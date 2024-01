A menudo busco las chaquetas más abrigadas que puedan soportar las condiciones climáticas más extremas. Cuando encuentras uno de esos que te gustan, es como una manta de seguridad para viajes largos. Sin embargo, no siempre es un placer usarlos. Los paseos más cortos o los paseos en un clima más moderado no tienen las mismas necesidades y una chaqueta pesada puede hacer que te sientas abrigado y agobiado. Para ese tipo de recorridos menos extremos, incluimos la Castelli Perfetto RoS en nuestra lista de las mejores chaquetas ciclistas de invierno.

El Castelli Perfetto RoS es una opción que existe desde hace mucho tiempo. No sólo existe desde hace mucho tiempo, sino que a casi cualquiera que lo conoce le encanta. Sin embargo, esta es una nueva generación de la vieja fórmula. Algunos detalles han cambiado y era hora de ver si era tan bueno como antes. En el pasado, tomé el Perfetto RoS para paseos en primavera y otoño en clima templado. Esta vez quería ver cómo era realmente el suelo para el mal tiempo en un Perfetto RoS 2. Resulta que la variedad de situaciones que manejará es bastante impresionante y, para mucha gente, esta chaqueta podría ser todo lo que necesitan. Sigue leyendo para ver si una chaqueta que parezca una camiseta es la opción adecuada para ti.

El ajuste del Castelli Perfetto RoS 2 hace que sea un placer usarlo

Diseño y estética

Para entender el diseño de Castelli Perfetto RoS hay que dejar atrás la idea de encontrar la chaqueta de invierno definitiva. No está diseñado para soportar el peor clima y los viajes más miserables. Aunque ese no es el punto. En su lugar, considere lo que puede hacer y por cuánto tiempo.

Responder a esa pregunta comienza analizando las capacidades de Gore Infinium. Gore ha sido durante mucho tiempo un socio cercano a Castelli en su equipo de invierno y, obviamente, ese también es el caso aquí. Esta pieza se construye a partir de la base de Gore-Tex Infinium y también es la elección de Infinium lo que hace que el Perfetto RoS 2 sea especial. No es tela impermeable y no hay aislamiento. Recuerde, todo se trata de lo que puede hacer y por cuánto tiempo.

Las primeras encarnaciones de este concepto de diseño llegaron al mercado en 2010. En ese momento, la chaqueta tenía mangas cortas y se llamaba Gabba. De hecho, todavía puedes encontrar la Gabba de manga corta en el catálogo de Castelli pero el tejido original, llamado Gore Windstopper, ya no está. Afortunadamente, para los fanáticos del producto, solo ha cambiado el nombre. Sigue siendo una membrana de tres capas, no impermeable, pero el nombre se actualizó a Infinium.

Infinium, como Windstopper antes, específicamente no es resistente al agua. Como todas las membranas Gore, hasta este año, hay una membrana de ePTFE con pequeños agujeros. Lo que es diferente aquí es que con Infinium los agujeros son un poco más grandes y no hay un eslogan de “secado garantizado”, incluso con la versión Perfetto RoS de manga larga. La desventaja es que al estar dispuesto a renunciar a un rendimiento completamente impermeable, obtienes una mayor elasticidad y una chaqueta que se usa como una camiseta. No solo no tiene volumen y se estira para que se ajuste al cuerpo, sino que respira como un maillot térmico.

En el lado de Castelli, el resto del diseño se inclina más hacia el concepto de transpirabilidad. Los paneles trasero y lateral utilizan una versión más abierta de Infinium que añade aún más elasticidad y transpirabilidad. En la parte delantera y en las mangas hay un poco menos de permeabilidad, pero también hay un par de ventilaciones con cremallera en la mitad del torso. Manejar la transpirabilidad debajo de los brazos es tarea de un generoso triángulo de tela con respaldo de vellón sin membrana. La cremallera también agrega otra capa de transpirabilidad al ser fácil de abrir a mitad de camino, ya sea desde arriba o desde abajo.

Otro área en la que Castelli aporta su experiencia es en los detalles del ajuste. Elige uno de los cuatro colores apagados o elige uno brillante con la opción lima eléctrica y, en todos los casos, obtendrás un corte largo y estilizado. Después de algunos años de usar un diseño de dos bolsillos, los tres bolsillos de las camisetas de verano también están de vuelta. Las mangas son largas, rematadas con un detalle elástico interno y el hombro es cuadrado con mucha movilidad. Esta es una pieza de ajuste de carrera, pero combina con otras marcas de la industria, así que espere pedir el tamaño que desee que corresponda con el ajuste que desea.

Actuación

Una de las cosas más interesantes de la chaqueta Castelli Perfetto RoS 2 es la cantidad de tiempo que puede soportar. Infinium no es exclusivo de Castelli y puedes ver una variedad de diferentes equipos de marketing abordando la descripción de diferentes maneras. Hay mucha fluidez en las descripciones de cómo maneja la lluvia y es probable que esto provenga de Gore. Infinium no es resistente al agua y Gore es muy específico acerca de esas definiciones. Castelli dice que el Perfetto RoS sobresale tanto en seco como en mojado e incluso sellan las costuras en los hombros. Existe una discrepancia obvia, por lo que me propuse ver qué dictaría el uso en el mundo real.

