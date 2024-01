Mantener las manos calientes durante la conducción en invierno puede parecer un objetivo imposible. Cada empresa que fabrica ropa de invierno tiene un nivel de guantes de invierno destinados a soportar los paseos más fríos y húmedos que permiten el uso continuo de un diseño de cinco dedos. En la gama Castelli esa posición recae en el guante Espresso GT. Cuestan un poco más que los guantes Castelli Estremo que figuran en nuestra lista de los mejores guantes de ciclismo de invierno, pero también prometen una mayor protección.

Hemos pasado por alto estos guantes este invierno. Han estado con nosotros durante días que comienzan bajo cero y solo se calientan lo suficiente para soportar horas de lluvia, e incluso nos acompañaron mientras salíamos de la lluvia y nos adentrábamos en la nieve. Con esas experiencias detrás de nosotros, estamos listos para compartir nuestros pensamientos. Si está buscando un par de guantes para el peor clima pero quiere evitar los guantes y conservar el estilo de cinco dedos, siga leyendo para ver si los guantes Castelli Espresso GT son adecuados para usted.

Una característica distintiva de los guantes de ciclismo de invierno Castelli Espresso GT es el sistema de cierre con cremallera.

Diseño y estética

El exterior de los guantes Castelli Espresso GT comienza con un tejido de membrana impermeable Gore-Tex. Los tejidos de membrana Gore-tex existen desde hace mucho tiempo y, a lo largo de los años, la gama se ha ido ampliando de diferentes formas. Ahora hay opciones más allá de la línea impermeable original, pero para el peor clima, aún debes buscar el original.

Dado el uso esperado de los guantes Espresso GT, Castelli se inspira en ese diseño original y eso significa un tejido de tres capas con una capa frontal, una capa de membrana impermeable y una capa de respaldo. La membrana hace la mayor parte del trabajo y utiliza millones de pequeños agujeros para permitir la salida del vapor de agua pero evitar que el agua o el viento penetren.

En el dorso de la mano es donde encontrará las características de diseño más reconocibles. Cada marca necesita encontrar una solución para un guante con un ajuste ceñido y que al mismo tiempo sea fácil de poner. Para el Espresso GT, la solución elegida es una cremallera YKK resistente al agua. La cremallera se extiende desde el primer nudillo hasta la abertura de la muñeca. Ábrelo y permite un fácil acceso en combinación con la lengüeta de gamuza sintética en la base de la muñeca.

Junto con la cremallera, el dorso de la mano también presenta algunas de las únicas consideraciones estéticas notables. Está el icónico logotipo del escorpión y junto a él hay una marca reflectante de Castelli. El único otro golpe reflectante es el borde del dedo meñique de ambas manos. Aparte de esos pequeños detalles, el resto del exterior es negro.

Voltee los guantes y la palma usa un diseño de gamuza sintética de tres paneles, en capas con la pieza superior que cubre el pulgar, la base del pulgar y viaja hacia la muñeca. El mismo panel continúa ligeramente fuera del borde del guante, en la muñeca para crear la lengüeta. La capa intermedia cubre todos los dedos y el resto de la muñeca, mientras que la capa final cubre la mayor parte del centro de la palma donde se dobla la mano. Encima de las capas hay una generosa porción de material de agarre de silicona en un patrón de rayas.

En el interior del guante hay un forro polar ultrasuave y entre el interior y el exterior se encuentra el aislamiento Primaloft Gold. El nivel oro de Primaloft es la opción más cálida y ligera que ofrece la empresa. El mecanismo para mantener el calor es similar al del plumón, pero Primaloft es 100% poliéster, tiene certificación Bluesign e hidrofóbico. Se seca rápidamente y retiene el calor incluso cuando está mojado.

Castelli clava la sensación de la palma contra los controles. Todo el material de agarre de silicona se siente genial.

