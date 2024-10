Es bastante raro que la tecnología dé un paso atrás en términos de rendimiento, pero eso es exactamente lo que está sucediendo en el mundo de las chaquetas impermeables en este momento. Esto no solo afecta a las mejores chaquetas de ciclismo impermeables, sino a todo lo que sea impermeable, gracias a una prohibición global de facto de las PFAS, también conocidas como sustancias químicas permanentes.

La versión corta es que tanto la antigua membrana Gore-Tex como los duraderos revestimientos repelentes al agua contenían flúor, cuyo uso en la fabricación es un poco prohibido. No hay nada que sugiera que una membrana de PTFE (politetrafluoroetileno) sea de alguna manera dañina para quien la usa, pero la prohibición de las PFAS es un enorme paraguas bajo el cual se ha incluido la ropa para exteriores. Para decirlo sin rodeos, las chaquetas nuevas por el momento simplemente no serán tan buenas como las últimas de la cosecha anterior.

La chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex es una de las últimas de la vieja generación. Las chaquetas Shakedry prácticamente han desaparecido, pero esto es más lo que se podría considerar un impermeable “normal”. Una construcción tradicional de 3 capas, con una membrana Gore-Tex Active intercalada entre un tejido de forro y un tejido exterior tratado con un buen DWR tradicional. En mi opinión, es lo mejor que se puede conseguir con una chaqueta y, sin ser demasiado dramático, existe la posibilidad de que sea lo mejor que se pueda conseguir con una chaqueta. Lo he estado usando durante el último año en un clima realmente terrible, y durante un tiempo tuve dudas sobre si debía revisarlo o no. Después de todo, pronto será ilegal venderlo en los Estados Unidos a partir de enero de 2025, y aunque seguirá a la venta en Europa más allá de eso, sus días están contados.

Dicho esto, mi trabajo consiste en última instancia en ofrecer asesoramiento al consumidor. Todavía puedes comprar esta chaqueta y es mejor que cualquier otra que esté a la venta actualmente para el uso previsto, por lo que por ahora es mi elección como la mejor chaqueta de carretera que existe.

Telas impermeables explicadas: ¿Qué son y cómo funcionan?

Diseño y estética

Las chaquetas de ciclismo de carretera tienen que enhebrar la aguja de muchas maneras. Deben ser lo suficientemente protectores para mantener a raya los elementos y al mismo tiempo ser livianos y lo suficientemente plegables como para guardarlos en el bolsillo de una camiseta. El moderno bolso de bar ha hecho que las chaquetas más grandes, más resistentes o con más funciones sean más fáciles de transportar, pero de todos modos deben ser lo más livianas posible sin ser endebles. El ajuste también debe ser lo suficientemente ajustado para evitar que se mueva, al mismo tiempo que permite la libertad de movimiento para andar en bicicleta sin ninguna restricción, y además de todo esto, deben ser lo suficientemente transpirables para no convertirse en una situación de hervir en la bolsa. en el momento en que el camino se vuelve cuesta arriba.

La chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex es una chaqueta de carretera clásica en casi todos los sentidos. El corte es 'Pro Fit', según la marca, lo que significa que es relativamente ajustado. No es tan cercano como la venerable opción Pro Team Lightweight Shakedry, pero aún así recomiendo elegir una talla más grande que la talla habitual de tu camiseta. Puede que te resulte un poco más ondulado, pero de esa manera no tendrás espacios estrechos y tendrás espacio para las capas intermedias.

Tampoco tiene un corte tan agresivo como el Assos Equipe RS, que tiene una parte delantera muy alta, por lo que si eres como yo y a menudo encuentras la ropa de ciclismo demasiado corta, entonces esta es una buena opción. Es poco probable que tu camiseta sobresalga por la parte inferior. La parte trasera también presenta una cola clásicamente caída, con un elástico básico para mantenerla en su lugar. Es mucho más caída que la chaqueta Maap Atmos, que creo que ha optado por un torso mucho más recortado para hacerla más plegable y también más adecuada como capa exterior de emergencia para condiciones un poco menos adversas.

