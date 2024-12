El Panaracer Agilest Duro TLR se basa en la línea de neumáticos Agilest de la marca japonesa al presentar una oferta para todas las estaciones con protección mejorada contra pinchazos. Esto lo coloca en línea con neumáticos como el Vittoria Corsa N.EXT, el Pirelli P Zero Race TLR 4S y el Continental GP5000 AS TR como neumático para cuatro estaciones, pero también con un gran enfoque en el rendimiento y la velocidad.

Panaracer afirma que el Agilest Duro se ha fabricado con lo que llama The Panaracer Ratio. Una combinación de bajo peso, rápido rodamiento y alta durabilidad sin comprometer ninguno de esos tres factores. Comparado con el Agilest estándar, el nuevo Duro parece comprometerse en algunas áreas. El peso es alrededor de 50 g por neumático más, gracias al nuevo cinturón de protección contra pinchazos y a la banda de rodadura más gruesa, lo que probablemente afecte negativamente a la resistencia a la rodadura. Sin embargo, esto mejora la durabilidad, mientras que la banda de rodadura mantiene la misma goma pegajosa y resbaladiza que antes.

El Panaracer Agilest Duro también es ligeramente más barato que el Agilest TLR, pero sólo por £5. Por £65, no son de ninguna manera los neumáticos más caros de esta categoría, lo que socava a la mayor parte de la competencia, pero no son la oferta más barata que existe. Sin embargo, cuando se trata de combinar rendimiento, durabilidad y precio, ¿de dónde salen?

Diseño y especificaciones

Los neumáticos de carretera anteriores de Panaracer centrados en el rendimiento, el Agilest TLR y el Agilest Fast, son ofertas impresionantemente ligeras incluso en comparación con otros neumáticos de carreras de carretera de alto rendimiento. Parte de cómo se logra esto se debe a la falta de protección contra pinchazos, que es donde se diseñó el Agilest Duro para llenar el vacío.

La banda de rodadura principal del neumático es el mismo compuesto Agile ZSG (Zero Slip Grip) que se encuentra en los otros modelos Agilest, que ha sido diseñado para mantener el rendimiento en diferentes condiciones de temperatura. Estos neumáticos también cuentan con una banda de rodadura resbaladiza y sin patrón en todo el perfil. Muchos neumáticos siguen el camino de presentar patrones de banda de rodadura, y a menudo afirman que mejoran el rendimiento en climas húmedos. La realidad es que debido al perfil relativamente delgado de un neumático de bicicleta de carretera, el aquaplaning no es un problema, por lo que no son necesarios surcos para desplazar el agua.

Tener una banda de rodadura completamente resbaladiza significa que la zona de contacto del neumático mientras toma una curva permanece lo más grande posible en el asfalto, lo que idealmente mejora el agarre, aunque las ranuras (también conocidas como 'entalladuras') permiten que la goma se deforme más y, por lo tanto, caliente la superficie. poco, aumentando el agarre en teoría.

¿Qué es el TPI?

Para mejorar la protección contra pinchazos, Panaracer ha agregado el cinturón Pro Tite junto con la carcasa de 120 hilos por pulgada. Dado que los otros modelos Agilest no cuentan con cinturón de protección contra pinchazos, probablemente sea justo tomar con optimismo la afirmación de Panaracer de que el Duro es dos veces más resistente a los pinchazos. De nuestras pruebas de resistencia a la rodadura, también podemos decir con seguridad que agregar más protección contra pinchazos también habrá aumentado la resistencia a la rodadura, una tendencia común que encontramos en todos los neumáticos. Panaracer todavía afirma que los Agilest Duro ruedan más rápido que su neumático Race Evo, gracias a la inclusión del compuesto ZSG Agile.

En cuanto al tamaño, los neumáticos vienen en anchos de 25, 28, 30 y 32 mm, y todos ellos figuran como compatibles sin gancho, y vienen en opciones de paredes laterales en negro, tostado o goma/tostado. Al instalar los neumáticos en mis ruedas de prueba, resultan más estrechos, 25,9 mm, para la versión de 28 mm. Aunque vale la pena señalar que las ruedas de prueba son bastante estrechas, las ruedas Shimano RS170 que miden 23 mm externos y 17 mm internos, a menudo los neumáticos de 28 mm se acercan más al tamaño real.

