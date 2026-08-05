Las ruedas trepadoras ligeras no están muertas, pero ciertamente están en una cama de hospital, con goteo, y se le ha dicho a la familia inmediata que venga a visitarlas. En la última década, un enfoque cada vez mayor en la aerodinámica ha hecho que la rueda poco profunda pase de ser algo parecido a lo predeterminado a una opción mucho más especializada al considerar las mejores ruedas de bicicleta de carretera, para aquellos que desean priorizar el peso sobre todo lo demás.

Incluso las bicicletas ligeras como la Scott Addict RC Ultimate vienen equipadas con ruedas de profundidad media, al igual que las todoterreno. Entonces, parecía un poco contrario a la corriente de juego, cuando Zipp lanzó un nuevo juego de ruedas 202 NSW a principios de este año.

Los he estado usando en una variedad de entornos bastante montañosos, como corresponde. Se escalaron ascensiones alpinas completas, así como las salvajes e implacables carreteras costeras de Cornualles en casa, principalmente a bordo del nuevo Cannondale SuperSix Evo, pero también a bordo del nuevo Cannondale CAAD14 para intentar revitalizar lo que es una máquina bastante impasible en su versión original. Son buenas ruedas, pero dado su enorme precio y algunas piezas bastante mediocres, no puedo compartir con ellas mi consejo al consumidor.

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Diseño y estética

Si llevas un tiempo montando en bici, probablemente pienses en bañeras poco profundas cuando veas el número '202'. Si bien Hunt ha producido ruedas tubulares livianas en los últimos años, estas son muy modernas en términos de la configuración de sus neumáticos: sin cámara y, como ocurre con las otras opciones de Zipp, sin gancho.

Puede que Hookless no sea lo más popular del mundo en estos momentos. Pero el ancho interno de 23 mm debería significar una compatibilidad ligeramente mejorada con neumáticos más estrechos (léase: más livianos) que los anchos más progresivos, pero se siente un poco retrospectivo en esta época en la que el ancho interno de 25 mm se está convirtiendo en algo que se acerca a la norma.

Una cosa que me gusta es que las presiones máximas para una variedad de anchos están impresas en la pared lateral, por lo que no es necesario buscar en Google en el garaje antes del viaje. Sin embargo, todavía no existe una lista de neumáticos aprobados como ocurre con muchas otras ruedas Zipp; Monté un juego de Continental GP5000 S TR de 30 mm (viví para contarlo) y partí hacia las montañas.

El juego de ruedas pesa 1.090 g, aunque Zipp afirma que este es el peso del percentil 90 y que la mayoría de los juegos tendrán menos de este peso. En mi báscula, el par pesaba 1.050 g, lo que sin duda es ligero, pero no lo es. loco ligero, como hablaré en breve. Parte de esto se debe a la decisión ligeramente extraña de utilizar radios metálicos con forma de J que inclinan la balanza a 3,3 g cada uno.

Si bien es cierto que no todas las ruedas de alto rendimiento utilizan radios de carbono, definitivamente son la norma en los juegos de ruedas que se venden por poco menos de £3,400/$4,200/€3,800 como estos. Cada uno de los radios pesa aproximadamente un gramo más que su contraparte de carbono, por lo que para un total de 40 radios (20 delanteros, 20 traseros), quedan 40 g en la mesa y habría dejado mi juego de ruedas 10 g por debajo de la marca del kilo. El uso de radios de carbono normalmente también permite reducir el número de radios, lo que reduciría aún más el peso.

Mientras hablamos de radios, Zipp continúa usando J-bend en lugar de tiro recto. Esto significa que la brida del buje en general debe ser más grande, lo que crea un buje ligeramente más pesado, pero también significa un ángulo más amplio para que los radios diverjan, así como una distancia más corta para que los atraviesen, lo que podría mejorar la rigidez.

Hablando con el principal gurú de las ruedas de Bristol, Rob Borek, resulta que muchas marcas han cambiado a la tracción directa porque hace que los bujes sean más baratos de producir en cantidades masivas, ya que se necesita menos material, pero también significa que se pueden unir más fácilmente con máquinas. Personalmente, no creo que haya ningún gran problema con el J-bend o con los radios rectos. Si las ruedas son decentes y se ajustan a sus necesidades y presupuesto, elegir no utilizarlas porque los radios no son rectos es una locura, y al menos aquí no tendrá que preocuparse de que los radios no cautivos salgan expulsados ​​del buje en caso de impactos fuertes.

Dentro de los bujes hay rodamientos cerámicos de serie, junto con un trinquete de 6 trinquetes que ofrece hasta 66 puntos de compromiso, lo que para el ciclismo de carretera es suficiente, dado que la reactividad instantánea no es tan crucial como lo es en el mundo del MTB tecnológico. Al igual que los radios, el uso de trinquetes en lugar de un trinquete en estrella parece un poco fuera de consonancia con el precio superior de estos, aunque hay que decir que nunca tuve ningún problema con el compromiso en sí y, afortunadamente, son mucho más silenciosos que la alternativa, lo cual es una bendición cuando se realizan descensos largos.

