Hay muchos usos para una luz en la parte delantera de tu bicicleta. Para algunas personas, es tan sencillo como permanecer visibles mientras llegan a casa del trabajo. Para otros, es un evento ocasional que significa comenzar o terminar en la oscuridad. Tenemos todos esos usos cubiertos en nuestra lista de mejores luces para bicicletas Así que si algo de eso te parece lo que necesitas, échale un vistazo. Sin embargo, existe otro uso y se ha vuelto mucho más popular en los últimos años. Las carreras de ultra resistencia implican rodar de noche y se necesita un tipo de luz especial para hacerlo.

La luz que puse en nuestra lista para ese uso es la Exposure Strada Mk11 SB AKTiv. Exposure es una marca británica que parece haber encontrado un lugar en la comunidad de ultrarresistencia. Mientras lo investigaba, descubrí que los tres ganadores del podio del GBDuro 2021 tenían luces Exposure en su lista de equipos. Éste es sólo un ejemplo, pero es el tipo de cosas que merecen una explicación. La Strada Mk11 SB AKTiv es la última versión de la luz de carretera con más funciones que fabrica Exposure. No he tenido la oportunidad de intentar competir con él, pero dediqué tiempo a probarlo para ver qué lo hace especial. Si está buscando la luz adecuada para superar algo realmente agotador, siga leyendo para ver qué hace que esta luz sea especial.

La exposición imprime la placa con el nombre en direcciones opuestas para indicar que la luz se puede montar en cualquier dirección y funcionar de la misma manera.

Diseño y estética

¿Cuánto has pensado en el aspecto de la luz delantera de tu bicicleta? Las luces menos potentes suelen ser de plástico con botones de goma. A medida que el tamaño y la potencia crecen, tienden a cambiar a carrocerías de aluminio. El negro domina sin importar el precio ligero o la potencia, y el caucho es el material elegido para los botones. Luego está la luz de exposición.

La Exposure Strada Mk11 SB AKTiv es una luz frontal que mirarás y prestarás atención. No hay manera de no hacerlo. Tan pronto como lo veas, no podrás evitar pensar en el exterior mecanizado de una sola pieza. En lugar de negro, hay un color bronce que no es exactamente igual al aluminio desnudo pero que ciertamente no está pintado. El cuerpo principal comienza en la parte trasera con una serie de aletas de refrigeración poco profundas. La superficie exterior mantiene las crestas que quedaron del fresado pero hay un acabado pulido entre las aletas. La sección central no tiene aletas de refrigeración antes de ensancharse hacia las bombillas al final. El extremo cerca de los bulbos presenta canales profundos entre extensas aletas de enfriamiento.

Si bien la sección central carece de aletas de enfriamiento, tiene un texto que marca el modelo exacto. Hay algunas variaciones con nombres y modificadores similares en el diseño base Strada Mk11. Si hay un RS en el nombre, significa “Road Sport” y marca un brillo máximo de 1300 lúmenes. Cambiar eso a SB, o “Super Bright”, aumenta a 1600 lúmenes. Luego está el apodo de AKTiv.

Puede ver los dos tipos diferentes de luces que utiliza la exposición para el patrón de haz de luz de la carretera y también puede ver el sensor de faros en la parte inferior derecha.

AKTiv es una tecnología que atenúa la luz en respuesta a los faros de un automóvil. Dejando a un lado el nombre elegante, hay un sensor de luz en la parte frontal de la unidad. Golpéelo con una luz suficientemente brillante y la potencia de la Strada disminuirá. Si prefieres que la luz de los automóviles no sea tenue, puedes apagarla. Tanto las luces AKTiv como las que no tienen esta función vienen con un control remoto con cable, que se usa opcionalmente, para atenuar las luces manualmente.

También hay otro truco para la sección central del cuerpo de luz. El identificador de modelo grabado, no impreso, a cada lado de la luz se encuentra en direcciones opuestas. Uno está arriba y el otro abajo. Este es un indicador de que el diseño de la luz funciona en cualquier dirección en la que desee montarlo y las opciones de montaje también lo admiten.

