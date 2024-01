🚨Nota del editor🚨 Dado que la Kickr Bike v1 ha sido reemplazada recientemente por la Kickr Bike V2, este modelo tiene grandes descuentos en las rebajas del Black Friday. Wahoo lo ha recortado 37% en el Reino Unido y 47% en EE.UU.convirtiéndolo en uno de los mejores Ofertas de bicicletas estáticas Cyber ​​Monday disponible.

El ciclismo indoor realmente ha llegado a su punto álgido; Cada vez más personas están empezando a comprender su valor como herramienta de formación.

Dado que los mejores rodillos turbo de la actualidad son tan buenos, el siguiente paso lógico en la evolución de los rodillos de interior era competir contra las mejores bicicletas estáticas. Pero cuando se lanzó inicialmente la Kickr Bike, seré el primero en admitir que me burlé; Pensé que el precio era demasiado alto y, me atrevo a decir, era feo. Entonces, cuando la Kickr Bike llegó a mi puerta, no quería que me gustara; sin embargo, después de pasar un mes y muchas millas viajando sin rumbo en el entrenador de interior insignia de Wahoo, mi opinión cambió.

Diseño y estética

Como regla general, las zapatillas de Wahoo parecen seguir la filosofía de diseño de la función por encima de la forma; Cada característica está diseñada para la usabilidad más que para la apariencia. El área de la Kickr Bike que mejor ejemplifica esto son las bielas. En lugar de tener un flip-chip o un sistema similar que mantiene el aspecto estándar del brazo de la manivela pero requiere algunas modificaciones, Wahoo ha optado por tener cinco orificios, cada uno de los cuales corresponde a una longitud de manivela diferente.

Aunque la Kickr Bike me parece un poco industrial, de todas las bicicletas inteligentes del mercado, es la más parecida a una bicicleta en términos de forma; completo con un tubo superior, barra y potencia estándar y palancas de cambio que tienen una silueta similar a las palancas hidráulicas de SRAM, pero ven los botones de cambio Di2 detrás de la hoja de la palanca de freno.

A través de la aplicación Wahoo, puedes personalizar el diseño de los cambios para adaptarlo a SRAM, Shimano o Campagnolo, y hay botones en la parte superior de los capós; uno controla la inclinación y los otros no tienen función por el momento, pero están listos y esperando nuevas funciones de las aplicaciones de entrenamiento.

La bicicleta Kickr tiene las mejores palancas de cambio de cualquier bicicleta inteligente que hayamos encontrado

Ninguna aplicación de entrenamiento por el momento tiene frenado integrado, pero cuando agarras un puñado de palancas, la unidad de resistencia aumenta para desacelerar el volante, como en el mundo real. Si pedaleas contra los frenos, requieres más fuerza, pero como la mayoría de las aplicaciones de ciclismo indoor, como Zwift, aún no tienen una función de frenado integrada, a medida que tu potencia aumenta, tu avatar en realidad acelera. Encontré esto particularmente útil si atacas en una carrera de Zwift, ya que obtienes un pico de resistencia rápido y controlable que aparece mucho más rápido que si estás cambiando.

El cerebro de la bicicleta está ubicado debajo del tubo superior y consiste en una pequeña pantalla LED que muestra la marcha y la pendiente actuales; Aquí también se encuentran los enchufes para las palancas de cambio y un puerto USB. Esto es genial porque no hay nada que bloquee la vista o el flujo de aire del ventilador, pero el problema es que no es fácil de ver y no hay ningún lugar para guardar el teléfono o los refrigerios.

Por supuesto, esto se puede resolver con una mesa, una silla o algo como el escritorio para entrenador Saris TD1; mi solución es sujetar mi teléfono al vástago con una correa de esquí Voile.

La base de la unidad forma una especie de “V voladora” debajo de usted y tiene patas niveladoras y ruedas giratorias. Independientemente del terreno de juego, la moto se muestra notablemente estable. Hay una ligera oscilación que parece emanar del punto de pivote del control de gradiente. Simplemente conduciendo, no podrás sentirlo, el ligero balanceo sólo se hace evidente cuando realmente estás haciendo todo lo posible en un sprint o cuando te dejas caer de nuevo en el asiento, exhausto después de un gran esfuerzo.