Actuación

Lo primero es lo primero con cualquier par de neumáticos, su montaje. Esta fue un área en la que el Panaracer Agilest Duro destacó, ya que montarlos en las ruedas de prueba fue muy sencillo en comparación con otros neumáticos. La banda de rodadura y la carcasa del ZSG Agile son muy flexibles, por lo que son relativamente fáciles de maniobrar sobre las ruedas, mientras que el talón se pudo forzar con una fuerza adicional limitada.

Sin embargo, mi gran queja durante este proceso es el revestimiento pegajoso que se utiliza en toda la banda de rodadura. En el proceso de montar los neumáticos, eliminé prácticamente toda la capa de las ruedas, lo que provocó un poco de desorden en el lugar donde estaba haciendo esto. Lo que quedó en el neumático se desprendió en el primer viaje, por lo que no estoy seguro del beneficio de esta capa pegajosa. Sólo es un problema al montar el neumático por primera vez, pero sigue siendo un dolor de cabeza.

Sin embargo, una vez que los neumáticos estuvieron realmente en la llanta, se asentaron fácilmente con una bomba de oruga y se sellaron sin problemas. Sin embargo, resultan un poco estrechos, con 25,9 mm en comparación con 28 mm. Las ruedas de prueba son estrechas con 17 mm internos, lo que a menudo conduce a un ancho medido más pequeño. Sin embargo, la mayoría de los neumáticos que llevan instalados no han sido 2 mm más estrechos, por lo que es seguro decir que el Panaracer sí es estrecho.

En la carretera para las pruebas, la mayoría de las veces las condiciones de conducción fueron bastante húmedas e invernales. Perfecto para probar el agarre y el rendimiento en todo tipo de clima, pero el clima frío puede tener un impacto en la resistencia a la rodadura de los neumáticos debido al endurecimiento del caucho y al hacer que los neumáticos sean menos flexibles. Panaracer afirma, sin embargo, que el compuesto ZSG Agile mantiene más agarre y rendimiento de rodadura en un rango más amplio de temperaturas, incluso cuando hace más frío, aunque no se han citado cifras o temperaturas exactas.

Es difícil cuantificar la resistencia a la rodadura de los neumáticos sin pruebas de laboratorio específicas, como nuestras pruebas de resistencia a la rodadura. Sin embargo, hay algunas inferencias fundamentadas que podemos hacer a partir de eso. Probamos tanto el Agilest TLR como el Agilest Fast, pero ambos funcionaron de manera muy diferente: la versión Fast solo con válvulas fue una de las más rápidas y la opción TLR fue bastante más lenta. Los compuestos utilizados son los mismos en todos ellos y en el Duro, pero como el Duro es un neumático sin cámara, podemos suponer que es similar al Agilest TLR, pero con un cinturón de protección contra pinchazos. Observamos que los modelos con mayor protección contra pinchazos eran más lentos que sus homólogos del día de la carrera. Todo esto obedece a percepciones subjetivas de que los Agilest Duro no son lentos, pero no son tan rápidos como los Continental GP5000 AS TR.

Donde el Duro funciona bien es en el agarre. Esa banda de rodadura resbaladiza y esa sensación de goma pegajosa parecen traducirse bien en el rendimiento en las curvas en todas las condiciones climáticas. Al hacer algunas simulaciones de carrera en la pista de Darley Moor en el Reino Unido, pude tomar las curvas con bastante comodidad, incluso en condiciones húmedas. Incluso en las subidas empinadas, empujando al 15% o más en mojado, no tuve problemas con el deslizamiento de los neumáticos cuando estaba fuera del sillín.

