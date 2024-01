Revisamos el ciclocomputador Hammerhead Karoo 1 en 2019 y quedamos impresionados por lo que ofrecía a los usuarios en términos de una experiencia holística de ciclocomputador. Como una de nuestras recomendaciones en nuestra guía para el comprador de las mejores computadoras para ciclismo, alcanzó todos los marcadores en lo que respecta a su pantalla de alta definición, funcionalidad intuitiva, mapeo avanzado y capacidades de GPS, pero finalmente se vio decepcionado por la propensión del mercado a unidades más pequeñas y delgadas. .

Parece que la compañía se tomó en serio todas las críticas y redefinió el concepto por completo con su última oferta. Según la marca, el Hammerhead Karoo 2 es el ‘ciclocomputador más potente del mercado’. El nuevo modelo es más liviano, más pequeño y tiene un aspecto más premium que su predecesor, pero también está repleto de un impresionante conjunto de características y una resolución de pantalla líder en su clase.

Estos atributos llamaron la atención del equipo WorldTour, Israel Start-Up Nation, que ahora está utilizando el Hammerhead Karoo 2 para realizar un seguimiento de todas las métricas de rendimiento. El equipo ha estado profundamente involucrado en el desarrollo, que ha sido un proceso continuo, brindando comentarios del mundo real para seguir mejorando la experiencia del usuario.

En un segmento encabezado por dos actores principales; Garmin y Wahoo, ¿puede el Hammerhead Karoo 2 avanzar en este espacio tan disputado?

Diseño y estética

En términos de dimensiones, el Karoo 2 es un 40 por ciento más pequeño y un 33 por ciento más ligero que antes, y pesa 135 g (peso real). De hecho, según el fundador y director ejecutivo de Hammerhead, Piet Morgan, el nuevo modelo está más en línea con lo que la compañía había previsto originalmente para el Karoo 1.

El factor limitante del Karoo 1 vino en forma de batería, requisitos de energía y esqueleto interno de titanio. Estos atributos hicieron que fuera excepcionalmente difícil de producir a menor escala pero, con la versión 2, los ingenieros y diseñadores pudieron reducir radicalmente las dimensiones de la unidad sin sacrificar mucho espacio en la pantalla.

De hecho, en términos de altura, la pantalla se mantiene a la altura del Karoo 1, con la única diferencia significativa de que es un toque más estrecha, lo que no limita la experiencia de uso.

Al igual que su antecesor, el Karoo 2 está construido alrededor de una pantalla táctil de alta definición. La pantalla de 3,2 pulgadas/82 mm está acabada en un cristal DragonTrail sensible y resistente a los arañazos para mejorar la resiliencia y la experiencia del usuario, incluso en climas húmedos.

Especificaciones

El modus operandi de Hammerhead con Karoo 2 fue calzar cuidadosamente los componentes de mayor rendimiento en el paquete más pequeño posible para ayudarlo a estar más en línea con sus rivales de Garmin y Wahoo.

Esto presentó un conjunto único de desafíos porque el procesador Qualcomm de cuatro núcleos, apto para teléfonos inteligentes, una pantalla de alta definición y una radio celular del Karoo 2 requieren una fuente de energía más grande y mayor espacio para la antena, pero el diseño pudo mantener las cosas bastante diminutas.

El dispositivo en sí representa una evolución radical con respecto a su predecesor, pero el espíritu y la funcionalidad centrales siguen siendo los mismos. Si bien el Karoo 2 usa una pantalla táctil, cuatro botones (dos a cada lado) le dan al usuario control sobre la mayoría de las funciones del dispositivo cuando está lloviendo o navegando por terrenos más complicados donde la operación de la pantalla táctil podría no ser posible. Estos botones junto con el borde exterior de toda la unidad están cubiertos de un material a base de elastómero para mayor agarre y protección contra impactos. Sin embargo, es la pantalla la que nos ha dejado una impresión duradera.

Es lo más parecido a un teléfono inteligente en cuanto a cómo funciona, qué tan rápido responde y qué tan preciso puede ser cada toque. No está del todo al nivel de mi iPhone, pero sin duda está un paso por encima del resto de mejores ciclocomputadores en este aspecto.

En términos de especificaciones de hardware, el Karoo 2 se basa en la conectividad, y Hammerhead se ha mostrado lírico sobre la integración de su teléfono inteligente y su funcionalidad de notificación push. Cuenta con un par de chipsets Bluetooth de bajo consumo de energía que se conectan a ANT+, WiFi, teléfonos inteligentes y, por supuesto, GPS, 3G y 4G que le permiten hablar con cualquier dispositivo (iOS o Android) y operar en cualquier situación. Voltee el dispositivo, suelte la cubierta circular y podrá deslizar una tarjeta SIM, lo que le permitirá navegar a cualquier lugar, recibir notificaciones y cargar sus actividades sin depender de WiFi.

¿Por qué es Hammerhead Karoo 2 mejor que Garmin Edge 1040 Solar?

El Karoo 2 también se beneficia de una ranura de carga USB-C para una carga más rápida: 30 por ciento en 30 minutos y 50 por ciento en una hora. Pero aquí es donde radica nuestra única queja real con el Hammerhead Karoo 2: la duración de su batería simplemente no es tan buena como la de la competencia. Hammerhead lo sitúa en unas 12 horas, pero hemos obtenido un promedio de unas nueve. Esto está bien para la mayoría de los viajes, pero si alguna vez estás planeando una épica o una noche, tendrás que llevar un banco de energía para el viaje o buscar una alternativa. A modo de comparación, el diminuto Elemnt Bolt de Wahoo dura 15 horas, mientras que el Elemnt Roam más grande puede durar 17. Garmin afirma 20 horas para su Edge 830 y 45 horas (y más) para su Edge 1040 Solar.

