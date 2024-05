Hammerhead ha lanzado hoy su nuevo ordenador Karoo. El Karoo sucede al Karoo 2 como la tercera generación de Hammerhead, pero en el futuro se le conocerá simplemente como Karoo.

Sram adquirió Hammerhead a finales de 2021 y, como resultado, esta asociación significa más compatibilidad con Sram AXS que nunca. Sram también ha lanzado hoy su grupo Red AXS, un ejemplo de esta nueva asociación, ya que el nuevo grupo incluirá una computadora Karoo y ciertas bicicletas de gama alta equipadas con Red AXS también vendrán con una unidad.

El Karoo 2, que apareció en nuestra guía de las mejores computadoras para bicicletas, goza de la reputación de ser una computadora inteligente premium con una pantalla táctil y una experiencia de usuario fantásticas, pero generó algunas críticas por su menor duración de batería en comparación con otras unidades.

El Karoo ha recibido una revisión completa según Hammerhead. Ahora es un poco más ligero y ha recibido nuevo hardware y nuevas funciones, así como nueva compatibilidad con AXS, que exploraré en detalle a continuación. La nueva unidad Karoo tiene un precio de 474,99 dólares / 499,99 € / 449,99 libras, lo que significa que es más que los modelos Roam y Bolt de Wahoo, pero menos costosa que algunos de los modelos Garmin Edge de gama alta, probablemente los dos jugadores más importantes en lo que respecta a la competencia. para el tiburón martillo.

He estado probando una muestra del Karoo desde marzo y estoy listo con mi revisión completa. Siga leyendo para ver si Hammerhead ha encontrado un ganador.

El Karoo es más ligero y tiene un perfil diferente al Karoo 2

Diseño y Estética

Visualmente el Karoo es diferente del Karoo 2. No es una gran diferencia en cuanto a diseño, pero la diferencia es clara. La nueva unidad tiene una forma cónica y tiene un frente cuadrado y diagonal, que prefiero en comparación con el modelo anterior; simplemente se ve más nítido. Ahora hay dos botones nuevos a cada lado de la computadora que tienen textura plástica y producen una sensación y un sonido claros de “clic” cuando se presionan. El puerto del cargador está cubierto y también hay un nuevo botón de encendido/apagado dedicado a la derecha de esta cubierta.

Hay un logotipo 'HAMMERHEAD' en la parte frontal de la computadora junto con un sensor de luz ambiental y un logotipo plateado nuevamente en la base del frente de la unidad. En la parte inferior aparece el nombre del modelo 'Karoo' en blanco.

La pantalla tiene el mismo tamaño de 3,2″ que la del Karoo 2, pero utiliza un sistema Gorilla Glass en lugar del antiguo cristal 'DragonTail'. Sin embargo, la resolución parece similar, sin duda a la par. La ranura para tarjeta SIM del Karoo 2 también es ahora desapareció, lo que probablemente tenía que suceder; es algo que parece un poco anticuado ahora. Sin WiFi, antes tenías que usar una tarjeta SIM para cargar un mapa o usar tu teléfono como punto de acceso, algo que Hammerhead me dijo que no fue bien adoptado. jinetes en general.

El punto de carga USB-C tiene una tapa, el botón de encendido está a la derecha.

Especificación

El Karoo ha recibido algunos cambios de hardware con respecto al modelo saliente, que ahora figura como agotado en el sitio web de Hammerhead.

El almacenamiento interno ha aumentado de 32 GB a 64 GB, un salto considerable. Hammerhead ahora también afirma tener una mayor duración de batería de más de 15 horas. El Wahoo Roam V2 cuenta con una duración de batería de 17 horas y 32 GB de memoria a modo de comparación. También se dice que el Karoo tiene el doble de velocidad de procesamiento que el Karoo 2 y ciertamente parece muy rápido en uso.

La visualización general y el diseño de la pantalla realmente no han cambiado. Comparé notas sobre esto con el editor de tecnología Josh Croxton, quien ha tenido un Karoo 2 durante años. La respuesta de la pantalla táctil en sí parece bastante similar y es muy buena y parecida a la de un teléfono inteligente. Creo que esta es una descripción adecuada para la computadora. Hay mucha personalización disponible con respecto al diseño y la visualización de la pantalla, e incluso ahora puedes elegir la imagen de visualización de la pantalla de inicio, como lo harías en tu teléfono. El Karoo utiliza el sistema operativo Android, como referencia.

Hammerhead ahora tiene una nueva aplicación complementaria para acompañar al Karoo junto con el sitio web principal del panel de Hammerhead. Pude probarlo antes del lanzamiento. Esperaba un poco más de la aplicación. Es bastante simple, pero la computadora hace y controla tantas cosas que probablemente no necesite hacer tanto como algo como la aplicación Wahoo Elemnt, que aprovecha mucho más el poder de un teléfono inteligente para administrar la computadora.

