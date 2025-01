Si bien muchos de ustedes pueden reducir el ritmo durante el invierno, o al menos retirarse al interior para entrenar hora tras hora en el entrenador de interior, no necesariamente tenemos ese lujo aquí en ciclismonoticias. El invierno significa pruebas invernales y, en las últimas semanas, el Reino Unido ha estado sumido en una helada profunda. Condiciones perfectas, entonces, para probar algunas de las mejores zapatillas de ciclismo de invierno.

Durante el último mes, he estado usando un par de zapatos de invierno Lake CX146. Como alguien con pies anchos, a menudo me resulta complicado encontrar zapatos de invierno específicos que realmente me queden bien, pero aquí encontré un compañero feliz. Ni siquiera necesitaba la versión “ancha”, ya que la normal era maravillosamente espaciosa.

El Lake CX146 es el zapato de carretera más cálido que fabrica la marca, aunque está lejos de ser la oferta de invierno más profunda en la gama de la marca, ya que tiene varias opciones extremadamente gruesas diseñadas, uno imagina, para el ciclismo ártico.

Afortunadamente, en Bristol, Reino Unido, no hay temperaturas bajo cero muy a menudo, pero he estado conduciendo a temperaturas tan bajas como -6 °C/21 °F, que en realidad es más frío de lo que normalmente haría debido al mayor riesgo de hielo. Aun así, los zapatos no iban a ponerse a prueba…

Diseño y Estética

Mi colega Tom ha hecho un gran trabajo probando una gran cantidad de zapatillas de ciclismo de invierno, y la mayoría tiene una estética más incómoda que sus homólogas de verano. Me temo que el Lake CX146 no es diferente, pero cuando hace mucho frío y todavía estás recorriendo kilómetros, ¿a alguien le importa cómo se ven tus pies? El paquete visual ligeramente grueso no se ve favorecido por mis pies anchos, y es un síntoma de la mayoría de las mejores zapatillas de ciclismo para pies anchos, pero aparte de eso, creo que Lake ha hecho un trabajo decente al crear un zapato con mucho aislamiento que no parece la pata de un elefante.

Para comenzar con el ajuste: si ha usado zapatos Lake en el pasado, el ajuste le resultará familiar y son muy parecidos a los CX333. Seguí el consejo de Lake y subí una talla para dejar espacio para los calcetines de invierno más gruesos. Normalmente no recomiendo calcetines súper gruesos para andar en invierno, ya que la compresión del pie puede matar cualquier ganancia térmica al cortar la circulación, pero con el espacio extra incluso los calcetines más gruesos de mi guía de los mejores calcetines de ciclismo de invierno se acomodaron fácilmente. El CX146 viene con una plantilla de fieltro para aislar aún más el pie del frío, pero estoy apegado a mi soporte para el arco, por lo que los cambiaron de inmediato; sin embargo, no tengo ninguna duda de que los harían aún más cálidos de lo que experimenté.

La suela es de nailon inyectado, por lo que no es tan rígida como una opción de carbono, pero es una bota de invierno y, por lo tanto, no está diseñada para perseguir KOM. No tiene rejillas de ventilación, lo cual es eminentemente sensato, y solo acepta tacos de 3 pernos, aunque el Lake MX146 es efectivamente el mismo zapato, pero con una suela con tacos y hecho para tacos de 2 pernos. Es lo suficientemente rígido para un zapato de ciclismo de invierno, pero especialmente con el espacio adicional, en ocasiones se sentía descuidado.

La parte superior parece cuero, lo que suele ser un sello distintivo de los zapatos Lake, pero un bombardeo constante de sal y agua de la carretera degradaría el cuero muy rápidamente. En cambio, la parte superior es de microfibra resistente, con un tobillo softshell, aislado por dentro con aislamiento sintético Thinsulate. Lake clasifica el CX146 hasta -4ºC/25ºF.

El mecanismo de cierre está a cargo de una esfera BOA M4 única, enorme y de gran textura. El M4 es una versión mucho más resistente de los diales BOA que normalmente vemos en las zapatillas de ciclismo y se encuentra con mayor frecuencia en botas de motosierra y calzado de combate. Basta decir que lo encontré lo suficientemente difícil como para (comprobar notas) andar en bicicleta. Bromas aparte, el dial grande es mucho más fácil de operar con guantes gruesos de invierno que las opciones de perfil más bajo. Para una bota tan grande, hay una gran cantidad de cordón con el que trabajar un dial, y para conseguir el ajuste correcto tienes que introducir el pie, tirar de una lengüeta del cordón para apretar el antepié y luego tensar la holgura con la BOA, antes de permitir que apriete el tobillo. Luego, todos los cordones se cubren con una solapa con velcro para evitar que entre el spray.

El CX146 es nominalmente resistente al agua, pero como estoy seguro de que mi colega Tom también lo atestiguará en sus pruebas exhaustivas de los mejores cubrezapatillas de ciclismo, los cubrezapatillas suelen cuidar mejor la prevención de la entrada de agua. Como explicaré en un segundo, se trata de unas zapatillas de ciclismo de invierno, no de un calzado para clima húmedo.

