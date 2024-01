Un día lluvioso en invierno es inevitable y un impermeable de buena calidad será el éxito o el fracaso del viaje. Como chaqueta impermeable sencilla, sencilla y económica, la Pearl Izumi Attack WXB para mujer se compara bien con otras chaquetas de nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. Ajustada y confeccionada con poliéster reciclado que aún logra mostrar impresionantes capacidades impermeables, es una chaqueta marmite: o te encantará su minimalismo o odiarás su clara falta de características.

Probé esta chaqueta bajo la peor lluvia que he experimentado este invierno. No soy un ciclista al que le guste la lluvia, como la mayoría, y es un testimonio de esta chaqueta que pude seguir montando. Con demasiada frecuencia, las chaquetas impermeables tienden a ser más débiles en cuanto a transpirabilidad, resistencia al viento o impermeabilidad. No es el caso de la chaqueta para mujer Attack WXB, que se presenta como un impresionante todoterreno.

La parte trasera de la chaqueta es sencilla y continúa con el tema minimalista sin aberturas ni bolsillos en las axilas.

Diseño y Estética

Pearl Izumi ha creado un corte realmente favorecedor en esta chaqueta, o al menos un corte que se adapta a mi tipo de cuerpo: un torso más largo con una cintura pequeña pero un pecho ligeramente más grande. A este corte lo llaman “form fit”, que no es una “segunda piel” tan ceñida como un corte de carrera, pero aún así ofrece un agradable corte entallado. Me gustó su forma y descubrí que me daba una forma proporcionalmente curvilínea: algo poco común en la mayoría de las prendas de ciclismo que se consideran “ajustadas”, lo que a menudo coloca mi cintura justo debajo del pecho para darme la apariencia de un saco de ropa a medio usar. papas.

También me gustó mucho la talla de Pearl Izumi. En lugar de simplemente agregar 5 cm adicionales a cada medida a medida que aumentan el tamaño, como suelen hacer muchas marcas de ciclismo en ropa de mujer (por ejemplo, la chaqueta Rapha Explore Down), Pearl Izumi ha considerado que la forma del cuerpo se ve diferente en cada mujer. y tienen diferentes medidas en busto/cintura/cadera en cada talla. Esto significa que ofrecen una chaqueta que va desde XS hasta XXXL, con una cintura de 116 cm, una de las ofertas de tallas más amplia que he visto en chaquetas de invierno.

Opté por la pequeña y, aunque se veía genial, me resultó difícil ponerme la chaqueta debajo. Los orificios para los brazos son muy pequeños y la tela parecía tirarme ligeramente del pecho, lo que evitaba que hubiera demasiados artículos voluminosos debajo. Sin embargo, me las arreglé para idear un sistema simple: un sostén corto, una capa base de lana merino, una capa superior más holgada, todo lo suficientemente delgado como para deslizarse debajo de la chaqueta y aún así mantenerme abrigada bajo la lluvia fría, pero eso era casi todas las capas que necesitaba. Podría caber sin afectar seriamente mi movimiento. Siendo realistas, esto significaba que la chaqueta solo se podía usar hasta unos 7 grados centígrados, lo que, durante el invierno en el Reino Unido, todavía te brinda una ventana de uso decente.

Como ocurre con muchas marcas, Pearl Izumi ha optado por una combinación de colores más oscura seleccionando ‘urban sage’ (que es uno de mis tonos de verde favoritos). Sin embargo, te vuelve prácticamente invisible tan pronto como la luz comienza a desvanecerse, por lo que me alegró que hayan agregado detalles reflectantes adicionales en un oro rosa muy estético. Me alegró descubrir que los paneles reflectantes en los brazos, el pecho y la cola son súper brillantes.

Sin embargo, esta no es una chaqueta llena de características. No tiene capucha ni puños particularmente elegantes, ni tiradores para ajustarse más a la forma, ni siquiera un cuello de lana, todo lo cual puedo perdonar. Sin embargo, lo que me resultó difícil de digerir fue la falta de bolsillos. Sin bolsillos en la parte delantera ni en la parte trasera: Pearl Izumi no nos ha dado ni siquiera un pequeño bolsillo para llaves con cremallera. Esto fue decepcionante y bastante parecido a la traición que siento al comprar un par de jeans con esos bolsillos falsos. Sé que probablemente podría abrir la cremallera desde abajo y alcanzar algunos bolsillos de la camiseta que hay debajo, no es una farsa total, pero es un inconveniente que no quiero cuando llueve a cántaros y tengo los guantes empapados. en. Vamos Pearl Izumi, solo danos un pequeño bolsillo.

Tenga en cuenta los detalles reflectantes y la cola más larga.

Actuación

La Pearl Izumi Attack WXB para mujer es una chaqueta rígida, más parecida a las de nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables, sin aislamiento del que hablar, formada por tres capas de poliéster reciclado y costuras totalmente selladas. Pearl Izumi afirma que es “totalmente impermeable”, aunque no ofrece ninguna métrica que lo respalde, por lo que decidí usar esta chaqueta exclusivamente en el peor clima que nuestro otoño e invierno británicos pudieran ofrecer y esperar lo mejor. Teniendo en cuenta que lo peor fue un viaje de 6 horas bajo una lluvia torrencial, diría que lo probé bastante a fondo.