Otro punto clave fue el desarrollo de un sistema de montaje específico para Karoo. En este caso, se utiliza un mecanismo único de doble bloqueo que garantiza que la unidad permanezca plantada y equilibrada durante el funcionamiento. Según Hammerhead, el paradigma de ‘cuarto de vuelta’ desarrollado por Garmin se adapta mejor a unidades más pequeñas/ligeras y no es propicio para el ciclocomputador moderno. El nuevo diseño de bloqueo lineal de Hammerhead tiene un área de contacto más grande que brinda más soporte para el dispositivo y también es compatible con cabinas de contrarreloj/triciclo. Aquellos que prefieran el soporte ahora universal de un cuarto de vuelta o que tengan soportes estilo Garmin instalados en innumerables bicicletas pueden simplemente deslizar una placa adaptadora (la placa adaptadora está disponible solo como opción de pedido por adelantado). Preferimos esta opción.

Experiencia de usuario

Al igual que Karoo 1, se ejecuta en un sistema operativo Android totalmente personalizado: Android 8 para ser exactos. El software es idéntico tanto en Karoo 1 como en Karoo 2. Por supuesto, necesitarás crear una cuenta, pero esto te da acceso a más opciones de personalización y creación de rutas, ver tus actividades y actualizar tu perfil. Como era de esperar, también es totalmente compatible con aplicaciones de terceros como Strava o Training Peaks.

El Hammerhead Karoo 2 es fácil de operar. Incluso me atrevería a decir que es más intuitivo que el de sus rivales, incluidos Garmin y Wahoo. Las velocidades de procesamiento lo hacen súper receptivo con retrasos mínimos, siempre que instales las actualizaciones continuamente. Como persona que prefiere usar un ciclocomputador para realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento, quedé muy impresionado con la capacidad de navegación del dispositivo. En términos de navegación, ofrece niveles incomparables de precisión, indicaciones direccionales y detalles cartográficos.

Cuanto más lo uso como herramienta de navegación, más me aventuro en territorios inexplorados. La mayoría de estos viajes se han realizado siguiendo cursos, ya sea los de amigos o rutas que he creado personalmente utilizando la función de creación de rutas del panel de Hammerhead. Es todo muy sencillo. Las indicaciones de navegación son excelentes y las alertas de audio garantizan que nunca más volverás a perder un giro. También vale la pena señalar que no es necesario estar en la pantalla del mapa para recibir navegación paso a paso: las instrucciones aparecerán en cualquier pantalla.

La mayor parte de mis pruebas consistieron en seguimiento GPS regular, que también tuvo en cuenta la compatibilidad del sensor y comprobó si se cae o pierde la señal. de hecho, hace un trabajo bastante estelar cuando se trata de mostrar y rastrear varias métricas de rendimiento, lo que se mejora aún más al usar Strava Live Segments para ayudar a rastrear las mejoras en sus segmentos locales.

¿Alguna área de preocupación? Bueno, en su mayor parte, el Karoo 2 ha funcionado a la perfección. Al ser un outsider en el mercado de los ciclocomputadores, suele ser el último en adoptar nuevos sensores y compatibilidad de aplicaciones. Todavía no puedo realizar entrenamientos externos desde TrainerRoad, por ejemplo, y no puedo conectarme a mis sensores Core o Supersapiens.

Al principio tuve algunas preocupaciones sobre el puerto del cargador expuesto en la parte inferior del dispositivo y la posibilidad de que la suciedad, el agua de lluvia o la humedad entraran y dañaran su interior, pero hasta ahora no he tenido problemas. El único problema relacionado con el clima que he experimentado tiene que ver con la pantalla. Su superficie es hidrófoba y funciona de maravilla, pero cuando se trata de aguaceros violentos tendrás que manejarlo mediante los botones.

Veredicto

El Hammerhead Karoo 2 está, sin duda, más en línea con la fórmula del ciclocomputador contemporáneo que su antecesor: es más pequeño, más delgado y más liviano, pero también es súper rápido en lo que respecta a velocidades de procesamiento, mapeo y guía de ruta.

Hammerhead lo enfrenta directamente a los mejores jugadores del segmento y, francamente, posee todos los atributos para competir por los máximos honores, con su estética mejorada, dimensiones agradables y una pantalla táctil espectacular.

No es la opción más barata que existe, pero tampoco es la más cara, y creo que encontrará el favor de una base de clientes completamente nueva que desea algo nuevo y diferente. Además, es probable que la adquisición de la empresa por parte de SRAM y su participación en Israel Start-Up Nation amplíe aún más su atractivo.

Personalmente, el Hammerhead Karoo 2 se ha convertido en mi dispositivo preferido cuando se trata de seguimiento de métricas de rendimiento y capacidades de navegación; también es increíblemente confiable y no se ha bloqueado ni se ha congelado en absoluto. Si puedes soportar una batería que se agotará al doble de velocidad que la mayoría de la competencia, entonces este es sin duda uno de los mejores ciclocomputadores disponibles en la actualidad. De lo contrario, sugeriría buscar el Garmin Edge 830 o intentar encontrar un Edge 1030 Plus con descuento.

Especificaciones técnicas: ciclocomputador Hammerhead Karoo 2