El ciclista holandés se une al equipo francés con efecto inmediato, apuntando hacia el regreso del ciclocross este invierno

La estrella holandesa del ciclocross Fem van Empel está lista para reiniciar su carrera este otoño, fichando por el FDJ United-Suez con efecto inmediato diez meses después de anunciar que se tomaría un descanso de las carreras.

Van Empel, de 24 años, terminó su campaña de ciclocross 2025/26 a principios de noviembre del año pasado y en diciembre confirmó que se tomaría un descanso de las carreras, citando una falta de motivación y disfrute del deporte, poco después de su victoria número 50 en CX importante. En marzo, confirmó que la pausa sería indefinida y que no se prevé ningún regreso a la carretera para 2026.

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