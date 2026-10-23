La ganadora de la Vuelta Femenina regresa a casa con un equipo español, acortando su tiempo con el equipo con el que se hizo profesional.


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La vigente campeona de la Vuelta Femenina, Paula Blasi, ha fichado por Movistar para 2027 y las tres próximas temporadas, según confirmó este miércoles la selección española femenina WorldTour.

La joven de 23 años anunció en septiembre que dejaría el UAE Team L'IMAD un año antes de lo contratado y que había fichado por un nuevo equipo en 2027, pero aunque se informó ampliamente que sería Movistar, eso no se confirmó hasta ahora.

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