Con 980 g para el par (con tacos instalados), no ganarán ningún título de peso, pero seamos realistas, ¿esperabas que lo hicieran? Para hacer algo cálido se necesita más material, que pesa más.

Actuación

Comenzaré diciendo que creo que habría aprovechado más el Lake CX146 si me hubiera quedado con mi talla de zapato habitual. Entiendo la idea detrás de sugerir una talla más grande, y permite calcetines más gruesos, pero eso significaba que solo los alcanzaba cuando era necesario. en realidad frío. Al usarlos en momentos en que la temperatura era de un solo dígito alto, en realidad los encontré demasiado calientes con los calcetines calientes puestos, pero con calcetines más delgados se sentían bastante flojos y engorrosos. Mi sugerencia es que te ciñas a tu talla normal e inviertas en unos calcetines de invierno finos y realmente buenos. Neopreno si hace mucho frío, alpaca o merino en caso contrario.

El otro problema al aumentar una talla fue la ubicación de los tacos. Los zapatos para lagos en general (este es el tercer par que he probado) no tienen agujeros para los tacos perforados tan atrás y termino colocando los tacos lo más atrás que puedo, y aún así me gustaría tener más movimiento. Subir una talla agrava ligeramente este problema. Nuevamente, te sugiero que te ciñas a la talla elegida.

Dejando a un lado las cuestiones de tamaño, le alegrará saber que se trata de un par de zapatillas de ciclismo muy cálidas. En cifras bajas, nunca me molestó el frío, incluso sin las plantillas de fieltro, y solo comencé a entumecerme ligeramente los dedos de los pies cuando las temperaturas rondaban los -2. Con las plantillas adecuadas, espero que las evaluaciones de temperatura de Lakes sean acertadas, pero incluso conduciendo a alta intensidad en temperaturas tan bajas como -6ºC las cosas fueron perfectamente soportables.

Una cosa de la que también me alegré fue más que un gesto pasajero dado a una mayor reflectividad. La lengüeta, el talón y el escalón tienen grandes parches reflectantes que aumentarán la visibilidad, lo que siempre es útil en caminos rurales fríos y oscuros fuera de horario.

Los usé en el spray, en un viaje particularmente miserable a alrededor de 2 grados sin guardabarros y con mucha agua estancada. Mis pies no se mojaron, pero la lengüeta de velcro deja espacio para que el agua se filtre y el tobillo no sella demasiado, y está construido con material absorbente. Si está mojado, opta por un par de cubrezapatos decentes.

Si bien estaban calientes, maravillosamente en condiciones de frío adecuado, encontré la lengua presionada un poco incómodamente justo en la base de mi pierna, donde la pierna se convierte en pie. Creo que el problema aquí radica en el tamaño: como tuve que apretar el BOA más de lo que lo haría con un tamaño más pequeño para ocupar espacio adicional, esa parte de mi pie se convirtió en el punto de pellizco. Si bien no probé un tamaño más pequeño, estoy relativamente seguro de que la presión se distribuiría más uniformemente allí.

La suela tiene un poco de flexibilidad, eso es de esperarse con una suela de nailon y no es algo por lo que voy a rebajarlas. En todo caso, está un poco más en consonancia con la vibra del zapato: los grandes y fríos kilómetros invernales se tratan de mantenerse cómodo, no de intentar tener la configuración más rígida posible para lo que con toda probabilidad no es una ganancia tangible.

Una última cosa es el ancho. Si tienes los pies anchos como yo, probablemente esta sea tu única opción realista. No se me ocurre ningún otro zapato de invierno específico que sea lo suficientemente ancho. A menudo es frustrante verse paralizado por la falta de opciones, pero en general, estas funcionaron de manera excelente, así que no te desanimes si te diriges naturalmente hacia aquí, no te decepcionarás.

Valor

$280/£230 es un precio elevado para un par de zapatos, pero está a la par con un par de zapatos de gama media alta para uso en verano y un valor bastante bueno para una bota de invierno específica. Si viaja a un lugar donde siempre hace frío, le sugeriría que gastar dinero en mantener los pies calientes sea la mejor inversión que pueda hacer en su comodidad. Si, como yo, la temperatura sólo desciende ocasionalmente por debajo del punto de congelación, te sugiero que te conformes con zapatos normales, mejores calcetines y cubrezapatos de calidad.

Si los necesita, especialmente si tiene los pies anchos, no creo que el precio sea descabellado. Te permitirán absolutamente conducir en condiciones más extremas de las que quizás de otro modo podrías hacerlo.

Veredicto

Un par de zapatos de invierno muy capaces, más que capaces de mantenerse cómodos en temperaturas bajo cero. Si a menudo te encuentras con condiciones duras y bajo cero, entonces veo que tiene sentido aumentar la talla para dejar espacio para calcetines grandes. Si te encuentras con condiciones frías, pero no heladas, utiliza tu talla de zapato habitual. Si siempre conduces bajo la lluvia, opta por unos cubrezapatos. El ajuste no es tan seguro como el de un zapato de verano con doble BOA, pero a cambio es una situación bastante cómoda para soportar los paseos más largos, oscuros y fríos.