La silueta de Brompton es un clásico del diseño y no ha cambiado para el nuevo modelo eléctrico.

Esta es la segunda Brompton que reviso. La primera fue la Brompton P Line normal y no electrificada. Si simplemente no puede molestarse en leer esa reseña, el mensaje que debe llevarse a casa es que creo que debería ahorrarse mucho y simplemente comprar la Línea C totalmente de acero. No estaba convencido de que el cambio de 4 velocidades ofreciera alguna mejora con respecto al cambio de buje ofrecido, y el único ahorro real fue el peso, sacrificando la durabilidad y la confiabilidad en todos los climas.

Tanto la gama C Line electrificada como la acústica cuentan ahora con desviadores. Entonces me sorprendió bastante, como se puede imaginar, cuando la última versión de Electric P Line vino con un nuevo buje de tres velocidades de la marca Brompton… Y un desviador de cuatro velocidades. Sí, así es, es de 12 velocidades, en el sentido de Frankenstein. Supongo que el sistema de buje Classified demostró bastante felizmente que se pueden combinar sistemas de buje y desviador, aunque el sistema Classified es innegablemente más elegante.

¿Es esto realmente beneficioso para el ciclista o simplemente agrega complejidad? Tengo la nueva Electric P Line desde mediados de noviembre y he estado yendo y viniendo del trabajo y de la casa de mi pareja. Yo también he cogido el tren con él, cuando las huelgas ferroviarias me lo han permitido. Creo que lo conozco lo suficiente como para ver si representa un buen valor, la utilidad que promete y, en general, si merece figurar en nuestras guías de las mejores bicicletas plegables, las mejores bicicletas de cercanías y las mejores eléctricas. bicicletas.

Diseño y estética

Para hacer una bicicleta eléctrica que sea funcional de alguna manera se necesita cierto conocimiento del diseño. Hacer una bicicleta plegable que sea resistente y que no se conduzca como un fideo aterrador. Crear una versión electrificada de este último es una hazaña que merece aplausos. Se ha producido una enorme complejidad en la creación de este nuevo modelo, pero es claramente una evolución más que algo desde cero.

En el corazón de la bicicleta se encuentra el icónico cuadro Brompton, en esta forma con la parte trasera y la horquilla de titanio en lugar de una construcción totalmente de acero. Hasta ahora, todo bien; Es un sistema probado, funciona bien y no hay necesidad de complicarse. En realidad, no me ofende mucho el hecho de que la energía se entregue a través de un concentrador, en lugar de un sistema basado en manivela. No es perfecto, como veremos más adelante, pero dadas las limitaciones de la plataforma, no veo cómo se podría haber utilizado ningún otro sistema. Como referencia, el motor es una unidad de 250W.

El almacenamiento de la batería no es sutil, pero sí efectivo. El pequeño cargador se enciende y apaga con facilidad y puede guardar el cable de carga y el transformador, bastante voluminosos, en una bolsa en la parte delantera, en caso de que desee cargarlo mientras viaja.

Emanando alrededor de la base de la fuente de alimentación se fusiona una maraña de cables y alambres. Sinceramente, parece una caja de conexiones eléctricas; tienes el cable de alimentación que va al buje delantero, el cable de alimentación para la luz delantera y luego, saliendo de la luz, está el segundo cable que alimenta la luz trasera. Atados a la masa están el cable de la palanca de cambios del buje trasero y el cable de la palanca de cambios del cambio trasero, además del cable del freno trasero. Todos estos deben tener suficiente holgura en el sistema para que no queden tensos al plegarlos, pero tampoco tanta holgura como para que se conviertan en un riesgo de engancharse.

Como era de esperar, todo está atado en un gran grupo que se cuelga debajo del tubo superior (bueno, el tubo horizontal). Para ser justos, es tan elegante como cabría esperar dadas las limitaciones de diseño y no afecta negativamente a la estética de la bicicleta. En mi opinión, el beneficio de una bicicleta utilitaria es que agregar más utilidad (cables = utilidad, en este caso) no resta valor. Por el contrario, en mi opinión, restarle valor a una bicicleta como esta disminuye su valor estético… tal vez no me pidan mi opinión sobre una Brompton de titanio; admito que no he montado ninguna, y a nuestro editor le encantó.

Tienes una luz delantera y trasera incorporadas y, en este caso, también tengo la parte trasera con ruedas, lo que facilita empujarlo por el andén de la estación durante una hora mientras esperas el tren retrasado.

Todavía no estoy demasiado convencido con el diseño del desviador, pero en este caso, funcionó mucho más adecuadamente que el último que probé. Creo que los tornillos de límite deberían ser más fáciles de ajustar, pero como fueron configurados correctamente en la fábrica, no tengo quejas de mis pruebas reales.

Una última crítica que tengo desde el punto de vista del diseño es que los neumáticos están equipados con cámaras de aire de TPU. No me malinterpretes, me encantan las cámaras de aire de TPU (tanto que aparecieron en mi Equipo del año 2023), pero no se pueden reparar fácilmente. Preferiría tener tubos de butilo estándar que pueda parchar si es necesario. Si conduces por una ciudad te encontrarás con cristales.

Actuación

Tener doce velocidades es una de esas cosas que se ven bien en una hoja de estadísticas, pero en realidad, especialmente con la asistencia eléctrica, solo necesitas las tres que ofrece la transmisión por buje. La gama de marchas es suficiente sin necesidad de ajustar las marchas del desviador; efectivamente tienes uno para cuesta arriba, otro para llano y otro para cuesta abajo que nunca usarás porque estarás más feliz de andar libremente. No digo que nunca usé los cambios de cambio, pero ciertamente era una rareza, y solo era para cambiar entre dos de los engranajes; La asistencia eléctrica rara vez significa que te preocupes por la cadencia ideal.

