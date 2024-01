Escuchar música mientras se anda en bicicleta es un tema sorprendentemente divisivo. Si viajas en el interior con un entrenador, la música es casi un requisito para realizar el esfuerzo. En el exterior, sin embargo, hay mucha preocupación por la conciencia espacial y si tiene sentido viajar con auriculares. La realidad es que hay muchos casos de uso y es por eso que armamos una lista de los mejores auriculares para ciclismo .

Mientras busco evolucionar esa lista, algo que sigo investigando son los auriculares que preservan la conciencia espacial. Hay muchas formas diferentes en que la tecnología moderna busca resolver este problema, pero Sony ha logrado hacer algo completamente único con los Sony Linkbuds. Un par de auriculares verdaderamente inalámbricos que no sellan el canal auditivo es una idea intrigante, así que me propuse ver si funciona. Después de haber pasado tiempo probando en una variedad de situaciones, estoy listo para compartir lo que hacen bien y lo que podría necesitar un replanteamiento. Si está pensando en utilizar unos auriculares para andar en bicicleta, siga leyendo para ver si los Sony Linkbuds son la mejor opción para usted.

Los envases respetuosos con el medio ambiente y el plástico reciclado son un buen toque.

Diseño y estética

El paquete en el que llegan los Sony Linkbuds es un pequeño cubo un poco más grande que los propios auriculares. Todo el interior está lo más ajustado posible y, aunque hay un impreso en el exterior, la caja utiliza papel sin blanquear con un logotipo en relieve. El tamaño pequeño significa que se necesita menos material y también se utilizan menos combustibles fósiles para el transporte, mientras que el papel sin blanquear implica un proceso de producción más ecológico.

Los Sony Linkbuds son los primeros auriculares Sony que utilizan una construcción de plástico reciclado. Las opciones de color reflejan esto con la posibilidad de elegir entre un blanco suave moteado o un gris más oscuro con las mismas motas. Por supuesto, no existe ningún requisito de que el plástico reciclado tenga este aspecto, pero es un guiño obvio a la historia de sostenibilidad que Sony busca contar.

Incluso si no cree que Sony esté siendo sincero con esa historia, los Linkbuds son pequeños, por lo que no hay mucha necesidad de embalaje adicional. El estuche mide 41,4 x 48,5 x 30,9 mm y solo pesa 39 gramos incluso con los auriculares incluidos. La desventaja del estuche pequeño es que la batería también es pequeña y eso se puede ver en las especificaciones. Sony otorga un tiempo de escucha de 5,5 horas a los auriculares y el estuche dura 12 horas adicionales. Diez minutos en el caso de cambio agregarán noventa minutos adicionales de tiempo de escucha, pero deberá asegurarse de que la configuración sea correcta si desea cambiar entre auriculares.

Presione el botón en la parte frontal del estuche para desbloquearlo y se abrirá para revelar los auriculares. Este es el punto en el que verás cuán diferentes son. El cuerpo de los auriculares es de dos piezas; un disco con un agujero cromado en el centro y un círculo con una cúpula. Cada pieza utiliza el mismo círculo de diámetro, lo que crea una especie de diagrama de Venn, aunque el círculo abovedado es, obviamente, más alto. Tampoco quedan al ras entre sí en la parte inferior, por lo que no quedarán planos sobre una mesa.

La forma en que funciona el diseño es igualmente novedosa. Todo el concepto gira en torno al disco con un agujero que Sony llama controlador de anillo. La mayoría de los verdaderos auriculares inalámbricos utilizan algún sistema en el que el controlador se ubica dentro del cuerpo y se crea un sello con el canal auditivo. Con los Linkbuds, el controlador es el anillo y se inserta en el canal auditivo sin sello.

Como es más habitual, también hay una aplicación complementaria. No sigue ninguna convención de diseño de Android y se ve completamente diferente, pero ofrece una impresionante variedad de opciones de control. La pestaña “Auriculares” se divide en cuatro subsecciones con la duración de la batería en la pantalla “Estado”. Vaya a “Sonido” y ahí es donde podrá encontrar las opciones para personalizar el ecualizador y configurar el audio espacial. La pestaña “Sistema” es donde Sony alberga controles para activar y desactivar funciones, así como donde puedes personalizar cómo responden los auriculares a los toques. Presta atención a las configuraciones del asistente en esta sección, van a ser importantes dependiendo de tus necesidades de uso.

Actuación

Descubrir cómo usar los Sony Linkbuds me llevó dos días completos. Revisé todas las alas de silicona incluidas (hay cinco pares en total) y las cambié de un lado a otro. Parecía que necesitaba la opción más pequeña y a veces lograba que los Linkbuds se sintieran seguros en el oído, pero siempre tomaba mucho tiempo. No fue hasta que los compartí con mi hijo que el sistema realmente tuvo sentido. Ponerle el auricular en la oreja y ver visualmente cómo encajaba me abrió la comprensión. No debo ser el único que tiene este problema porque Sony tiene un vídeo en la página del producto que ilustra el desafío.

Lo que quedó claro desde el principio fue cómo funciona la pieza anillada. Cuando lo vi por primera vez en imágenes, pensé que el anillo estaba fuera del canal auditivo. En su lugar, piense en el anillo como lo mismo que las puntas de goma que usan la mayoría de los auriculares. Se encuentra mucho más adentro del canal auditivo de lo que cabría esperar. Luego, las alas se atrapan debajo de las crestas de la oreja externa. De hecho, necesitaba la más grande de las alas para que todo funcionara, pero una vez que lo descubrí, son sólidas como una roca en mi oído. Sin depender de la fricción en el canal auditivo, no importa cuánto sudes, los Linkbuds no se soltarán.

