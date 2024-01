La chaqueta Maap Ascend Rain Pro se destaca en nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables gracias a la protección que ofrece junto con las grandes dosis de estilo que ofrece. Como chaqueta más dirigida al segmento roadie del mercado, un recorrido por los mejores caminos rurales y subidas de Bristol fue el campo de pruebas perfecto en la avalancha casi permanente que hemos tenido en las últimas semanas.

Mínimo, con buenas opciones de color y una construcción robusta son excelentes puntos a favor.

Diseño y estética

A Maap se le dan bien los detalles elegantes, y la chaqueta impermeable Ascend Pro es solo otro ejemplo de ello. Hay detalles que gritan “Soy impermeable” por toda esta chaqueta. Las cremalleras YKK Aquaguard® contrastan con el tejido de la chaqueta y los protectores de costuras negros texturizados en los hombros. Las costuras termoselladas del interior quedan sin rematar y la cinta contrasta fuertemente con el color oliva de este. También hay un gran panel de goma en el panel interior trasero con un gran logotipo de Maap y los detalles del producto.

Todo en esta chaqueta luce nítido y al mismo tiempo muestra lo práctica que es cada característica. Los bloques de color característicos de Maap (también reflectantes) añaden un aspecto moderno, mientras que el corte está en el extremo más ajustado de la escala sin ser completamente aerodinámico. Al principio me pareció un poco apretado alrededor de los hombros, pero en la bicicleta, con mis hombros en una posición más redondeada, me sienta como un sueño.

La tela es definitivamente más rígida que otras chaquetas que hemos revisado. Es lo suficientemente gruesa como para convencerte de su índice de impermeabilidad (el más alto de todas las chaquetas de la guía), pero tiene dudas sobre su índice de transpirabilidad. La tela también es resistente al viento, como lo son más o menos todas las chaquetas impermeables, pero el grosor brinda una sensación más protectora cuando sopla mucho fuerte.

Las mangas terminan con puños elásticos que se asientan dentro del tejido exterior de la chaqueta, creando una protección suave y cómoda contra el viento y el agua. El cuello también llega lo suficientemente alto como para actuar como protección contra el frío y la entrada de agua y tiene un forro igualmente suave. También hay un dobladillo caído para proteger tu trasero, con logotipos de Maap de silicona con agarre para ayudar a que permanezca en su lugar mientras conduces. La chaqueta también tiene un pequeño bolsillo en el pecho, que sirve para guardar una llave o una tarjeta, pero no mucho más.

Considerándolo todo, es una chaqueta elegante que utiliza un diseño elegante para atraer la atención hacia sus características funcionales… pero ¿qué tan funcionales eran?

Actuación

Esta chaqueta es una máquina generadora de cumplidos. Si buscas una prenda que casi obligue a la gente a decirte que luces genial, esta es la indicada para ti. Sentí como si me hubiera puesto lo mejor del domingo para salir a montar y mis amigos me lo reforzaron. El Ascend también fue profesional al mantenerme seco debido a la lluvia implacable que nos azotó últimamente en el suroeste de Inglaterra. Es una barrera realmente sólida en la que se puede confiar en un aguacero torrencial y la clasificación de impermeabilidad de 45k no es una broma. Después de atravesar un clima bastante terrible, se mantuvo fuerte. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de las condiciones dentro de la chaqueta.

El material ligeramente más rígido debería ser transpirable y resistente al viento. Descubrí que era mucho más resistente al viento que transpirable durante mi viaje. No estoy seguro de por qué Maap decidió bloquear la mitad del tejido Sympatex con una enorme etiqueta informativa de goma, pero eso fue en parte responsable de mi sudoración. A medida que comencé a esforzarme más, me di cuenta de que también estaba empezando a sentir mucho más calor. Era menos cómodo y más sofocante que el Albion All Road después de una subida empinada.

Fue entonces cuando aprecié la calidad protectora de la chaqueta. Estaba un poco sudado por dentro, pero al menos no me estaba congelando hasta la médula mientras se evapora. Es un poco como el huevo y la gallina, si la chaqueta hubiera sido más transpirable, ¡no estaría sudando tanto! Es innegablemente más voluminosa que las otras chaquetas que existen, por lo que quitármela a mitad del camino, si hubiera estado más inclinado a hacerlo, habría sido considerablemente más complicado. Intenté, después del viaje, guardarlo en el bolsillo de un maillot. Fue necesario apretar y rodar bastante para llegar allí, pero finalmente lo hizo. No recomendaría probarlo parado en un semáforo en rojo, digámoslo. También vale la pena señalar que Maap ha lanzado recientemente una nueva chaqueta impermeable mucho más ligera, la Atmos, que utiliza Pertex Shield como membrana y no contiene PFC.

Encontré que casi todo lo demás sobre la chaqueta era bastante bueno. A pesar de la rigidez de la tela, el corte significaba que se adaptaba bien al montar en bicicleta. Las mangas no me llegaban a los codos, se sentían cómodas en los hombros y el abdomen. No estoy seguro de cuánto darías si tuvieras un pecho más grande que yo; La chaqueta no se estira mucho, así que mide bien antes de realizar el pedido. El dobladillo caído se movió hacia arriba, pero no cae tanto como otras chaquetas, por lo que descubrí que descansaba en el punto más ancho, lo que no le daba una oportunidad justa de permanecer quieto mientras pedaleaba.

El logo ruberizado gigante en una chaqueta de este nivel de transpirabilidad hace que sea causa de mucha transpiración entre los omóplatos.

Valor

Considerándolo todo, el Maap Ascend Pro es una chaqueta impermeable decente. Te mantendrá seco y protegido de los elementos, aunque es posible que también te sientas un poco acalorado y molesto. Para un clima realmente invernal, es una excelente elección, pero por £ 295 es una de las chaquetas más caras que hemos revisado. Es una de las más agradables desde el punto de vista estético, y si quieres algo funcional que te haga sentir genial al usarlo, es una chaqueta estupenda. Para algunas personas, es posible que deseen que esté un poco más cerca de la perfección por ese precio.

A pesar de los problemas de transpirabilidad, todo son sonrisas para mí.

Veredicto

Hermoso, extremadamente protector y bien hecho, pero con una desventaja en cuanto a transpirabilidad. Si tus paseos en lluvia también son helados, entonces es una excelente opción, pero si hace calor o viajas en aguaceros más templados, busca en otra parte.