Para estilizar la chaqueta, no hay posibilidad de ajuste en los puños ni en el dobladillo. Sin cordones ni velcro, sólo finas tiras elásticas confinadas al dobladillo trasero y a la parte inferior de los puños. Esto significa que, a pesar de ser una chaqueta con una construcción de 3 capas relativamente resistente, puedes guardarla en un bolsillo sin mucho llanto y crujir de dientes. Me gustan especialmente las esposas porque en realidad me quedan ajustadas a mis muñecas relativamente pequeñas. Se pueden expandir para acomodar guantes, pero rara vez viajo con guantes puestos, especialmente con una chaqueta impermeable, que esto no fue un problema para mí.

Debajo del capó, la membrana Gore-Tex Active promete cifras realmente sólidas de impermeabilidad y transpirabilidad. Una columna de agua de 28.000 mm es más que suficiente en términos de ser básicamente totalmente impermeable, y una cifra de transpirabilidad de >25.000 g/m2 también se encuentra entre las mejores del mercado. La cremallera bidireccional también está ahí para cuando necesitas descargar el calor rápidamente sin tener que dejar la chaqueta ondeando.

Figuras aparte también tiene una pinta estupenda. Es esencialmente Rapha, con solo azules apagados disponibles ahora, pero el brazalete blanco y la marca RAPHA en el dobladillo han aparecido en tantas películas malhumoradas y granuladas de Rapha Continental que ahora es una institución estilística tan importante como cualquier otra en la industria.

Actuación

Quiero reiterar lo que dije en la introducción aquí: potencialmente nunca volverá a ser tan bueno. He montado duro con esta chaqueta en un tiempo terriblemente malo y ni siquiera se ha inmutado. El DWR ha seguido funcionando, ayudado, hay que decirlo, por esos encantadores y malvados químicos fluorados, y la membrana ha permanecido firmemente impermeable incluso cuando vuela hacia las gotas de lluvia a más de 60 kmh, algo que efectivamente aumenta la presión de la cabeza hidrostática incluso con pequeñas gotas. tamaños.

Una prueba de fuego fue un viaje reciente con mis colegas. Una hora de Bath a Bristol en llano, seguida de una hora y media de repeticiones de montaña por la ciudad. A todo gas, frecuencia cardíaca máxima bajo una lluvia torrencial y temperaturas inusualmente suaves. Además de algo de mecha en los puños, el cuello y el dobladillo inferior especialmente (mi culpa por no usar guardabarros), estaba más o menos totalmente seco y lo suficientemente cómodo como para tomar una pizza y una pinta sin desear estar en casa, en la cama, con una taza de chocolate caliente. El DWR en el tejido exterior es realmente la clave aquí. La columna de agua de 28.000 mm es enorme y realmente excesiva para una actividad que no carga la membrana de ninguna manera, pero nunca mostró signos de empaparse. Las chaquetas modernas post-PFAS simplemente no pueden soportar la lluvia sostenida de la misma manera sin empaparse, y aunque los tratamientos DWR basados ​​en PFAS eventualmente se dan por vencidos, en mi experiencia, son más duraderos y más repelentes.

Los puños son un verdadero ganador. El medio elástico hace muy bien el trabajo de mantenerlos lo suficientemente apretados como para mantener el agua a raya, y aunque nunca lo usé con guantes (tiene que estar a unos 5ºC o menos para que se salgan) estarán aún más ajustados con algo en tus muñecas. Lo ajustado significa que la chaqueta es un poco más difícil de quitar sobre la marcha, por lo que debes tener bastante confianza para conducir sin manos o detenerte. Dicho esto, es una chaqueta tan adecuada para lluvias sostenidas, a diferencia de las chaquetas intermitentes como la Maap Atmos, que probablemente encontrarás que está puesta mientras dure.

