El nuevo campeón de Europa en ruta celebrará esa victoria antes de concentrarse en el Monumento Italiano

Remco Evenepoel, recientemente coronado campeón del mundo de contrarreloj, se saltará la defensa de su título europeo para concentrarse en ganar Il Lombardia, reveló el domingo.

Evenepoel obtuvo una poderosa y bien elaborada victoria en la carrera en ruta en el Campeonato Europeo de Ruta de la UEC el domingo y reveló su decisión de perderse la carrera del miércoles en su entrevista posterior a la carrera.

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