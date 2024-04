He probado más o menos todas las mejores gafas de ciclismo del mercado hasta este momento. Obviamente, el invierno es un tiempo de inactividad para las pruebas de gafas de ciclismo, y tiendo a simplemente colocar un par de lentes transparentes en algo y partir de ahí. El 100% S3 suele ser mi opción, pero recientemente he estado probando el Shield de Spatz y ciertamente me ha dado más qué pensar para las pruebas de invierno.

The Shield es la primera incursión de Spatz en el mundo de las gafas de ciclismo, y la marca no se ha equivocado. Son enormes y resistentes, pero a diferencia de la mayoría de las gafas premium que generalmente vienen solo con una lente transparente o sin repuesto, estas vienen con una opción fotocromática para complementar la lente solar principal.

Por lo general, los fotocromáticos no me sirven; Encuentro que no pueden reaccionar lo suficientemente rápido a los rápidos cambios de luz y, a la luz del sol real, no pueden igualar una lente solar dedicada. Sin embargo, al probar el Shield, realmente se destacaron en los días nublados, lo que los convierte en una excelente opción para los paseos en primavera y otoño.

Diseño y estética

El escudo está a la altura de las gafas de ciclismo más grandes que he probado. No es tan grande como el POC Devour, pero no está muy lejos. Los marcos, disponibles sólo en gris transparente, son gruesos y angulares, y las bisagras también son mucho más gruesas que cualquier otra cosa. No es tanto la altura lo que los hace parecer grandes, sino también el ancho. Las POC Aspire son unas gafas súper anchas, pero las Shield son un centímetro más anchas. Tal es el ancho que tienen los brazos para doblarse hacia adentro 1 cm en cada brazo para reducir el ancho en la cabeza.

La lente principal ofrece un tinte base azul con una capa exterior roja iridiscente para reducir la transmisión de luz, pero en la caja también obtienes una lente fotocromática. Tiene un ligero tinte púrpura, que con muy poca luz recuerda a mis gafas de lectura que bloquean la luz azul y hace que las cosas se sientan más cálidas, en contraste con el tono azul de la lente principal. También puede comprar una lente azul, una lente transparente y un inserto para lentes recetados en caso de que necesite corrección de la visión.

Ambas lentes tienen ventilación, con un corte de tamaño decente en cada esquina, y si bien la frente del marco es gruesa y se eleva ligeramente hacia el centro, el centro tiene un corte que supongo que es para fomentar la ventilación en caso de que el marco quede al ras. el ala de tu casco.

Las pinzas para los brazos son bastante decentes, aunque no las más vulgares. Sin embargo, los brazos abrazan bien la cabeza y no tienen ganchos para las orejas como se está convirtiendo en el estándar. El revólver se puede cambiar y hay dos tamaños disponibles desde el primer momento. Como será relevante más adelante, el revólver en sí también es más profundo que la mayoría.

Entonces, lente mega grande, estética decente, repuestos en la caja. Todo se ve bien hasta ahora y sacado directamente del manual de estrategias de gafas de ciclismo moderno. ¿Son buenos mientras conducen?

Actuación

La lente principal está bien. Es bastante bueno a pleno sol y funciona bien con poca luz, pero ciertamente no molestará a los grandes jugadores como las lentes POC Clarity o la gama Oakley Prizm en cuanto a rendimiento. Sin embargo, la lente fotocromática es excelente y, desde mi punto de vista, probablemente deberías considerarlas como un par de gafas fotocromáticas. Por cierto, cambiar la lente es bastante fácil. Los marcos resistentes no lo hacen más fácil, pero las lentes simplemente sobresalen. Una cosa a tener en cuenta es que si estás empujando las gafas hacia arriba o hacia las rejillas de ventilación del casco, es mejor empujar las monturas, ya que puedes sacar un lado de la lente si lo haces.

Sin embargo, la lente fotocromática es excelente. El tono púrpura contribuye en cierta medida a hacer que las cosas se sientan un poco más cálidas, pero más que eso, parece aumentar un poco el contraste, algo que a menudo falta en los fotocromáticos “simples”. En condiciones de poca luz, esto es un beneficio. Las lentes se oscurecen sorprendentemente incluso bajo nubes densas, pero sólo me di cuenta de esto mirando las fotos; en ese momento asumí que en esencia todavía estaban claros.

El tamaño de las gafas Shield las hace adecuadas para el uso en invierno: más cobertura significa menos lluvia en la cara. Lo que las imágenes no muestran es que en realidad se encuentran notablemente más lejos de su cara que la mayoría de las otras gafas de ciclismo, por lo que hay un flujo de aire significativo detrás de ellas. No es suficiente que resulten molestos como ocurre con las Oakley Kato, pero sí significa que resisten muy bien el empañamiento.

De hecho, es como ver el mundo a través de un parabrisas. La pequeña distancia adicional significa que sientes que estás mirando a través de un panel, en lugar de simplemente mirar, pero como siempre ocurre con los escrúpulos que tengo con gafas decentes, solo es cuando me concentro en ello.

No tengo una cabeza enorme, pero a menudo encontré que el escudo comenzaba a enredarse en la frente de mi casco. En realidad, no podría usarlos con Trek Ballista, así que si eres una persona de cabeza pequeña, te sugiero que estos no sean para ti. Este movimiento de cejas, junto con el hecho de que el puente nasal no es tan blando, significó que sentí cierta incomodidad en el puente de la nariz después de un tiempo de conducción moderado.

La lente fotocromática tiene un revestimiento azul violeta que ayuda a aumentar el contraste en condiciones nubladas.

Valor

En el contexto de las gafas de ciclismo modernas, el PVP de las Spatz Shield (£164,99 o aproximadamente $207) es muy razonable. Se trata de la gama media alta y, para eso, obtienes mucho en la caja y una calidad de construcción que se encuentra entre las mejores del mercado.

Dada la versatilidad que ofrece la combinación de lentes solares y una fotocromática decente, básicamente estás cubierto para cualquier eventualidad, por lo que creo que representan un valor decente.

La lente principal está bien, pero la opción fotocromática es realmente la estrella del espectáculo.

Veredicto

Si quieres un par de gafas de ciclismo fotocromáticas, estas son tan buenas como las que probablemente encontrarás. No resisten tan bien al sol como otros y el tamaño empieza a presentar algunos inconvenientes, pero como primera incursión son excelentes, sobre todo en invierno.

No he llegado a recomendarlas como las mejores gafas de ciclismo para el invierno, ya que tendía a elegir mis 100% S3 con lentes transparentes, que estaban más cerca de mis ojos y me parecían más protectoras y también más cómodas, pero era una cosa de carrera cerrada.

Especificaciones técnicas: Gafas de sol 100% S3

Precio: £164,99/aprox. $207 Peso: 44,6 g (reales) Opciones de color/lente: 4 (rojo, azul, transparente, fotocromático)