Las luces traseras de bicicleta, más que las delanteras, han experimentado pocos cambios a lo largo de los años. Las bombillas LED han reemplazado a las de filamento, pero cuando los chips están apagados, la mayoría de las luces traseras de las bicicletas simplemente encienden una luz roja hacia atrás en un esfuerzo por asegurarse de que los conductores distraídos lo noten.

Las funciones inteligentes ahora se ven con bastante frecuencia, como el Exposure Boost-R que ofrece iluminación de freno y modo 'Peloton' mediante el cual se atenúa cuando detecta a un ciclista detrás de usted para no deslumbrarlo. La gama Knog Cobber opta por curvar un panel de pequeños LED alrededor del cuerpo de la luz, lo que aumenta considerablemente la visibilidad lateral, y aquí, en el caso del maravilloso Magicshine SEEMEE300, tenemos una bombilla LED que apunta no sólo hacia atrás sino también hacia abajo.

He estado viajando con el SEEMEE300 durante las últimas semanas de excursiones oscuras y quedé muy impresionado. Está repleto de funciones, tiene una duración de batería monumental, excelentes monturas y, aunque la selección de modo es un poco confusa, los modos tal como existen están bastante bien pensados. Además de todo eso, tiene un precio muy razonable, razón por la cual se le ha otorgado el visto bueno como la mejor luz trasera para bicicletas en general en mi guía de las mejores luces para bicicletas.

Diseño y estética

El Magicshine SEEMEE300 es una luz bastante robusta y ciertamente no se usará mucho en la línea de salida de ninguna subida de colinas. Es cuadrado, alto y profundo. La cara trasera presenta dos lámparas LED de idéntico diámetro, pero una tiene un ángulo más amplio y la otra es más un foco. Ambos están rodeados por un halo transparente que enmarca la lámpara y proporciona un poco más de visibilidad lateral. Hasta ahora, todo normal, aparte de ser un poco grande.

Sin embargo, si miras hacia arriba la luz desde abajo (no sugiero hacer esto mientras conduces), verás un hemisferio transparente que sobresale y cae hacia abajo, encerrando una única bombilla LED roja. Esta luz 'Optitracing' proyecta un amplio cono de luz roja en la carretera que te rodea, aumentando enormemente tu huella iluminada y, por tanto, también tu visibilidad lateral.

La forma grande alberga una enorme batería para la luz trasera. Con 1600 mAh, tiene el doble de capacidad que el Knog Mid Cobber y, con ese gran tamaño, cuenta con unas monumentales 200 horas en su modo Eco. Incluso para los usuarios más olvidadizos, esto debería permitirles pasar unas cuantas semanas de desplazamientos entre cargas y más de unos pocos viajes nocturnos en total oscuridad hasta el amanecer.

En cuanto a las opciones de montaje, en la caja se incluye un soporte para tija de sillín con una resistente correa de goma y un soporte para riel de sillín. El soporte de la tija del sillín tiene una pequeña muesca para permitir su uso en tijas aerodinámicas, aunque no es ideal para unidades en forma de D. La abrazadera del riel del sillín simplemente se engancha a los rieles del sillín y queda muy limpia. Parece resistente, pero uno de mis siempre útiles seguidores de Instagram señaló que realmente es recomendable asegurarlo en su lugar con las bridas incluidas. Colocar y sacar las luces de los soportes es muy sencillo y utiliza una versión miniaturizada del soporte de ¼ de vuelta de Garmin.

Como es de esperar de una luz trasera que se rociará constantemente a menos que esté usando guardabarros, tiene clasificación IPX-6, lo que significa que está bien para “corrientes de agua a alta presión desde cualquier ángulo”. Cualquier calificación más alta permitiría su inmersión, lo cual creo que podemos estar de acuerdo es excesivo para una luz de bicicleta. La cubierta USB-C está en la parte posterior de la luz, lejos de cualquier rocío directo, y también cubierta por un tapón de goma muy sólido.

Actuación

En su mayor parte, y en el contexto de que ahora tengo una caja gigante con las mejores luces para bicicletas del mercado, esta es la que coloco en mis bicicletas cuando no estoy probando activamente otra cosa. Es brillante. Es magníficamente brillante, más que suficiente para ser visto de noche y lo suficientemente brillante también para correr durante el día en modos superiores.

Puedes configurarlo fácilmente en el modo “Inteligente” y ajustar el brillo en consecuencia. Será más brillante durante el día, pero bajo el sol prescinde de la bombilla Optitracing orientada hacia abajo. Por la noche se vuelve más tenue en general para no deslumbrar, pero añade esa bombilla hacia abajo.