Actuación

El primer día que salí de casa con los guantes Castelli Espresso GT apenas había luz y la temperatura rondaba los 30F/-1C. Me dolían un poco las yemas de los dedos en esos primeros kilómetros y me esforcé para pedalear más duro en la salida plana. En momentos como esos es cuando descubrí que los guantes de ciclismo con calefacción Sealskinz que revisé recientemente tienden a funcionar mejor, pero los guantes Castelli Espresso GT sí se mantuvieron firmes.

Unas cinco millas más adelante, en la primera colina, comencé a sentirme realmente bien. La escalada generó suficiente calor para que mis manos se sintieran cálidas y cómodas. Mientras el paisaje cambiaba y pasaba el tiempo, empezó a llover y miré el reloj. Cualquier revisión de guantes que hago tiene que ver con cómo manejan la lluvia sostenida cuando también hace mucho frío.

Los guantes Castelli prometen ser completamente impermeables. No es diferente de otros guantes de la misma clase, pero es engañoso. Pero esto no es un desaire a estos guantes en particular, sino más bien una queja contra la forma en que algo se considera digno de la etiqueta de “impermeable”.

Una afirmación de impermeabilidad significa únicamente que una prenda pasa una prueba técnica de una manera particular. La mayoría de la gente espera que eso signifique tener las manos secas para siempre, pero nunca es así. Dado el tiempo suficiente bajo una lluvia sostenida, todavía tengo que encontrar un guante que no se empape. Los guantes Espresso GT no son diferentes en este sentido, pero parecen durar un poco más que la competencia. He estado teniendo entre 30 y 60 minutos adicionales, dependiendo de las condiciones, antes de tener que cambiar los guantes.

En lo que respecta al ajuste, he tenido problemas para encontrar la talla adecuada en guantes Castelli más ligeros. Para mis manos, los guantes Castelli Perfetto RoS parecen caer exactamente donde lo pequeño significa puntas de los dedos apretadas y lo mediano significa demasiado material extra. En contraste con esa experiencia, el Espresso GT en un tamaño medio se siente perfecto. Las puntas de los dedos cuadradas permiten un ajuste que funciona en los nudillos y la palma sin dejar material adicional en las puntas de los dedos.

Parte de la discusión sobre el ajuste debe incluir el sistema de cierre con cremallera. No sé exactamente cuál es la solución adecuada para esto, pero la estrategia para el Espresso GT es una de las mejores opciones. Todavía no es perfecto, pero la cremallera facilita ponerse los guantes y al mismo tiempo cierra la muñeca lo suficientemente fuerte como para evitar la entrada de corrientes de aire. El desafío llega cuando llega el momento de quitárselos: mientras todo esté seco puedes quitarte los guantes, pero si tienes las manos mojadas entonces querrás desabrocharlos y eso es difícil ya que hay un lugar donde la cremallera se abre naturalmente. quiere parar. Sucede porque el material debajo se arruga un poco. Si permite que la cremallera se asiente en el punto de parada natural, o si tiene cuidado de que la solapa debajo de la cremallera quede perfectamente, es fácil abrir los guantes; sin embargo, si en lugar de eso simplemente tira de la cremallera más allá del tope natural, para Al final, es básicamente imposible abrir la cremallera sin una tercera mano.

El área tradicional de limpieza nasal es un poco diferente a la de otros guantes.

Veredicto

Todavía tengo que encontrar un guante que dure seis horas con temperaturas cercanas al punto de congelación y lluvia constante. Castelli vende el Espresso GT como la opción más cálida e impermeable que fabrica y, bajo esa luz, brillan. Aunque no es tan innovador como desearía, 30 a 60 minutos adicionales de uso antes de cambiarse los guantes son impresionantes.

La única pregunta que tendrás que hacerte es si ese tiempo extra vale la pena. Si realiza recorridos de larga distancia en esas condiciones, es posible que prefiera invertir en dos pares de guantes de menor tamaño. Para recorridos más cortos o más secos, el Espresso GT es una de las opciones de guantes de cinco dedos más cálidos del mercado e incluso podría representar un ahorro en comparación con las opciones de otras marcas para invierno intenso.

Especificaciones técnicas: guantes Castelli Espresso GT