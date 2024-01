El clima de transición en otoño y primavera es uno de los mayores desafíos que todos enfrentamos. Podría significar una mañana fresca y una tarde cálida o podría ser un clima durante todo el día demasiado cálido para una chaqueta y demasiado fresco para un kit de verano. A menudo, incluso significa tratar de encontrar una indicación clara de si le espera un día de lluvia o un día de sol. Cualesquiera que sean los desafíos del clima local, existen algunas formas diferentes de abordarlos. Las chaquetas, los calentadores y las capas base son estrategias diferentes, pero una de las mejores maillots de ciclismo También es una opción popular. Encontrar la camiseta perfecta que funcione en una variedad de condiciones simplifica las cosas y Assos cree que tienen algo.

Sin embargo, Assos no lo llama camiseta, sino que es la chaqueta Assos Mille GTS Spring Fall C2. Es un producto adaptable diseñado para satisfacer las necesidades de la conducción en temporada media, cuando el clima es impredecible y en períodos intermedios, y lo he puesto a prueba. He pasado horas cubriendo la distancia en un clima que cambia rápidamente y tiene diferentes necesidades a lo largo del viaje y ahora estoy listo para hablar de ello. Si estás buscando el producto adecuado para montar en primavera, otoño o invierno cálido, sigue leyendo para ver si este híbrido entre chaqueta y maillot es la pieza adecuada para tu paseo.

Todo lo negro permite la disipación del calor mientras que el amarillo fluo detiene el viento.

Diseño y estética

La línea de productos Mille GT de Assos representa un diseño que no está dirigido a las carreras. La Assos Mille GTS Spring Fall Jacket C2 es una camiseta, aunque lleva la etiqueta de la chaqueta en el nombre, con un ajuste un poco más holgado y un mayor enfoque en la visibilidad. Assos sigue siendo una empresa conocida por su ropa de alto rendimiento, así que no esperes un ajuste holgado, pero en comparación con algo con la etiqueta RS, hay una diferencia definitiva. Ponte la chaqueta Mille GTS Spring Fall C2 y notarás que las cosas se ajustan un poco menos a la forma.

Uno de los lugares donde esto destaca es en los tejidos de los brazos. Las patillas utilizan el mismo material RX Evo que repele el agua y que puedes encontrar en el cuerpo del culotte con tirantes Mille GTS Spring Fall c2. Tiene un forro polar y, si bien se ajusta al cuerpo, tiene mucha menos estructura que la que encontrarás en una prenda RS. También es un material que permite un poco de flujo de aire cuando empiezas a trabajar duro y te mueves rápidamente.

Para contrarrestar ese flujo de aire está el material de membrana AIRBLOCK.888 que Assos aplica en el pecho, los costados y la parte superior de la espalda. Es un material patentado que funciona de la misma manera que el Gore Infinium más común. Ambos tejidos tienen membrana y ninguno se centra en el agua, pero la versión de Assos es más fina y rígida. No tiene respaldo de lana y, al igual que Infinium, arrojará un poco de lluvia, pero ese no es el punto. En cambio, AIRBLOCK.888 se apoya en los bordes de ataque de la chaqueta y detiene el viento.

Si opta por la opción de color Fluo Yellow, en lugar de la opción de color blackSeries, podrá ver aún más claramente el área de cobertura. También puedes ver que, a diferencia de la versión chaleco de este producto, se utiliza un material diferente para la zona del cuello. Se parece mucho al RX Evo, pero Assos usa el nombre “struzzoKragen” y, en lugar de dejar un interior de vellón, está doblado para proporcionar una estructura adicional. Eso significa que el exterior se asienta contra la piel pero es suave y cómodo y el escote es un punto culminante incluso si la costura inferior se siente un poco estéticamente extraña.

Da la vuelta hacia atrás y la chaqueta Mille GTS Spring Fall C2 se parece aún más a una camiseta. AIRBLOCK.888 enmarca los costados y la parte superior de la espalda dejando un panel trasero que es una toma directa de las camisetas de verano. El panel permanece protegido de las salpicaduras de la carretera y del viento y la alta ventilación permite que escape el aire caliente si el día se vuelve cálido.

