Los guantes Castelli Perfetto RoS forman parte de la última gama de equipos de alto rendimiento para afrontar el invierno de la marca italiana que integra las mejores tecnologías de materiales disponibles.

El apodo de Perfetto se traduce como “perfecto” del italiano, el idioma natal de la marca, mientras que RoS significa Lluvia o Sol. Es un nombre atrevido para denominar una gama de productos, pero en mi opinión, Castelli tiene todo el derecho, ya que estos son los mejores guantes de ciclismo de invierno que he usado.

Encontrar los guantes adecuados para montar en invierno es algo en lo que he trabajado durante años. Encontrar la santísima trinidad de protección para todo tipo de clima, máxima comodidad, pero sin pérdida de destreza o control es una tarea ardua. Rara vez un solo par de guantes sobresale en los tres, y dado que es necesario usar los guantes en las peores condiciones antes de aprender sus verdaderas capacidades, no suele ser sencillo devolver un par que no alcanzó la calificación.

He encontrado distintos niveles de éxito en diferentes estilos. Los estilos grandes y voluminosos generalmente son excelentes para temperaturas bajo cero, pero la destreza se ve comprometida y el último tipo de condiciones que desea enfrentar con un control reducido de la bicicleta es cuando las carreteras están heladas. Los guantes de neopreno generalmente han sido mi preferencia porque, para mí, las manos mojadas no son tan malas cuando están calientes; sin embargo, en mi experiencia, la compensación se vuelve evidente tan pronto como las temperaturas alcanzan alrededor de -5 C/23 F, pero Afortunadamente, eso es algo poco común aquí en el sur del Reino Unido.

Diseño y especificación

En lugar de un enfoque voluminoso o de neopreno, el Castelli Perfetto RoS opta por un enfoque un poco más técnico, integrando el tejido GoreTex Infinium Windstopper, respaldado con vellón para brindar calidez, y un puño de neopreno elástico para un cierre elástico de compresión para mantener el viento afuera.

Castelli Damping System ofrece protección adicional para el nervio mediano

La palma presenta puntos de silicona para ayudar al agarre, pero la característica clave aquí es la almohadilla CDS (Castelli Damping System), que existe para ofrecer un mayor acolchado en una posición estratégicamente ubicada para reducir la fatiga de la mano. Está situado un poco al sur del punto de contacto principal entre las manos y las barras, pero cubre perfectamente el nervio mediano y se hace más evidente cuando se conduce sobre el capó.

Las tiras de agarre de silicona ofrecen mayor control de la palanca de freno, mientras que la yema del dedo índice recibe un revestimiento compatible con la pantalla táctil.

Todo el guante, salvo la cara interior de la muñequera, está confeccionado con tejido GoreTex Infinium, lo que significa que la resistencia al viento no tiene comparación con cualquier otro guante que haya probado. El dedo índice tiene una yema compatible con pantalla táctil y los dos primeros dedos reciben líneas individuales de silicona para el agarre de la palanca de freno.

El dorso de las manos tiene un diseño sencillo y presenta solo el apodo de Perfetto en la muñeca y el logotipo del escorpión de Castelli sobre el segundo metacarpiano.

Actuación

Castelli clasifica los guantes para su uso entre 6C/43F y 10C/50F, sin embargo, los bajé a alrededor de -2C/28F sin dejar de estar perfectamente cómodo, de hecho descubrí que mis manos comenzaron a sudar alrededor de 10C/50F.

He estado usando los guantes Castelli Perfetto RoS en todo tipo de condiciones, incluidos días en los que todo el recorrido está bajo cero con lluvia lateral y días en los que un comienzo temprano y frío se convierte en una impresionante tarde de primavera. Los guantes Perfetto RoS han funcionado admirablemente en todo momento. Si bien eventualmente se mojarán con la lluvia persistente, hacen un gran trabajo al retener el calor para que sus manos permanezcan cómodas. De hecho, la única vez que han sido imperfectos fue cuando las temperaturas subieron hasta el punto de que la mejor elección de guantes era no usar guantes.

Gracias a su volumen mínimo, los guantes pesan sólo 28 gramos cada uno y su destreza en la bicicleta es excelente. El CDS hace un gran trabajo al reducir la presión y el zumbido de la carretera a través del nervio mediano, pero lo más impresionante es que lo hace sin adormecer la conexión entre yo, la bicicleta y la carretera que hay debajo.

La longitud de los dedos es ligeramente larga (estamos hablando de no más de cinco milímetros) para mis manos. Sin embargo, esto solo es un problema cuando se intenta usar la pantalla táctil de un teléfono o computadora y puede resultar en algunos mensajes mal escritos. Aunque eso es algo que se da por sentado en el caso de los guantes de ciclismo de invierno, y está lejos de ser una razón para no comprarlos. Más importante aún, el control de las palancas de freno y cambio de la bicicleta no se ve afectado.

Veredicto

Los guantes Perfetto ROS son mis nuevos guantes de ciclismo de invierno favoritos. Para mis necesidades, logran alcanzar ese punto óptimo de comodidad, protección contra el clima y destreza de una manera que realmente se gana el apodo de Perfetto.

Es más, son lo suficientemente largos en los puños para combinarlos con todas las chaquetas de invierno de mi guardarropa, se pliegan lo suficientemente pequeños como para caber discretamente en un bolsillo cuando no los necesito, e incluso después de un viaje empapado, estaban secos por la mañana.

Especificaciones técnicas: guantes Castelli Perfetto RoS