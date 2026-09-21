Xander Graham se une al equipo JEGG-SKIL-DJR cinco años después de encontrar la fama junto a la escapada en el Tour de Gran Bretaña

Ha surgido una historia de bienestar que cierra el círculo con la noticia de que el equipo junior JEGG-SKIL-DJR ha añadido al piloto británico de 17 años Xander Graham a su plantilla para 2027.

A primera vista, no es la historia de transferencias más importante, pero para aquellos con una memoria particularmente aguda, el nombre podría sonarles.

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