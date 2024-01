La luz delantera derecha para bicicleta es una luz que te permite ir y venir por la ciudad o cualquier paisaje que estés cubriendo, de forma segura y sin pensar mucho. Simplemente funciona cuando lo necesitas y parte de eso es una batería que dura. Si echas un vistazo a nuestra lista de mejores luces para bicicletas Tenemos opciones para todo tipo de conducción en una variedad de precios y tamaños. Sin embargo, la tecnología siempre avanza y siempre hay una nueva luz que promete una mejor visibilidad y tiempos de ejecución más prolongados.

La Magicshine RN 3000 es exactamente ese tipo de luz delantera para bicicleta. La batería es más grande que cualquier cosa que tengamos en nuestra lista. Esa batería grande admite tiempos de funcionamiento más prolongados y una mayor emisión de luz. Es tan bueno sobre el papel que uno se pregunta si está a la altura de las promesas que hace.

Durante todo el invierno lo hemos puesto a prueba. Ha estado ahí para iluminarnos el camino durante los paseos temprano en la mañana y tarde en la tarde y ahora estamos listos para compartir nuestras opiniones al respecto. Si está buscando una luz que le dure semanas de viaje o toda una noche conduciendo, siga leyendo para ver nuestra opinión sobre lo que Magicshine aporta.

Los usos frontales de la lente tienen una sección superior acanalada que sólo tiene sentido si la luz se monta encima de las barras. El soporte TTA opcional coloca la luz al revés.

Diseño y estética

La parte frontal del Magicshine RN3000 es donde se muestran con orgullo las bombillas LED duales. La cubierta es una unidad única y plana con cada bombilla colocada en su propia carcasa reflectora, una al lado de la otra. Aproximadamente el tercio superior de la carcasa utiliza un diseño nervado que suaviza la parte superior de la viga en un esfuerzo por evitar cegar al tráfico que viene en sentido contrario. En esa misma sección, la carcasa de aluminio llega hasta la superficie frontal de la cubierta de la lente. Debajo de eso, la carcasa se detiene un poco, lo que permite una pequeña fuga de luz para la visibilidad lateral.

El resto de la carcasa exterior es casi en su totalidad liso. Hay algunas líneas pequeñas que dividen la carcasa a ambos lados, pero son tan pequeñas que parece poco probable que proporcionen mucha refrigeración. En cambio, estas pequeñas sangrías sirven para resaltar el nombre del producto que se muestra en cada lado. Es el único elemento de diseño no funcional en la extensión negra de aluminio que sirve como cuerpo principal.

El lateral de la luz muestra el nombre y tiene algunos pequeños detalles que rompen la apariencia.

En la parte superior del frente es donde se encuentra el botón de encendido. Es un botón elevado con un LED en el centro que brilla en verde o rojo. Presione una vez el botón con la unidad apagada y una luz verde indica que la duración restante de la batería es del 20 por ciento o más. Si la duración de la batería está entre el 20 y el 10 por ciento, mostrará una luz roja. Por debajo del 10 por ciento y parpadeará en rojo. Si está enchufado, el color rojo parpadeante indicará que se está cargando, mientras que el verde fijo significa que está completamente cargado.

Para encender la luz es necesario mantener pulsada la tecla. Luego, con la luz brillando, una sola pulsación cambia entre uno de los cuatro modos de energía. Una pulsación doble y rápida cambia entre solo el LED izquierdo, solo el LED derecho, ambos LED parpadeando o una iluminación fija de ambas bombillas LED. Apagar es presionar prolongadamente y continuar presionando activará el modo de bloqueo.

El modo de bloqueo indica que está activo y el botón de encendido comienza a parpadear en rojo. Suelte el botón y la luz ahora estará bloqueada. Para desbloquearlo es necesario mantener presionado durante cinco segundos, luego soltarlo y presionarlo nuevamente. El desbloqueo en dos partes significa que incluso si el botón de encendido se mantiene en una bolsa, no se desbloqueará.

El botón de encendido utiliza una luz roja o verde para mostrar mucha información.

Gira la luz hacia abajo y encontrarás un soporte de cuarto de vuelta estándar de Garmin. En la caja hay un estilo de montaje algo estándar que es casi exactamente el mismo que puedes encontrar en el Gigante HL1800 , así como otros. Hay una correa de plástico que rodea la barra y un perno hexagonal para apretarla. Magicshine incluye cuatro longitudes de correa, lo que significa muchas opciones incluso si tienes barras aerodinámicas de forma ovalada.

