El nuevo campeón de Europa en ruta celebrará esa victoria antes de concentrarse en el Monumento Italiano

Remco Evenepoel, recientemente coronado campeón del mundo de contrarreloj, se saltará la defensa de su título europeo para concentrarse en ganar Il Lombardia, reveló el domingo.

Evenepoel obtuvo una poderosa y bien elaborada victoria en la carrera en ruta en el Campeonato Europeo de Ruta de la UEC el domingo y reveló su decisión de perderse la carrera del miércoles en su entrevista posterior a la carrera.

“¿El miércoles? No, no, ahora me centraré en Lombardía”, respondió cuando el entrevistador dijo que vería a la estrella belga el miércoles para la crono.

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Evenepoel es sin duda el mejor contrarrelojista de la era actual, no sólo tiene cuatro maillots arcoíris a su nombre, sino que ha ganado el título europeo dos veces, incluido el año pasado en Francia. También es múltiple campeón de Bélgica y, por supuesto, actual campeón olímpico tras conseguir el oro en París, pocos días antes de hacer lo mismo en la carrera en ruta.

El recorrido esloveno de esta semana sin duda le habría venido bien al joven de 26 años, ya que cubre la misma vuelta de 22 km en la que ganó la carrera en ruta del domingo, pero claramente tiene otras prioridades.

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Aunque tiene dos victorias en el Monument a su nombre, ganando Liège-Bastogne-Liège tanto en 2022 como en 2023, nunca ganó Il Lombardia, sino que terminó las dos últimas ediciones detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), con otras tres participaciones que se remontan a 2020.

Sin embargo, con Pogačar aún recuperándose de las lesiones que sufrió en una caída en la octava etapa de la Vuelta a España, Evenepoel tiene la oportunidad perfecta de sumar la Clásica Italiana a su palmarés.

Había rumores de que Pogačar iba a comenzar la carrera en ruta del Campeonato de Europa en Eslovenia el domingo, pero no pudo tomar la salida a pesar de ser en su país de origen. Sin embargo, estuvo en la carrera para ver ganar a Evenepoel, saludando a la multitud desde uno de los coches de dirección de carrera. Seguramente Evenepoel espera no cambiar de opinión.

La carrera de Evenepoel para ganar la carrera europea en ruta fue excelente. Su equipo belga hizo gran parte del recorrido y cubrió cualquier movimiento amenazador durante todo el día. Luego logró alcanzar a Giulio Ciccone después de estrellarse y luego hizo la mayor parte del trabajo para llevar a los dos a la meta.

Antes de su cita en Il Lombardia, Evenepoel tiene algo más en mente: “Voy a celebrar esta noche porque es especial. Como dije, ahora gané todos los campeonatos de ciclismo profesional, así que creo que este podemos celebrarlo a lo grande”.

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