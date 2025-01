En comparación con nuestras revisiones habituales de entrenadores de interior, esto será relativamente corto. Dado que la resistencia real, el volante y los componentes internos de la computadora del Kickr Move son los mismos que los del Wahoo Kickr V6 estándar, aquí solo estoy revisando la parte que se tambalea. Mi colega Josh ya ha escrito una excelente reseña de Wahoo Kickr y no tiene mucho sentido que repita su trabajo para este artículo. Si está interesado en cosas como la conectividad, la precisión, los números de potencia y similares, léalo primero, ya que es la base de Kickr Move.

El Kickr Move básicamente toma el Wahoo Kickr estándar y lo monta en una placa de rodillo móvil. Obtienes veinte centímetros de movimiento hacia adelante y hacia atrás, permitido por la rueda delantera que gira hacia adelante y hacia atrás, o por una placa adaptadora agregada a la parte inferior del simulador de gradiente Kickr Climb si cambiaste la rueda delantera por una de esas. Tiene un bloqueo si alguna vez quisieras evitar que se mueva.

Creo que merece su lugar en nuestra lista de los mejores entrenadores inteligentes, pero en general creo que es más difícil de vender que el Kickr estándar y el Elite Justo 2.

Configuración

Como es habitual con los entrenadores inteligentes Wahoo, ya sean Kickr o Kickr Core, la configuración inicial fue perfecta. Zwift y otras aplicaciones lo encuentran de inmediato y se vincula fácilmente con la aplicación Wahoo. Dado que Josh calificó el Kickr estándar con un 10/10 en conectividad, esto no es una sorpresa.

Dada la mecánica adicional, es un poco más grande en términos de espacio que el Kickr estándar y, por supuesto, necesitarás tener en cuenta ese movimiento hacia adelante y hacia atrás si tu espacio de entrenamiento está justo contra una pared, pero la mecánica real de configuración Todo es exactamente igual que el Kickr Core estándar. Levante las dos patas laterales, nivele los pies (más sobre esto más adelante, ya que es más importante aquí) y establezca la altura con la viga central según el tamaño de su rueda delantera y listo.

Incluye un casete de 11 velocidades y 11-28 dientes en la caja, adaptadores para todas las configuraciones de eje estándar y también la opción de un engranaje Zwift de una sola velocidad. Afortunadamente, mi bicicleta de interior funciona con un kit de 11 velocidades, pero dado que 12 velocidades se está convirtiendo en la norma para las bicicletas de gama alta, sería bueno ver una opción de 12 velocidades para aquellos usuarios que no están casados ​​con Zwift (existen, Josh es uno de ellos).

Porque anteriormente me habían equipado con un Kickr Climb que, naturalmente, no combina bien con el movimiento hacia adelante y hacia atrás del Kickr Move. El Climb tiene algo de balanceo incorporado, pero no lo suficiente, por lo que si tiene el sistema de sustitución de ruedas delanteras que simula el gradiente, necesitará comprar la base de goma adicional que permite que el Climb se mueva hacia adelante y hacia atrás con mayor libertad.

Quizás esto no sea un problema de configuración, sino de almacenamiento: el Kickr Move es más grande que el Kickr y también es más pesado. Si tienes una sala de entrenamiento exclusiva (nunca utilices el término “cueva del dolor” en mi presencia), entonces esto no será ningún problema, pero si eres un ciclista de interior estacional, entonces busca un cubículo donde guardar el movimiento. puede plantear un desafío ligeramente mayor.

Actuación

¿El movimiento libre hacia adelante y hacia atrás del Wahoo Kickr Move realmente hace alguna diferencia? Sí, un poco. En general, el movimiento real que percibirás es mínimo. Sin duda, es una sensación un poco más natural que andar en un entrenador de interior completamente rígido, pero no imagines que vas a utilizar las 8 pulgadas completas de recorrido, excepto en escenarios muy extremos; Incluso durante los entrenamientos de intervalos nunca me molesté en detenerme bruscamente en la parte delantera o trasera. Sólo puedo imaginar que se convertiría en un problema si estuvieras haciendo sprints de máximo esfuerzo.

En uso normal, la bicicleta se balancea hacia adelante y hacia atrás casi como un bote en un lago en calma. No es suficiente para que parezca que realmente estoy conduciendo afuera (a pesar de los mejores esfuerzos de Rouvy, un Kickr Headwind y un Kickr Climb también), pero la falta de rigidez conduce a una entrega de potencia ligeramente más cómoda en comparación con el Kickr estándar.