El manejo era clásico Brompton. Ágil o nervioso según tu punto de vista, pero una vez que te acostumbras, no hay problema. No necesariamente me gustaría afrontar un descenso de montaña empinado y sinuoso, pero ir corriendo a las tiendas está perfectamente bien. Las ruedas pequeñas reciben un poco de golpe en las famosas y terribles superficies de las carreteras británicas, pero este es el precio que pagas por poder llevar tu bicicleta en el tren sin tener que reservar un espacio, sólo para descubrir que alguien más ha tomado tu reserva. espacio.

Tampoco tengo motivos para dudar del alcance indicado. Mi viaje al trabajo es de más o menos 15 km en la nariz y también es más o menos totalmente plano, y después de pasar aproximadamente la mitad del tiempo con asistencia máxima y la mitad del tiempo con ⅔ de asistencia, consume aproximadamente medio tanque de electrones en cada sentido. Sin embargo, es tan fácil desconectar la batería y enchufarla en tu escritorio que inevitablemente la puse a máxima potencia en ambos sentidos. Además, la capacidad de plegado de la bicicleta no se ve obstaculizada en absoluto por el paquete de energía. No es necesario que te lo quites a menos que quieras llevarlo contigo o evitar que los jóvenes lo roben en el tren.

En general, disfruté bastante mi tiempo con la P Line. Hay algunas cosas que critico y que describiré en breve, pero si necesitas una bicicleta que se pliegue y proporcione asistencia eléctrica, sospecho que no hay nada intrínsecamente malo en ella como sistema. Ciertamente me ayudó a llegar al trabajo menos sudoroso, podría colocarlo en el portaequipajes de un tren y, aunque es un poco más pesado con batería y motor que sin él, creo que el gasto total de energía seguirá siendo menor. Al igual que con la Línea P estándar, mis principales quejas son que no necesariamente creo que ofrezca algo más útil que la Línea C Eléctrica. Obtienes un peso menor (que se puede superar fácilmente con el motor) y un mejor ajuste de la selección de marchas (que se puede superar fácilmente con un motor).

La capacidad de plegado, el punto clave de venta de cualquier Brompton, es tan buena como siempre

Mis dos problemas principales con la Electric P Line, que también serán problemas con cualquiera de las Brompton eléctricas, son la forma en que se entrega la energía y la luz delantera. Para empezar con la luz, si circulas por una ciudad bien iluminada, no será un gran problema, pero si en algún momento te alejas del alumbrado público, quedarás efectivamente ciego. Mi viaje me lleva a través de un parque sin iluminación y tuve que andar a un ritmo de caminata porque solo un rectángulo de 5 pies delante del volante está iluminado. En poco tiempo agregué mi propia luz delantera auxiliar para solucionar este problema, pero usted no debería tener que hacerlo.

En segundo lugar (o primero), la energía se entrega de forma muy intermitente. Este es el sello distintivo de una transmisión por buje, ya que el sensor del pedal está colocado en el pedalier y, por lo tanto, hay un poco de retraso entre que realmente aplicas energía y que se proporciona energía adicional. Esto se soluciona fácilmente considerando la marcha más fácil del cubo como la marcha de “partida”, antes de cambiar rápidamente a la mitad de las tres y dejarla allí durante más o menos el resto del viaje. Dadas las limitaciones del diseño, en realidad no me disgusta esto, pero lo que no me gustó fue el retraso en la parada eléctrica. Si desea acercarse a un peatón que cruza, las manivelas ocasionalmente le indican al motor que proporcione un aumento de potencia, y no hay ninguna señal de la palanca del freno para anular esto, lo que significa que los frenos trabajan contra el motor mientras intenta impulsarlo a entrar. tránsito que pasa. Un interruptor de corte del motor conectado a la palanca del freno delantero habría hecho maravillas. Josh me cuenta que fue una situación similar cuando probó el kit de conversión de bicicletas eléctricas Cytronex, que por cierto había instalado en una Brompton.

En lugar de girar, ambos pedales se pueden quitar fácilmente y volver a colocar cuando sea necesario.

Valor

Lamentablemente, mi opinión aquí es que la Electric P Line cae en la misma trampa que su hermano acústico, en la medida en que no creo que ofrezca ningún valor adicional real sobre la Electric C Line. El precio total, como referencia, es £ 3.895. Quizás la brecha sea incluso mayor, ya que el beneficio de un menor peso gracias a la construcción parcial de titanio se compensa con un gran motor de 250 vatios en la parte delantera.

Estoy totalmente a favor de las bicicletas elegantes, y juzgar el valor de algo loco como la Colnago C68 es una perspectiva muy diferente a algo como esto, que en última instancia es una herramienta que, con suerte, reducirá el costo de su viaje (en carbono, moneda). , o ambos) al permitirle deshacerse del automóvil. Con un diferencial de precio de £745 que bien podría cubrir tu abono durante un año.

Veredicto

En el vacío, al contrario de lo que podrías creer, he disfrutado mi tiempo con la Electric P Line. Moverse por la ciudad con asistencia eléctrica es muy divertido, hace que los desplazamientos sean mucho menos estresantes, la capacidad de plegado es excelente y, a diferencia de la última vez, el cambio funcionó más o menos perfectamente, una vez que hice un ajuste inicial que realmente no soporta mencionando.

Sin embargo, las bicicletas no existen en el vacío, y este modelo de gama media agrega poco para que el viajero justifique el precio más alto. Si quieres una Brompton eléctrica, compra la C Line, y cualquiera que consigas recuerda tener en cuenta un poco de dinero extra para una mejor luz delantera.