La aplicación proporciona seguimiento en vivo para contactos seleccionados y facilita la función de pin de Google o Apple Maps. Adjunté una imagen debajo de la pantalla de la aplicación. Me han dicho que esto es más o menos lo que los usuarios pueden esperar ver ahora que se lanzó, pero las actualizaciones se implementarán a tiempo. La aplicación permite a los usuarios cargar registros de dispositivos al soporte de Hammerhead y brinda ayuda sobre cómo emparejar sus teléfonos inteligentes.

Otra característica nueva y que creo que a la gente le gustará es la posibilidad de enviar un pin desde Google o Apple Maps a la computadora sobre la marcha, lo cual es genial si me preguntas. Hice esto en un par de minutos dando un paseo. Simplemente comparta el pin seleccionado desde la aplicación de mapas (elegí el restaurante indio que visité la noche anterior) y luego aparecerá en la pantalla del mapa de su computadora gracias a la aplicación. Márcalo y Hammerhead hará el resto. Esta función hará que encontrar una cafetería, tienda o cualquier otro punto de referencia sea muy fácil, especialmente cuando no sabes dónde estás, siempre y cuando tu smartphone tenga señal y batería, por supuesto. Hammerhead me dijo que pensaban que la gente ahora está tan familiarizada con Google Maps y Apple Maps que tenía sentido crear esta función.

Los segmentos en vivo de Things Live Strava, la página Climber y la navegación clara y fácil de usar todavía están ahí, así como algunas funciones de entrenamiento adicionales, como la capacidad de admitir entrenamientos de TrainerRoad. La computadora no tiene las funciones de entrenamiento que tienen algunos modelos de Garmin, como entrenamiento adaptativo y aclimatación al calor, por ejemplo. Sus movimientos de poder, diría yo, son la fantástica experiencia de pantalla táctil y la visualización junto con la potente navegación.

El vínculo entre Sram y Hammerhead ahora significa que el Karoo está preparado para ofrecer más soporte para los sistemas Sram AXS. Los usuarios podrán controlar su Karoo usando los pitidos AXS y los nuevos 'botones de bonificación' de la palanca de cambios Sram Red AXS le permitirán controlar la computadora. El Karoo también reconoce muy fácilmente los componentes de AXS y permite controlarlos y personalizarlos desde el ordenador. Compartiendo cierta compatibilidad con la propia aplicación AXS. Si eres usuario de Sram, será una experiencia más completa, por ejemplo, el Karoo te avisará automáticamente cuando la batería de un AXS esté baja. Dicho esto, no tendría problemas para utilizar otro grupo; No creas que esta es una computadora sólo Sram.

La forma ligeramente más angular del Karoo es una mejora con respecto al 2 para mí.

Actuación

Para mí ha habido un elemento de simplemente acostumbrarme a un nuevo sistema operativo, como cuando cambias de teléfono o de computadora. Hay muchas cosas incluidas en el Karoo y seguí encontrando nuevas características y funciones. Sin embargo, todo es muy intuitivo y no supone una tarea ardua. Lo diré de nuevo, la resolución y la pantalla son tan buenas que es como usar un teléfono inteligente.

Como ciclocomputador, el Karoo tiene todo lo que necesito y más, la excelente pantalla y la visualización hacen que las cosas sean divertidas. Hay cuatro opciones de perfil de viaje en la página de inicio para elegir y cada una se puede personalizar muy fácilmente. Para mí, es probablemente la configuración de perfil de recorrido más sencilla que he experimentado y ha sido rápido intercambiar métricas dentro y fuera según lo deseaba. Puede elegir hasta 10 puntos de datos por página y hay muchas métricas para elegir, así como diseños de página oscuros o claros, nivel de brillo y páginas de datos “encajonadas” en sus propios cuadrados individuales.

La navegación ha sido muy buena. Utilicé la función de navegación en casa en el Reino Unido y descargué mapas de Italia, Francia y Bélgica para usar el Karoo en el extranjero en esos países, incluido el desafío París-Roubaix. La unidad también me pidió que descargara el mapa de Francia, lo cual fue útil. Fue bueno probar la navegación en carreteras que no conocía y me resultó fácil. La carga de rutas en el Karoo también fue muy rápida. A veces olvido que puedo hacer zoom usando la pantalla táctil (los viejos hábitos son difíciles de eliminar) y tiendo a hacerlo con los botones. Sin embargo, he encontrado que las instrucciones y los consejos, y ocasionalmente pequeños desvíos, son claros y muy fáciles de seguir.

