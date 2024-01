Vestirse para el clima de mediados de verano no es difícil. Puede contar con que el clima será el mismo durante todo el viaje y, por lo general, no es necesario consultar compulsivamente el informe meteorológico para los próximos viajes. Coge un par de los mejores pantalones cortos de ciclismo y listo. Lo mismo ocurre en el invierno, pero en lugar de pantalones cortos, buscarás un par de las mejores mallas con tirantes de invierno. Los momentos en los que es difícil son la temporada intermedia de primavera y otoño.

A medida que nos acercamos a un clima más corto y más fresco, nos adentramos firmemente en el impredecible clima otoñal. Has consultado el tiempo todos los días durante una semana y siempre parece estar cambiando. No puedes decidir qué tiene sentido, pero sabes que hace un poco más de frío que los culottes con tirantes y además podría llover la noche anterior. En tiempos como estos, un culotte con tirantes aislante es una opción perfecta y Assos tiene una versión actualizada este año con el culotte con tirantes Assos Mille GTS Spring Fall c2. Hemos pasado tiempo probando en una variedad de climas y ahora estamos listos para discutir los detalles. Si está buscando lo adecuado para usar en un clima un poco más fresco, siga leyendo para ver si esta opción intermedia de Assos es la opción correcta para usted.

Los petos aislantes son perfectos para los días intermedios y Assos fabrica algunos de los mejores

Diseño y estética

El culote Assos Mille GTS Spring Fall c2 viene en negro. De vez en cuando, Assos ofrece opciones de color en sus baberos, pero solo en la medida en que una pequeña mancha de color aquí o allá pueda cambiar las cosas. En estos baberos, incluso eso está fuera de la mesa. Más recientemente, marcas como Pas Normal y Velocio han comenzado a inyectar un poco de color en el mar negro, y los petos Rapha Pro-Team Powerweave en su rico azul marino han sido mis favoritos este verano, pero Assos se ha mantenido firme en un aspecto específico. mira y siente. Eso es exactamente lo que obtienes en estos baberos y se extiende a algunos ángulos diferentes.

Además del color familiar, encontrarás otros hilos que conectan el culotte con tirantes Assos Mille GTS Spring Fall c2 con diseños anteriores de Assos. El diseño del tirante del peto con marco en X es una parte importante porque depende de muchas otras piezas del diseño. Mientras que algunas piezas de Assos utilizan un diseño rollBar que sujeta las correas de los hombros en dos lugares en la parte baja de la espalda, el marco en X se basa únicamente en el soporte de las telas en el patrón de mariposa.

El patrón de mariposa es lo que hace que todo funcione y es exclusivo de Assos. En lugar de varios paneles, una sola pieza de tela envuelve ambas piernas y cruza la espalda baja. Esto limita las costuras a una sola costura en la parte posterior de cada pierna que se conecta en la parte baja de la espalda y una tercera en el centro debajo de la gamuza. La segunda pieza de tela utilizada cubre la parte inferior del abdomen y el área de la copa y es donde se unen las dos piezas donde se conectan las correas. El diseño del marco en X se une a la costura entre los dos paneles en la parte delantera, así como en la parte superior de la sección continua de tela a lo largo de la espalda baja.

Los tejidos que Assos utiliza para los dos paneles diferentes son tejidos polares similares que reciben el nombre de RX Evo. El cuerpo principal del culotte con tirantes Mille GTS Spring Fall c2 utiliza lo que Assos considera el peso estándar RX Evo, mientras que la parte delantera es RX Evo ligera. Aunque parece innecesario incluir ventilación extra en la zona de la copa, la diferencia entre ambos tejidos es increíblemente mínima. A diferencia de la versión Equipe RS del culotte con tirantes de primavera y otoño, el RX Evo tiene un diseño repelente al agua que ayuda a repeler la lluvia ligera y las salpicaduras de la carretera.

Visualmente, una de las mayores diferencias, y bienvenidas mejoras, en el patrón de mariposa y bragueta del culotte con tirantes Mille GTS Spring Fall c2 es lo similares que son los dos tejidos. Muchos de los baberos de Assos utilizan tejidos para la zona de la copa con diferentes brillos o incluso estampados. El efecto es resaltar visualmente la copa de una manera totalmente innecesaria. RX Evo y RX Evo light parecen idénticos desde el exterior y es una gran mejora con respecto a diseños anteriores.

La disposición de las costuras garantiza que no haya nada que pueda irritar la parte interna del muslo, pero es bueno tener dos telas de apariencia similar para que no quede resaltado en el área de la copa.

Actuación

Los diseños de Assos son técnicos de una manera que pocas empresas logran. Para verificar el diseño, tuve que buscar todos los demás culottes con tirantes de Assos que pude encontrar y comparar. El sitio web no aclara qué es igual y qué es diferente y he pasado tiempo rastreando las costuras y yendo y viniendo para informarles. Al final, son muchos detalles. Lo que es realmente importante entender es que cada vez que paso tiempo con un par de baberos Assos, inevitablemente toman lo que funciona y lo adaptan, dejando de lado lo que no.

El patrón de mariposa añade estabilidad y limita las molestas costuras. También mantiene las pocas costuras que quedan alejadas de la parte interna del muslo, donde pueden ser un verdadero problema. La desventaja es que tiende a resaltar el área de la copa que no es tan buena visualmente fuera de la bicicleta. Con el culotte con tirantes Mille GTS Spring Fall c2, Assos finalmente ha solucionado el problema. Las ventajas de los paneles se mantienen pero los tejidos tienen el mismo aspecto.