El montaje incluido se adapta a una barra redonda. Hay opciones de espaciadores para diferentes tamaños y se bloquean en su lugar con un perno hexagonal. También hay disponible un económico soporte para cámara de acción de dos puntas. Este es perfecto para colocarlo debajo de una variedad de computadoras para bicicletas, pero también abre una gran variedad de opciones de montaje que puede buscar en Internet si tiene una necesidad única.

Cualquiera que sea el que uses, el soporte es un triángulo con bordes en ángulo. Sólo hay una manera de deslizar la luz dentro del soporte y solo una manera de salir. Este canal único permanece bloqueado con un pasador metálico accionado por resorte. Para quitar la luz es necesario tirar del pasador contra la tensión del resorte y luego deslizar la luz hacia atrás. No es que importe mucho, pero la lengüeta es otra pieza de hermoso aluminio, esta vez en un tono rojo.

Como funciona la luz

Es inusual para mí publicar otro titular para una revisión de una luz, pero la luz Exposure es diferente y entender cómo funciona requiere alguna explicación. La exposición tiene una forma completamente diferente de acercarse a la luz y no se parece a nada con lo que haya entrado en contacto.

La exposición enumera los números básicos. Esta luz emite 1600 lúmenes a máxima potencia y tiene una batería de iones de litio de 10200 mAh que la mantendrá durante dos horas a ese nivel de potencia. A partir de ahí, la afirmación clave es “El tiempo de combustión y la producción de lúmenes son directamente proporcionales; si duplica el tiempo de ejecución, la producción de lúmenes se reduce a la mitad”. Esa es su guía para descubrir qué obtiene en los siete programas que presentan una combinación de tres, y a veces dos, niveles de potencia.

En el cilindro principal de la luz hay una tecla que muestra los programas y los modos dentro de ellos. Sentado en casa querrás elegir qué modo quieres usar mientras conduces. Nada te impide cambiar de programa mientras conduces, pero esta locura tiene un método y tiene un final feliz.

En la parte trasera de la luz hay una cubierta transparente que muestra una pantalla LED y un único botón de control metálico. Para encender la luz es necesario presionar dos veces el botón, pero mantenerlo presionado con la luz apagada lo pondrá en modo de cambio de programa. Recorre los modos y elige cuál quieres que esté disponible mientras conduces. Una vez configurado, al presionar el botón con la luz encendida se alternará entre alto, medio y bajo dentro de ese programa.

El objetivo de todo esto es mantener la capacidad cerebral y las adivinanzas al mínimo cuando te encuentres en el límite y, al mismo tiempo, ofrecer un montón de opciones. Al conducir, cada pulsación del botón mostrará un LED de color. Verde para alto, ámbar para medio y rojo para bajo. El panel de visualización principal también muestra el modo en el que se encuentra y un temporizador de cuenta regresiva. En caso de que olvide en qué programa se encuentra, la pantalla muestra que cuando enciende la luz y si la luz está al revés, la pantalla cambia de dirección.

Si desea tener una idea de la potencia frente al tiempo de combustión, Exposure no lo incluye. Aunque no es difícil saberlo. Sólo hace falta un poco de cálculo y comprensión. 1600 lúmenes a 2 horas es tu base. A partir de ahí, si tiene un tiempo de funcionamiento de seis horas, eso es tres veces más y, a la inversa, un tercio de la potencia o aproximadamente 530 lúmenes. Para el primer programa, el último modo tiene un tiempo de combustión de 12 horas, es decir, seis veces la duración y una sexta parte de la potencia, con aproximadamente 267 lúmenes. Ahora bien, esto no es exacto porque, según Exposure, los LED son más eficientes con menor potencia, por lo que los lúmenes aumentan un poco. Sin embargo, es suficiente para llevarte al estadio.

Actuación

Cuanto más tiempo pasaba explicando el Exposure Strada Mk11 SB AKTiv, más complicado parecía. El punto es equilibrar las opciones con la simplicidad, pero ¿no se podría eliminar mucha complejidad limitando los programas disponibles? Luego miré los programas y comencé a pensar en eliminar algunos de ellos. No hay ninguno que me gustaría dejar pero, al mismo tiempo, me encanta la idea de no tener que hacer clic en todos ellos para encontrar lo que quiero. Tienes que dedicar algo de tiempo a practicar y descubrir qué funciona para ti, pero el resultado final es algo que me gusta más que la competencia.

