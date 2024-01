Quoc es una marca británica independiente fundada en 2009 por el graduado en moda Quoc Fam. El Mono II es el único zapato de carretera de Quoc y se combina con los zapatos de grava Gran Tourer II y Grand Tourer Lace de la marca, las zapatillas de ciclismo y una bota Chelsea compatible con SPD. Estos cinco modelos conforman la pequeña pero considerada gama de Quoc.

El Mono II se lanzó a finales de 2021 y sucedió al Mono original como única oferta de carretera de Quoc. Muchas de las características clave del diseño se han mantenido, pero el cambio más destacado realizado por Quoc ha sido equipar el Mono II con el sistema de cierre de dial dual propio de Quoc en lugar del sistema de cierre de triple correa que usaba el Monos original.

Quoc anuncia las Mono II como unas zapatillas de carrera premium y el precio recomendado de £ 270 significa que ciertamente se ubican en el grupo de zapatillas de carretera premium junto con ofertas de marcas más establecidas como Sidi, Lake y Specialized. Pero, ¿cómo se enfrenta esta valiente marca británica a esos competidores? Para descubrirlo, los he estado poniendo a prueba para ver si son dignos de incluirse en nuestra guía de las mejores zapatillas de ciclismo.

Los zapatos Mono II en la foto con los soportes de arco intercambiables incluidos.

Diseño y estética

Los zapatos Mono II están disponibles en tres opciones de color diferentes: blanco, negro y la opción arena lanzada más recientemente. Los blancos son muy Blanco y muy pop. De hecho, para aquellos cuyos zapatos deben recordar a un anuncio de detergente en polvo Daz y ser más blancos que el blanco, no he visto muchos que cumplan mejor con este mandato.

La parte superior es simple y sencilla y emplea una construcción sintética de microfibra cosida de dos piezas, el tobillo es bajo y la lengüeta tiene solapas, lo que contribuye a que el zapato se sienta liviano y parecido a una zapatilla en el pie, lo cual realmente me gusta. Hay algunos pequeños logotipos sutiles y una serie de perforaciones para ayudar a la ventilación.

La parte trasera interna del zapato izquierdo también presenta algunos detalles elegantes e información clave sobre los zapatos, así como algunas marcas del siglo XXI, incluido el hashtag #quocshoes de Quoc, en caso de que necesite ayuda para recordar etiquetarlos en Instagram y en otros lugares. .

La parte superior sintética es fácil de mantener limpia, una limpieza rápida con un paño de microfibra y mi mezcla normal de lavado de bicicletas y agua 50/50 funcionó para mí y mantuvo los zapatos en buen estado. Luchar para mantener blancas las costosas zapatillas de ciclismo nunca será fácil, pero con el Quoc Mono II se ha vuelto menos complicado.

Sin embargo, me enganché la puntera del zapato derecho con un pedal y terminé con un desgaste en la parte superior de microfibra. A largo plazo, especialmente en este color, los zapatos podrían sufrir fácilmente algunos rayones y rasgaduras, por lo que tener cuidado al bajar de la bicicleta puede convertirse en una preocupación, como ha sido mi caso.

Los diales de doble cierre en los zapatos Mono II

Comodidad

Me llevé bien con los zapatos Quoc Mono II de inmediato y no experimenté roces, puntos calientes o problemas con la necesidad de ablandarlos nada más sacarlos de la caja. Se sintieron cómodos desde el principio, algo que no siempre ha sido así para mí en el pasado. Puede haber secciones de acolchado bastante duras, casi rígidas, en algunos zapatos nuevos, particularmente alrededor del tobillo, que pueden requerir varios paseos para aclimatarse, pero con el Mono II, prácticamente me puse los zapatos, me los puse y no tuve pensar en otra cosa que no sea andar en bicicleta y admirar los zapatos. El relleno inicialmente parece mínimo, pero está claramente bien pensado y ejecutado, parece haber suficiente y exactamente donde lo necesita. Realmente me gusta esto. Combinado con el corte generalmente bajo alrededor del tobillo, realmente contribuye a su sensación atrevida y los hace sentir como pantuflas cuando los usas.

No suelo tener problemas con los pies calientes cuando uso zapatillas de ciclismo, no es algo que me moleste nunca, pero aun así vale la pena informar que este verano monté con estas zapatillas en el clima más caluroso jamás registrado aquí en el Reino Unido. . Incluso con temperaturas que rondaban los 40 grados centígrados, no sentí que el sobrecalentamiento fuera un problema. Hay una pequeña ventilación delantera en la suela y muchas perforaciones en la parte superior que creo que hacen un trabajo decente para mantener los pies frescos.

La retención del pie al apretar los diales Quoc es uniforme y ayuda a garantizar que el pie se sujete de forma segura en cada zapato y, cuando lo necesitaba, realmente podía lograr un ajuste perfecto mientras los zapatos seguían siendo cómodos. Los diales son propios de Quoc, no de Boas, y son direccionales: en el sentido de las agujas del reloj para apretar y abrir para soltar. Los encontré fáciles de usar y puedo quitarme los zapatos en segundos. A veces puedes encontrarte en una pequeña batalla para quitarte los zapatos con cierre de dial, lo cual no es realmente lo que quieres cuando acabas de desplomarte de la bicicleta al final de un largo viaje.

