Las únicas veces que he regresado antes del final de un viaje, ha sido debido al clima. A veces, cuando los compañeros de viaje parecen estar bien, mis dedos se ponen blancos y me duelen. En definitiva, no llevo nada bien el frío y mis manos son una de las partes de mi cuerpo más difíciles de mantener calientes. Dado que no estoy solo en esta lucha, he asumido la responsabilidad de Los mejores guantes de ciclismo de invierno. y trabajó duro para encontrar los productos adecuados para cada situación.

A lo largo de los años he encontrado muchas soluciones para muchas situaciones, pero la verdad es que nunca encontré la opción perfecta para mis propias necesidades. Quiero poder recorrer largas distancias con temperaturas cercanas al punto de congelación y tengo que esperar que llueva. También sé que si encuentro un producto que pueda satisfacer mis necesidades, será perfecto para una amplia gama de casos de uso menos extremos. Entonces, con esos antecedentes en mente, ¿son los guantes Giro Vulc Lightweight la solución?

La respuesta a esa pregunta es un poco complicada. Después de probar innumerables guantes, estos son los mejores que he probado. Cualesquiera que sean sus necesidades ciclistas relacionadas con los guantes, vale la pena consultar los detalles de los guantes Giro Vulc Lightweight. Hay algunas peculiaridades y no son perfectas, pero hay muchas cosas buenas para mucha gente. Si ya está harto de tener las manos frías y los guantes voluminosos, siga leyendo y vea si éstas podrían ser la opción correcta para usted.

Diseño y estética

El sistema de guantes Giro Vulc Lightweight consta de dos partes. Las dos piezas no se venden juntas, pero si desea tener un sistema completo que tenga sentido utilizar, necesitará ambas. Es un arreglo extraño, pero sucede porque Giro no fabrica la electrónica de este guante que funciona con baterías. En lugar de diseñar un nuevo sistema de calefacción, Giro recurrió a una marca sueca llamada InuHeat.

Lo que ofrece InuHeat es un ecosistema al alcance de cualquier marca. Es una solución lista para usar para los elementos calefactores, paquetes de baterías y sistemas de control necesarios para fabricar guantes y calcetines térmicos. En este caso, como cualquier sistema Inuheat, esas piezas comienzan con la batería que también es el sistema de control.

El Vulc Lightweight cuenta con un bolsillo en la parte superior del antebrazo donde se encuentra la batería InuHeat. La sección superior es de malla, permitiendo visibilidad de la luz de estado a través de ella, mientras que la sección inferior es opaca. Hay suficiente espacio para separar las dos piezas y deslizar una batería de 3000 mAh.

Una vez colocada, la batería se conecta al guante mediante un par de imanes. y una serie de cables calefactores laminados se extienden por el resto del guante. Los cables calefactores serpentean desde la batería alrededor del borde exterior del dorso de la mano y luego bajan primero por el dedo meñique. Después de eso, cada dedo tiene un cable que baja hasta la punta, regresa hacia arriba y pasa por encima del nudillo antes de sumergirse hasta la punta del siguiente dedo.

Además de alimentar el sistema entre ~1:50 y 7:35, dependiendo de la energía, las baterías también manejan el control del sistema. Hay una aplicación InuHeat que puede usar o puede presionar prolongadamente el botón del paquete de energía para encender el sistema. Si eliges utilizar la aplicación, tendrás niveles de potencia entre 1 y 10 más un aumento de potencia de 5 minutos. A medida que cambia la potencia, aparece una visualización correspondiente del tiempo exacto restante. Si usa los botones, no verá la hora, pero hay una luz de estado y una vibración (siempre que la tenga encendida en la aplicación) que le permite saber cuál de los tres niveles de potencia está seleccionando. Todos los componentes electrónicos de InuHeat son impermeables y los guantes son lavables.

