A finales de 2022 salió la noticia de que Shakedry desaparecía del mercado. No hacía mucho que habíamos terminado de hacer nuestras recomendaciones para el Las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. y de repente todo estaba cambiando. Mientras trabajaba en el artículo que cubría los detalles de lo que significaba estar al borde de un momento en el que Las prohibiciones de PFC cambiarán la cara de todas las prendas impermeables , sacó a la luz nuevos materiales y nuevas estrategias. A pesar de haber pasado una década atravesando un terrible clima invernal, de repente tuve una nueva lista de cosas que probar. Una chaqueta en particular pasó a primer plano como una opción innovadora y de alto rendimiento: la chaqueta impermeable POC Supreme.

Es una chaqueta que POC comercializa como una chaqueta impermeable de emergencia, pero su material es lo más cercano que hemos visto a ofrecer el rendimiento Shakedry pero sin la construcción PFC (compuesto perfluorado), que pronto será prohibida, por lo que nos preguntamos si en realidad podría representar más. Ciertamente lo esperamos por el precio; a £ 450 / $ 500 / € 490 / AU $ 650, es incluso más caro que cualquier cosa que hayamos visto hecha con Shakedry.

Sin embargo, con sus materiales preparados para el futuro, sus altos índices de transpirabilidad y sus altas mediciones de columna de agua, ¿podría la POC Supreme representar el futuro de las chaquetas de ciclismo impermeables de alto rendimiento? Los materiales libres de PFC están llamados a hacer una gran entrada en el mundo de la ropa técnica, así que lo puse a prueba y ahora estoy listo para compartir algunos detalles.

Sin bolsillos y con cremallera de un solo lado, solo tendrás que levantarla para alcanzar cualquier cosa que esté debajo.

Diseño y estética

El material es un tejido 100% poliéster con una construcción de tres capas. La membrana en el centro es de poliuretano, y para reforzar aún más la impermeabilización se aplica un DWR (repelente al agua duradero) libre de PFC en las caras exteriores. Por supuesto, no es exactamente lo mismo que Shakedry pero, al menos en su posición, es similar en el sentido de que es delgado y altamente impermeable, además de altamente transpirable.

Sin embargo, más que cualquier otra característica, lo que distingue a la Supreme Jacket de inmediato es lo delgada que es. Es un hecho que es sólo una cáscara, pero es tan liviano y delgado que comienza a compararse con el papel. POC lo enumera como 10 deniers y si busca comparaciones de telas que tengan el mismo grosor, encontrará el límite superior de medias ultratransparentes.

En comparación con el peso, la chaqueta POC Supreme pesa el 64% del peso. Chaqueta Sportful Hot Pack No Rain ; una chaqueta que ya es excepcionalmente ligera.

Dada la naturaleza extremadamente ligera del tejido, eso es lo que también marca el tono estético. El único color es un gris neutro semitransparente con un poco de brillo. En la mayoría de los lugares, es una capa y cada costura tiene cinta y pegamento que es muy visible. El único lugar que es un poco menos transparente es la capa doblada del cuello. La única interrupción en el color es el gran POC blanco en la cola corta y otro pequeño ‘POC’ blanco en la parte delantera del hombro izquierdo.

Mantener el frente cerrado es una cremallera que, nuevamente, ejemplifica el espíritu liviano. En cierto modo, es algo común que las pequeñas cremalleras impermeables. Está al revés en comparación con la mayoría de las chaquetas y hay una “cinta impermeable moldeada en los dientes de la cremallera”. POC también ha optado por añadir una trampilla contra tormentas de longitud completa para reforzar aún más su capacidad de mantener el agua fuera. Sin embargo, lo que es muy inusual es que no hay una pestaña en el control deslizante. En su lugar, POC utilizó un pequeño trozo de cordón anudado.

Este tipo de consideración por un diseño extremadamente liviano culmina con la capacidad de empaquetamiento. En lugar del típico bolsillo integrado en la cola, POC colocó un bolsillo en el interior de la chaqueta, debajo del cuello. Hay un cierre digno de mención, solo una pequeña tira de elástico y el tamaño final es sustancialmente más pequeño que el de la chaqueta Sportful Hot Pack No Rain antes mencionada.

Actuación

La chaqueta POC Supreme Rain se comercializa claramente como una chaqueta de emergencia. El peso de 85 g (79 g en tamaño pequeño) es una característica destacada y está el bolsillo integrado para cosas mencionado anteriormente. Cuando hablé de la tela y vi el enorme precio, tuve que creer que era más que eso. He mencionado la Sportful Hot Pack No Rain un par de veces porque si la chaqueta POC es sólo una elegante chaqueta de emergencia, entonces esa es la competencia más cercana. Esa chaqueta ya es una pieza que acapara una etiqueta de lujo dado el precio y POC sitúa la Supreme en poco menos de TRES VECES su precio.