No puedes afinarlos clic a clic si quieres aflojar las zapatillas de la bicicleta. Necesitas “abrirlos” para que se aflojen y luego volver a apretarlos. Esto me resultó fácil de hacer, pero tal vez sea una característica que algunos ciclistas y corredores querrán, especialmente si te encuentras ajustando tus zapatos varias veces durante un recorrido. .

Después de varios meses, a medida que el material de la lengüeta se ablanda, también me encontré alisando y sosteniendo la lengüeta del zapato para evitar que se formara un ligero pliegue cuando apretaba los diales con fuerza. Esto no afectó a la comodidad, y ciertamente no es un defecto, pero era necesario para que lucieran perfectos mientras andabas en bicicleta.

El tamaño de Quoc es un poco más grande que el de la mayoría de las otras marcas importantes y los zapatos cuentan con una puntera redondeada de “ajuste medio”. Ciertamente no se ve ni se siente demasiado ancho y me gusta la forma. Quoc recomienda medir tus pies desde el talón hasta el dedo más largo, añadiendo 0,5 mm a esta cifra y luego consultando su tabla de tallas. También cuenta con una útil tabla comparativa para que puedas ver cómo compara tu talla habitual en otras marcas con la de Quoc. Esto es realmente útil, especialmente porque es una marca más nueva.

Encuentro que el tamaño es muy similar al ajuste normal de Shimano en la mayoría de los tamaños. Los zapatos provocaron algunos murmullos de agradecimiento de mi montador de bicicletas, quien incluso se probó un zapato en un ajuste de bicicleta reciente. Dado que muchos ciclistas compran sus zapatos en línea, parece que Quoc lo ha reconocido y ha hecho un buen intento para ayudarlo a obtener el tamaño correcto la primera vez.

El corte de tacón bajo de los Quoc los hace sentir atrevidos, pero también súper cómodos.

Estos son zapatos livianos, son livianos en las manos y en los pies sin volumen innecesario. Se afirma que pesan 249 gramos para una talla 43. Mi propio par resulta ser del mismo tamaño en un EU43 / UK9, y pesa unos 255 g aceptablemente cerca en mi báscula. No son tan livianos como para comprometer la durabilidad, pero tenga la seguridad de que los Quocs serán lo suficientemente livianos para todos, excepto para los ciclistas más preocupados por el peso.

La parte superior minimalista y la marca del Mono II

Los zapatos Mono II tienen una suela rígida de fibra de carbono unidireccional con un sutil acabado mate que presenta un logotipo de Quoc con textura simple y marcas de alineación de los tacos. Quoc se niega a decir qué marca o grado de fibra de carbono se utiliza en la suela para proteger su proceso de fabricación, pero asegura que es de la misma calidad que otras marcas más destacadas. La suela es delgada, alrededor de 4 mm y está perforada para tacos de tres pernos, también hay una pequeña ventilación en la parte delantera, así como una lengüeta trasera reemplazable en el talón y una lengüeta delantera no reemplazable. Creo que pasaría mucho tiempo antes de que esta pestaña no reemplazable se desgastara y causara un problema, por lo que probablemente Quoc no se preocupó demasiado por este detalle. Los diales reemplazables y las lengüetas del talón se pueden pedir fácilmente desde el sitio web de Quoc cuando sea necesario.

He descubierto que los Mono II son lo suficientemente rígidos para mis necesidades, desde carreras ocasionales hasta carreras fáciles en clubes y todo lo demás. Para mí, existe un gran equilibrio entre rigidez y comodidad; no he sentido que las Quocs sean unas zapatillas hiperrígidas, implacables y exclusivas para carreras como las S-Works Ares, por ejemplo. Son cómodos girando, pero cuando estás subiendo una subida o pedaleando con fuerza dentro o fuera del sillín, funcionan. Si quieres unas zapatillas de ciclismo rígidas y eso es un factor importante en tu decisión de compra, las Quoc Mono II no te decepcionarán.

La suela de fibra de carbono tiene un aspecto simple, solo se aleja del negro para el logotipo de Quoc.

Valor

Los zapatos Quoc Mono II cuestan £ 270,00 ($ 375,00 / € 375,00 / AU $ 500,00). Si realiza el pedido en el sitio web de Quoc, también obtendrá una botella de agua Quoc gratis cuando solicite su primer par y se suscriba a su boletín informativo. No se puede negar que es mucho dinero, pero sigue siendo alrededor de £ 100 menos que las ofertas de otras marcas, mientras que el rendimiento no es menor.

El Mono II ofrece una buena relación calidad-precio por las promesas de rendimiento que me cumplen. Han funcionado perfectamente durante varios meses de uso intenso y regular sin ningún defecto o problema. Sospecho que estos son zapatos que se mantendrán luciendo realmente elegantes durante varias temporadas o veranos de uso.

Incluso vienen con soportes de arco intercambiables para ayudarlo a ajustar su ajuste: mis pies son relativamente planos, así que me quedé con las inserciones originales que vienen con las plantillas, y también hay repuestos disponibles en caso de que los necesite.

Yo diría que por la apariencia, el rendimiento y la durabilidad que ofrecen, es dinero bien gastado.

Los zapatos Mono II y la plantilla con soporte para el arco.

Veredicto

Los Mono 2 son unos zapatos fantásticos. Quoc ha creado una zapatilla de ciclismo de alto rendimiento, elegante y de gran apariencia que hace todo bien sin problemas. No he tenido que preocuparme por ellos ni considerarlos ni una sola vez de forma negativa mientras ando en bicicleta, que es todo lo que quiero de la mayor parte de mi equipo de ciclismo, especialmente mis zapatillas.