A medida que desciendes hasta el tercio inferior, las cosas cambian nuevamente para acomodar los bolsillos. La malla de estructura baja desaparece y una nueva malla, con mayor estructura, la reemplaza para estabilizar todo lo que lleves en los generosos bolsillos de arriba. También hay espacio en la base de los bolsillos para que los bolsillos rellenos se extiendan desde la parte posterior, mientras que la tira elástica en la cintura mantiene estable toda la prenda mientras te mueves.

Actuación

Esta primavera pasé tiempo con el Assos Equipe RS Primavera Otoño Chaqueta Targa . Esa chaqueta, o camiseta, es un producto que se centra en las mismas necesidades básicas que la Mille GTS Spring Fall Jacket C2 pero con un toque diferente. En lugar del diseño raceFit y centrándose en la intensidad más alta, la chaqueta Mille GTS Spring Fall utiliza un ajuste regular y se centra en la comodidad y la visibilidad. Sin embargo, hay un detalle más y es la adición de un verdadero tejido cortavientos en los paneles frontales.

No importa cuál sea su enfoque o preferencia en cuanto a ajuste e intensidad, es posible que desee considerar la opción Mille GTS dependiendo de su preferencia de capas. La opción Equipe RS se presta para agregar una capa base cortavientos si es necesario, mientras que el Mille GTS la tiene incorporada y funciona mejor agregando aislamiento adicional en la capa base. Es una diferencia sutil, pero ya se trata de prendas altamente especializadas y Assos ofrece cuidadosamente opciones en los pequeños detalles.

Una diferencia menos sutil es el ajuste. Especialmente en los brazos, esta chaqueta es cómoda y nunca apretada. Los maillots térmicos con brazos polares tienden a sentirse como si tuvieran calentadores de brazos incorporados, pero el tejido RX Evo es más suave que eso. Tiene suficiente estructura para funcionar con un culotte con tirantes o con las mangas de un top, pero no hay sensación de compresión. También hay más espacio en la parte delantera de la Mille GTS Spring Fall Jacket C2 con una parte inferior menos ajustada y más espacio en el pecho. Al vestirse, la chaqueta Mille GTS no necesita más tiempo empujando y tirando para colocar las cosas en la posición correcta. Los brazos y el frente se deslizan en su lugar de inmediato y se sienten cómodos de inmediato.

El cuello también continúa la tendencia general al ofrecer nuevamente un ajuste suave y acogedor. Hay suficiente estructura para que permanezca en su lugar, pero gran parte proviene de la cremallera, que es un diseño de metal con dientes pequeños. Si bien la mayoría de las piezas de Assos se han alejado de este estilo de cremallera, el Mille GTS mantiene un diseño familiar. Se parece mucho al maillot de verano Mille GTO y a las chaquetas Assos de hace años.

Nuevamente dejo los bolsillos como último punto de discusión porque son mis favoritos. Para mí, los viajes largos significan bolsillos llenos y Assos continúa ganándose mi corazón con estos. Puedo llevar todo mi equipo de reparación de pinchazos, comida para 6 a 8 horas de conducción, un teléfono e incluso un par de guantes livianos si es necesario. Nada se soltará, la parte trasera permanece en su sitio incluso cuando está cargada y la altura es la adecuada para alcanzarlo fácilmente mientras conduce.

Veredicto

Hay muchas opciones de camisetas térmicas disponibles. Una excelente opción es la Maillot Castelli Tutto Nano ROS y otro es el Assos Equipe RS Primavera Otoño Chaqueta Targa . El desafío es que, por muy buenas que sean esas dos opciones, ambas requieren que agregue su propia solución de bloqueo de viento. No me importa hacer eso, pero es bueno tener opciones y ahí es donde entra en juego la chaqueta Assos Mille GTS Spring Fall Jacket C2. Si prefieres capas base más suaves, esta es una opción para integrar la capacidad de detener el viento directamente en la camiseta y , tal vez, llamándolo chaqueta. Esta también es una buena opción si buscas un maillot térmico con un ajuste relajado que sea un poco más tolerante y cómodo. Además de ese rendimiento y ajuste, también obtienes algunos de los mejores bolsillos del mercado.

El único paso en falso de esta pieza es la cremallera. Assos dejó de utilizar pequeñas cremalleras metálicas porque pueden degradarse con el sudor y eventualmente atascarse. Es probable que sea un problema menor con una pieza que se parece más a una camiseta que a una chaqueta, pero de todos modos es un punto a considerar. También carece de una función de cremallera bidireccional y deja un espacio para cremallera superior.

