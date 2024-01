Wahoo ha ido reduciendo progresivamente el dominio de Garmin en el mercado de unidades principales de GPS con su gama de ordenadores. Si bien carece de las comodidades de algunos de sus rivales, la cartera Elemnt de Wahoo aún incluye algunas de las mejores computadoras para bicicletas del mercado.

Es en el ámbito de la confiabilidad donde Wahoo ha sobresalido. El emparejamiento es sencillo y el firmware es estable y libre de gremlins. El nuevo Roam supera al Elemnt original y al pequeño Elemnt Bolt en términos de características, pero ¿mantiene la experiencia de usuario impecable?

Ahora disponible en color

Wahoo no se volvió loco con el color, solo lo usó para llamar la atención sobre áreas específicas de la pantalla.

Podría decirse que la noticia más importante sobre Roam es su pantalla a color. No es a todo color sino más bien ROYGBIV, que llama la atención sobre atributos específicos como gráficos de intervalos y elementos de mapeo.

La pantalla en sí está construida con Gorilla Glass y es casi similar a la de un Kindle en apariencia y función, pero funciona. El Roam también ve un nuevo sensor de luz ambiental que enciende automáticamente la luz de fondo cuando pasas por un túnel o un área con poca luz.

Wahoo ha optado nuevamente por renunciar al uso de una pantalla táctil y, en su lugar, ha optado por emplear el mismo diseño de botones que sus computadoras anteriores. En comparación con el Bolt o el Elemnt original, los botones requieren una presión deliberada para activarse, pero pueden desgastarse con el tiempo.

El Roam toma prestadas algunas de las señales de diseño aerodinámico del Bolt, incluido el soporte frontal sin costuras; Los primeros lotes de estos soportes estaban defectuosos, pero después de un cambio de proveedor, el problema se resolvió. Si tiene un soporte de terceros como los de K-Edge o Cycliq, está bien, siempre que tenga la placa de montaje Wahoo.

La configuración de la pantalla se puede organizar a través de la aplicación y es aquí donde brilla Wahoo. Todo, desde el orden y el diseño de los campos de datos y las pantallas hasta el emparejamiento de sensores externos (que también se puede hacer en la propia computadora), ocurre en la aplicación y los cambios se sincronizan instantáneamente con el dispositivo.

Con una conexión constante a su teléfono, no sorprende que Roam muestre notificaciones automáticas para llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, e incluso admita emojis. Estos, por supuesto, se pueden desactivar por completo gracias a una función de no molestar que puede silenciar las notificaciones durante entre cinco y 30 minutos.

Todos los datos de su viaje se encuentran en la aplicación, aquí no hay ningún portal en línea. Enviará instantáneamente actividades a sus servicios de terceros favoritos, como Strava, Trainingpeaks e incluso Dropbox. Y si le gustan los cables, aún puede conectar un USB y obtener un archivo .FIT directamente desde el dispositivo.

De izquierda a derecha: Garmin Edge 130, Wahoo Elemnt Bolt, Garmin Edge 830, Wahoo Elemnt Roam

Con la pantalla más grande de 2,7 pulgadas, Roam puede mostrar hasta 11 campos de datos y la aplicación le pedirá que los clasifique según su importancia; Los botones laterales le permiten personalizar las pantallas de datos sobre la marcha sin tener que sumergirse en capas de menús. Esta es una de mis funciones favoritas porque, entre mis propias bicicletas y las de prueba, rara vez tengo la misma variedad de sensores de un viaje a otro. Esto me ha permitido simplificar la pantalla y volcar campos de datos vacíos con solo presionar un botón.

Los campos de datos van desde métricas básicas como velocidad, distancia y cadencia, hasta parámetros avanzados como potencia normalizada y TSS.

El Roam también tiene LED a lo largo de la parte izquierda y superior de la pantalla que se pueden usar para indicar velocidad, potencia, próximos giros, etc., aunque a la luz del sol pueden ser difíciles de ver. Esta es una característica que cambiaría por espacio adicional en la pantalla.

El dispositivo funciona bien con sensores ANT+ y Bluetooth, e incluso puede comunicarse con entrenadores inteligentes, transmisiones electrónicas y sensores de oxigenación muscular. La incorporación más reciente a esta lista es el Varia Bike Radar de Garmin: Wahoo muestra notificaciones de automóviles entrantes al igual que Garmin, pero en lugar de un pequeño punto, hay un automóvil animado.

