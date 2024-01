Hiplok es una empresa de entusiastas como usted. Saben que encontrar la bicicleta adecuada es un gran problema y eso es especialmente cierto en esta época de escasez y tiendas de bicicletas vacías. Una vez que está en tus manos, nadie quiere experimentar esa sensación de hundimiento al mirar un lugar vacío donde sabes que has bloqueado tu bicicleta.

Para asegurarse de que eso nunca suceda, Hiplok está lanzando el D1000. Dice que es la cerradura más segura del mercado y tuvimos la oportunidad de pasar algún tiempo con ella. El Hiplok D1000 es demasiado nuevo para estar en nuestra lista de los mejores candados para bicicletas disponibles y demasiado pesado para nuestra lista de Los mejores candados ligeros para bicicletas. . Continúe leyendo para ver nuestra opinión al respecto y si creemos que debería estar en una versión futura de nuestras mejores listas.

Ambos lados tienen una pestaña de bloqueo que requiere dos cortes para abrir la cerradura.

Diseño y estética

La forma del Hiplok D1000 tiene que ver con la función. La sección de cierre está completamente revestida de plástico negro brillante. Es un diseño tipo almeja que se junta en el medio. Un lado alberga un panel mate con el nombre, el logotipo de la empresa, un diamante que indica la calificación Sold Secure Diamond y una marca denominativa Ferosafe. En el lado opuesto, encontrarás solo el logo de Hiplok.

En la parte superior de la sección de bloqueo es donde encontrarás el ojo de la cerradura. No es visible de inmediato porque el ojo de la cerradura está protegido detrás de una tira de goma. Quizás no sea completamente hermético, pero proporciona protección al cilindro de la cerradura contra los elementos. Ábralo, la tapa es grande para que sea fácil incluso con guantes y el cilindro de la cerradura se encuentra aproximadamente un centímetro dentro de la carcasa. Mantener el cilindro menos accesible hace que sea más difícil de derrotar y ayuda a protegerlo de las inclemencias del tiempo.

Da la vuelta a toda la sección de bloqueo y verás dónde encaja el resto de la cerradura. Ciérrelo sin el grillete y podrá ver una de las características más importantes de cualquier diseño de candado en U de calidad. A cada lado, sobresaldrá una pestaña de bloqueo de acero. Las pestañas de doble bloqueo significan que incluso si alguien cortara el candado, se necesitarían dos cortes para soltarlo. Tampoco hay una orientación correcta, por lo que puedes bloquearlo sin importar en qué dirección gires las dos piezas.

Continúe avanzando hacia el grillete y aquí es donde reside la magia de la D1000. Al principio lo que llama la atención es el exterior engomado. No es una capa sino una funda y es muy gruesa. Esto está aquí para evitar que raye el acabado de su bicicleta. El hardware de debajo es cuadrado. Esto protege contra cortapernos, pero lo especial es el diseño del material.

La principal defensa de otros diseños de U-Lock es el grosor. Un grillete de acero es difícil de romper y cuanto más grueso lo hagas, más tiempo tardará. Hiplok todavía tiene un núcleo de acero pero hay un recubrimiento adicional con un material llamado Ferosafe. Ferosafe es un material patentado diseñado para resistir las ruedas de corte de las amoladoras y las brocas con punta de carburo. Es a la vez ligero y fuerte.

No hay suficiente espacio interno para pasar a través de la rueda con un guardabarros adjunto

Actuación

El Hiplok D1000 lo que hace es brindar seguridad frente a las amoladoras angulares portátiles. A medida que avanza la tecnología, también avanza la tecnología utilizada para robar bicicletas. Una amoladora angular portátil no cuesta mucho y sólo necesitas una. Se han convertido en una opción frecuente en la caja de herramientas de quienes roban bicicletas. Otras cerraduras del mercado utilizan grilletes de acero endurecido más gruesos, por lo que cortarlos lleva más tiempo. El objetivo del D1000 es que el material Ferosafe desafilará rápidamente una rueda de corte. No es imposible cortarlo, pero necesitarás cambiar la rueda de corte con regularidad.

De inmediato creo que es importante señalar que no intenté cortar el Hiplok D1000. Mi experiencia es usar una cerradura, no romperla, y me alegró dejar que los videos de Hiplok se mantengan en ese sentido. Lo que probé fue cómo es usarlo y, en ese sentido, es un placer.

Si echas un vistazo a nuestro artículo sobre cómo bloquear tu bicicleta , verás que es importante pasar el bloqueo a través del cuadro, la rueda trasera y cualquier lugar donde lo estés bloqueando. Con un tamaño interno de 155 mm x 92 mm, el D1000 entra en la categoría más pequeña de candados en U. Otra cerradura popular de alta seguridad es la New York Fahgettaboudit Mini, que tiene un tamaño interno de 153 mm x 83 mm. La D1000 es más grande, pero no mucho. Este tamaño es popular en las cerraduras más seguras porque mantiene la cerradura más segura contra ataques curiosos. La desventaja es que también tendrás dificultades para moverte por la rueda trasera. Si no tienes guardabarros, creo que podría pasar a través de la rueda trasera, pero con guardabarros, está un poco apretado.

Si bien la D1000 es más pequeña, no es más liviana. Mi báscula muestra 1.923 gramos, que es un poco más pesado que el peso indicado por Hiplok de 1,8 kg. Incluso con 1,8 kg, es pesado. Hay una bolsa de transporte opcional, pero no hay posibilidad de montaje en el marco y probablemente se deba al peso. Sin embargo, vale la pena señalar que, a pesar de ser más grande que la Kryptonita, es unos 100 gramos más ligera. Siempre elijo llevar un candado pesado cuando quiero un candado y para mí, unos 2 kg estaban bien en el fondo de un Mochila Chrome Industries Barrage Cargo .

El Hiplok D1000 es mi tranquilidad. No cierro mi bicicleta con llave durante la noche, pero sí la cierro en algunos barrios difíciles. Nadie molestaría a alguien cortando el candado de una bicicleta y yo me preocupo por mi bicicleta todo el tiempo. Con la D1000 pude entrar al supermercado y sentirme seguro de que nadie iba a romper mi cerradura antes de regresar. También pude disfrutar de la tranquilidad de no rayar mi bicicleta con el candado. Si de alguna manera perdiera las llaves, hay un programa de registro y reemplazo que podría aprovechar. No es un candado barato pero es más barato que mi bicicleta y solo tengo que comprarlo una vez.

Hay una bolsa de transporte pero es un extra opcional. Chrome Industries también tiene excelentes opciones

Veredicto

El Hiplok D1000 no tiene competencia. Sólo existe otro candado en el mercado que dice resistir una amoladora angular portátil y es más de cuatro veces más pesado. Fuera de la característica principal, también es un candado generalmente bien pensado. El tamaño es un poco ajustado para pasar a través de un marco y una rueda trasera, no hay provisión de montaje en el marco y la bolsa es un extra opcional en una cerradura que ya es costosa. A pesar de eso, lo más importante que puede hacer un candado es mantener tu bicicleta segura y no hay otro candado que lo haga mejor. Siempre que puedas permitírtelo, este es el mejor, aunque no sea perfecto.