Si no fuera por el material similar al Shakedry sin PFC, lo habríamos descartado como una carcasa demasiado cara, pero con el fin de ver cómo será el futuro, valió la pena echarle un vistazo. Además, pensé que podría ser más capaz que “simplemente un caparazón de emergencia”, así que me propuse probarlo.

La chaqueta POC no abriga. Por supuesto, existe el calor habitual que se obtiene al bloquear totalmente el viento, pero no hay ningún efecto aislante más allá de eso. Si desea utilizarlo como chaqueta de emergencia real, la sensación sobre la piel es suave y casi aterciopelada. Funcionaría bien de esa manera pero, como mencioné, debido al precio, no veo ninguna razón para recomendar ese uso. La cremallera también sería un pequeño inconveniente para ese uso, ya que es imposible abrirla con una sola mano.

En cambio, lo saqué y me puse capas debajo. Mi capa base cálida favorita de Assos fue el comienzo, luego agregué una capa intermedia Pearl Izumi Pro Alpha que usa Polartec Alpha como aislamiento. El 7Mesh Seton también es algo que probé como una buena combinación para la capa intermedia. En esta configuración, salí bajo una fuerte lluvia y la chaqueta POC Supreme funcionó increíblemente bien como caparazón.

La estrella del espectáculo es el tejido impermeable y transpirable. En ese sentido, no hay absolutamente nada que criticar. Visualmente pasará de seco a húmedo, pero no habrá sensación de que retenga agua. Si lo tocas, tus dedos no se mojarán. Parece diferente pero ese es el alcance de la transformación. Cada capa intermedia que probé volvió a sentirse seca al tacto, incluso bajo una lluvia intensa.

La tela cambia de color cuando está mojada pero no se siente mojada al tacto.

Sin embargo, hay algunos pasos en falso y todo es cuestión de estar en forma. Esta es una pieza de corte de carrera, por lo que ocurren las rarezas habituales al evaluar fuera de la bicicleta. Es decir, la parte delantera es excepcionalmente corta y hay demasiado material en la parte superior del pecho. Sin embargo, estos son sólo problemas cuando estás de pie. Inclínate en una posición de conducción agresiva y desaparecerán.

Los dos problemas que persisten son las muñecas demasiado apretadas y la cola caída más corta de lo necesario. Hablando muy claramente, las muñecas están tan apretadas que es imposible quitarse la chaqueta sin darle la vuelta a las mangas. Sin embargo, son cómodos una vez puestos, por lo que es bastante fácil de perdonar, pero se nota.

El problema más grave es que la cola de caída es demasiado corta para proteger adecuadamente la parte inferior de una capa intermedia. Cuando está de pie, es lo suficientemente largo como para cubrir, pero una capa intermedia de calidad con algo en los bolsillos no se moverá mientras conduce. La chaqueta Supreme se mueve un poco y, a medida que sube, aunque sea un poco, deja al descubierto la parte trasera. Está muy cerca pero POC tiene margen de mejora.

Veredicto

A medida que el mundo avanza hacia este nuevo capítulo sin Shakedry, hay una gran cantidad de nuevas tecnologías que se destacan. Algunas marcas están empezando desde cero según sea necesario, pero POC lleva años avanzando hacia la sostenibilidad. La chaqueta impermeable POC Supreme es una maravilla tecnológica que utiliza un material ecológico a la par de Shakedry.

A diferencia de Shakedry, hay suficiente elasticidad para hacer una chaqueta entera con el mismo tejido de tres capas 100% poliéster. También se siente bien contra la piel, es sustancialmente más liviano que lo que ya es un material liviano destacado y no contiene PFC. Todas estas son ventajas claras y, al mismo tiempo, la transpirabilidad y la resistencia al agua están a la altura del rendimiento.

El único lugar donde la chaqueta POC Supreme tiene problemas es en las decisiones de confección. La tensión en la muñeca es un poco molesta y la cola demasiado corta permite que una capa intermedia recoja algo de humedad en la sección inferior. Todo sería bastante perdonable si no fuera por el precio. Tal como están las cosas, si quieres la chaqueta impermeable/transpirable más ligera, la chaqueta POC Supreme es muy buena, pero espera pagar por ella.

Especificaciones técnicas: Chaqueta impermeable POC Supreme