Cuando se trata de clima húmedo, especialmente en invierno, tienes algunas opciones. Podrías hacer el equivalente en bicicleta a hibernar y simplemente ir a montar en Zwift en tu cobertizo (no, no en tu ‘cueva del dolor’, por favor), pero esto no es para mí. Podrías comprometerte a montar la misma cantidad de tiempo que de costumbre, llueva o haga sol, y equiparte con una de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables que el dinero puede comprar, junto con algunas de las mejores luces para bicicletas. Alternativamente, como nuestros lectores budistas sin duda estarán por delante de mí, el ideal puede ser El Camino Medio.

Puede que no quieras oír esto, pero si no conduces habitualmente bajo la lluvia, probablemente no necesites lo mejor en términos de impermeabilidad y transpirabilidad. Cuando llega el momento de montar en bicicleta con mal tiempo, tener una carcasa de primer nivel sin duda hará la vida más cómoda, pero si permanece en el armario la mayor parte del año, entonces es dinero desperdiciado.

En mi experiencia, muchos ciclistas quieren una chaqueta impermeable para pasar un día sombrío ocasional en el que se han comprometido a montar, o de repente se sienten abrumados por la necesidad belga de pasar un momento absolutamente sombrío bajo un aguacero. Necesitan una chaqueta que les ayude sin tener que gastar mucho dinero. Estas chaquetas tienden a rondar las £ 100 / € 120 / $ 150, con membranas impermeables adecuadas, costuras selladas y cremalleras impermeables. Suficiente para aguantar un gran recorrido bajo la lluvia, pero quizás no lo suficiente como para dejarte con ganas de más al final del día.

La Rapha Core Rain Jacket II es, sobre el papel, una de estas chaquetas. Un PVP de £ 110, una membrana sin marca, pero con una estética y un ajuste que claramente está por encima de las opciones verdaderamente económicas. He estado bajo la lluvia durante el invierno, tanto en la carretera como en acción rápida sobre grava, así que si te interesa, abróchate el cinturón y sigue leyendo.

El ajuste no es tan ajustado como el de las opciones más premium listas para la carrera, pero es más cómodo

Diseño y estética

Antes de entrar en el meollo de la cuestión de las características de diseño, debo decir que realmente me gusta el aspecto de esta chaqueta. Me alegré de tener el amarillo. Rapha lo describe como “dorado” y las imágenes en su sitio realmente no le hacen justicia al color. Se parece mucho más a la “mostaza inglesa de Coleman”; un amarillo alegre y soleado. Aparte de todo lo demás, en un día bajo la lluvia, tener algo que sea de un color distinto al negro o al verde oliva específico de la grava es en realidad una inyección de moral mayor de lo que cabría esperar. También ayuda que serás un poco más visible para los conductores.

Desde el punto de vista del diseño, es el clásico Rapha, con una vibra que se remonta al Classic Jersey original. Un bloque de color, una raya en la manga, marca denominativa en el pecho. Tonterías. También hay un ‘Rapha’ mucho más grande colocado justo encima de tu trasero.

La cremallera principal tiene un solo extremo, con un revestimiento exterior muy plastificado que la convierte en un operador bastante pegajoso; Se necesita delicadeza, o dos manos. También está desplazado hacia la derecha un par de pulgadas. Una vez más, me gusta la estética, pero nunca me he sentido paralizado por cremalleras apiladas; el problema que esto supuestamente resuelve.

El cuello no tiene forro, lo que significa una ligera disminución en la comodidad sobre la piel en el material seco pero también menos empapado que se coloca contra el cuello cuando está mojado. Los puños tienen una banda ancha de licra en lugar de velcro u otra cincha elástica; Este es mi sistema preferido, ya que mantiene mejor el viento, aunque tienes material empapado en las muñecas. Si eres propenso a tener las manos frías, esto no es lo ideal, pero si eres propenso a tener las manos frías, probablemente estés usando algunos de los mejores guantes de ciclismo de invierno de todos modos, por lo que no es un factor decisivo. El dobladillo inferior delantero es bueno, ancho y rígido, y aunque la cola no está demasiado caída y carece de agarres, tiene una cincha elástica decente para aquellos que quieren sellarse.

Finalmente, hay seis agujeros debajo de cada axila. Honestamente, más allá de las grandes cremalleras en las axilas, pequeñas perforaciones como esta en cualquier chaqueta son como intentar rescatar el Titanic con una copa de martini. Si la chaqueta en sí no es lo suficientemente transpirable, te hundirás.

