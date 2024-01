Hay mucho interés en las conversiones de bicicletas eléctricas y nuestra lista de Los mejores kits de conversión de bicicletas eléctricas. recibe mucho tráfico. Por alguna razón, a pesar de la demanda, no existen muchas opciones. Parece que siempre hay alguien nuevo a punto de llegar al mercado con un nuevo kit, pero las opciones reales se reducen a unos pocos nombres. Uno de esos nombres es Swytch y la última vez que revisamos el Kit de conversión de interruptor nos encantó.

A medida que nos acercamos al final de 2022, Swytch tiene una actualización que toma su antiguo kit y lo hace aún más elegante. ¿Sigue siendo la mejor opción del mercado o se han quedado atrás? Pasamos tiempo buscando responder precisamente eso. Hemos investigado qué hay de nuevo y cómo funciona todo, pero también hemos tenido la oportunidad de interactuar más con la comunidad. Hemos visto cómo los usuarios de Swytch han elegido utilizar el producto y hemos comprendido por qué podría tener sentido. También hemos tenido la oportunidad de ver algunas frustraciones y observar los aspectos en los que Swytch podría mejorar. Si está considerando comprar una bicicleta eléctrica, siga leyendo para ver si la conversión de la Swytch eBike 2022 tiene sentido para usted.

Si bien ya no parece un bolso de bar, ahora puedes elegir colores

Diseño y estética

A la gran mayoría del kit de conversión de bicicletas eléctricas Swytch no se le han realizado cambios. El núcleo sigue siendo un sistema de motor de buje delantero de 250 vatios con una velocidad máxima de 25 km/h (15 mph) en Europa y 32 km/h (20 mph) en Estados Unidos. La asistencia se basa en la cadencia, por lo que sabe que estás pedaleando, no con qué fuerza, y agrega potencia según el nivel de potencia que hayas establecido.

Dado que esas piezas son todas iguales, el proceso de instalación es el mismo. Lo más difícil de configurar es el sensor de cadencia. Hay un disco magnético que se ajusta alrededor de la manivela y permanece en su lugar con una serie de “cerdas” de plástico y un anillo de retención de metal. Si no tienes suficiente espacio para que todo encaje entre la manivela y el marco, también puedes fijarlo al brazo de la manivela. Al hacerlo de esa manera, se eliminan las cerdas y, en su lugar, se utiliza un brazo que se fija al brazo de la manivela y luego sujeta el anillo magnético en su lugar alrededor del eje de la manivela.

El disco magnético es sólo un lado del sensor de cadencia. Una vez instalada correctamente, la segunda pieza es un sensor estacionario que se instala en el cuadro de la bicicleta. El único desafío para esta parte de la instalación es alinear el sensor. Es capaz de balancearse hacia adelante y hacia atrás para obtener el ángulo perfecto y solo tienes que encontrar el lugar correcto en el cuadro de la bicicleta para alinearlo con el arco magnético y acercarlo lo suficiente para leer.

La siguiente pieza importante del sistema es el motor de la rueda delantera. Swytch ofrece ruedas de cualquier tamaño, incluidas 26 pulgadas, 28 pulgadas, 700C, Brompton 16 pulgadas y más, y los frenos pueden ser de disco o de llanta. Puedes ser tan creativo como quieras con los proyectos, solo asegúrate de comunicarte con Swytch antes de realizar la compra para obtener lo correcto. El único sistema que no funcionará es un eje pasante de ningún tipo. Esto no es algo exclusivo de Swytch y si tienes una bicicleta con eje pasante, será un desafío convertirla.

Una vez que haya ordenado e insertado la rueda correcta, además del sensor de cadencia montado, ahora se encontrará ante la gran actualización para la versión 2022 del kit Swytch. Anteriormente, el esquema de control y batería consistía en una unidad montada en el manillar que parecía una bolsa frontal. Algunas unidades tenían una luz en el frente y pesaban alrededor de 2 kg. Todos los controles estaban en la parte superior del paquete y había una serie de luces para informarle la duración de la batería y el nivel de energía. Era un sistema muy ingenioso y realmente lo mejor del kit de conversión Swytch.