El cuello también es un poco más alto que el de la mayoría, lo que ayuda a evitar que la lluvia llegue a la parte posterior del cuello. Tampoco tiene forro, y si bien entiendo la idea detrás de chaquetas como la Endura Pro Sl Waterproof Shell Jacket, en esos casos tener un cuello forrado de lana significa que cuando el agua llega (lo hará, eventualmente) satura el material y usted terminar con el cuello frío y húmedo. Es mejor dejarlo sin forro para que no se quede agua. Probé algunas chaquetas que intentan ceñirse en el cuello y hasta ahora todas siento como si me estuvieran ahogando, lo cual no es algo que me guste en el día a día.

La gestión térmica suele ser el verdadero factor decisivo para una prenda impermeable, más que su capacidad para mantener el agua fuera. Si tienes demasiado calor, vas a sudar y, más allá de cierto punto, se convierte en una especie de bucle descontrolado. El Pro Team Gore-Tex lo hace de manera brillante en este sentido, considerando que no tiene ventilaciones físicas incorporadas en un esfuerzo por mantener un buen grado de capacidad de empaquetamiento. La doble cremallera a veces resulta un poco pegajosa, pero permite que se pierda mucho calor con mucha facilidad. Esto está lejos de ser una característica única, y en realidad es algo que ahora le pongo bastante a una chaqueta o incluso a una capa intermedia si no la tiene, pero incluso con la cremallera completamente cerrada logré mantener una temperatura relativamente normal incluso cuando destrozando algunas pendientes muy pronunciadas.

Me entristece un poco que la opción amarilla de alta visibilidad ya no esté disponible para quienes se preocupan por la seguridad, pero también es una chaqueta que pronto será redundante, por lo que puedo perdonar a la marca por no ampliar la elección de colores en este momento.

Valor

Cuanto más cara es una chaqueta, mejor debe funcionar. O al menos tiene que mantener el mismo nivel de prestaciones en peores condiciones meteorológicas, que es lo mismo. Un precio de £275/$325 es caro, pero está lejos de ser megadólares en el mundo de las chaquetas impermeables. La chaqueta Rapha Explore Gore-Tex, por ejemplo, cuesta $ 200 más y, si bien tiene capucha, una gran ventilación y algunos botones automáticos novedosos, funciona más o menos tan bien como esta en términos de protección.

Siempre vale la pena repetir que no es lo mismo valor que precio. Esta es una chaqueta cara, pero está muy por delante de lo que califico como la chaqueta impermeable de carretera con mejor relación calidad-precio, la Rapha Core Rain Jacket II. Mejor ajuste, mejores puños, más plegable, más protectora, con una mejor cremallera y un material de forro más agradable.

También me temo que para aquellos de ustedes particularmente interesados ​​en evitar los PFAS, es mejor que las opciones más nuevas y sin flúor, tanto en términos de rendimiento como de durabilidad. Vale la pena señalar que los tratamientos DWR con flúor también son resistentes al aceite en un grado bastante alto, mientras que los no fluorados no lo son, y encuentro que esto se confirma con la cantidad de manchas de grasa que recojo en las chaquetas modernas.

En resumen, cuando se ve en el contexto del cambiante panorama impermeable, es casi una ganga si se considera que las chaquetas nuevas y peores costarán tanto, si no más.

Veredicto

La chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex es una de las últimas prendas de una especie en extinción de prendas antiguas anteriores a la prohibición de PFAS que representan el pináculo del equipo para montar en mal tiempo, no solo por el momento, sino quizás para siempre, a menos que alguien de repente decida eso. Los productos químicos para siempre no son tan malos. Tal vez solo sea necesario que quienes toman las decisiones tengan su base en el suroeste de Inglaterra…

Bien cortado, extremadamente protector, suficiente para montar en bicicleta durante mucho tiempo bajo fuertes lluvias. El tratamiento DWR ha durado bien y funciona mejor que las alternativas modernas y, considerando todo, en realidad no es tan caro. Después de haber probado innumerables chaquetas impermeables, es la mejor opción en el mercado en este momento, por lo que es algo que recomiendo comprar ahora mientras todavía existe, a menos que sea muy reacio a las PFAS.