Es difícil lograr una estética estética en lo que en última instancia son un par de círculos negros, como lo son la mayoría de las ruedas. Me gustan bastante los gráficos, que comprenden una serie de desvanecimientos de guiones bien colocados que me hacen pensar en motivos de los años 80 en escala de grises. Los bujes, sin embargo, no tienen la misma estética premium desde un punto de vista visual, pero creo que lo más atroz son las cabecillas plateadas, que abaratan significativamente las cosas. En realidad, no hay nada diferente a los negros en términos de rendimiento, pero simplemente parecen fuera de lugar en un juego de ruedas a este precio.

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Actuación

Le di a los Zipp 202 el mejor comienzo posible en la vida con cuatro días en los Alpes franceses después del Dauphiné, incluido abordar el Col de Sarenne y el Alpe d'Huez, además de varios descensos por este último para probar realmente sus habilidades. Son, hay que decirlo, un juego de ruedas extremadamente agradable de manejar, montadas en una máquina adecuada; en mi caso la nueva Cannondale SuperSix Evo.

No tuve ningún problema para montar los neumáticos en las llantas sin gancho. Personalmente, no estoy demasiado enamorado de las llantas sin ganchos para la carretera, pero aplaudo a Zipp por al menos ejercer la máxima presión en las paredes laterales para evitar que yo, distraídamente, causara una explosión en el sótano de la oficina. Tanto un juego Specialized Rapidair 28c como luego un juego de GP5000 continuaron con solo una bomba de oruga (al parecer logré destruir el juego anterior instantáneamente en algunos fragmentos de vidrio cómicamente grandes), y ninguno de los juegos perdió más aire del que se esperaría entre viajes.

El bajo peso es una gran ventaja, y ya sea en las subidas alpinas o en las implacables y empinadas rampas en un viaje a Cornualles para recorrer las carreteras costeras, me alegré del bajo peso. Sin duda tienen esa inmediatez que es función tanto del peso como de la rigidez. Aunque nunca se sintieron duros. La goma de 30 mm probablemente ayude en este sentido, pero en comparación con algunas ruedas, especialmente las opciones más profundas, son bastante suaves para circular sobre asfalto deficiente, que el Reino Unido tiene en abundancia para aquellos de ustedes que no están familiarizados con lo que se puede llamar caritativamente nuestra red de carreteras.

Sin embargo, en los descensos es donde realmente cobraron vida. Esa masa giratoria más baja hace que conducir con precisión sea un poco más fácil y, junto con una susceptibilidad reducida a los golpes del viento en virtud de tener un perfil lateral más pequeño, son mucho menos fáciles de desviar que muchas opciones más profundas que he probado a lo largo de los años. En las curvas cerradas, ya sean horquillas cerradas o curvas rápidas y abiertas con más fluidez, resistieron extremadamente bien y ofrecieron una sensación extremadamente serena. Sé en mi cabeza que cuanto más rápido vas, más importa la aerodinámica, por lo que en los descensos quizás sea incluso más fácil defender un juego de ruedas un poco más pesado pero más aerodinámico, pero creo firmemente en no vivir tu vida de conducción únicamente a través de una tabla de potencia; Se sienten geniales en los descensos y te divertirás mucho en una variedad mucho mayor de condiciones con ellos que con algo profundo, en términos generales.

Sin embargo, sufren frente a sus homólogos más profundos en el llano. La menor profundidad será menos aerodinámica, pero la menor masa también significa que a velocidades más altas no tendrás esa sensación de volante. Sólo suponen un poco más de esfuerzo para seguir adelante en llano, pero eso ya lo esperabas, ¿no?

En última instancia, con las ruedas de profundidad media reduciendo su peso y convirtiéndose en la norma, la verdadera rueda de montaña poco profunda es ahora una herramienta muy especial, y con el precio que tienen estas ruedas, es bastante difícil de vender si no vives en un lugar especialmente montañoso.

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Valor

Las ruedas Zipp 202 NSW son realmente increíblemente caras: £3,400/$4,200/€3,800, y no puedo evitar sentir que Zipp podría haber hecho más con ellas. Son livianos, pero no tanto como algunas opciones hiperligeras. Para facilitarle la vida, he graficado algunos juegos de ruedas livianos clave, trazando tanto su peso cotizado como su PVP, y estos se encuentran entre los más pesados ​​​​y los más caros, lo que los hace bastante difíciles de vender para un reingreso al mercado de ruedas especializadas livianas.

Los radios probablemente deberían ser de carbono a este precio y teniendo en cuenta el peso, pero hacer que las cabecillas sean negras para que parezcan más premium o hacerlas internas para mejorar el paquete aerodinámico. ¿Danos un nuevo centro más ligero solo para estos o algo así, tal vez?





Veredicto

Si vives en Chamonix, Berna, Steamboat Springs o Perranporth y quieres un juego de ruedas decente para subir colinas y bajar valles, entonces estas son buenas y lo pasarás bien, especialmente si priorizas el manejo, pero obtendrás más por tu dinero en otros lugares. Y si tus bicicletas no parecen un Toblerone cada vez que te subes a ellas, entonces, siendo realistas, se trata de una enorme cantidad de dinero en efectivo para una rueda que no se adaptará perfectamente a tus necesidades.

'¡Pero haré la Marmotte el año que viene y necesito un juego de ruedas para eso!' Te oigo llorar. Si tienes el dinero en efectivo, ponte manos a la obra, pero si este va a ser tu único juego de ruedas, te sugiero que optes por algo más general.





A pesar del precio, recorrer los Alpes con estas ruedas era un sueño.