Junto con el patrón de mariposa, otra pieza importante que se ha reutilizado sin ningún texto resaltado es el diseño de gamuza. El súper caro culotte con tirantes Mille GTO C2 es el culotte con tirantes premium de verano que no es de competición actualmente en la gama Assos. Una gran parte de lo que hace que estos baberos sean tan sorprendentes es el impresionante diseño de gamuza y el que se usa aquí es casi exactamente el mismo. La versión de verano tiene orificios de ventilación en la parte trasera y un frente diferente con más ventilación pero la estructura básica es la misma. Hay una base de 9 mm para las almohadillas más 4 mm de espuma integrada en la cubierta superior, así como dos capas de tela en la mezcla. Es una gamuza muy gruesa que ayuda a proteger los isquiones sin importar cuán largo o duro sea el viaje.

Lo que no se ha reutilizado de ese diseño es la parte inferior de la pierna sin elástico. En cambio, la parte inferior de estos tiene una banda ancha de elástico que, si bien es cómoda, parece un poco anticuada frente a la competencia de Castelli. A pesar del posible error en el diseño, la longitud es perfecta. Algunos baberos Assos ofrecen varias longitudes y pueden ser un poco cortos si no optas por el diseño más largo. El culotte con tirantes Mille GTS Spring Fall c2 solo se ofrece en una sola longitud y mis líneas de bronceado lo ubican justo en el medio de la curva de campana del largo de verano.

Además del patrón técnico y los detalles de gamuza, también existe la idea básica de un culotte con tirantes aislante. Assos no es la única marca que ofrece algo en esta categoría, pero no todo el mundo lo entiende. Para dar una idea, en plena temporada de otoño, recientemente tuve un paseo por grava que comenzó a tres horas de distancia. Miré el tiempo todos los días durante al menos una semana intentando adivinar qué ponerme y al final me compré dos pares de baberos Assos. Un peto de grava de verano era una opción, pero también lo eran estos petos aislados. Cuando llegué en una mañana muy fría, opté por el culotte con tirantes Mille GTS Spring Fall c2. Son suficientes para aliviar el frío de la mañana o a la sombra de una montaña al final de la tarde, pero respiran lo suficientemente bien como para soportar el calor de una escalada a pleno sol en el calor del mediodía. Si la temperatura baja un poco más, añade calentadores de piernas.

Assos también ofrece el culotte con tirantes Equipe RS primavera-otoño S9 con un perfil de calidez similar. La diferencia a la hora de elegir el culotte con tirantes Mille GTS Spring Fall c2 es la diferente badana, así como la capacidad de eliminar algo de humedad. Si prefiere una gamuza más gruesa que dictará el Mille GTS, pero en el noroeste del Pacífico de EE. UU. o en el Reino Unido, esta época del año a menudo significa lluvia y esa podría ser otra razón. Incluso si esquivas la lluvia con Zwift, es posible que comiences un viaje con carreteras mojadas por la lluvia nocturna. El Equipe RS utiliza Osmos heavy, que carece de capacidad de evacuación de agua, mientras que el RX Evo que se utiliza aquí añade esa característica.

Veredicto

Llevo mucha ropa de Assos y es una marca que consideraría una de mis favoritas. Cuando se trata de equipo para clima frío, lo considero no solo uno de mis favoritos personales, sino también una de las mejores opciones del mercado. La marca parece entender lo que se necesita para andar duro en climas fríos y el culotte con tirantes Assos Mille GTS Spring Fall c2 es otro ejemplo de ello.

Estos culottes con tirantes aislantes retoman diseños anteriores de algunos de los culottes con tirantes más caros y de mayor rendimiento del mercado. Luego realizan algunos cambios específicos del clima frío, mejoran el diseño estético y agregan vellón que repele el agua por menos dinero. Lo único que les falta es el diseño de la correa del babero RollBar, pero eso no es una pérdida notable. Además de todo eso, los petos con forro polar tienden a ser increíblemente cómodos y el culotte con tirantes Mille GTS Spring Fall c2 no decepciona en ese sentido. La gamuza gruesa no será la favorita de todos, pero es excelente para recorridos de larga distancia y también lo es la falta de costuras cerca de la parte interna del muslo.

De hecho, es difícil señalar aspectos negativos del diseño. El coste ha bajado y lo más destacado de la zona de la copa también ha desaparecido. El enfoque en la ventilación para el área de la copa sigue siendo una rareza en los diseños de Assos, pero no es un problema absoluto. Lo mismo ocurre con la pinza elástica para las piernas. Es cómodo y el largo es correcto, pero Castelli ha demostrado que es innecesario y ahora es un lugar que Assos podría soportar para hacer un cambio futuro.

La pregunta más importante que querrás considerar es si necesitas la especialización de un babero aislante. En algunos climas, habrá un corto período de tiempo en el que tendrá sentido, pero hay otros para quienes podría ser perfecto durante todo el invierno. Si se encuentra en el tercio inferior de EE. UU., un babero aislante podría ser la pieza más abrigada que jamás necesite. Si ese es el caso, o no te importa especializarte en otoño y primavera, entonces el culotte con tirantes Assos Mille GTS Spring Fall c2 es una excelente opción.

Especificaciones técnicas: culotte con tirantes Assos Mille GTS Spring Fall c2