La verdad es que mi principal crítica está en la selección del modo, y es lo único que tuve que consultar en el manual. Todos los modos son una combinación de bombillas principales intermitentes, Optitracing sólido o bombillas principales sólidas y Optitracing intermitente, pero no está muy claro cuál es cuál cuando sales de paseo, y me llevó algunos ciclos a través de cada uno. de los cinco modos. Esto se ve ligeramente agravado por el hecho de que el modo inteligente no tiene el mismo brillo todo el tiempo y que la memoria interna de la luz significa que se enciende en la última configuración utilizada al inicio, en lugar de la primera de una serie estándar de opciones.

Sin duda, este último punto hará la vida más fácil a aquellos a quienes les gusta usar la misma configuración todo el tiempo y, en general, debería ahorrar muchas molestias, convirtiéndola simplemente en una unidad que se enciende y funciona.

Al igual que el Exposure Boost-R, puede actuar como una luz de freno y se enciende cuando el sensor de movimiento interno detecta que estás desacelerando. El sensor parece un poco más sensible que la unidad de exposición, ya que puedes activarlo en tu mano, lo que hace la vida aún más difícil si configuras el modo de luz fuera de la bicicleta. A pesar de la confusión añadida, tendía a dejarlo activado, ya que prefiero que los coches sepan que estoy frenando a que no.

En una configuración de grupo, deberá configurarlo al brillo más bajo. No tiene la capacidad de atenuarse automáticamente como el Exposure Boost-R al detectar otra luz de bicicleta detrás, y con ajustes de brillo más altos por la noche es realmente deslumbrante. La luz de freno también es útil para que otros conductores sepan si estás reduciendo la velocidad, pero la luz se volverá deslumbrante, por lo que también puedes optar por avisos probados y confiables.

Los soportes, especialmente el del riel del sillín, si tienes espacio en los rieles, son geniales. Es mucho más elegante que el soporte y el sistema elástico que utilizan las luces Exposure, y mucho más elegante que el soporte de una tija de sillín. El soporte de la tija del sillín es excelente, funciona bien en postes redondos, pero lo encontré deficiente en postes aerodinámicos si tienen forma de D, a menudo mirando hacia abajo para encontrar la luz apagada en un ángulo alegre.

Antes de pasar a la bombilla descendente, debo decir que sí, esta luz es un poco más pesada que la competencia, pero en términos absolutos de gramos es mínima, y ​​por eso obtienes una duración de batería increíble. La ansiedad por la duración de la batería es algo real, pero aquí simplemente no existe, porque sé que pase lo que pase, tendré suficiente energía para llegar a casa en modo bajo. Una vez que la batería esté por debajo del 10%, cambiará automáticamente al modo Eco y desactivará la luz de freno, por lo que ni siquiera tendrás que pensar en hacerlo manualmente.

Ahora, la pieza de la fiesta: esa bombilla hacia abajo. Sobre el papel suena a truco pero en realidad es genial, y por eso, junto con el Knog Mid Cobber, es lo que prefiero usar sobre todo dentro de los límites de la ciudad. Ya sea intermitente o fijo, no solo obtienes este cono de luz que ilumina la calle alrededor de tu rueda trasera, sino que también tus piernas también están parcialmente iluminadas. Es realmente algo muy eficaz, es novedoso y lo valoro muy positivamente.

Valor

Lo que es un poco loco es lo barata que es esta luz. Está tan repleto de funciones, desde la duración de la batería, la función de atenuación inteligente, la iluminación de frenos hasta la luz descendente, que uno esperaría pagar mucho dinero por él. En realidad, cuesta sólo £ 50/$ 60 y con mucha frecuencia hay descuentos. Esto es la mitad del costo del Exposure Boost-R, y si bien es una luz trasera realmente excelente, no es el doble de buena. El valor aquí es sensacional.

Veredicto

Hay muy poco que criticar aquí. El Magicshine SEEMEE300 incluye un montón de funciones en un paquete muy eficaz y bien hecho. Hace algunas cosas que otras luces del mercado no hacen en términos de duración de la batería y visibilidad adicional. Viene con excelentes monturas. Es brillante, relativamente inteligente y hasta ahora ha resistido condiciones de conducción bastante horribles. Lo único que puedo criticar es la configuración de selección de modo un poco confusa, y aunque el soporte de la tija del sillín no funciona tan bien en forma de D, el soporte del sillín lo compensa con creces.

Todo esto por la mitad del precio de modelos similares, por lo que es bastante claro decir que esta es realmente la mejor luz trasera para bicicleta del mercado en este momento.