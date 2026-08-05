Las ruedas trepadoras ligeras no están muertas, pero ciertamente están en una cama de hospital, con goteo, y se le ha dicho a la familia inmediata que venga a visitarlas. En la última década, un enfoque cada vez mayor en la aerodinámica ha hecho que la rueda poco profunda pase de ser algo parecido a lo predeterminado a una opción mucho más especializada al considerar las mejores ruedas de bicicleta de carretera, para aquellos que desean priorizar el peso sobre todo lo demás.

Incluso las bicicletas ligeras como la Scott Addict RC Ultimate vienen equipadas con ruedas de profundidad media, al igual que las todoterreno. Entonces, parecía un poco contrario a la corriente de juego, cuando Zipp lanzó un nuevo juego de ruedas 202 NSW a principios de este año.

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Cannondale superseis

A pesar del precio, recorrer los Alpes con estas ruedas era un sueño.