Wahoo afirma tener una duración de batería de 17 horas, pero eso depende en gran medida de cuánto dependa de la asistencia de navegación y el emparejamiento de sensores.

Navegación

Honestamente, no se han agregado muchas características nuevas a Roam over the Bolt y al Elemnt original. Una mejora significativa está en el mapeo, un área donde Garmin siempre ha mantenido (y todavía mantiene) una ventaja.

Los gráficos y las capacidades de mapeo de la computadora Wahoo anterior no eran los mejores, pero esto se solucionó con el Roam, especialmente cuando se trata de nombres de calles de los que carecía el modelo anterior.

The Roam ofrece algunos tipos diferentes de opciones de ruta, incluidas rutas prefabricadas, que se sincronizan automáticamente desde su software de terceros favorito. En el propio dispositivo, la computadora puede “Volver sobre tu viaje”, “Ruta al inicio” o “Llévame a”, lo que te permite elegir un lugar en el mapa o elegir de una lista de ubicaciones guardadas. Es aquí donde otras computadoras en un rango de precio similar están un paso por encima del Roam.

Cuando tienes una ruta, ya sea desde Strava o Komoot, tu camino está definido por una serie de galones negros, y Roam te avisará de un próximo giro sin importar en qué página te encuentres. Si te pierdes una esquina, la computadora te guiará de regreso a tu ruta inicial con galones azules. En mi experiencia, Roam intenta guiarte de regreso al mismo lugar donde dejaste el curso, en lugar de volver a unirte más adelante en el camino, pero mientras los galones azules intentan guiarte, los galones negros permanecen, por lo que puedes trazar fácilmente. a tu manera si lo prefieres.

Wahoo utiliza Open Street Maps para completar su mapa base, completo con un paquete de mapas precargado solo para la región. Una ventaja adicional es que los mapas globales se pueden descargar gratis, mientras que marcas rivales como Garmin te obligan a comprarlos.

Al igual que sus predecesores, Roam funciona bien con los segmentos en vivo de Strava y ofrece seguimiento en vivo compartible para que sus seres queridos puedan seguirlo.

Todas las computadoras Wahoo cargan fácilmente entrenamientos desde aplicaciones de terceros como TrainerRoad, pero seguro que son más fáciles de leer en color.

Métricas basadas en el rendimiento

Más allá de simplemente registrar cuántos vatios consumiste en el sprint final del crítico del fin de semana, el Roam también puede ayudarte a ser más rápido. Hay algunos entrenamientos precargados en el dispositivo, incluidas pruebas FTP de 20 minutos, y la unidad también permite enviar entrenamientos desde Training Peaks, Today’s Plan y otros servicios de terceros.

Para ser justos, esta no es una característica nueva; sin embargo, la pantalla a color hace que los entrenamientos sean mucho más fáciles de leer. Soy fanático de TrainerRoad desde hace mucho tiempo y su nueva funcionalidad ‘Entrenamientos externos’ sincroniza automáticamente los entrenamientos con la computadora, mostrando un gráfico de barras de colores en la parte inferior de la pantalla para guiarlo a través de los intervalos.

Falta la función “Llévame a” en comparación con competidores con precios similares

Veredicto

Roam se basa en los cimientos establecidos por Elemnt, incluido un amplio conjunto de funciones que cubre lo básico y lo hace excepcionalmente bien. Si bien es posible que la navegación no coincida con la del Garmin 830 de precio similar, ¿con qué frecuencia utiliza realmente esa función de su computadora?

Si la respuesta es todo el tiempo, Wahoo puede dejarte con ganas de más, pero para el resto de nosotros, que podemos usar la navegación de vez en cuando en casa o cuando estamos de viaje, la amplitud de campos de datos de Roam, el teléfono inteligente sin interrupciones La integración y la facilidad de uso general están en una liga por encima del resto.

Creo que, por el precio, la navegación en el dispositivo necesita mejorar. Sin embargo, eso probablemente signifique agregar una pantalla táctil que puede aumentar aún más su precio.

Dicho todo esto, el mapeo mejorado y el uso del color en los mapas muestran una marcada mejora con respecto a sus compañeros estables. Si a esto le sumamos la intuitiva facilidad de uso y funcionalidad, resulta un dispositivo increíblemente difícil de no recomendar.

Especificaciones técnicas: Wahoo Elemnt Roam