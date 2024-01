Las bicicletas híbridas a menudo pueden ser encasilladas como una alternativa a una bicicleta de carretera: una opción para aquellos con aversión a las barras abatibles, un viajero cómodo o una bicicleta urbana elegante. Pero, posiblemente, un nicho que los híbridos podrían llenar mejor es el de una alternativa a una bicicleta de montaña.

Una bicicleta de montaña rígida suele ser la elección de aquellos que desean explorar lugares fuera de lo común. Pero, para la mayoría, esto no implicará conducir hasta un circuito de una sola pista y realizar descensos épicos entre los árboles. La mayoría nunca llegará al punto en el que exijan su bicicleta de montaña al límite fuera de la carretera, y es muy probable que tengan que pasar mucho tiempo en la carretera navegando hacia las rutas todoterreno elegidas de una manera totalmente paseo inadecuado.

Las híbridas con ruedas de 700c, cuadros livianos, geometrías de carretera tranquilas y horquillas de suspensión ofrecen una opción diferente, y es por esta razón, y más, que incluimos la Ribble Hybrid AL Trail en nuestra guía de las mejores bicicletas híbridas económicas.

Combine un cuadro de aluminio con una horquilla de suspensión, neumáticos grandes y cambios de bicicleta de montaña y agregue un portaequipajes, todo por £ 799/$ 704,98, y de repente tendrá una propuesta muy diferente. Sí, puede que sea una híbrida, pero ciertamente no se puede acusarla de ser una bicicleta de carretera con barra plana.

Ribble tiene algunas salas de exposición, pero generalmente es un especialista en línea con sede en el Reino Unido. Sus bicicletas van desde máquinas aerodinámicas y de triatlón de alta gama hasta bicicletas de montaña, y la mayoría de las cosas se encuentran en el medio. Tiene una opción inteligente de cuadro de acero de una sola velocidad llamada Urban, pero la principal oferta híbrida es la gama Hybrid AL, que viene con horquillas rígidas o de suspensión (Trail), ambas disponibles como bicicletas eléctricas. En el mismo rango de precios, el Dual Sport 3 de Trek y el Quick CX 3 de Cannondale son ofertas similares, con horquillas de suspensión comparables pero transmisiones diferentes.

Diseño y especificaciones

Ribble ha construido el Hybrid Trail AL alrededor de un cuadro de aluminio 6061-T6 de 1680 g. El modelo que probamos tenía una horquilla helicoidal Suntour NEX E25, que añade bastante peso y sin duda es un área que valdría la pena considerar para una actualización si el peso es una prioridad. Nuestra construcción pesaba poco menos de 13 kg con pedales y guardabarros, lo que sigue siendo bastante decente para un híbrido en este rango de precios.

Sin embargo, lo más impresionante es la transmisión. Ribble ha utilizado el grupo de bicicleta de montaña NX 1×11 de SRAM, una clara indicación de que la atención se centra en garantizar que esta bicicleta sea cómoda fuera de la carretera. Combina un pequeño plato único de 32 dientes con un enorme casete de 11 ruedas dentadas que va desde 11 a 42 dientes.

Como se está convirtiendo en la norma en todas las disciplinas, el Hybrid AL Trail viene con frenos de disco hidráulicos; este modelo está equipado con un Tektro M275 bastante básico, pero también utiliza ejes pasantes delante y detrás en lugar de cierres rápidos, lo cual es Todavía no es tan universal para bicicletas híbridas a este precio.

La geometría del cuadro es un poco más relajada que la de una bicicleta híbrida promedio, pero no excesivamente, con una altura de pila comparable a la de la Specialized Sirrus de cuadro fijo, por ejemplo, y no se acerca en absoluto al aspecto de bicicleta de montaña de, digamos, la Trek. Gama Dual Sport. Es un cuadro de aspecto magnífico, con soldaduras sin costuras en cada extremo del tubo superior. Viene en un gris plateado discreto pero atractivo que contrasta muy bien con el asiento y los puños marrones, lo que hace que la bicicleta parezca recién salida de una fotografía teñida de sepia.

Los puños ergonómicos Level también son excelentes a nivel práctico, con una enorme zona para descansar la palma que contribuye significativamente a la comodidad en viajes largos. Las propias barras se elevan significativamente para contribuir a una posición de conducción relajada y erguida.

Nuestra bicicleta estaba equipada con neumáticos Schwalbe G-One Speed ​​de 40 mm sobre ruedas de 700c y el espacio libre en el cuadro permite hasta 45 mm.

Actuación

No hay nada de malo en la forma en que esta bicicleta se desplaza sobre asfalto. Tiene una geometría cómoda y erguida, pero de ninguna manera tiene la sensación de lentitud de una bicicleta de montaña en la carretera, con ruedas de 700c de fácil rodamiento y neumáticos de carretera. Pero rápidamente me di cuenta de que no me llevaría a ninguna parte rápidamente. Esa geometría combinada con un plato pequeño significaba que no podía generar mucha velocidad rápidamente en superficies planas e incluso cuando lo hacía, sentía que el movimiento en la horquilla de suspensión la perdía un poco. Este fue especialmente el caso al escalar. Me gusta bajarme del sillín y subir colinas, pero esto hace que mi peso esté más por encima de la horquilla y fue bastante desmoralizador ver cómo absorbía todos mis esfuerzos.