El peso es otro punto fuerte del Agilest Duro, siendo entre 20 y 40 g más ligero que muchas otras ofertas de neumáticos para todas las estaciones por un par. No es una cantidad enorme, pero estar en el exterior de una masa rotacional significa que tienen menor inercia. Esto, a su vez, debería hacer que sea más fácil acelerar desde velocidades más bajas, y eso también puede haber contribuido a que se sientan mejor en pendientes pronunciadas en el extremo más extremo del espectro.

Como es habitual en mis pruebas de neumáticos, me esforcé activamente en buscar algunos caminos realmente horribles para determinar la protección contra pinchazos. Una mezcla de recortes de setos, caminos agrícolas, en la cuneta con metralla y vidrio, además de una gran cantidad de escombros de la tormenta, todo fue el lugar perfecto para realizar pruebas de pinchazos. En todas mis incursiones por estas carreteras, el Panaracer Duros no tuvo problemas de pinchazos, ni una sola espina o fragmento de cristal atravesando la rosca y la carcasa.

Obviamente, los pinchazos a veces se deben simplemente a la suerte, o más bien a la falta de ella, pero los Duros han demostrado ser bastante duraderos durante las pruebas.

Valor

En el nicho de los neumáticos de carretera de mayor rendimiento que son rápidos pero duraderos para circular durante todas las estaciones, el Panaracer Agilest TLR funciona bastante bien. £ 65 por un neumático sigue siendo mucho dinero, pero si miramos tipos similares de neumáticos como el Vittoria Corsa Pro Control, Vittoria Corsa N.EXT y Pirelli P Zero Race TLR 4S, todos tienen el mismo precio. . Lo que no podemos comentar es la resistencia a la rodadura, pero dado que los neumáticos Agilest estándar usan un compuesto idéntico a estos, la presencia de un cinturón de protección contra pinchazos probablemente aumenta un poco esa resistencia a la rodadura.

Sin embargo, donde el Agilest Duro supera a estos competidores es en el peso, ya que un par de Agilest Duros resultan entre 20 y 40 g más livianos que todas estas otras opciones. Dado que este peso se encuentra en el punto exterior de rotación de la rueda, produce un impacto más perceptible al acelerar o desacelerar que el peso en cualquier otro lugar de la bicicleta. Estos no son neumáticos súper livianos de ninguna manera, pero pueden brindar una sensación de conducción un poco más vivaz. El agarre también es excelente, comparable al de los neumáticos Continental BlackChilli, que durante mucho tiempo han establecido un estándar muy alto de agarre en carretera. En todo caso, los Panaracer son ligeramente mejores en lo que respecta a la tracción bajo carga, como en subidas empinadas en mojado. Esa es un área en la que superan a todos los neumáticos que he usado anteriormente.

Veredicto

Los Panaracer Agilest Duro TLR son, en cierto modo, una cantidad un tanto desconocida. En términos de resistencia a la rodadura, sólo podemos sacar inferencias de otras pruebas y datos subjetivos, ninguno de los cuales es el más preciso. Dado que utilizan el mismo compuesto que el Agilest TLR pero cuentan con un cinturón de protección contra pinchazos, es muy probable que rueden más lentamente que otros neumáticos para todas las estaciones que probamos. Pero el Agilest Fast, sin cámara, fue uno de los más rápidos.

Sobre lo que podemos dar una opinión más exigente son sobre factores como el peso, el agarre, el ajuste y la protección contra pinchazos. En todos estos factores, los neumáticos han tenido un rendimiento brillante, siendo el neumático con mayor agarre que he usado en subidas empinadas en mojado. Aunque los pinchazos pueden ser un poco una lotería, la actividad que los busca aún no ha logrado que se produzca uno.

El revestimiento pegajoso utilizado en los neumáticos es una molestia al instalarlos, ya que ensucia, y el precio es bueno, pero no excelente en términos de relación calidad-precio general. Son una opción convincente si estás dispuesto a sacrificar algo de velocidad potencial para mejorar el agarre en todo tipo de clima. El menor peso también les da una ligera ventaja en lo que respecta a la percepción del esfuerzo en pendientes pronunciadas.