Los usuarios de Karoo ahora también podrán colocar un pin desde Google o Apple Maps y seguir una ruta hasta él, una característica potencialmente realmente útil. Probé esto como se mencionó y fue muy fácil de hacer. Es solo cuestión de compartir un pin de Google Maps en la aplicación Hammerhead y Karoo lo soluciona muy rápidamente. Muy útil si estás intentando navegar a algún lugar por carreteras extranjeras o al café más cercano después de haber volado.

Solo un simple logotipo de Karoo en la parte inferior de la computadora, solo asegúrese de que encaje en su lugar en el soporte.

Ahora, para algunos puntos sobre cómo vivir con el Karoo, dejé caer mi computadora el primer día de uso debido a que no encajaba correctamente en el soporte, es un procedimiento deslizante hacia abajo y luego transversal y es un poco diferente al giro anterior. y haga clic. Es realmente simple, solo asegúrese de hacer clic en su lugar para evitar daños, lo cual no debería ser un problema si está atado con el cordón.

También utilicé el Hammerhead HRM que no viene con la unidad, así como mi propio Garmin HR, que era muy compatible en cuanto a compatibilidad. La correa Hammerhead necesitaba reajustarse varias veces después de deslizarse.

Si va a colocar el cordón, deberá empujarlo firmemente hacia el corte en la base de la computadora. Esto me pareció un poco confuso la primera vez, pero sé firme, irá a donde debe estar.

La duración de la batería ha sido muy buena, aunque es pronto. Mi recorrido más largo con el Karoo fue de unas cinco horas y media en el Paris Roubaix Challenge. Terminé con un 34% de batería con una carga completa después de andar con el mapa encendido todo el día y un sensor HRM conectado. La duración de la batería será más corta si usas mapas y tienes múltiples sensores conectados, pero creo que te acercas a la cifra reclamada si boxeas de manera inteligente. Cargué mi unidad con el cable cargador USB-C suministrado con una batería del 1 % y tardé 38 minutos en alcanzar el 40 % de carga y luego 54 minutos en alcanzar el 55 % como ejemplo para usted. Sin embargo, he tendido a no dejar que se agote tanto y probablemente se cargue más rápido con una batería más llena.

Sobre el tema de la batería, cuando le pregunté sobre la posibilidad de carga solar y si esto era una consideración, Hammerhead me dijo que en realidad no era una consideración al diseñar el modelo. También parecía que la inclusión de tecnología solar podría haber comprometido la ya excelente pantalla y resolución de Hammerhead.

Como otro ejemplo del mundo real, hice un viaje de una hora comenzando con solo el 17% de la batería usando la navegación con pin del mapa de Google durante las primeras millas y tenía sensores de FC y medidor de potencia conectados. También subí la pantalla al brillo máximo y terminé el viaje con un 5% de batería.

Los viajes más largos que suelo hacer con regularidad son probablemente de entre cuatro y cinco horas, y suelo montar varias horas a la semana y cargar mis dispositivos electrónicos en masa cada pocos días. La duración de la batería no ha sido ningún problema para mí. Tengo un viaje de más de 10 horas por delante, lo que debería ser una buena prueba para la batería del Karoo.

Solía ​​​​viajar con algo como esta configuración, pero puedes cambiar las cosas en segundos si lo deseas

Veredicto

Esta prueba ha sido mi introducción al mundo de Hammerhead y a la experiencia de usuario y he quedado realmente impresionado.

Los usuarios y fanáticos de Karoo 2 no necesitarán decírselo, pero la resolución de la pantalla de Karoo y la experiencia de la pantalla táctil son realmente excelentes, la computadora también es muy rápida de usar. Si le atrae la pantalla en colores brillantes, no se sentirá decepcionado. No he tenido ningún problema con la navegación clara y las indicaciones paso a paso y la computadora atiende todas las métricas que yo y probablemente muchos otros ciclistas querremos.

En realidad, no es un problema menor, pero prefiero la función Wahoo Summit Freeride al 'Climber' del Karoo, que de alguna manera me parece un poco básico. Tampoco muestra energía cuando está en su modo de pantalla completa expandida, que aún me gustaría ver. Sin embargo, puedes minimizar el cuadro de información de ascenso y, siempre que el cuadro de métrica del número de potencia esté en la mitad superior de la pantalla de tu computadora, todo estará bien.

En cuanto al precio, creo que el Karoo es competitivo con otras marcas y ofrece algo diferente. Casi he llegado a considerarla una computadora de “lujo” debido a su pantalla táctil y su pantalla, que son las mejores que he visto hasta este momento.