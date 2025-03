Vale la pena tener en cuenta antes de embarcarse en esta revisión que el Cervélo S5 tiene ahora tres años, y en términos de desarrollo de bicicletas, eso significa que probablemente se deba a una actualización este año o el siguiente. ¿Por qué molestarse en revisar lo que pronto podría ser un modelo obsoleto? Bueno, de acuerdo con nuestra propia prueba de túnel de viento, el Cervélo S5 sigue siendo absolutamente una de las mejores bicicletas aerodinámicas del mercado. El más rápido, con cero guiñada, incluso en comparación con bicicletas mucho más nuevas como el S-Works Tarmac SL8 especializado y el factor Ostro VAM.

También se está utilizando al nivel más alto del deporte, y cuando un nuevo modelo finalmente lo reemplaza, el modelo anterior probablemente saldrá a la venta, y podría convertirse en una propuesta más atractiva para un posible cliente.

Con un registro tan ganador, ¿es el Cervélo S5 una de las mejores bicicletas de carretera del mercado? Sí, absolutamente. Pero eso no necesariamente significa que creo que deberías comprar uno. He estado montando la opción de nivel más bajo, con un precio de venta de £ 9.5k/$ 9k, y equipado con fuerza SRAM, un medidor de energía incluido y ruedas de reserva.

Después de muchas millas de diferentes terrenos, desde explosiones planas hasta una escalada intensa y empinada, estoy impresionado de muchas maneras, pero a pesar de que es demostrablemente rápido, no es una bicicleta que en particular disfruta de ser propietario. Sin embargo, puede ser la bicicleta de sus sueños, por lo que también puede seguir desplazándose y ver qué es bueno y lo que no es tan bueno.

Diseño y estética

En un mundo donde todas las bicicletas aerodinámicas se ven básicamente iguales, debo decir que es refrescante tener una máquina aerodinámica que todavía tiene un aspecto distintivo. Sería difícil encontrar esa cabina y ese tubo de asiento muy esculpido (si incluso puede llamarlo así) en otro lugar. No es necesariamente a mi gusto. Se ve un poco demasiado robótico, compacto y algo poco elegante, pero la belleza está en el ojo del espectador y, en última instancia, esta es una bicicleta que se trata de la velocidad sobre las imágenes.

En el frente es fácil olvidar cuán extravagante es el diseño. Si bien un tenedor con bisagras no es nuevo, ciertamente sigue siendo extremadamente inusual, e incluso entre las bicicletas de contrarreloj no es la norma. Significa que el tubo de la cabeza es increíblemente estrecho, principalmente porque ya no tiene que albergar los rodamientos lo suficientemente grandes como para adaptarse a un tubo de dirección tradicional de 1 ⅛ “.

El tubo de cabeza del marco en sí es relativamente profundo, no hasta el grado del nuevo y loco Ridley Noah rápido, sino cuando se refuerza con la bisagra externa de la horquilla, es una parte delantera muy larga y muy estrecha. La horquilla incluso sobresale un poco en la bisagra del tubo de la cabeza, de la misma manera que el tubo de la cabeza en el dogma Pinarello para el S-Works Tarmac SL8.

La cabina en forma de Y era relativamente innovadora en ese momento, y desde entonces ha sido cooptada de varias maneras por los gustos de Bianchi Oltre y el Colnago Y1RS. Puede parecer que agrega una gran cantidad de pila al frente de la bicicleta, pero esencialmente coloca el manillar en el mismo lugar que lo haría un tallo tradicional. Es modular, por lo que las barras se atornillan físicamente sobre los puntales en forma de Y, por lo que para cambiar el ancho (de 38 cm a 44 cm en incrementos de 2 cm) “simplemente” desacreditará la barra e intercambiar una nueva (y hacer todas las mangueras y cables). Hay 5º de rotación en la cabina, ya que la interfaz de montaje está suavemente curvada, por lo que si bien se ve más complejo que un sistema de una pieza, es más sintonizable que los cabinas de la mayoría de las bicicletas de carrera hoy en día.

El triángulo principal está compuesto por tubos muy profundos y muy estrechos. En el tubo descendente y el tubo de asiento muy curvado hay suficiente ancho para montar una botella y no más. Conficiamos un triple conjunto de jefes en el tubo descendente, lo que significa que si solo desea ejecutar una botella, puede tenerla aún más baja, o la posición más alta para un par.