Con la electrónica manejada por InuHeat, Giro se encarga de diseñar los guantes reales y Giro ofrece tres versiones. La versión con la que he pasado tiempo es la Vulc Lightweight, que es una carcasa diseñada únicamente para cubrir “temperaturas de hasta 50º F / 10º C y muy por debajo de 32ºF / 0ºC”. Si tiene diferentes necesidades de temperatura, también hay una versión de peso medio disponible con opción de aislamiento o solo revestimiento. Si elige la opción Ligera, la palma utiliza una gamuza sintética llamada AX Suede con costuras conductoras en el pulgar y el índice y sin acolchado adicional. El material elegido para el dorso de la mano y el guante es una membrana cortavientos de dos capas con un respaldo de lana de pelo corto. Al igual que Gore Infinium o Polartec Windbloc, este material es tan resistente al agua que resulta difícil entender la distinción entre protección contra el viento e impermeabilidad. Esto es aún más cierto en un guante.

Actuación

No sé si alguna vez he hablado con alguien a quien le gusten los guantes voluminosos en bicicleta. Es un mal necesario en ciertos escenarios, pero si le preguntas a la gente, incluido yo mismo, sobre su par de guantes favoritos, casi siempre será algo de poco volumen. Cualquiera que conduzca bajo la lluvia también le dirá que no existen los guantes impermeables. No importa lo que afirme una empresa, cualquier par de guantes con aislamiento acabará saturando ese aislamiento. La respuesta en ambos casos es un guante de concha, pero existe un límite inferior para las temperaturas que un guante de concha puede soportar.

Ahí es donde entra este guante; Giro ha resuelto este dilema. El Giro Vulc Lightweight es un guante que solo puede soportar las temperaturas más frías en las que estoy dispuesto a andar. Lo que eso significa es que durante las pruebas salí con una temperatura justo en el punto de congelación. El suelo aún no se había congelado, pero a 32ºF / 0ºC pude montar solo con estos guantes durante poco menos de dos horas. Casualmente, ese es el límite de energía de la batería disponible con los guantes a máxima potencia, pero mis manos estaban totalmente cómodas. Para mí, eso es un gran éxito. Tampoco es la forma en que sugeriría usarlos o la razón por la que estoy enamorado de ellos.

Si no estuviera probando tanto la duración de la batería disponible como la capacidad de soportar el frío, habría hecho las cosas un poco diferentes. En un día seco (sin lluvia pero con mucha agua en el suelo) como el día de mi prueba, habría comenzado agregando un par de guantes Smartwool. Aunque es posible aumentar la potencia al máximo y hacer que funcione, 2 horas no es mucho para mí. En lugar de depender únicamente de la energía de la batería, prefiero agregar revestimientos Smartwool y bajar la batería para extender el calor. Si eso no fuera suficiente, o si estuviera mojado, también añadiría los guantes Sportful Lobster o los guantes impermeables Assos RSR Thermo. Más que los detalles, lo que quiero destacar es la flexibilidad que Giro ha permitido con estos guantes.

Al optar por fabricar un guante de poco volumen y mayoritariamente impermeable (pero no totalmente), Giro ha hecho que el Vulc Lightweight se pueda utilizar en una amplia gama de condiciones. Hay algunas situaciones en las que la cáscara por sí sola estará bien incluso con el fuego apagado. Es poco voluminoso y cómodo, por lo que no es gran cosa usarlo en esa situación. A medida que la temperatura baja, aumente la potencia y/o agregue un poco de aislamiento ligero en el interior. Si comienza a llover, agregue un caparazón específico para la lluvia.

Eso significa que el Vulc Lightweight simplifica drásticamente mis necesidades de guantes. En lugar de una caja llena de guantes entre los que tengo que elegir, espero usar los guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell para los días más cálidos y el Giro Vulc Lightweight puede cubrir cualquier otra situación en la que viaje usando combinaciones de forros o conchas dependiendo de mi necesidades. De hecho, estoy más emocionado de usarlos con solo un poco de ayuda de la batería cuando se calienta un poco.