La mayoría de auriculares tienen tres tamaños de ala, mientras que Sony incluye cinco contando el mediano que viene preinstalado

A pesar de que el anillo funciona de manera un poco diferente a lo que sugieren las imágenes, esta parte de Linkbuds es brillante. Póngalos en su oído y su audición estará completamente libre de obstáculos. En la bicicleta, puedes disfrutar de una conciencia espacial total, puedes mantener una conversación normal en cualquier entorno y, si estás comiendo, masticar no será un ruido enloquecedor en tu cabeza. La calidad del sonido con este arreglo también es bastante impresionante.

Eso no quiere decir que la calidad del sonido sea perfecta, simplemente es impresionante por lo que es. También es impresionante en el contexto de lo que Shokz ofrece en sus auriculares. Gran parte de lo que prometen los Sony Linkbuds también lo ofrecen los auriculares Shokz, así que comencé comparando los dos mientras los escuchaba. Mi lado positivo por botiquín de primeros auxilios. No me ha molestado mucho la calidad del sonido de los Shokz, pero al ir y venir los Linkbuds suenan casi bajo el agua.

Sin embargo, nadie afirma que los auriculares Shokz suenen increíbles, por lo que es un listón bajo. La siguiente comparación que probé fue el Sennheiser Momentum 3 True Wireless y cuando te los pones, de repente hay una capa extra en el extremo inferior. Es un cambio tan drástico que salté a la aplicación de Sony para ver si tenía mal configurado el ecualizador. Lo tenía configurado en refuerzo vocal, pero cambiar a Bass Boost hizo muy poco, simplemente no hay graves en los Sony Linkbuds. Lo cambié de nuevo a Vocal Boost ya que dedicar frecuencia a unos graves inexistentes era un esfuerzo en vano.

Aparte del ecualizador, también hay una serie de funciones aparentemente impresionantes en la aplicación complementaria de Sony. El problema es que en mi experiencia con un Google Pixel 6a y Youtube Music casi todos quedaron inservibles. Analicé mis oídos para probar el audio de realidad 360 y me di cuenta de que necesitaba una aplicación de música diferente. Busqué la optimización del sonido espacial, pero eso es para video. También hay conexiones que dependen de Endel o Spotify pero no tengo cuentas con ninguno de los dos. El toque de área amplia es interesante, lo que significa que puede tocar tanto delante de los auriculares como sobre ellos. Sin embargo, no estoy seguro de que sea muy útil y, si desapareciera, nunca lo extrañaría. En realidad, para mi uso, aproximadamente tres cuartas partes de lo que encuentras en la aplicación complementaria podrían desaparecer y no me perdería nada.

Una cosa que extraño es la posibilidad de conectar ambos Linkbuds a la fuente independientemente de la configuración. Comprender esto requirió un poco de investigación de mi parte e inicialmente pensé que solo se conectaría el auricular derecho. Lo extraño fue que otro crítico mencionó casualmente que solo se conectaría el auricular izquierdo. Al principio lo descarté como un error tipográfico, pero Sony menciona en la aplicación que si activa la configuración Service Link, solo el auricular derecho funcionará por sí solo. Resulta Sony tiene una página de soporte que cubre el problema. y la respuesta es a la vez frustrante y sencilla. Si desea poder utilizar Linkbud como una sola unidad y desea cambiar de un lado a otro, no puede asignar un asistente de voz a la función de toque.

Como dije, simple pero frustrante. Una de las funciones más útiles para andar en bicicleta con auriculares es la función de Google Pixel Buds que lee tus notificaciones. Si asigna el Asistente de Google a los Linkbuds, un triple toque hará lo mismo. Valdría la pena renunciar a la conveniencia de cambiar qué auricular funcionará si no fuera por la corta duración de la batería. Cinco horas y media de duración de los auriculares no son una gran molestia cuando puedes poner un auricular en el estuche durante diez minutos, luego quitarlo y poner el otro. He hecho ese baile muchas veces durante largas sesiones de Zwift, pero Si sólo un auricular funciona por sí solo, entonces esa no es una opción. Al final desasigné el asistente de voz, pero es una pérdida.

Veredicto

Al leer mi reseña, es posible que tengas la sensación de que no me encantan los Sony Linkbuds. Hablo de la corta duración de la batería, hablo mucho de las peculiaridades de la aplicación y hablo de cuánto tiempo me llevó descubrirlas. Todos estos son inconvenientes, pero no es que no me gusten los Linkbuds, es sólo que son una opción especializada.

Cuanto más reviso los auriculares, más veo una división en su enfoque. Los mejores auriculares para andar en bicicleta no son los mismos auriculares para bajar de la bicicleta. Esto es especialmente cierto si hablamos de montar en bicicleta al aire libre. Si sólo vas a comprar un par de auriculares, tendrás que decidir en qué se centran. Los Shokz ofrecen una mejor duración de la batería, pero carecen de la comodidad de los verdaderos auriculares inalámbricos y la calidad del sonido se ve afectada. Los Sony Linkbuds te permiten escuchar el mundo que te rodea mientras conduces, tienen mejor calidad de sonido que los Shokz y tienen la comodidad de unos verdaderos auriculares inalámbricos. Por otro lado, no igualarán la duración de la batería del Shokz ni la calidad de sonido de otras opciones verdaderamente inalámbricas. Los Sony Linkbuds están a medio paso hacia el uso general y tendrás que decidir si eso los convierte en una mejor opción para ti.

Especificaciones técnicas: Sony Linkbuds