Scott lanzó el casco Cadence Plus actualizado a principios de año. La marca afirma que es el casco más rápido que ha fabricado hasta ahora y que el modelo lo utilizan los ciclistas que compiten al más alto nivel en los equipos profesionales de ciclismo Q36.5 y DSM Firmenich Post NL.

Scott dice que el casco está diseñado para “alto rendimiento y máxima comodidad” y que el Cadence Plus ha sido ampliamente probado en el túnel de viento.

El casco tiene muchas ventajas en cuanto a especificaciones. Cuenta con tecnología MIPS Air Node, viene con una luz trasera recargable con clip, tiene una calificación de cinco estrellas en la prueba de cascos de Virginia Tech y tampoco tiene mal aspecto. El casco tiene un precio de venta al público de 229,99 £ / 229,999 $ / 249,90 €, lo que lo pone en línea con la competencia, aunque actualmente se puede encontrar en línea con un descuento considerable al menos en el Reino Unido. Sin embargo, para ponerlo en contexto, cuesta más del doble del precio del Van Rysel FCR, que también he estado probando y tiene un precio muy competitivo.

He estado probando el Cadence Plus durante varios meses y lo he usado para una amplia variedad de actividades, desde recorridos constantes en carretera hasta carreras en carretera y mi recorrido en bicicleta más largo de mi vida, de 311 kilómetros. Incluso lo llevamos a un túnel de viento para el Noticias de ciclismo Prueba aerodinámica del casco. Lo he puesto a prueba este verano y ahora estoy listo para hacer mi análisis en profundidad. También puedes leer sobre esta competencia de cascos en nuestra guía de los mejores cascos para bicicleta de carretera.

Diseño y estética

El Cadence Plus está fabricado con poliestireno y una carcasa de policarbonato. Está disponible en cuatro colores y viene con una bonita bolsa suave con cordón para guardarlo. Probé la versión blanca, que tiene un acabado blanco satinado. Tiene un logotipo plateado de Scott en la parte delantera y dos pequeños logotipos negros de Scott a cada lado. He descubierto una marca en el casco que no puedo quitar y parece que el acabado en general puede necesitar un poco más de cuidado a largo plazo para mantener su buen aspecto.

El casco tiene 13 orificios de ventilación en total, siete en la parte delantera y seis en la parte trasera. Dos de los orificios de ventilación delanteros también sirven para guardar las gafas de sol si es necesario, aunque esto es un poco más lento; los corredores deben tener cuidado.

También hay disponibles tapones de ventilación para el casco que mejoran la aerodinámica o añaden protección contra los elementos, aunque no había ninguno disponible para que lo probáramos durante nuestra prueba en el túnel de viento. Dado que el casco ocupa el cuarto lugar sin los tapones, me parece que el hecho de poder añadirlos es una propuesta atractiva y debería hacer que el casco sea aún más rápido. En teoría, también deberían ayudar a mantener a raya la lluvia en los días en que el tiempo no acompaña. Estos tapones no vienen con el casco de serie.

El casco viene con una luz recargable con clip que se fija en la parte trasera central de las rejillas de ventilación del casco mediante dos piezas de plástico con resorte que forman parte del cuerpo de la luz. Es una pieza de protección adicional bien ejecutada que no ocupa espacio adicional. Si conduces de noche o vas al trabajo, etc., es una idea inteligente y me alegré de tener la luz cuando comencé a perseguir a Cancellara a las 2 de la mañana. La luz estaba apagada al final del viaje, pero había cumplido su función.

El Cadence Plus está equipado con el sistema MIPS Air Node. Si no estás seguro, puedes leer nuestro artículo sobre la tecnología MIPS aquí. El sistema consiste en una capa de refuerzo de baja fricción en el acolchado interno del casco que permite reducir el impacto rotacional en la cabeza del usuario en caso de impacto. No he podido probarlo personalmente y espero no poder hacerlo, pero, en general, la tecnología MIPS es deseable en cualquier casco.

En términos de rendimiento aerodinámico y nuestras propias pruebas, es genial poder decir más que “se siente rápido” y tener algunos datos para incluir sobre el casco. Lo usé en el túnel de viento durante las pruebas en una posición bastante normal sobre las capuchas, que elegimos para replicar una posición de conducción en el mundo real. El Cadence Plus quedó en cuarto lugar en nuestra prueba y solo fue superado por el POC Procen con y sin visera y el Specialized Evade III. Es seguro decir que esta es una opción realmente sólida si lo que buscas es un casco rápido ante todo.