No hay bloqueo para la bifurcación. Puede ajustar la precarga del resorte helicoidal de cada lado, pero es un poco complicado y es algo que querrá configurar para adaptarse a su peso y seguir en lugar de jugar constantemente para adaptarse al terreno.

La configuración del cambio es excelente para las subidas y ese plato de 32 dientes es útil para alejarse de los semáforos (ya no te sentirás como Sir Chris Hoy saliendo de los bloques en una salida en velódromo). Los neumáticos grandes y la suspensión también son excelentes para superficies irregulares, baches, desagües y tapas de alcantarillas, que en gran medida podría ignorar felizmente. De hecho, nunca hubo peligro de incomodidad, y los puños ergonómicos del manillar contribuyeron a mantenerme fresco, incluso en un viaje de tres horas.

Hay una ruta que hago bastante a menudo desde el pueblo donde vivo, que está básicamente en un pequeño valle, hasta los pueblos del sur. Hay un punto justo antes de que la pendiente empiece a aumentar donde la carretera se bifurca: a la izquierda sigue la carretera, aunque es un camino rural muy típico; a la derecha se convierte en un camino lleno de baches que se vuelve muy embarrado en invierno. Esto último solo lo intentaría en mi bicicleta de montaña: sería ruinoso en mi bicicleta de carretera y es demasiado arriesgado para mi híbrido de cuadro fijo habitual, incluso equipado con neumáticos de ciclocross.

Pero cuando llegué a este punto con el Hybrid Trail AL, no dudé en tomar el giro correcto y no me decepcioné. A medida que la superficie se volvió más accidentada, la horquilla hizo su trabajo para amortiguarme, y el plato pequeño me permitió salir fácilmente de los problemas cuando lo necesitaba. Cuando las cosas se pusieron empinadas, sentí que era más probable que me quedara sin agarre antes de quedarme sin marchas, por lo que anhelaba algunos de los mejores neumáticos para grava, pero no tuve problemas para llegar a la cima. Estar de pie sobre el sillín fue una experiencia completamente diferente fuera de la carretera, y se agradeció mucho el recorrido en las horquillas, lo que me ayudó a conquistar la superficie irregular en lugar de luchar contra mí.

Cualquier medida del rendimiento de una bicicleta híbrida también debe incluir su practicidad, y la Hybrid AL Trail cumplía muchos requisitos en este sentido, siendo la simplicidad del cambio 1x algo que disfruté particularmente. Descubrí que necesitaba jugar con los guardabarros más de lo que me hubiera gustado. Saqué la parte trasera de sus fijaciones un par de veces cuando estacioné la bicicleta en el cobertizo y luego tuve que reajustarla para detener el roce de las ruedas, y nuevamente cuando me hacía mucho ruido en un paseo todoterreno. Eso no fue algo que tuve que hacer cuando revisé el Trek FX 2 Disc equipado, por ejemplo, pero es posible que simplemente haya tenido mala suerte. También vale la pena señalar que solo hay una fijación en la base de los tirantes, donde se aseguraron los guardabarros, por lo que puede resultar difícil unir el portabultos y los guardabarros.

Sin embargo, en general, la Hybrid AL Trail fue probablemente la mejor configuración de todos los paseos que me había entregado al revisar las mejores bicicletas híbridas económicas y estaba prácticamente lista para salir de la caja, tal vez un reflejo del estado de Ribble. como especialista en pedidos por correo.

Veredicto

Puedo entender por qué Ribble optó por equipar esta bicicleta con neumáticos Schwalbe G-One Speed, un neumático de carretera que puede soportar un poco de grava, como una forma de devolver el equilibrio al asfalto y pisar la línea de la versatilidad. Pero, para mí, esta es una bicicleta que no juega tan bien con esas cartas de todo tipo y me gustaría verla clavando un poco más sus colores fangosos en el mástil con un poco de agarre adicional de algunos de los mejores neumáticos gravel, como el Pirelli Cinturato Gravel M.

Otra área más importante que buscaría mejorar es la bifurcación. Suntour dice que sus horquillas NEX son para uso ocasional fuera de la carretera y si tratara esta bicicleta como una máquina todoterreno seria, sería mejor considerar la opción de cambiar la horquilla por una diseñada específicamente para cross-country y uso del sendero. Tener un interruptor de bloqueo simple para eliminar el recorrido de la horquilla mientras se usa en la carretera también sería un gran beneficio. Quizás sea notable que, aunque me impresionó la forma en que la bicicleta afrontó (y conquistó) esa subida todoterreno hasta los pueblos, no tenía la confianza suficiente en las horquillas para volver a bajar esa subida en cualquier gran momento. velocidad.

Sin embargo, el resto de la bicicleta tenía muy pocas objeciones y, si se tiene en cuenta el precio, es un paquete general fantástico. Es una gran base para construir con un cuadro fantástico y ese engranaje SRAM 1×11. Los toques adicionales, como los ejes pasantes para brindar más seguridad a las ruedas, los encantadores agarres ergonómicos y la comodidad general y la suavidad de la marcha, sin duda la colocan entre las mejores bicicletas híbridas económicas en mi opinión.

Sería un excelente vehículo de transporte si tu viaje al trabajo te lleva por superficies mixtas pero, personalmente, lo veo como algo un poco menos funcional y un poco más divertido. Este es el tipo de bicicleta híbrida que cuando llegas a ese cruce de la carretera y piensas: “¿Debería bajar allí?”, puedes responder “sí” con más frecuencia que “no”.

Especificaciones técnicas: Ribble Hybrid AL Trail