Por supuesto, parte de ese cálculo es que Giro e InuHeat han dado en el clavo con los detalles. He hablado mucho sobre la genialidad de elegir una disposición de caparazón que bloquee el viento, pero hay más de qué hablar. AX Suede en las manos te mantiene conectado a las barras sin necesidad de agarre de silicona y las costuras conductoras te permiten usar tu teléfono cuando sea necesario. El guante largo significa que la batería está lejos de la curva de tu muñeca y la retroalimentación háptica del sistema de control te libera de la necesidad de verificar visualmente el modo. Los detalles sobre la duración de la batería de InuHeat son perfectamente precisos y, cuando llega el momento de cargar las baterías, ambas se conectan magnéticamente a un cargador pequeño y se cargan a través de USB-C en solo un par de horas.

Valor

Normalmente no incluyo una sección de valor sobre reseñas que no sean bicicletas. En la mayoría de las situaciones, el precio de un par de guantes sólo varía un poco y el rendimiento es la métrica importante. Dado que estos son los guantes más caros que he revisado, esta vez decidí incluir el valor.

Los guantes térmicos siempre son caros. La electrónica es más cara por lo que cuesta más. Pese a ello, el Giro Vulc es incluso más caro que otras opciones premium. Los últimos guantes térmicos premium que revisé, los Guantes Eddie Bauer Guide Pro Smart con calefacción Lite tiene un precio MSRP de cerca de $100 menos que el Giro Vulc. En realidad, mientras escribo esto son $173 más baratos y algunos podrían argumentar que son mejores.

Los guantes calefactables Eddie Bauer utilizan componentes electrónicos de Clim8 que tienen una aplicación sofisticada con inteligencia artificial. Los guantes saben cuándo metes la mano y ajustan automáticamente el calor en función del esfuerzo para prolongar la batería. La conexión magnética InuHeat es mejor, pero la inteligencia que tiene Clim8 es muy superior y las baterías adicionales cuestan $60, no $200.

Lo que salva al Giro Vulc Lightweight de ser arrojado a mi montón de guantes geniales pero poco prácticos realmente se reduce al Giro. Giro es una empresa de ciclismo y la marca sabe cómo fabricar guantes para ciclistas. Clim8 es más económico y sofisticado pero se conecta a las baterías con un conector CC estándar. No puedes sumergir ni siquiera lavar los guantes Eddie Bauer. Además de eso, Eddie Bauer es una empresa de actividades al aire libre y esos guantes son guantes de esquí voluminosos diseñados para situaciones secas y nevadas. Los guantes Giro Vulc Lightweight son una opción mucho mejor para andar en bicicleta. Desafortunadamente eso viene con un impuesto.

Veredicto

Cuando digo que estos son los mejores guantes que he probado, no es un cebo para hacer clic. El Giro Vulc Lightweight es una clase magistral sobre cómo utilizar una combinación de tecnología y diseño de guantes tradicionales para crear un par de guantes de ciclismo casi perfectos. Mi única queja de usabilidad es en realidad solo una pequeña queja.

Me refiero a muy pequeño. La aplicación InuHeat quiere que dejes los guantes conectados pero apagados y eso agotará la batería. Eso es sólo un problema porque cuando los apagues por completo tendrás que presionar un botón adicional para conectarlos la próxima vez. Por supuesto, si ese clic adicional en el botón es un puente demasiado lejos, la retroalimentación háptica es una solución que hace que la aplicación sea solo un sistema de control secundario.

Eso deja sólo el precio como problema. Desafortunadamente, tiene que ser un factor en la ecuación porque es mucho dinero. Sin embargo, si puede permitírselo, utilizan un diseño brillante que les permite reemplazar una amplia gama de categorías de guantes con un único producto superior.

Lo que realmente pasó aquí es que Giro ha descubierto tu farol. ¿Recuerdas la última vez que tus manos estaban tan frías que te dolieron? Tus piernas estaban dispuestas pero tus manos te enviaron a casa. En ese momento usted proclamó que pagaría cualquier cosa por tener unas manos cómodas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Estás dispuesto a pagar $360 más un forro para extender la vida útil de la batería y una cubierta impermeable para hacer frente a los viajes lluviosos?