La ganadora de la Vuelta Femenina regresa a casa con un equipo español, acortando su tiempo con el equipo con el que se hizo profesional.

La vigente campeona de la Vuelta Femenina, Paula Blasi, ha fichado por Movistar para 2027 y las tres próximas temporadas, según confirmó este miércoles la selección española femenina WorldTour.

La joven de 23 años anunció en septiembre que dejaría el UAE Team L'IMAD un año antes de lo contratado y que había fichado por un nuevo equipo en 2027, pero aunque se informó ampliamente que sería Movistar, eso no se confirmó hasta ahora.

Según los informes, el equipo español pagó una suma considerable para rescindir su contrato con el equipo emiratí y asegurar su futuro.

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Blasi, que abrió un camino rápido para convertirse en una de las mejores ciclistas del mundo, obtuvo victorias masivas en la Vuelta y Amstel Gold Race en apenas su primera temporada completa como profesional este año, también finalizó quinta en la general en su debut en el Tour de France Femmes y finalizó entre los cinco primeros en Liège-Bastogne-Liège, La Flèche Wallonne y el Tour Down Under.

“Estoy en un momento de mi carrera deportiva en el que necesitaba dar un paso diferente y buscar un equipo que creyera en mí, apoyara mis objetivos y fuera tan ambicioso como yo”, afirmó Blasi.

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“Podré crecer, compartir responsabilidades de liderazgo y aprender de Marlen (Reusser), lo cual será importante para mi desarrollo como atleta. Y además, es mi equipo local. Me enorgullece aún más vestir la camiseta”.

La salida de Blasi del UAE Team L'IMAD ha sido larga y compleja, con mucha especulación y drama en torno a la medida, que es una de las transferencias más importantes en el pelotón femenino este año.

Según el diario español marcaAunque Blasi ganará alrededor de 600.000 euros al año, rechazó una cantidad significativamente mayor de dinero en los Emiratos Árabes Unidos para poder viajar para Movistar y, según se informa, se pagó una cláusula de rescisión de 85.000 euros para poder salir anticipadamente.

marca También explicó por qué hubo tal retraso a pesar de firmar su nuevo contrato antes del Mundial en septiembre. Esto se debió a la espera de la aprobación de la UCI, después de que el jefe de la selección española, Unzué, y su agente Alex Carera, que también representa a Tadej Pogačar, la convencieran de que el proyecto en Movistar era el correcto, habiendo ya empezado a mirar hacia otros lados.

“Rechacé un contrato mucho más grande para poder correr donde quisiera”, dijo Blasi. marca. “No es ningún secreto que Emiratos Árabes Unidos es uno de los equipos con más dinero. Si lo rechazas, seguramente estarás rechazando una de las ofertas más grandes que podrías recibir.

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“Quiero estar en línea con lo que está pasando y ganar lo que creo que valgo. Pero para mí era más importante pensar en mi futuro deportivo. No quería ganar una cantidad enorme durante tres años y terminar colgando la bicicleta porque no podía más. Mi prioridad era ir a algún lugar donde pudiera dormir tranquilo y mi único objetivo es entrenar”.

Una estrella canterana se incorpora a Movistar

Movistar describió la llegada de Blasi como un refuerzo adicional del “compromiso del equipo con el ciclismo femenino y con la construcción de un proyecto capaz de unir el presente y el futuro”, sumando su talento al de líderes consagrados como Marlen Reusser y Liane Lippert, y estrellas jóvenes en ascenso como Cat Ferguson, Paula Ostiz y Alejandra Neira.

“Estamos muy emocionados de anunciar finalmente la llegada de Paula a nuestro equipo para las próximas tres temporadas”, dijo el jefe del equipo, Sebastián Unzué.

“Su fichaje supone un paso más en calidad, permitiéndonos competir en las carreras más importantes del calendario. Quiero agradecer a Paula su confianza y creer en este proyecto. Estamos deseando empezar a trabajar juntos. ¡Bienvenida, Paula!”

Blasi recién se convirtió en profesional en mayo de 2025, dando un salto a mitad de temporada del equipo de desarrollo de los EAU al equipo WorldTour, donde impresionó de inmediato, ganando una etapa y la clasificación de mejor ciclista joven en el Tour de Romandía de nivel WorldTour, y terminando sexta en el Tour de l'Avenir, pero su mejora en 2026 ha sido nada menos que notable.

Su victoria en la Vuelta, una primicia histórica para España en la carrera femenina y que marca la llegada de una nueva superestrella, se debió a dos impresionantes segundos puestos en Les Praeres y el icónico Alto de l'Angliru, lo que le valió el maillot rojo por delante de Anna van der Breggen.

Las exageraciones y los rumores de traspasos siguieron a Blasi por todas partes durante el resto de la temporada, y la confirmación tuvo que esperar hasta octubre de que era Movistar quien se había asegurado la perspectiva más segura en el pelotón femenino, que parece dispuesto a liderar la actual y próxima generación de estrellas.

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