Con la actualización del kit Swytch 2022, todo ese sistema desapareció. En lugar del exterior de tela con controles integrados, ahora hay una batería que pesa aproximadamente la mitad. Está disponible en dos versiones que te llevarán 15 km o 30 km y hay siete colores disponibles en cualquiera de las versiones. El tamaño es de aproximadamente 22,5 x 9,5 x 3,8 cm y no hay más controles integrados. En lugar de botones en la batería, ahora puede acceder a los modos, el nivel de la batería y la velocidad actual a través de una pequeña pantalla.

La batería sigue siendo extraíble pero ese sistema también ha cambiado. La última generación iba montada en el centro de las barras con espaciadores de goma y una correa antirotación. La nueva unidad utiliza espaciadores de metal, carece de correa y montar la batería implica colocarla en un estante pequeño y luego presionar la parte superior hacia abajo. La parte superior del soporte conecta la alimentación mientras se sujeta y para quitarlo simplemente tira hacia arriba. Como antes, puedes llevar la batería contigo, pero ahora cabe en un bolsillo grande.

Si desea actualizar su kit de generación anterior, todas las conexiones son exactamente iguales. El sensor de cadencia y el motor de la rueda suben por el cuadro y se conectan mediante una conexión codificada por colores con una sola orientación posible. El último kit tenía enchufes sin usar y este también, pero la pantalla llena uno de ellos y hay un acelerador opcional, ya sea activado con giro o con el pulgar, que ocupará otro.

Actuación

La primera parte de la historia de Swytch es que se trata de un kit de conversión de bicicleta eléctrica. Es importante resaltar eso porque es solo una parte de la historia pero es el lugar por el que debes comenzar. Si ingresa a Amazon y busca un kit de conversión, la mayoría proviene de pequeñas empresas. Son personas que han visto el vacío del mercado y han intentado llenarlo. Bafang es la marca más importante que verá en este espacio, pero Bafang no vende sus piezas fuera de los pedidos al por mayor. No importa lo que pueda encontrar allí, la persona a la que le está comprando compró las piezas al por mayor y armó un kit que ahora vende en Amazon.

Ese arreglo no significa que las piezas que compre no sean de calidad. Tampoco es completamente diferente de lo que está haciendo Swytch dado que la pantalla recién incluida es solo una pantalla de bicicleta eléctrica SW102 lista para usar. La diferencia es la misma que en cualquier discusión sobre el valor de una marca. Puede que Swytch sea una empresa joven que todavía es bastante pequeña, pero en el salvaje oeste de los kits de conversión de bicicletas eléctricas, es la marca. Si hay un problema con su kit, Swytch tiene infraestructura para ayudarlo. También concertará una videollamada para ayudarte con la instalación si lo necesitas.

Ese estatus de marca no es solo un soporte, puedes verlo al armar el kit. Si bien algunas piezas pueden estar disponibles en los estantes, otras no parecen estarlo. Si profundizo lo suficiente tal vez pueda encontrar la batería y el controlador integrado en otro lugar, pero parece único. Por el contrario, también cubrimos un Kit de conversión de bicicleta eléctrica Bafang de Amazon y, si bien funcionó bien, no estaba tan pulido. El resultado final de ese kit es que hay mucho cableado por todas partes y nada se siente todo junto. El kit de conversión de Swytch eBike es más bonito de montar y luce genial una vez que está completo.

Sin embargo, como dije, el hecho de que el kit Swytch sea un kit de conversión es solo la mitad de la historia. La otra mitad es el resultado final. El punto es conseguir una bicicleta eléctrica que puedas montar y, en ese sentido, debes juzgar el resultado final frente a otras opciones. Es este punto el que considero la parte más interesante del kit de conversión de Swytch eBike. La conclusión es que una vez convertida, es una bicicleta eléctrica realmente buena.

He montado muchas bicicletas eléctricas hasta este momento y el kit Swytch es mi favorito. Una gran parte de esta experiencia es la bicicleta base que utilizas, así que asegúrate de tener un buen punto de partida. He usado una Brilliant Bikes Carmen, que es una cruiser de tres velocidades con transmisión por correa que ya es un placer conducir. La combinación de las dos piezas es aún mejor.

