026.

En ese momento corría para Visma-Lease a Bike on the road y CX, con un contrato que se extendía hasta finales de 2027. A pesar del apoyo total del equipo, ese contrato se rescindió formalmente el 1 de enero, lo que convirtió a Van Empel en agente libre.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“En este momento, me enfrento a algunos desafíos. Después de discutirlo con el equipo, hemos decidido que tomar un descanso de las carreras es el mejor paso para mi salud mental y mi bienestar”, dijo en ese momento. “Me centraré en mi recuperación con el objetivo de volver más fuerte”.

Sin un cronograma para su recuperación, no había expectativas de un rápido regreso, pero la holandesa parece haber encontrado ya su deseo de regresar, firmando con FDJ United-Suez para el resto de 2026.

te puede gustar



Fem van Empel dice que está “más feliz que nunca” en medio de la pausa en su carrera ciclista



FDJ United-SUEZ logra la victoria en la primera carrera de Kate Courtney y Van Agt logra su primera victoria profesional



'Gran impacto para el sistema': la ex ciclista del WorldTour Veronica Ewers reanuda un lento regreso al pelotón con un 'experimento' en el campo de entrenamiento del Tour de France Femmes del ProTeam francés

“Estoy preparado para una nueva aventura y con muchas ganas de empezar de cero. Por encima de todo, quiero divertirme mucho”, afirmó Van Empel en un breve comunicado.

Si bien no se ha confirmado oficialmente, la llegada de Van Empel sólo se suma a las sospechas de que FDJ registrará formalmente un equipo de ciclocross este invierno. Ya tienen en sus fichas a la campeona francesa Célia Gery, cuyo principal objetivo profesional es un título mundial de ciclocross, y también han fichado a la ex campeona europea junior Anja Grossmann.

“Con Fem, al igual que con Anja Grossmann y Kate Courtney, también reforzamos nuestra ambición de construir un proyecto verdaderamente multidisciplinario, capaz de acoger a grandes campeones con sus propios orígenes, personalidades y ambiciones”, afirmó el director general de FDJ, Stephen Delcourt.

La ganadora más prolífica de su generación en la bicicleta de ciclocross, y exitosa también en MTB, una Van Empel sana y feliz es sin duda una incorporación extremadamente fuerte a cualquier equipo multidisciplinario.

“La llegada de Fem significa mucho para nosotros. Todos sabemos lo tremenda campeona que es y todo lo que ya ha logrado”, añadió Delcourt. “Pero hoy nuestra prioridad es, ante todo, apoyarla para que pueda redescubrir el placer de montar en bicicleta, su sonrisa y la libertad de expresarse plenamente.

“Nuestro papel va más allá del rendimiento. Queremos crear un entorno en el que nuestros atletas puedan progresar, sentirse apoyados y prosperar, tanto dentro como fuera de la bicicleta. Más que nada, estamos ansiosos por ver a Fem sonreír nuevamente en su bicicleta, disfrutar de la competencia y florecer plenamente como atleta y como mujer. El resto seguirá de forma natural”.

Queda por confirmar cuándo Van Empel regresará a las carreras y, de hecho, cómo será su programa con FDJ y si está programado un regreso a tiempo completo a las carreras en ruta (solo participó en tres carreras en ruta en 2025 para Visma), pero firmar un nuevo contrato es el primer paso en el próximo capítulo de la carrera de la joven de 24 años.