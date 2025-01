El brazalete Wahoo Tickr Fit se lanzó en 2018 y es interesante porque no es una correa para el pecho. Quizás no sea la razón más espeluznante para destacarse, pero para aquellos que no se llevan bien con un sensor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho, el Tickr Fit cambia las reglas del juego. En términos del mercado en su conjunto, la mayoría de los mejores monitores de frecuencia cardíaca se usan en el pecho, pero pueden resultar incómodos, especialmente cuando se usan con un sujetador deportivo.

De hecho, soy una de esas personas a las que nunca le ha gustado especialmente una correa para el pecho y por eso el Tickr Fit me llamó la atención. El Tickr Fit se puede usar en cualquier parte del brazo, pero para mayor precisión, Wahoo dice que funciona mejor en la parte superior del antebrazo, justo debajo del codo, ya sea en el interior o exterior del brazo.

Cuesta £64,99 y viene en dos longitudes de correa: pequeña de 10″ x 1″ (260 mm x 25,4 mm) y grande de 15″ x 1″ (375 mm x 25,4 mm). Una vez que superé la sensación de que me estaban tomando la presión arterial, este monitor de frecuencia cardíaca se convirtió en un firme favorito.

Diseño y especificaciones

Tickr Fit mide la frecuencia cardíaca a través de una tecnología óptica de frecuencia cardíaca, lo que significa que mide los cambios en el volumen sanguíneo. Esto es diferente de la correa para el pecho estándar, que normalmente utiliza tecnología ECG: los sensores eléctricos registran las señales eléctricas en el corazón y observan la frecuencia y el ritmo. Es similar al Whoop 4.0, que también revisamos recientemente, y también se usa en el brazo, aunque generalmente en la muñeca.

Wahoo dice que el Tickr Fit es resistente al agua según las especificaciones IPX7, lo que significa que es resistente al agua hasta cinco pies y se puede lavar a mano. Como ocurre con la mayoría, el sensor de frecuencia cardíaca se conecta a los teléfonos inteligentes a través de la aplicación Wahoo, a relojes GPS y computadoras para bicicletas y, en mi experiencia, esta conexión fue perfecta.

Utilicé el brazalete de frecuencia cardíaca con un entrenador de interior Wahoo Kickr Move y una vez emparejado, la transferencia de datos de frecuencia cardíaca fue rápida. Fue una historia similar con mi reloj Garmin Instinct 2S con el sensor que enviaba lecturas de frecuencia cardíaca casi al instante.

Lo que me gusta especialmente de Tickr Fit es que verifica la conectividad a través de varias luces LED que ofrecen una indicación útil de lo que está haciendo el monitor. En el pasado me encontraba esperando y preguntándome qué estaba haciendo el monitor de frecuencia cardíaca, pero con estas luces LED todo era mucho más claro.

El LED azul parpadea cuando el brazalete está activo y buscando, un parpadeo más rápido significa que se está conectando, seguido de una luz azul fija y luego parpadea en rojo para apagarse. La realidad es que la conexión es tan rápida que apenas vi gran parte de esta intrincada pantalla parpadeante, excepto los colores azul y rojo.

Es una historia similar con la carga, ya que el monitor parpadea en verde y naranja dependiendo de lo que esté sucediendo. Sin embargo, es posible que esto no funcione para todos, en comparación con una correa para el pecho que se enciende y apaga sola, Tickr Fit requiere que el usuario recuerde encenderla y apagarla.

Actuación

Descubrí que la tecnología óptica de frecuencia cardíaca de Wahoo Tickr Fit es tan precisa como los sensores de frecuencia cardíaca que utilizan ECG. Comparé el Tickr Fit con la correa para el pecho Polar H10 que utiliza medición de ECG y ambas enviaban las mismas lecturas.

Disfruté obteniendo lecturas tan precisas que me encontré usando el brazalete al caminar y correr, en lugar de usar el lector de frecuencia cardíaca de mi reloj inteligente.

Aquí es donde el brazalete realmente destaca en comparación con una correa para el pecho porque es mucho más cómodo. El Tickr Fit no roza, no compite con el espacio de mi sostén deportivo y no es complicado de poner, lo que lo hace bueno para andar en bicicleta, correr, hacer senderismo y cualquier otra cosa que te apetezca.

Después de probar bandas de ambos tamaños, me decidí por usar la banda pequeña que se desliza fácilmente en mi brazo y gracias a la tela permanece en su lugar, independientemente del sudor.

Hay una diferencia importante con respecto a una correa para el pecho: el Tickr Fit es claramente visible cuando se usa una camiseta de manga corta. Si bien es posible que algunos no lo hagan, para mí no es un problema en absoluto.

Batería

La batería del Wahoo Tickr Fit dura al menos 30 horas y es recargable. El cargador de batería está incluido, pero es un puerto USB estándar, por lo que puede paralizar a aquellos de ustedes que han cambiado a USB-C de manera mayoritaria.

Obviamente, esto viene con su propia serie de debates, ya que agrega “otra cosa para cargar” a la incursión, entre los abundantes productos tecnológicos que los ciclistas parecemos tener, luces y computadoras para bicicletas, por nombrar algunos.

Pero en realidad no creo que sea una crítica fuerte. Hoy en día, estamos acostumbrados a cargar varios dispositivos y puedes conseguir enchufes de varios cables que te permiten cargar 5 dispositivos a la vez. Además, significa que no es necesario reemplazar la batería, por lo que también es una mejor opción para el medio ambiente.

Veredicto

El brazalete Wahoo Tickr Fit es un monitor de frecuencia cardíaca preciso que ofrece algo diferente a una correa para el pecho. ¿Existe algún caso para cambiar?

Para mí, sí. El brazalete es fácil de poner, no amenaza con rozar mi sujetador deportivo y no hay posibilidad de que se produzcan rozaduras incómodas.

Me atrevería a decir que el brazalete Tickr Fit es un soplo de aire fresco.