Aunque he pasado una cantidad considerable de tiempo usando las opciones Castelli Windstopper a lo largo de los años, nunca elegí uno para la lluvia. El material no está diseñado para soportar eso y nunca lo había cuestionado. Esta vez salí de casa en el Perfetto RoS 2 con una ligera llovizna en el aire. Esperaba rodar duro y estar fuera durante unas dos horas y me pareció una prueba razonable. Resulta que esa ligera llovizna rápidamente se convirtió en una lluvia constante y aprendí más de lo que esperaba.

Infinium, y por extensión el Castelli Perfetto RoS 2, soporta bien la lluvia. En realidad, es tan bueno que me cuesta ver una diferencia real entre algo que se considera resistente al agua y algo que se considera impermeable. Mientras conducía bajo la lluvia, pude ver el agua goteando y escurriendo sin intrusión. Al examinar la chaqueta en casa, el único lugar por donde entraba el agua era por la parte trasera. Conducía sin guardabarros y, aunque la tela trasera es menos resistente al agua, aun así me mantuvo seco excepto donde salía el spray del neumático trasero.

Eso no quiere decir que el Perfetto RoS sea su mejor compañero para las peores condiciones climáticas. Como dije, se trata de lo que puedes manejar y por cuánto tiempo. Los puntos fuertes de la chaqueta también son sus límites, ya que no tiene aislamiento pero el ajuste está a la par con el maillot aislante más perfecto.

A temperaturas de alrededor de 5 °C/41 °F, cuando la lluvia comienza a empapar el resto del cuerpo, te enfrías rápidamente. El ajuste increíble significa que hay poco espacio para capas debajo y la membrana significa que no es una buena opción para capas encima. Sin embargo, puedo decirle que durante un par de horas en un clima razonablemente frío, incluso si está lloviendo, el Perfetto RoS será un compañero confiable.

Sin embargo, hay más en el Perfetto RoS más allá de los extremos. La situación ideal es cuando está nublado, hace frío pero no bajo cero, y es posible que llovizne un poco de vez en cuando. En este tipo de clima, no hay nada igual al Perfetto RoS. Quizás sea por esta razón que es tan popular, especialmente en el Reino Unido, ya que muchos ciclistas hoy en día recurren al entrenador de interior cuando las temperaturas son más frías o llueve más intensamente.

A pesar de que el texto de marketing dice lo contrario, no veo cómo se puede combinar esta chaqueta con una camiseta térmica. Dicho esto, realmente no hay ninguna razón para intentarlo dado lo excelentes que ya son los bolsillos. En mi experiencia, combina mejor con una capa base que combine con el clima. Si hace más frío, opta por una capa base más gruesa y viceversa.

Veredicto

La chaqueta Castelli Perfetto RoS no es la mejor solución para usar en capas, pero en cierto modo eso es lo que la hace genial. La elasticidad, el ajuste y los bolsillos estelares son aspectos destacados, y si buscas andar rápido en un clima que no es el ideal, pero no en el extremo extremo del invierno, este es el mejor compañero.

Si el tiempo empeora, el tejido Gore-Tex Infinium te ayudará a soportar mucha más lluvia de la que se supone y la alta transpirabilidad te ayudará a mantenerte seco por dentro cuando el esfuerzo aumente. Si el clima es mejor de lo esperado, las rejillas de ventilación con cremallera, la ventilación debajo de los brazos y la excelente cremallera bidireccional facilitan la introducción de aún más flujo de aire.

En esta revisión también hay que mencionar que Rapha tiene la camiseta Pro Team Long Sleeve Infinium. El precio es similar, ambos usan Infinium y ambos tienen el mismo objetivo de uso final. Castelli llama chaqueta al Perfetto RoS 2, mientras que Rapha usa la etiqueta de camiseta, pero las diferencias de materiales son menores y la verdadera diferencia es el ajuste. El corte Rapha es corto con bolsillos estrechos y Rapha ha trabajado más en la cintura para mantenerlo en su lugar. En cambio, Castelli utiliza un ajuste más largo con bolsillos más grandes y sin necesidad de ningún material de agarre para mantener la cintura en su lugar. Ambos son elegantes y cómodos, pero uso un pequeño en el Castelli Perfetto RoS y un mediano en el Maillot Rapha Pro Team Manga Larga Infinium .

El único inconveniente que puedo señalar es que se trata de una pieza cara. No es mi preferencia utilizar el precio únicamente como algo negativo porque un precio alto aún puede equivaler a un buen valor si un producto es increíble. El desafío de la Castelli Perfetto RoS 2 es que su alto precio la hace competir con chaquetas más capaces. Con solo un poco más obtendrás la chaqueta de invierno Assos Mille GT más cálida o, mientras dure, una chaqueta Gore Shakedry. También puede encontrar más versatilidad en un impermeable rígido combinado con una capa intermedia y con una compra cuidadosa que también se puede lograr en este rango de precios. Por muy bueno que sea el Perfetto RoS, siempre será de una sola nota dada su incapacidad para superponer capas.

