Ya sea que estés conduciendo una bicicleta eléctrica o analógica, transportando carga o yendo al trabajo, mantener tu bicicleta segura cuando está bloqueada es una prioridad absoluta. Por eso siempre recomendamos invertir lo que puedas en uno de los mejores candados para bicicletas.

Por supuesto, no todo el mundo tiene bolsillos ilimitados para gastar en la tecnología de seguridad más elegante, por lo que, afortunadamente, se ofrece una variedad de opciones que no deberían arruinar el banco. Cuando se trata de los mejores candados económicos para bicicletas del mercado, es posible que hayas visto aparecer la marca Onguard aquí o allá, y recientemente pasamos un tiempo práctico con su candado en U 8003 Pitbull STD para comprobar si está a la altura. .

Si estás montando una bicicleta eléctrica o una bicicleta de carga, un objetivo de mucho mayor valor para los ladrones organizados, entonces querrás uno de los mejores candados para bicicletas eléctricas, que tienden a tener la calificación Sold Secure Diamond. A pesar de su precio inferior a £ 50, el 8003 Pitbull hace precisamente eso y promete la máxima protección contra una variedad de ataques.

Si ha contratado una de las mejores pólizas de seguro para bicicletas que requiere un candado con calificación Oro o Diamante, y se ha opuesto al precio que viene con muchas de ellas, entonces bien podría valer la pena considerar el 8003 Pitbull. Pero, ¿qué tan bien funciona realmente? Sigue leyendo para descubrirlo.

Diseño y estética

El Onguard 8003 Pitbull es un candado en D (o candado en U) estándar, con un grillete curvo y un cilindro de bloqueo que se fija en dos lugares. El grillete de acero endurecido de 14 mm está protegido por un revestimiento de goma comoldeado para evitar rayones o daños en el cuadro de su bicicleta. Con un área de bloqueo de 115 x 230 mm, es muy grande, lo que lo hace versátil para diferentes configuraciones de bloqueo, ya sea para asegurar el cuadro y la rueda de una bicicleta juntos o para abordar puntos de anclaje con formas más extrañas.

Puede que sea voluminoso y difícil de manejar en la mano, pero viene con un soporte para que puedas montarlo en tu marco. La compatibilidad con cuadros compactos es un problema (más sobre esto a continuación), pero cualquiera que use un cuadro mediano o superior puede beneficiarse del soporte OnGuard altamente ajustable que es lo suficientemente pequeño como para colocarlo cuidadosamente debajo del tubo superior. Esto significa que funcionará bien con tirantes abatibles y ofrece muchas opciones de montaje, si tiene el espacio para acomodarlo.

Un aspecto que puede resultar desagradable para algunos es el peso. Con 1,44 kg, es muy pesado, por lo que tiene más sentido usarlo con bicicletas eléctricas o de carga, ya que el porcentaje de peso añadido parecerá mucho menor en el gran esquema de las cosas. Diría que no puedo imaginarme a nadie montándola en su bicicleta de carretera, pero como sólo tenía a mano una bicicleta de carretera de aluminio para el período de prueba, eso es exactamente lo que hice.

En términos de disuasión visual, el 8003 Pitbull presenta detalles en amarillo brillante que se destacan e indican a los oportunistas que pasan que hay un candado para bicicletas en su lugar, mientras que el cilindro de bloqueo muy grueso y el tamaño general dan una impresión de fuerza que debería disuadir a algunas personas de intentarlo. su suerte.

Sin embargo, el diseño tiene algunas deficiencias. En lugar de una cubierta de plástico para la cerradura que suele encontrar en otras cerraduras en D, el Pitbull tiene un mecanismo anti-ganzamiento con resorte, que comprende dos placas de metal que se separan con la llave. Es posible que evite que la cerradura sea forzada y que las partes internas queden protegidas de los elementos, pero sigue siendo metal expuesto que podría ser vulnerable a la oxidación o corrosión a largo plazo. Además, realmente no creo que exista un gran riesgo de que alguien dedique tiempo a intentar abrir la cerradura y preferiría una solución completamente resistente a la intemperie que prolongue su vida útil.

Con la cerradura y el soporte del marco se incluyen cinco generosas llaves, incluida una más grande con una luz incorporada para uso nocturno. Este es un toque muy agradable y rindió frutos durante mi período de prueba de octubre/noviembre.

Seguridad

Con la certificación Sold Secure Diamond, el Onguard 8003 Pitbull promete tranquilidad a los propietarios de bicicletas caras, incluidas bicicletas eléctricas y de carga. Es especialmente adecuado para quienes necesitan cumplir criterios de seguro para cerraduras de alta seguridad.

El 8003 Pitbull cuenta con un mecanismo de bloqueo X4P Quattro Bolt que asegura el grillete en cuatro lados. Está diseñado para resistir ataques de apalancamiento y torsión. El grillete de acero endurecido de 14 mm de la cerradura es lo suficientemente grueso como para resistir los ataques del cortador de pernos, mientras que el cilindro Z, como se mencionó anteriormente, está diseñado para proteger contra ganzúas, así como contra tirones y perforaciones. Onguard califica el 8003 Pitbull como 'Máxima Seguridad' (80/100 en su propia escala) y los compradores pueden registrarse para obtener hasta $2,251 (alrededor de £1,800) de protección antirrobo.