Lo que no me gustaba mucho era el movimiento de lado a lado. Naturalmente, estoy un poco inestable, con una lesión histórica en la espalda que causa algunos desequilibrios, pero durante los primeros paseos, me encontré muy hacia un lado a pesar de que el entrenador aparentemente estaba nivelado por los pies ajustables. El Kickr estándar tiene un poco de movimiento de lado a lado incorporado gracias a que los pies de las patas de los estabilizadores están recubiertos de goma, pero en el Kickr Move, también hay movimiento de lado a lado incorporado en la pista móvil. No estoy totalmente seguro de si es una característica o simplemente un juego necesario en el sistema, pero después de algunos paseos, descubrí que tenía que reajustar los pies para que no coincidieran en altura para mantener lo que parecía una posición central.

Mientras conducía, este movimiento de lado a lado se sintió un poco más torpe. No está amortiguado y, si bien te alienta a involucrarte y mantenerte en el buen camino, cuando no lo haces, puedes terminar fácilmente sintiéndote un poco desequilibrado.

No tengo nada que decir para refutar los hallazgos de Josh sobre el Core en términos de precisión y, en cuanto a la resistencia real ofrecida, la entrega fue excelente. Solo tuve un comportamiento inusual una vez: durante un enfriamiento, me tomó uno o dos segundos para dejar de pedalear por completo, después de lo cual pareció aumentar la potencia a valores ligeramente superiores a FTP antes de volver a caer a cero y luego repetir esto una y otra vez. No ha sucedido desde entonces, pero al hablar con Josh, que tiene mucha más experiencia como entrenador de interior que yo, resulta que es un problema conocido. En sus palabras, “No es un problema común, pero no es la primera vez”, y se sospecha que la culpable es una interferencia de Bluetooth o algún firmware antiguo que no he actualizado.

Valor

En realidad, esto se reduce a un par de preguntas. ¿Deberías comprarlo en lugar del Kickr estándar y deberías comprarlo en lugar de otros entrenadores de interior de precio similar?

A la primera pregunta, el aumento de precio es de £250. Como el hardware es exactamente el mismo, este es literalmente el costo de la sensación de adelante hacia atrás y de lado a lado. Personalmente, creo que prefiero una configuración inmóvil, principalmente porque no siento la necesidad de fingir que estoy afuera. No se puede negar que la sensación de conducción es más realista, por lo que si ese es su objetivo, entonces puedo ver que este recargo sería dinero bien gastado, pero recuerde que es más realista, no de hecho realista. Si desea el movimiento pero no le importan tanto las especificaciones, entonces el Kickr Core y una placa basculante de alta gama lograrían lo mismo por un menor desembolso.

¿Cómo se compara con otros entrenadores en general? Bueno, es difícil juzgar porque muy pocos vienen con movimiento incorporado. Es mucho más barato que el sencillo Tacx Neo 3M, que también tiene movimiento incorporado, por lo que en ese contexto representa una buena relación calidad-precio, pero es más caro que el Elite Justo 2, nuestra “mejor opción en general”. aunque eso no tiene movimiento.

Esencialmente, si realmente quieres movimiento incorporado Y especificaciones decentes, tiene una buena relación calidad-precio, si quieres uno u otro, gasta tu dinero en otra parte.

Veredicto

El Wahoo Kickr Core se basa en el excelente Kickr V6. Tiene las mismas especificaciones, funciona igual de bien y ciertamente ofrece una conducción más realista, especialmente cuando se combina con algo como el Kickr Climb. Solo tenga mucho cuidado al configurarlo, ya que lo que parece nivelado y lo que se siente nivelado pueden ser dos cosas diferentes. Si estás completamente integrado en el ecosistema Wahoo con un entrenador más antiguo, puedo ver por qué querrías optar por este en lugar del Kickr estándar.

Si debes tener movimiento, creo que representa un valor bastante decente, pero como entrenador independiente en la ronda, probablemente gastaría mi dinero en el Kickr o el Elite Justo 2 para un análisis de pedaleo adicional y ahorrar dinero.

En el cuadro de mando debajo de los campos marcados con un “*”, simplemente he transpuesto los hallazgos de Josh del Kickr V6 para mantener la coherencia.