Se mantuvo en su mayor parte. Noté algunas fugas en las últimas horas de mi viaje de 6 horas, pero no estaba empapado hasta los huesos y me impresionó que hubiera resistido un aguacero tan intenso durante tanto tiempo. Ciertamente le fue mucho mejor de lo que esperaba, y mucho mejor que mi salud mental en ese torrente. También se secó excepcionalmente rápido; En otros paseos que fueron menos brutales que un coqueteo de 6 horas con hipotermia, descubrí que un breve descanso bajo la lluvia permitía que la chaqueta se aireara rápidamente antes del siguiente ataque. Las dos capas de poliéster fueron increíblemente impresionantes contra el viento y quitaron la mayor parte del frío del clima mientras montaba, lo que significa que la falta de capas que necesitaba para el corte no fue tan notable en distancias más cortas.

La transpirabilidad es uno de los aspectos más cruciales de una buena chaqueta impermeable, y esperaba que el poliéster reciclado no fuera el más eficaz para mantenerme libre de sudor por dentro. Incluso en un día más cálido de invierno a 11 grados centígrados, no sentí demasiado calor y descubrí que la cremallera doble era suficiente para eliminar el calor. Me imagino que la chaqueta será una gran incorporación hasta bien entrada la primavera, ya que responderá bien a las temperaturas más cálidas.

La transpirabilidad fue tan efectiva que también adopté la chaqueta Attack WXB para mujer en mi guardarropa para correr, logrando varias carreras largas bajo la lluvia y manteniéndome cómoda dentro y fuera de la chaqueta. El hecho de que no esté hecha para correr pero que funcione mucho mejor que algunas de mis chaquetas para correr fue una gran ventaja para mí. Me gustan las prendas con versatilidad; Si puedo utilizarlos en tantas áreas de mi vida como sea posible, la inversión en ellos se vuelve mucho más atractiva.

Soy exigente con mis cremalleras, especialmente en las impermeables, y de las chaquetas que he probado este invierno encontré que la cremallera de la chaqueta Attack WXB es la más efectiva. Bloqueó la mayor parte de la sensación térmica, se sintió tranquilizadoramente resistente y ofreció un drenaje pluvial reforzado para eliminar el exceso de agua. La cremallera se mueve bien y se sujeta perfectamente, y es lo suficientemente grande como para agarrarla rápidamente con guantes.

En la bicicleta, el ajuste funcionó bien. Pearl Izumi ha creado un diseño elástico tejido bastante ingenioso en la parte inferior de la parte trasera para mantenerla en su lugar, lo que fue eficaz para evitar las salpicaduras de la carretera, y no encontré que la chaqueta se moviera mucho. Quizás debería haberla dimensionado más, ya que sentí cierta restricción en mis hombros cuando agregué capas debajo, pero no fue suficiente para que la chaqueta se sintiera incómoda. Las mangas no son tan largas como en otras chaquetas que he probado, como la chaqueta Endura Women’s Pro SL Primaloft, y si soy exigente, diría que los puños no estaban lo suficientemente ajustados en mis muñecas, aunque lo sé. Con algunos de los mejores guantes de ciclismo de invierno, esto no será un problema. Del mismo modo, aunque es una chaqueta ligera, tiene poca capacidad de plegado. Puedes rellenarlo y atarlo con una banda para el cabello, pero aparte de eso, no es fácil guardarlo en bolsos o bolsillos. Nuevamente, este no es el fin del mundo, pero lo hace menos utilizable como capa de emergencia.

Valor

A pesar de la relativa falta de características, lo que hay en esta chaqueta es excelente. Es una capa versátil, bien hecha y extremadamente protectora que también funciona bien para corredores y tiene credenciales recicladas. Por el precio creo que es bastante acertado.

Veredicto

Dije al principio de esta reseña que la chaqueta Pearl Izumi Attack WXB para mujer es una ‘chaqueta marmite’, que te encantará o la odiarás. Voy a jurar lealtad por el lado de “me gusta más de lo que lo odio”. Creo que “amor” es quizás una palabra fuerte; Definitivamente he usado mejores chaquetas, con más características para adaptarme a mi forma de montar (la falta de bolsillos todavía me deja un sabor amargo en la boca), pero por el precio, el rendimiento es excepcional. Una chaqueta impermeable con capacidades similares de repelencia al agua puede costar fácilmente al menos tres veces lo que cuesta esta chaqueta y por muy pocas características más.

Pearl Izumi también necesita algo de reconocimiento por crear una chaqueta de tallas grandes a partir de material 100% reciclado que funciona tan bien como cualquier otra chaqueta. El impacto ambiental de la ropa es un gran interés para mí y siempre me complace encontrar artículos que enarbolan la bandera de una economía de materiales más circular y lo hacen bien.