La última pieza del rompecabezas es que necesitarás alimentación eléctrica ya que la bicicleta no se alimenta sola como la bicicleta Tacx Neo. Esto realmente no es un golpe contra la Kickr Bike porque, con 43 kg / 95 lbs, no es como si la fueras a llevar a una carrera como opción de calentamiento.

Configuración

Mi unidad de revisión se usó como exhibición práctica en el Tour Down Under y en varios eventos a principios de año, por lo que no me la entregaron en el embalaje de fábrica, por lo que mi experiencia de configuración puede variar ligeramente según la de un consumidor.

Sin embargo, la bicicleta llegó en pedazos y el proceso de construcción tomó unos 20 minutos. Las patas en la parte posterior de la ‘V’ se deslizan hacia la derecha, pero los pernos están ubicados en la parte inferior y en un lugar estrecho. Con eso, la bicicleta debe inclinarse ligeramente para evitar que el perno se atasque; si tiene un trinquete hexagonal (que no es una llave dinamométrica), recomendaría usarlo aquí.

Una de las razones por las que he desconfiado de las bicicletas inteligentes se reduce a la configuración de la bicicleta porque, si no lo haces bien, tu entrenamiento puede verse afectado. Por ejemplo, un cambio de solo unos pocos grados en el ángulo de la cadera en la bicicleta puede afectar cómo y cuándo se activan los glúteos al pedalear y hacer que entrenes grupos de músculos ligeramente diferentes.

Wahoo ofrece tres formas de configurar la bicicleta; ingresar datos de un ajuste de bicicleta profesional (Guru, Retul o Trek), tomar una foto de una bicicleta que se ajuste o basarse en las medidas de su cuerpo.

Cada ajuste tiene reglas y utiliza liberación rápida.

Opté por tomar una foto de mi bicicleta personal y ver cómo le iba a la aplicación. Me tomó dos intentos; La primera vez, los números que la aplicación escupió fueron para una persona con piernas cortas y rechonchas y un torso una milla más largo que el mío. Atribuiré esto a un error del usuario porque un segundo intento generó números que estaban en el estadio; el único error importante fue la altura del sillín: unos minutos adicionales con una cinta métrica hicieron que la Kickr Bike fuera milimétricamente perfecta. Cada ajuste se realiza mediante una liberación rápida y cada componente tiene marcas hash fáciles de leer. Una de las cosas que nos han dicho las marcas de zapatillas deportivas es que esta facilidad de ajuste hace que la bicicleta inteligente sea ideal para hogares con múltiples usuarios, pero no estoy tan seguro. Es un proceso rápido y sencillo, pero ¿es más rápido que cambiar una bicicleta por un rodillo de tracción directa? Probablemente no. Si solo una persona tiene una bicicleta de carretera, pero otros en la casa quieren aprovecharla, entonces la Kickr Bike empieza a tener un poco más de sentido.

Wahoo utiliza puntos de contacto estándar en la Kickr Bike, por lo que si no te gustan el sillín o las barras, puedes cambiarlos por algunos que sí te gusten. El sillín es bastante básico y de forma relativamente neutra, pero no se llevaba bien con mi trasero, así que lo cambié por mi Fizik Vento Argo preferido. Las barras originales tienen 42 cm de ancho y yo incluiría un rollo de cinta de barra en el costo de compra porque la cinta instalada de fábrica es delgada como el papel y no ofrece mucha amortiguación.

Experiencia de viaje

Una vez que empiezas a girar en la bicicleta Kickr, la sensación de andar es fantástica. El volante de inercia de 5,9 kg / 13 lb crea mucha inercia que hace que las aceleraciones se sientan como en el mundo real y no se sienta como si estuviera pedaleando sobre barro espeso. Con hasta 2200 W de resistencia disponible y precisión con una desviación máxima de solo el uno por ciento, la resistencia reacciona bien a pequeñas ondulaciones de potencia independientemente de la cadencia.

Incluso en el modo ERG, la bicicleta reacciona rápidamente a los cambios de cadencia, especialmente cuando te sales del vagón y entras en la espiral de la muerte. La Kickr Bike se relajará un poco para que puedas recuperar tu potencia en lugar de detener las piernas como con algunos entrenadores.