Por lo tanto, viene con excelentes credenciales de seguridad y cuesta menos de £ 50. Sin embargo, podría tener algunas limitaciones. Si bien el X4P Quattro Bolt debería, en teoría, ser suficiente para resistir ataques de palanca y torsión, me pregunto si es suficiente para compensar el espacio adicional dentro de la cerradura. El grillete es muy grande y, a menos que esté asegurando un cuadro pesado (como una bicicleta eléctrica o una bicicleta de carga), queda mucho espacio para alejar la bicicleta del punto de anclaje. Con ese espacio, no hace falta mucho para insertar una palanca y aplicar fuerza. Incluso con el mecanismo X4P asegurando el grillete por todos lados, el apalancamiento creado por una barra podría ser suficiente para hacer el trabajo. Tal vez supere a los diseños de bloqueo simple o doble, pero solo puede hacer mucho si el bloqueo en sí no está bien colocado.

Además de esto, vale la pena señalar que, aunque resiste bien las herramientas manuales, no tiene en cuenta las amoladoras angulares portátiles, que sin duda están en aumento en las zonas urbanas.

A menos que estés asegurando un cuadro pesado (como una bicicleta eléctrica o una bicicleta de carga), queda mucho espacio para un ataque entrometido.

Actuación

Cuando desempaqué el Onguard 8003 Pitbull, mi primer pensamiento fue: “Esto es enorme, ¿cabrá siquiera en mi marco?”. Como alguien que anda en bicicleta XS, no soy parte de la mayoría, pero nosotros, los de baja estatura, tampoco somos tan escasos. Esto suele ser una preocupación para muchos de nosotros y no es infundada.

Se necesita un poco de tiempo y resolver acertijos para encontrar la mejor ubicación en el marco, y la cerradura de cilindro muy gruesa significa que en la mayoría de los casos es probable que la sientas contra tu pierna. En un cuadro más grande, podría ser un poco más fácil encontrar la ubicación óptima, pero en mi cuadro XS, estaba librando una ardua lucha para no perder mis dos portabidones, despejar las bielas y no tener que pedalear con una rodilla apuntando hacia afuera. .

Al final perdí una de esas batallas, sacrificando mis portabidones por un pedaleo cómodo, y aunque el resultado terminó siendo en su mayor parte cómodo, para mí esto fue sólo una medida temporal para el período de pruebas, pero lo haría. No lo recomiendo para ciclistas que viajan diariamente con cuadros pequeños. ¡La hidratación es importante!

Además, la única forma en que podía hacerlo funcionar con mi bicicleta era que el extremo metálico del cilindro quedara presionado contra el cuadro, lo que sin duda desgastaría mi pintura (y el propio tubo) con el tiempo. Es menos probable que esto afecte a los cuadros más grandes, pero para las bicicletas más pequeñas, la experiencia de montaje estuvo lejos de ser ideal.

En una nota más positiva, tanto el soporte del marco como el candado en sí ofrecen mucha capacidad de ajuste para adaptar el ajuste. El soporte del marco se fija con dos tornillos que, cuando se aflojan, le permiten girarlo y ajustar el ángulo para adaptarlo a su marco. La sección de tornillo de banco redonda que sujeta la cerradura también tiene un tornillo central para girar entre una posición vertical u horizontal. Un segundo soporte unido a una de las puntas del grillete se inserta en el soporte del marco y se asegura en su lugar mediante un mecanismo de resorte que se libera usando el botón amarillo para cargarlo y descargarlo. Para lograr una mayor capacidad de ajuste, puede aflojar los tornillos del soporte del grillete para girarlo y lograr un ajuste más refinado en la bicicleta.

Una vez que todo está configurado, cargar y descargar la cerradura es sencillo, simplemente presionando el botón para soltar la empuñadura.

Durante mi período de prueba, andar con el Onguard 8003 Pitbull fue afortunadamente silencioso, sin embargo, esto se debe principalmente al hecho de que estaba presionado contra mi marco. Durante el proceso de configuración, cuando probé un par de otras posiciones potenciales (con las que era difícil pedalear cómodamente), vibró como loco.

La falta de una cubierta resistente a la intemperie también es decepcionante, especialmente para una cerradura comercializada como resistente a la intemperie. El mecanismo anti-recogida funcionó sin problemas durante las pruebas, pero tengo dudas sobre su longevidad si se expone a la lluvia y la suciedad con el tiempo, especialmente para aquellos que guardan sus bicicletas afuera con regularidad. Un spray regular de GT85 en el interior no estaría de más.

Veredicto

El Onguard 8003 Pitbull STD ofrece seguridad con calificación Diamante a un precio asequible, lo que lo convierte en una buena opción para cualquiera que necesite satisfacer a los proveedores de seguros con un presupuesto ajustado. Es muy versátil en cuanto a diferentes opciones de bloqueo, ofrece suficiente espacio para navegar por puntos de anclaje más gruesos y con formas menos convencionales, y ofrece una relación calidad-precio excepcional.

Su gran tamaño y peso considerable lo hacen engorroso (y potencialmente incompatible) con cuadros compactos, pero funcionaría muy bien para ciclistas de bicicletas eléctricas y de carga. Si tiene un marco de tamaño mediano o más grande, necesita la calificación Sold Secure Diamond y está seguro de que se ajustará lo suficientemente cómodo como para resistir ataques de curiosidad, entonces esta es una excelente opción de bloqueo.

Para los ciclistas más pequeños, es posible que desee considerar uno de los otros candados de la serie Pitbull de Onguard, como el 8006.