Una luz en la parte delantera de su bicicleta tiene que ver inherentemente con la seguridad. Lo que eso significa puede tomar diferentes formas. A veces es necesario asegurarse de ser visible mientras conduce por la ciudad y, a veces, debe poder ver hacia dónde se dirige mientras conduce por caminos rurales oscuros. En ambos casos, hay muchas opciones en nuestra lista de las mejores luces para bicicletas disponibles. Sin embargo, hay una luz que va más allá de la visibilidad.

El Cycliq Fly 12 Sport tiene luz pero también es cámara. Es una luz creíble pero también mantiene un registro de lo que ves desde la parte delantera de tu bicicleta. Si alguna vez te ves involucrado en un accidente, la cámara te respaldará con un registro de lo que era visible. Este es el último de una larga línea de modelos de Cycliq y queríamos ver cómo era su uso, así que lo pusimos a prueba para ver dónde sobresalía y dónde no. Si has estado pensando en una luz y una cámara frontal en tu bicicleta, sigue leyendo para ver qué pensamos de esta opción.

La izquierda es una cámara para salpicadero de 4k, la derecha es una luz de 400 lúmenes que te mantendrá visible

Diseño y estética

Cycliq no es un recién llegado al mercado y ha seguido la misma fórmula básica durante varios años. Se trata de seguridad, pero como dije anteriormente, es más que una simple luz. La idea es la seguridad activa y la luz es sólo la mitad del diseño, mientras que la cámara es la otra mitad. El Cycliq Fly12 Sport es la versión más nueva de esta visión y trae consigo una serie de cambios en ambos lados.

Las dos partes comparten una presencia visual. Mire desde el frente y un lado es una única luz LED mientras que el otro es la lente de la cámara. Obviamente se ha considerado cuidadosamente que los dos coincidan visualmente, pero esta última actualización reduce un poco la luz y mejora la cámara.

En el lado luminoso, eso significa una caída en la potencia de 600 lúmenes para la versión anterior a 400 para el Fly12 Sport. También significa una caída de una batería de 4200 mAh a una de 3000 mAh pero el mismo tiempo de grabación de siete horas, como se cita, con la luz apagada. Incluso con la batería más pequeña, el tiempo de funcionamiento de la luz también aumentó de cuatro horas a 6,5 ​​horas, según la configuración. Como antes, la carga se realiza a través de un puerto USB-C y funcionará mientras se carga.

Todos los cambios de batería también significan que el tamaño total de la unidad ha disminuido. Pesa 151 gramos y tiene unas dimensiones exteriores de 80 mm de largo por 51 mm de ancho por 30 mm de alto. También cabe fácilmente en la palma de mi mano y al lado de la luz Giant HL1800, es casi exactamente del mismo tamaño pero más corto.

En el lado de la cámara, las cosas se han mejorado. Todo es interno, pero el máximo anterior era 1080p, mientras que ahora puedes elegir grabación 4k si lo prefieres. A través de las opciones de la aplicación adjunta, las opciones que se ofrecen incluyen:

2880x2160p a 24 fps

2560x1440p QHD a 30 fps

1920x1080p FullHD a 60 fps

1920x1080p HDR a 30 fps

y 1280x720p HD a 120 fps

En la parte posterior del Fly12 Sport, hay una pantalla, pero es para el estado, el ajuste de cosas sucede en su teléfono. En la aplicación, puedes ajustar la luz, elegir el modo de vídeo, cambiar la configuración de sonido, activar y desactivar el modo incidente o el modo inactivo y sincronizar la fecha y la hora. También puedes ajustar si tu montaje está encima o debajo del manillar y formatear la tarjeta de memoria de 64 GB incluida, aunque esas dos opciones se pueden lograr solo con los botones.

La aplicación también hace que parezca que podría manejar la edición de video y la transferencia de datos, pero no es así. No hay transferencia de datos inalámbrica a través de Bluetooth o Wifi y tampoco puedes administrar los datos que hay en la unidad. Con un teléfono Android, tienes la opción de cargar/descargar videos a través de Drive, pero los archivos son sustanciales incluso cuando has optado por HD en lugar de 4k. El objetivo principal de la aplicación es realizar cambios en la configuración.

Mientras hablamos de capacidades inalámbricas, tampoco hay ANT+. No puedes emparejar la luz con una computadora para bicicleta para controlarla. La única forma de realizar ajustes en la luz es a través de la aplicación y una conexión Bluetooth o cuando se conecta a una computadora.

Actuación

Lo primero que deberá hacer es montar la cámara. La conexión a la bicicleta es patentada, por lo que deberás usar una de las dos opciones en la caja o puedes optar por el accesorio adicional frontal. En la caja, encontrará un soporte de barra redonda que probablemente no se pueda utilizar en muchas situaciones. Monta el Fly12 Sport directamente encima o debajo de la barra, por lo que necesitarías tener un extremo frontal libre de cables o una unidad principal. La mayoría de la gente querrá saltarse esa parte y saltar al soporte de la cámara de acción.