Actuación

Para torturar un poco más mi metáfora del Titanic, cuando no llueve seguro que sentirás como si hubieras chocado contra un iceberg… Con lo que quiero decir que es una chaqueta bastante pegajosa, y el tejido impermeable (para el que no tenemos cabeza hidrostática y cifras de transpirabilidad) no es muy transpirable. Las perforaciones del pozo realmente no agregan nada a la ecuación general, excepto algo que mencionar en una hoja de especificaciones de marketing.

Si eres un ciclista sudoroso o si conduces en clima húmedo en condiciones suaves, te sugiero que busques en otro lado. Si bien no es el mismo tipo de chaqueta, encontré que la chaqueta Endura GV500 es más transpirable y su hermana de carretera está hecha de un tejido aún más transpirable.

Por otro lado, cuando llueve como es debido (estoy hablando de “esta lloviendo de lado”) entonces hace un trabajo maravilloso al mantener a raya los elementos. En un diluvio constante, es perfectamente capaz de mantenerte seco, principalmente porque el viento helado y el agua de la superficie te enfrían y te alejan del borde de la sudoración. El revestimiento DWR también fue suficiente, no hay quejas al respecto.

Si necesita una introducción sobre repelentes al agua duraderos, así como cualquier otra cosa relacionada con los aspectos técnicos de estas chaquetas, consulte nuestra guía sobre cómo funcionan las telas impermeables.

En cuanto al ajuste, hace un gran trabajo al indicar el uso previsto en comparación con la chaqueta ligera Shakedry de la marca, ahora en peligro de extinción (Gore retirará la tela Shakedry debido a la prohibición de los PFC).

Soy un VLB (Muy Lucky Boy) y tengo esta chaqueta Core Rain y la opción Shakedry en tamaño mediano. El Shakedry tiene un ajuste notablemente más de carrera, por lo que no es tan brillante para usar en capas; una carrera, o al menos una opción de alto ritmo, seguro. Aunque aquí el ajuste sigue siendo muy urbano, con una silueta esbelta, hay espacio para algo de aislamiento en el interior. Si quisieras optar por un corte más recortado, sospecho que podrías salirte con una talla menos, pero te sugiero que no lo hagas, ya que probablemente te quedará demasiado ajustado en los hombros. Hay algo de elasticidad, pero las chaquetas rígidas no son tan indulgentes en términos de ajuste como las capas intermedias y básicas, y tener una opción súper ajustada puede ahorrarle algunos vatios, pero le costará comodidad.

De hecho, creo que el ajuste es quizás la carta más fuerte de esta chaqueta. Está confeccionada mucho más como una chaqueta premium que otras a este precio y, en consecuencia, es más cómoda de usar. El diseño de los puños es simple pero acogedor, y prefiero poder ajustar la parte trasera que depender de pinzas pegajosas.

Aparte de todo lo demás, el amarillo es un bonito cambio con respecto al habitual.

Valor

Rapha tiene reputación de ofrecer productos de primera calidad y, en ocasiones, precios elevados. En este caso, creo que obtendrás una chaqueta de ciclismo impermeable decente, bien hecha y protectora por el precio que esperarías. Está alrededor de la marca mágica de £ 100 que parece separar mentalmente las ofertas verdaderamente económicas de aquellas que consideraría de “nivel de entrada”.

No, no es tan transpirable como otros, pero ciertamente es lo suficientemente impermeable y creo que el precio es excelente. No es la ganga del siglo, pero tampoco te estafarán.

La cola caída es amplia, pero retrocede hasta la parte baja de la espalda cuando se ajusta el dobladillo.

Veredicto

“Estilo sobre sustancia” es a menudo la crítica dirigida a Rapha. No creo que sea justo criticar una marca con un alcance tan amplio. En el caso de la Rapha Core Rain Jacket II obtienes estilo y sustancia. No creo que la tela impermeable esté tan en sintonía con los esfuerzos de alto rendimiento como ofertas similares de Endura, pero si el estilo y el ajuste son factores importantes para usted, entonces definitivamente merece consideración. Después de todo, ¿a quién no le gusta verse bien?

Entonces, no es un rendimiento de primer nivel, sino una chaqueta de ciclismo impermeable que felizmente justifica su PVP y probablemente hará que andar bajo la lluvia sea mucho más agradable siempre que no corras con mucho calor.