Recuerdo haber estado 12 horas en un paseo festivo de Rapha 500 y olvidarme de cómo usar mi luz. Estaba lloviendo y no había comido lo suficiente. Cuando se puso el sol, mi plan era usar primero una luz a potencia media. No recordaba cómo encender la luz, así que la llamé rota y cambié a la otra luz. Ese lo encendí pero no pude decidir en qué modo estaba. Sabía que lo necesitaría en medio para que durara, pero seguí pasando por los modos para decidir si estaba en medio o no. Resulta que conduciendo por una carretera bajo una lluvia intensa es difícil distinguir en qué modo está encendida una luz. La exposición resuelve completamente este problema.

Ese panel trasero también ofrece otras ventajas. La batería tiene opciones de suplementación. El puerto de carga no es USB, lo cual es lamentable, pero tampoco es propietario. Lo que encontrará es un puerto CC redondo estándar. Puede que no tengas extras disponibles, pero son fáciles de conseguir. Puede activar el puerto como batería de respaldo para otro dispositivo que se conecta con un cable de CC a USB. También puede comprar baterías de respaldo en Exposure con la opción más grande de 8,7 Ah que brinda un 80 % de tiempo de ejecución adicional y una conexión a prueba de lluvia.

¿Qué pasa con la calidad de la luz real? El patrón de haz específico de la carretera en la Strada utiliza dos haces diferentes que se combinan. Una es una típica forma redonda que permanece centrada sin mucho ancho. El otro tiene forma de buzón y se aleja mucho más del centro. El efecto de los dos combinados es un buzón con un centro brillante. El corte en la parte superior e inferior es bastante nítido y el diseño es simétrico, por lo que funciona sin importar en qué dirección esté montada la luz.

Tiendo a sentir que la luz es ligera cuando conduzco de noche. Sin embargo, debo admitir que aquí hay una diferencia. Ajústalo para que el centro quede donde lo deseas. y hay notablemente más visibilidad en los lados. La función AKTiv funciona bien pero la desactivé después de probarla. Nunca he tenido problemas con los autos que deslumbran y no puedo imaginar que esta luz sea la que lo causaría, dado el notable borde superior del haz. Está ahí si lo quieres.

Veredicto

La Exposure Strada Mk11 SB AKTiv no es una luz de todos los días. Revise reseñas de otras luces Exposure y encontrará mucha discusión sobre cosas como la dificultad de moverlas entre bicicletas. Ese tipo de problemas de usabilidad del día a día simplemente no se aplican aquí. No es muy fácil mover el soporte entre bicicletas, pero esta luz no sirve para eso. Cuando quieras intentar montar durante 24 horas, las características de esta luz empiezan a tener mucho más sentido.

Aunque eso no significa que sea perfecto. Aunque el puerto de alimentación de CC funciona, no es necesario. Es completamente posible crear una conexión sellada con un cable USB-C y ahorrarles a todos la molestia de tener que lidiar con algo que no es tan común. Por muy bien pensado que esté el resto de la lámpara, requerir adaptadores no tiene el mismo sentido. El mismo pensamiento básico se aplica a la discusión sobre el tiempo de combustión versus la potencia. Investigué y te ayudé con los cálculos para que ambos podamos entender cómo calcular el tiempo de ejecución deseado frente a la potencia. Sin embargo, no tiene mucho sentido exigir eso, Exposure podría probar la luz y publicar un gráfico de tiempo de combustión, ahorrando un poco de molestia.

El último gran obstáculo es el precio. Esta luz es muy cara y no hay forma de evitarlo. Al mismo tiempo, no es inesperado ni fuera de lugar para lo que está obteniendo. La diferencia entre un producto premium y un producto económico a veces puede parecer pequeña vista a través del lente de una hoja de especificaciones. Sin embargo, no se equivoque, los detalles se suman y la Exposure Strada Mk11 SB AKTiv está un nivel por encima de cualquier otra luz que haya tocado. Lo que querrás considerar es si necesitas una luz como esta para la conducción que haces.

Especificaciones técnicas: luz delantera Exposure Strada Mk11 SB AKTiv