Con el soporte de la cámara de acción en la mano, tienes una disposición de montaje bastante flexible. Puede ser creativo para satisfacer sus necesidades, pero para la mayoría de las personas, ya sea el soporte combinado frontal Cycliq o algo de K-Edge, y estará todo listo. Lo que no podrá hacer es encontrar el mejor ángulo para la cámara con un campo de visión de 135 grados. Todavía no es posible interactuar con el metraje de la cámara a través de la aplicación del teléfono, por lo que deberá montarlo, luego mirar el metraje y hacer ajustes si es necesario.

Espero que casi todo el mundo abra el puerto y conecte un cable USB-C desde la cámara a una computadora. El Fly12 Sport aparecerá como un disco y podrás grabar el metraje con bastante facilidad. Si está haciendo algo más que simplemente configurar el ángulo por primera vez, hay software disponible para editar el metraje.

El software, al menos en Windows, actúa exactamente como se esperaría que funcionara la aplicación del teléfono, excepto que es con un cable. Puedes cambiar todas las configuraciones, como la aplicación, pero también puedes ver los videos y eliminarlos. También puedes importarlos para editarlos, pero editar solo significa agregar cosas como un mapa y métricas del archivo Strava, si existe. También existe la posibilidad de agregar líneas para mostrar qué tan cerca estuvo un pase. En general, la Cycliq Fly12 Sport no es realmente una cámara de acción y carece de la mayoría de las funciones que esperarías de una Insta360 o GoPro. Sin embargo, eso no es necesariamente negativo.

Lo que hace Cycliq es brindarle una cámara de tablero para su bicicleta y eso atraviesa toda la experiencia del usuario. Este es un tipo de producto que se configura y se olvida. Cuando salga de casa, presione el botón de encendido y la unidad se encenderá y comenzará a grabar. La pantalla de estado hará evidente cuánta duración de la batería tienes y la luz de grabación parpadeante es una comodidad en cualquier momento que no estés seguro.

La luz y todos los ajustes serán los mismos que configuró inicialmente. A medida que avanza, los archivos se escribirán en la tarjeta de memoria y, cuando finalmente esté llena, comenzarán a reescribirse sobre los primeros archivos. Los archivos tienen la calidad estándar de una cámara de acción y, siempre que consigas obtener un ángulo sin reflejos, podrás distinguir las matrículas con facilidad. Hay estabilidad de trabajo en seis ejes, pero no hay nivelación del horizonte, por lo que, nuevamente, es mejor usarlo como un disco que como una herramienta artística. A medida que cae la luz, no tengas grandes expectativas. La calidad no es nada especial y la luz necesaria hará que las matrículas sean bastante imposibles de leer.

Si alguna vez tienes un problema, el archivo que estás grabando y el anterior se bloquearán automáticamente. El giroscopio incorporado desencadena esta acción cuando detecta una inclinación de “más de 60° desde la vertical (30° desde el suelo) durante más de cinco segundos”. También puedes activarlo presionando el botón en el costado de la cámara cuando quieras guardar archivos. De cualquier manera, simplemente cambia el nombre del archivo para agregar “LCK” al frente y continúa grabando como estaba antes.

Lo único que siempre es difícil de probar es la confiabilidad a largo plazo. Cycliq parece haber tenido problemas específicamente relacionados con la entrada de agua en modelos anteriores. El Fly12 Sport tiene una clasificación de resistencia a la intemperie IP56, pero también tuvo un rediseño de la cubierta de los puertos. El CE utilizó una puerta de plástico duro mientras que el Sport tiene una cubierta de goma. No es fácil abrir la tapa y sella profundamente en la abertura. Parece que funcionaría bien incluso si no estuviera perfectamente cerrado.

Veredicto

Lo que no debes esperar del Fly12 Sport es una cámara de acción. La estabilización de seis ejes evita que las imágenes tiemblen, pero GoPro, Insta360 y DJI tienen nivelación del horizonte. Párese para escalar y el video Cycliq se balanceará hacia adelante y hacia atrás. Luego, cuando llegue el momento de editar tu video, necesitarás tener tu propio software para hacer algo significativo y probablemente necesitarás una computadora en lugar de tu teléfono. Sin embargo, lo que una cámara de acción no tendrá es la capacidad de grabar durante siete horas debido a la duración de la batería y al almacenamiento de datos.

La página del producto Cycliq Fly12 Sport la llama “cámara de tablero para ciclistas” justo en la parte superior de la página. No hay indicios de que lo que vende Cycliq esté tratando de competir con una cámara de acción. Mientras creas en la marca, no hay problema. Obtienes grabación de calidad, formas sencillas de ver el estado y una luz que te llevará a casa en caso de emergencia o te ayudará a permanecer visible durante el día. Si eso es lo que necesita, el Cycliq Fly12 Sport no solo hace un buen trabajo sino que también disfruta de un mercado sin competencia.

Especificaciones técnicas: luz frontal y cámara Cycliq Fly 12 Sport