La Kickr Bike es el primer rodillo de Wahoo que tiene un motor que acciona el volante incluso cuando dejas de pedalear. Esto permite un deslizamiento y un descenso más realistas; brilla en descensos en Zwift que son lo suficientemente empinados como para que tu avatar entre en el súper tuck. No solo puedes dejar de pedalear y ganar velocidad en el juego, dependiendo de la colina, para recuperar el aliento cuando vuelvas a acelerar, sino que tampoco tienes que hacer girar el entrenador para volver a acelerar porque el volante sigue girando.

Wahoo ha acertado absolutamente en los cambios, no solo en la ergonomía de la palanca sino también en la sensación de la bicicleta. La unidad de resistencia magnética controla todos los cambios, por lo que no hay un cambio de marcha real debajo del capó, pero cuando presionas la palanca, el cambio es instantáneo; Wahoo incluso ha programado un ligero ruido metálico para agregar realismo.

La Kickr Bike ajusta suavemente la pendiente según lo que dicte la aplicación de entrenamiento de tu elección.

La bicicleta Kickr también tiene un Kickr Climb integrado, que puede simular una pendiente de hasta un 20 por ciento hacia arriba y un -15 por ciento hacia abajo, dependiendo de su ajuste. Esto se puede controlar manualmente usando los botones en la parte superior de las palancas de cambio, o la bicicleta se puede desbloquear con un botón cerca de los indicadores de marcha, permitiendo que la aplicación de entrenamiento de tu elección tome el control. Con la aplicación funcionando, la bicicleta se inclina suavemente junto con lo que ves en la pantalla. Si conduces por una sección ondulada, hay un retraso de medio segundo en la inclinación, pero la bicicleta realiza una transición suave a través de las pendientes. A diferencia de Kickr Climb, donde la bicicleta gira desde atrás, Kickr Bike gira justo en el centro y me parece un poco más realista.

La unidad de resistencia hace un poco de ruido al pedalear junto con un ligero “zumbido” que sube y baja en frecuencia y volumen a medida que cambia la velocidad del volante. Esto registra unos 60 dB según una aplicación de teléfono. Debo señalar que no puedo garantizar la precisión de esta aplicación, pero puedo decir con total certeza que incluso en su nivel más alto, es más silencioso que su ventilador.

La nueva unidad de resistencia emite un ligero zumbido, pero es mucho más silenciosa que tu ventilador y muchos otros entrenadores.

Veredicto

En sólo un mes, mi opinión inicial sobre la Kickr Bike se ha hecho añicos y ahora comprendo su atractivo. La configuración es muy fácil y, desde el punto de vista del ajuste, se requiere un mínimo de manipulación para replicar su posición al milímetro. Si ha tenido un ataque recientemente, es más que simple, pero incluso el método de la fotografía le brinda un buen punto de partida.

Los puntos de contacto son bastante básicos y se pueden intercambiar con facilidad. Si bien critiqué el sillín y la cinta del manillar, en realidad son quejas menores. Dado que todos tienen diferentes preferencias para sus puntos de contacto, que Wahoo especifique algo más caro que no le gustará y que probablemente cambiará de todos modos, es dinero desperdiciado.

En lo que respecta a las zapatillas de deporte, son silenciosas, la sensación de conducción es una de las más naturales que he experimentado hasta la fecha y los cambios de pendiente hacen que la experiencia de montar en bicicleta en interiores sea mucho más atractiva.

La mayor queja que tengo con la Kickr Bike es la falta de espacio de almacenamiento; Está muy bien tener un puerto USB incorporado para cargar el teléfono, pero no debería necesitar una correa de esquí ni un soporte adicional para sujetarlo, especialmente teniendo en cuenta que están incluidos en otras bicicletas inteligentes como la Tacx Neo Bike y Bicicleta por etapas.

Lo único que todavía no puedo superar es el precio: la Kickr Bike se vende por $ 3500 / £ 2700 / AU $ 6000. A pesar de lo mucho que disfruté montando la bicicleta Wahoo Kickr, me cuesta justificar el costo. Para poner las cosas en perspectiva, puedes comprar dos Kickr y Kickr Climbs a juego, al por menor por el mismo precio. Hay muchas cosas que me gustan de la bicicleta Kickr y la nueva unidad de resistencia magnética es superior a la de la Kickr estándar, la sensación de marcha es fantástica y todo funciona sin problemas.

Especificaciones técnicas: bicicleta Wahoo Kickr