En el extremo trasero, el tubo de asiento curvo abraza la rueda trasera más que cualquier otra bicicleta que pueda pensar, antes de desviarme en un poste de asiento casi vertical y muy profundo que es absolutamente inquebrantable. En la base de la bicicleta, el soporte inferior es considerable, casi despejando la parte superior del gran anillo del conjunto de cadenas.

Las ruedas, como era de esperar en una bicicleta esta aerodinámica, son la reserva bastante profunda 63/52 (cómodo paquete medio en términos aerodinámicos según nuestras propias pruebas de túnel de viento), con un ancho interno delantero/trasero de 25 mm/24 mm. Esto es bastante amplio, especialmente para una bicicleta tan vieja, y puede sorprenderle saber que el Cervélo S5 puede eliminar un neumático de 34 mm (medido). Esto es algo bueno, no solo porque hemos demostrado que probablemente sea más rápido para la mayoría de las personas, sino que también es más cómodo para lo que es un viaje bastante implacable.

Actuación

Saltar al Cervélo S5 básicamente de cualquier otra bicicleta es como cambiar de su antiguo televisor CRT a una película 4K IMAX. Sientes absolutamente todo, principalmente a través de tu perineo. En un diseño de bicicleta estándar, donde el poste del asiento está en voladizo hacia atrás en un grado mucho mayor, la cantidad de cumplimiento que puede ofrecer es a menudo la mayoría de lo que consideramos “comodidad trasera”. En el S5, donde el poste del asiento es extremadamente profundo y esencialmente vertical, se ofrece escasa comodidad. Esto puede no importar para los profesionales, pero para usted podría.

Inicialmente tenía un conjunto de neumáticos 28C Schwalbe Pro One instalados, pero después de un par de paseos los cambié por un conjunto de 28C Continental GP5000 S TR, el neumático de carretera más rápido del mercado según nuestras propias pruebas de laboratorio. En realidad, si estuviera ejecutando esta bicicleta a largo plazo, al menos iría por 30c, si no más, dado que hemos demostrado que los neumáticos más amplios son más rápidos para casi todos. Puede tomarlo, hay tan poco inconveniente para hacerlo, y tendría grandes implicaciones de comodidad. Afortunadamente, el amplio ancho interno de las llantas significa que los 28 se rellenaron bien en cualquier caso.

Antes de llegar al viaje, realmente quiero decir que realmente me gusta la cabina. Sí, parece complicado, pero al recibir la bicicleta, tuvo un crujido ensordecedoramente fuerte de algún lugar en las entrañas del tubo de la cabeza, por lo que lo desarmé todo, volví a retomar todo y volver a reunirlo con muy poco alboroto. También puede ajustar la pila de espaciadores sin tener que cortar su dirección, lo que genuinamente es una ventaja si le gusta jugar con su ajuste. Sí, enrutar las mangueras puede ser una pesadilla, pero es una pesadilla en cualquier cabina integrada. Al menos aquí obtienes algo de ajuste. Más que eso, la forma de la barra es brillante, con una encantadora sección final larga a las gotas para aferrarse mientras se hace pasar por un tren diesel con la nariz en el viento.

De todos modos, aparte de los problemas de comodidad, hay mucho que gustar aquí. El Cervélo S5 es repugnantemente rápido. En terreno plano y rodante, para el cual fue diseñado principalmente, absolutamente se acerque. Nunca voy a afirmar que puedo sentir las diferencias aerodinámicas entre algunas bicicletas de gama alta, pero el S5 debe decirlo, tiene una sensación de propósito, casi tt-esque. Desea sentarse en las gotas o en una posición aerodinámica en las campanas e instarlo a marcar el chat completo.

Curiosamente aunque no sentir rápido. Es rápido, muy rápido, pero en muchos sentidos, se siente bastante peatonal, con un viaje sólido y estable que a veces se acelera en ser un poco lánguido. Nunca es una bicicleta que disfruté montando en descensos sinuosos y sinuosos, sin la parte frontal receptiva de los gustos del dogma Pinarello F. Esto va totalmente contra las listas de geometría, con el S5 con un tubo de cabeza más empinada, estadías de cadena más corta y un bifurcado de senderos más bajo que el dogma F, pero la bicicleta italiana se sintió más viva. Como siempre, los gráficos de geometría solo pueden decirte mucho.

Parte de esto, sospecho que es un peso, con el S5 con un peso de 340 g más que una Madone de Trek Speced Simitly, pero creo que es solo que la bicicleta es absurdamente rígida y que carece de cualquiera de esa elasticidad intangible que puede dar vida a una bicicleta.