En la parte posterior de la luz es donde encontrarás el puerto de carga. Atrás quedó el flagelo del delicado y quisquilloso micro-USB y en su lugar hay un conector USB-C. Debido a que USB-C es bidireccional y de carga rápida, la batería de 10,000 mAh se carga desde cero en 3,5 horas y puede funcionar como un banco de energía si es necesario. También está bien protegido y posicionado para un fácil acceso mientras conduce.

Actuación

Hay dos formas excelentes de observar el rendimiento del Magicshine RN 3000. El uso más común de una luz para bicicleta es viajar en los meses de invierno cuando hay poca luz. El tiempo medio de viaje en el Reino Unido es de 45 minutos y en Estados Unidos de sólo 20 minutos. En muchos de esos casos, menos de 750 lúmenes es suficiente potencia y, con esta potencia, el Magicshine podría funcionar alrededor de nueve días sin necesidad de carga.

En esa misma línea, la función de bloqueo es una maravilla de copias de seguridad sobre copias de seguridad. No es imposible que las cosas cambien brevemente y proporcionen un breve descanso en la presión y activen la segunda etapa del desbloqueo, pero siga presionando el botón (el escenario probable dentro de una bolsa) y la luz se apagará nuevamente y luego se volverá a bloquear. El peor de los casos es que dentro de una bolsa, el RN 3000 pueda alternar entre desbloqueado y bloqueado.

USB-C significa carga rápida y la capacidad de funcionar como un banco de energía y cargar otros dispositivos.

Sin embargo, mi interés por las luces para bicicletas no es ir y volver del trabajo. Para mí, empiezo antes del sol, termino después del sol o intento montar durante la noche. En esas situaciones, me gusta tener una luz de unos 700 lúmenes. Dada esa preferencia, el RN 3000 me permitirá pasar una larga noche de invierno, hasta 13,5 horas, sin necesidad de cargarlo. No hay ninguna fuente de alimentación externa de la que deba preocuparme por montarla, ni una segunda luz que deba llevar, nada. Para paseos más normales que solo necesitan como máximo dos horas de luz cubriendo un poco antes del amanecer y un poco después, eso podría significar un par de semanas de uso. Teniendo en cuenta el precio, se trata de un rendimiento sin precedentes.

Durante el tiempo que pasé usando esta luz, el rendimiento del haz y la duración de la batería fueron tan buenos como parece en el papel. Nunca se encendió cuando lo guardé en una bolsa para bicicletas, siempre me proporcionó mucha energía cuando la necesitaba y solo lo cargué una vez para estar seguro. Eso es en el transcurso de meses de uso.

Sin embargo, hay algunas áreas donde las cosas no son tan color de rosa. El mayor desafío es el esquema de control. Hay cuatro niveles de potencia y cuatro modos para un total de 16 configuraciones posibles. Cambiar de modo requiere un doble clic que a veces es difícil de manejar con los dedos congelados. Si quiero tener la luz en modo intermitente a 300 lúmenes durante el día, entonces cámbiala a 750 lúmenes con ambas bombillas iluminadas cuando se pone el sol, eso requiere tres clics dobles y un solo clic.

Colocar el puerto de carga en la parte trasera de la luz facilita el acceso mientras conduce.

Veredicto

En términos de especificaciones, esta es la mejor luz que he tenido la oportunidad de probar y me permite planificar viajes en bicicleta con una sola luz en mi bolso. Cuando planeé intentar montar durante la noche este invierno, significó que una sola luz habría funcionado en lugar de tres. Hay otras luces en el mercado que pueden igualar las especificaciones, pero ninguna a este precio.

Ese tipo de desempeño en cierto modo hace que cualquier queja sea irrelevante. No hay otra opción que pueda señalar que sea una mejor compra si la potencia y los tiempos de combustión son su vara de medir. Sin embargo, esta luz no es perfecta. No hay razón para tener 16 configuraciones cuando muchas de ellas no ofrecen ningún beneficio de rendimiento. Pasar a un modo único con cuatro configuraciones y dos opciones de flash brindaría una experiencia mucho mejor. Por ahora, Magicshine RN 3000 es el rey del mercado de iluminación autónoma, pero existe la oportunidad para que Magicshine, u otra persona, haga las cosas mejor. Tal como están las cosas, si necesita una luz delantera para bicicleta con una batería grande y muchos lúmenes disponibles, la Magicshine RN 3000 tiene mucho sentido.

Especificaciones técnicas: Magicshine RN 3000