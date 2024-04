La mayoría de los grandes actores del mundo de las mejores gafas de ciclismo tienen uno o dos modelos que son perennes. Otros estilos van y vienen a medida que cambian las tendencias, pero quedan algunos modelos básicos. Oakley tiene el Radar y últimamente el Sutro, el 100% tiene el S3 y POC tiene el Aspire. Es el arquetipo de la oferta de gafas de sol de la marca, y si bien no fue necesariamente el pionero de la forma (ese galardón se lo lleva el modelo 'Do' de aspecto bastante anticuado de la época de Garmin Sharp), sigue siendo popular durante años entre los Tanto los profesionales de EF Pro Cycling como los aficionados, especialmente aquellos que quieren lucir un poco más a la moda.

La estética es importante cuando se trata de gafas de sol; Se parecen mucho a los mejores calcetines de ciclismo en este sentido. Pero la apariencia no lo es todo y también tienen que funcionar. Si bien POC tiene varios modelos en mi guía, estos son la mejor oferta de la marca para los generalistas. ¿Por qué deberías elegirlos cuando hay tantas opciones disponibles? Bueno, no voy a contarte todo en la introducción, así que continúa desplazándote.

Diseño y estética

Las curvas grandes y orgánicas son lo que define el lenguaje de diseño de POC y eso es exactamente lo que obtienes aquí. Técnicamente, las Aspire son un par de gafas de sol de montura completa, pero la forma en que la lente reemplazable (transparente no incluida) encaja en la montura ocluye la sección central en la parte superior e inferior, lo que hace que parezca que la lente se mantiene en tensión entre las dos. lados.

La lente en sí es ancha. No es tan ancho como el Spatz Shield que revisé recientemente, pero su ancho se ve exacerbado, al menos visualmente, por un perfil relativamente plano. El tamaño real de la lente es similar en ancho al POC Propel, muy envuelto, pero el Aspire tiene una envoltura muy modesta y los bordes de la lente quedan bastante lejos de su cara.

Los brazos son relativamente únicos. La mayoría de las gafas de ciclismo vienen con patillas en forma de gancho que apuntan a engancharse detrás de las orejas o, más comúnmente, patillas planas y curvas que apuntan a abrazar firmemente los lados de la cabeza. El Aspire, gracias al hecho de que el borde de la lente está tan lejos de la cara, hace las cosas un poco diferente. Los dos tercios traseros de los brazos son flexibles, por lo que puedes moldearlos al ajuste deseado. En mi caso, con mi cabeza pequeña, significa que sólo los extremos de los brazos están realmente en contacto con mi cráneo.

Los brazos también son relativamente gruesos, según los estándares modernos. Si los comparas con algo en el otro extremo como el 100% Hypercraft verás lo que quiero decir. Esto, combinado con el núcleo de metal moldeable de los brazos, lo convierte en un paquete ligeramente más pesado que la mayoría: con 40,6 g, son uno de los más pesados, aunque aún más livianos que el enorme Spatz Shield y el igualmente gigante POC Devour.

Si bien no hay ventilaciones a través de la lente, hay algunos espacios entre la lente y el marco: uno a lo largo de la ceja y dos en la base, uno debajo de cada ojo. No son enormes, pero cualquier ventilación es útil; la ventilación generalmente hace una mayor diferencia cuando la lente está muy envuelta y tienden a ser más propensas a empañarse.

No hay ventilaciones en la lente en sí, pero hay algunos espacios bien diseñados entre la lente y el marco.

Actuación

Lo primero que debes tener en cuenta es que sabrás que los estás usando. Algunos modelos superligeros como el POC Elicit tienen una calidad tan ligera que realmente puedes olvidar que los llevas puestos, pero ese no es el caso aquí. Si bien pesan un poco, aguantan bien ese peso; los brazos moldeables hacen un gran trabajo al sujetar la cabeza y el puente nasal, aunque no es tan pegajoso como los que se encuentran en las gafas de ciclismo Oakley, se sujeta bien. Esto se ve reforzado por el diseño de fotograma completo, que siempre es más seguro (con la notable excepción del Oakley Encoder).

Debido a que la lente está más alejada de la cara, tienes una sensación similar a la del Spatz Shield; que estás mirando a través de algo. Es una diferencia bastante sutil, pero con lentes muy envueltos están tan cerca que tus ojos nunca pueden enfocar realmente la lente en sí, mientras que aquí tienes la ligera sensación de estar mirando el mundo a través de una ventana.

Los marcos estarán a la altura de tus ojos, pero no distraerán, al menos no en esta opción de carey. Al montar en bicicleta, las inferiores rara vez se ven, ya que tiendes a mirar a través de la parte superior de la lente. Si practicas una posición súper agresiva, es posible que estas no sean las mejores para ti, pero nunca encontré que la parte superior oculte nada. Como puedes imaginar con una lente tan amplia, la visión periférica también es excelente.

Las lentes Clarity de POC, sus ópticas de nivel superior que rivalizan con la gama Prizm de Oakley y las opciones 100% HiPER son excelentes. Toman la forma del probado y confiable 'color base de alto contraste con revestimiento de espejo' y los resultados son muy buenos. Son mejores que las 100% HiPER, pero aún no tan buenas como las Oakley Prizm Road. Sin embargo, se reflejan y, seamos honestos, ese es un punto estético importante a su favor.

Considerándolo todo, tuve muy pocos problemas con Aspire. Se quedaron quietos, eran muy cómodos, se veían bien, bloquearon muy bien el viento y, lo que es más importante, tienen un aspecto determinado que los distingue de la mayoría de las opciones que existen en este momento. Incluso hicieron un gran trabajo al bloquear los rayos del sol, aunque es de esperar que así sea con un par de gafas de sol de primera calidad.

La estética es importante y, en mi opinión, estas son algunas de las gafas más bonitas del mercado.

Valor

Como muchas gafas de ciclismo premium hoy en día, solo obtienes una lente, pero al igual que las opciones Prizm Road, las lentes Clarity son lo suficientemente decentes como para usarse con luz relativamente baja. El cambio de lentes es fácil, aunque un lente transparente de la marca POC cuesta £ 90, así que lo contaría y simplemente los colocaría en el casco cuando se pusiera el sol.

Al ser un modelo antiguo el precio ha bajado mucho. He visto lugares que los venden por menos de £ 100, lo que los convierte en una ganga, pero incluso por £ 160 representan un valor decente. La construcción es excelente, la calidad de la lente es excelente y lucirás bien.

Los he probado durante más de un año y medio y se han convertido en un par que utilizo con mucha regularidad.

Veredicto

Si buscas algo con un paquete visual un poco diferente al de tus compañeros de club, esta es una gran opción. Tienen ese sello EF de 'equipo de ciclismo genial', tienen lentes excelentes y son mucho más resistentes que algunas gafas que he probado. Si tienes una cabeza pequeña, es posible que te inunden un poco, pero a diferencia de algunas gafas grandes, no son tan altas, por lo que es mucho menos probable que se enganchen en la frente del casco.

En resumen, son algunas de las gafas de ciclismo más atractivas del mercado, con un rendimiento a la altura.