En el mercado estadounidense, las bicicletas eléctricas más económicas son bicicletas grandes y pesadas con componentes de baja calidad y una velocidad máxima de 45 km/h. El Brilliant Carmen y el kit Swytch se combinan para ofrecer una solución liviana con un límite de velocidad de 15 mph para clientes del Reino Unido, 25 km/h para clientes europeos y 20 mph para clientes estadounidenses. Soy un ciclista experimentado y 45 km/h sin pedalear me resulta estresante. Es aún más estresante cuando la infraestructura ciclista no está diseñada para adaptarse a esa velocidad. Por el contrario, la entrega de potencia del kit Swytch es suave y divertida sin resultar peligrosa ni aterradora. Te permite navegar con facilidad pero aún te sientes como andar en bicicleta.

Como comprar

Esta sección puede parecer innecesaria pero, la primera vez que cubrimos el kit Swytch, una de las cosas que escuchamos a menudo fue que los clientes potenciales se sentían confundidos. Swytch se ha visto tan abrumada por la demanda que la marca tuvo que encontrar formas de suspender los pedidos sin rechazar directamente a los clientes. La solución fue recompensar a los clientes con un descuento cuando estuvieran dispuestos a esperar. También implicó un sistema de invitación para realizar un pedido por adelantado. En lugar de ingresar al sitio y presionar comprar, tenía que registrarse para realizar pedidos por adelantado en lotes de producción.

Mientras escribo esto, la situación del kit de conversión de bicicleta eléctrica Swytch 2022 es que está agotado. Los clientes existentes en la lista de espera recibirán sus pedidos anticipados primero y todavía hay espacio para realizar pedidos anticipados para la entrega en diciembre con un 50 % de descuento. También se ofrece un tercer lote para entrega en enero/febrero de 2023 con un 60 % de descuento. Por primera vez, será fácil acceder a estos pedidos anticipados en el sitio web de Swytch, pero si incluso eso suena confuso, Swytch espera normalizar aún más el proceso. La esperanza es que haya existencias normales que sean fáciles de comprar en el sitio web en algún momento del primer trimestre de 2023.

Veredicto

El mayor problema de los kits de conversión de bicicletas eléctricas en general, y Swytch también sufre de esto, es que les cuesta competir en términos de precio. Sientes que tienes una bicicleta vieja en casa, así que ¿por qué no ponerle un motor y tener una bicicleta eléctrica barata? Excepto que tu vieja bicicleta no será muy divertida y en realidad necesitas una bicicleta razonable. Incluso si tienes una bicicleta decente, el siguiente problema es que el precio de una eBike está en el motor y la batería, no en el cuadro. Todo se suma a una propuesta de valor complicada. Marcas como Aventon y Rad Power tienen bicicletas eléctricas bellamente diseñadas que cuestan aproximadamente lo mismo que pagaría por una conversión.

Pero hay otro aspecto. Lo menciono un poco en mi experiencia al andar en bicicleta Swytch cuando digo que en realidad prefiero la calidad de marcha en comparación con otras opciones. Se trata de ventajas que existen cuando se comparan bicicletas eléctricas de valor con una bicicleta Swytch y hay otro aspecto que realmente no forma parte de mi experiencia. Si eres una persona pequeña que no puede manejar una bicicleta pesada o una bicicleta alta, es posible que tengas problemas para encontrar una opción de bicicleta eléctrica de bajo precio. Tampoco hay opciones para quienes necesitan algo diferente a una bicicleta estándar. Resulta que el kit Swytch hace que las bicicletas eléctricas sean mucho más inclusivas para quienes las necesitan.

Si está considerando comprar una conversión de bicicleta eléctrica Swytch al por menor, entonces querrá pensarlo mucho. Si vas a estar contento con una bicicleta de tamaño estándar, incluso si es un poco pesada, entonces hay muchas marcas que te venderán una bicicleta eléctrica que probablemente sea una mejor opción por aproximadamente el mismo precio. Esto es aún más cierto si no tienes una buena bicicleta para convertir y necesitas comprar una. Por otro lado, si tienes una bicicleta que te encanta o necesitas una bicicleta muy específica entonces el kit Swytch es la mejor opción para convertir una bicicleta en una eBike. El kit Swytch también es una excelente compra si realiza un pedido por adelantado para obtener un gran descuento.

Especificaciones técnicas: kit de conversión de bicicleta eléctrica Swytch 2022