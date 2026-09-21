Xander Graham se une al equipo JEGG-SKIL-DJR cinco años después de encontrar la fama junto a la escapada en el Tour de Gran Bretaña

Ha surgido una historia de bienestar que cierra el círculo con la noticia de que el equipo junior JEGG-SKIL-DJR ha añadido al piloto británico de 17 años Xander Graham a su plantilla para 2027.

A primera vista, no es la historia de transferencias más importante, pero para aquellos con una memoria particularmente aguda, el nombre podría sonarles.

Graham saltó a la fama hace cinco años en el Tour de Gran Bretaña, como el joven que arrasó el asfalto con su bicicleta en el Tour de Gran Bretaña, manteniendo una velocidad impresionante que le permitió mantener a raya a la escapada durante unos cientos de metros. Cuando los profesionales se detuvieron a su lado, el piloto del Jumbo-Visma, Pascal Eenkhoorn, le tendió una botella, que Graham aceptó hábilmente mientras montaba con una sola mano.

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Y así nació un clip viral.

El momento capturó la imaginación y se aprovechó cuando Graham, de 12 años, fue invitado a la salida del escenario a la mañana siguiente y conoció a gente como Mark Cavendish antes de que Eenkhoorn le obsequiara una camiseta Jumbo-Visma.

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En ese momento, su padre reveló que “el sueño de Xander era ser ciclista profesional”. Y ahora está un paso más cerca de ese sueño, ya que el equipo JEGG-SKIL-DJR U19 anunció su llegada el viernes.

Es un gran momento para Graham, que ahora tiene 17 años, pero también la continuación de esta historia, ya que el equipo está afiliado a Visma-Lease a Bike, el mismo equipo WorldTour en el que Eenkhoorn corría ese día hace cinco años.

“Siento que es el equipo adecuado para seguir desarrollándome, competir al más alto nivel y dar el siguiente paso en mi carrera ciclista. Realmente me gusta el enfoque del equipo en desarrollar ciclistas jóvenes y estoy emocionado de ser parte de él”, dijo Graham.

El equipo agregó: “Xander, un corredor fuerte para carreras montañosas, ya tiene un palmarés impresionante, incluido el maillot de jóvenes líderes de la general y el maillot de líderes de la general en la Vuelta del Duero, así como el segundo lugar en la Serie Nacional Británica de Trofeos de Ciclocross y el título nacional escocés de ciclocross”.

Visma-Lease a Bike dice que su asociación con JEGG-SKIL-DJR está diseñada “para reunir a jóvenes talentosos de entornos nacionales e internacionales y prepararlos para la transición a nuestro equipo ciclista profesional”.

Dentro de otros cinco años, ¿veremos a Xander Graham en el WorldTour?