Por último, el casco también ha sido incluido en las clasificaciones de cascos de Virginia Tech. Actualmente ocupa el puesto 144 de 241 cascos probados y, lo que es más importante, tiene una calificación de cinco estrellas. En palabras de Virginia Tech, “nuestras pruebas de impacto evalúan la capacidad de un casco para reducir la aceleración lineal y la velocidad de rotación de la cabeza resultantes de una variedad de impactos en la cabeza que un ciclista puede experimentar. Los cascos con más estrellas brindan una reducción en el riesgo de conmoción cerebral por estos impactos en comparación con los cascos con menos estrellas”.

En resumen, una calificación de cinco estrellas es muy alentadora si buscas pruebas secundarias cuando se trata de afirmaciones de seguridad de un casco.

Actuación

Los Cadence Plus han cumplido con muchos requisitos durante las pruebas. A nivel visual, me gusta la estética y el diseño. Su forma aerodinámica no se siente demasiado abultada ni grande en mi cabeza y creo que aún lucen bien, y vienen en color blanco. Un acierto.

Me llevó un poco de tiempo acostumbrarme al sistema de retención Scott Halo Fit y ajustarlo a mi gusto. Hay tres posiciones diferentes en las que se puede usar el soporte del casco; para ello, simplemente hay que tirar o empujar el soporte en la parte trasera del casco hacia arriba o hacia abajo. Se puede hacer esto con el casco puesto o quitado, con el dial de retención hacia afuera. En resumen, se puede mover el soporte más arriba o más abajo en la parte trasera de la cabeza, lo que cambia la forma en que el casco se asienta sobre la cabeza y se ajusta. No es un gran problema, simplemente me llevó un tiempo determinar cuál era el mejor ajuste para mí y asegurarme de que la parte delantera del casco no tapara mi línea de visión en la bicicleta.

El dial de ajuste de goma con agarre es fácil de ubicar y ajustar, y he ajustado el casco cómodamente cada vez que lo he usado. No me ha dado ningún problema.

El casco obtuvo el cuarto puesto más rápido en nuestra prueba en el túnel de viento y es genial saber que fue uno de los modelos más rápidos que probamos. Elimina las dudas sobre las carreras y, cuando quieres ir rápido, sabes que llevas un casco competitivo que no está lejos de ser el más rápido del mercado.

También usé el casco para la ronda Berna-Zermatt de Chasing Cancellara en Suiza. Fue un recorrido de 311 km y más de trece horas de conducción. Me sentí completamente cómodo con él durante todo el recorrido. Empecé a las 2 a. m., conduje hasta el amanecer, todo el día con temperaturas de entre 20 y 30 °C y, finalmente, con una tormenta de lluvia. Me alegro de no haber tenido ningún problema, pero fue una gama brillante de condiciones para probar un casco. Sabía que era una opción rápida, pero demostró ser muy cómodo durante muchas horas de uso. También sentí que la ventilación era muy buena en muchas subidas largas, no había almohadillas para la frente saturadas ni gotas de sudor.

Veredicto

Me gusta mucho el Scott Cadence Plus. Su estilo aerodinámico no es exagerado y tiene un buen aspecto. Me ha funcionado muy bien en la bicicleta. No importa lo que haya estado haciendo, el casco ha sido cómodo. Es un casco sólido y polivalente, y si estás buscando un casco para competir o simplemente para ir rápido, ahora sabemos que es uno de los más rápidos que probamos de una lista bastante larga. Las credenciales aerodinámicas están respaldadas.

Aparte de eso, obtienes tecnología MIPS, una luz integrada para ayudarte a mantenerte seguro, una buena puntuación en la calificación de Virginia Tech y una bonita bolsa para guardar el casco. Estas cosas, además de un acabado ligeramente más premium en lugares como calcomanías de mejor calidad, resaltan la diferencia entre Cadence y Van Rysel FCR, que tuvo el mismo desempeño en nuestra prueba de túnel de viento.

Scott ha fabricado un casco muy bien ejecutado, el Cadence Plus, que está a la altura de la competencia.