Si te gustan los sprints, cuesta arriba o de otra manera, el S5 será tu amigo. Las gotas en las barras ayudan mucho, pero todo el paquete es tan rígido, especialmente en la parte trasera, que no sientes que estás desperdiciando un solo vatio. Es magnífico a este respecto, y sospecho que, como con muchas otras partes de esta bicicleta, fue diseñado no con los consumidores en mente sino con corredores profesionales.

En subidas más largas se siente mucho menos en casa. No se queda atrás, no me malinterpreten. Es una superbike de nueve niñas que, en el gran esquema de las cosas, pesa muy poco, pero en última instancia, las características que a menudo se atribuyen a las bicicletas que “hacen que quieras bailar en los pedales” están ausentes aquí. Carece de esa aceleración fácil y afilada que las bicicletas verdaderamente livianas tienen en las rampas más empinadas, prefiriendo en cambio a los músculos sobre los grumos siempre que sea posible, y establecerse en un ritmo constante y sentado en aquellos que no pueden.

En los descensos abiertos y fluidos es notablemente estable y relativamente imperturbable por vientos cruzados en comparación con algunas bicicletas aerodinámicas que he montado. En curvas más largas donde realmente puedes elegir tu línea por adelantado, es muy agradable, en contraste con cómo se comporta en caminos apretados y retorcidos. Si vives en cualquier lugar con asfalto roto, los neumáticos más grandes también ayudarán aquí, no solo en las apuestas de agarre sino también para reducir esa charla incompleta que cualquier chasis rígido puede impartir.

Sin embargo, el grupo está empezando a verse un poco cansado ahora, incluso explicando el hecho de que incluye un medidor de energía. La diferencia en la sensación y la ergonomía entre la fuerza SRAM actual y el nuevo rojo es enorme, y con una nueva fuerza ya se ha filtrado, es seguro decir que este es un lugar donde felizmente vería la bicicleta actualizada. La fuerza simplemente no cambia ni se detiene tan bien como Ultegra, y la ergonomía tampoco es tan buena en mi libro.

Valor

Si la velocidad es tu objetivo, entonces realmente tendrás dificultades para superar esto. En línea recta muerta, esto es tan aerodinámico como las bicicletas, incluso con un grupo de segundo nivel, todo por 'solo' £ 9.5k/$ 9k, que es mucho dinero, pero unos pocos miles de bicicletas de carreras de nivel superior. Sí, puede obtener el S5 equipado con DURA-ACE o RED, pero esa es una propuesta diferente.

Si estás corriendo (y quiero decir, en realidad, compitiendo competitivamente, no solo la cacería de Kom ocasional), entonces es una oferta realmente convincente. Se ve un poco enojado, pero no creo que sea más difícil vivir que cualquier otra bicicleta con una cabina integrada. Si te gustan los triatlones de sprint, probablemente también tenga mucho sentido. Para eventos más largos, Cervélo ha dejado de hacer su propio kit TT Extensions para la bicicleta, pero las opciones de posventa están disponibles, y si no puede estirarse a una bicicleta TT completa, entonces tener una de estas y algunas barras es un compromiso bastante decente.

Si el rendimiento es su objetivo, entonces representa absolutamente un valor decente, especialmente si está leyendo esto mucho después de la publicación y ahora está a la venta, pero como una bicicleta para poseer y simplemente avanza con sus amigos, no estoy tan seguro.

Veredicto

Por los números, el Cervélo S5 es una bicicleta bastante brillante. Es supremamente aerodinámico, monstruosamente rígido, y el modelo de fuerza SRAM de segundo nivel es en realidad un valor bastante decente si quieres ir rápido. Sin embargo, como experiencia de conducción es tan soltera en su búsqueda de velocidad que parece que no queda en el departamento de alegría.

Si desea ganar una carrera de bicicletas, esta es, en última instancia, una de las mejores opciones del mercado aún, incluso dada la edad de la bicicleta (aún más cuando considera que el S5 actual solo recibió modestos ajustes sobre la versión anterior).

Sin embargo, si quieres una bicicleta que sea una alegría montar y poseer, entonces te sugiero que busques en otro lado. Es muy rígido y casi robótico a veces en el viaje que nunca me gusté después de mi próximo viaje, como a menudo lo hago con otras bicicletas realmente elegantes.