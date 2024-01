Ridley ha anunciado hoy una bicicleta que, según afirma, pone fin a la regla N+1. La llamada regla, para aquellos que no están familiarizados, está relacionada con la cantidad de bicicletas que uno debe poseer, donde N es la cantidad que uno posee actualmente. Somos un grupo hilarante, ¿eh?

De todos modos, está tan arraigado en el ciclismo como el debate entre tubulares y clincher o la afirmación de Eddy Merckx de que nunca es más fácil, simplemente vas más rápido.

Ridley cree que ha creado una bicicleta tan versátil que ya no es necesario aplicar la regla, lo que sugiere que esta bicicleta puede hacerlo todo. En realidad, es una bicicleta ‘todoterreno’, también conocida como ‘gravel light’ o ‘road plus’, incluso ‘gnarmac’ si es necesario. Elige tu veneno.

Se llama Grifn, supuestamente llamado así por la bestia mítica, el grifo, que, con su cuerpo de león y alas de águila, simboliza el gobierno de dos reinos. Probablemente puedas ver hacia dónde va esto, pero lo diré de todos modos: Ridley afirma que “como piloto de Grifn, reinarás tanto en los caminos asfaltados como en los de tierra”.

Sin embargo, hablando en serio, la Grifn parece una muy buena opción para cualquiera que busque una bicicleta de carretera que pueda manejar neumáticos anchos, carreteras en mal estado, con la opción de montar guardabarros, bolsas para guardar bicicletas e incluso luces Dynamo enrutadas internamente.

Está disponible en una variedad de especificaciones preconfiguradas, que incluyen grupos Shimano 105 y GRX en versión mecánica y electrónica, y el precio oscila entre £ 2909,00 para 105 mecánico o GRX600 y £ 4279,00 para 105 Di2.

Alternativamente, puede configurarlo con un grupo GRX Di2 combinado con un buje trasero de dos velocidades Classified por 6.759,00 € (GBP no confirmado) y, afortunadamente, eso es lo que aterrizó en la sede de My Bike. He estado poniéndola a prueba durante las últimas semanas para ver cuántos reinos podía conquistar a bordo de esta pequeña bestia mítica, y para intentar averiguar si debería figurar entre nuestra guía de las mejores bicicletas de carretera, las mejores. bicicletas de grava, ninguna o ambas.

Diseño y especificaciones

Comencé mi investigación no en la carretera ni en el sendero, sino en los gráficos de geometría proporcionados por el muy útil comunicado de prensa previo al lanzamiento de Ridley.

Comparando la Grifn con una variedad de bicicletas, que van desde la carretera de resistencia hasta la grava, parece que la Grifn es más que una simple bicicleta de resistencia con neumáticos gruesos. De hecho, un tamaño mediano tiene una pila de 587 mm, con un alcance de 391 mm, lo que sugiere que es más una carrera que un ritmo.

Mientras tanto, el ángulo de la cabeza es de 72 grados; entre la bicicleta de carreras de gravel Kanzo Fast y la bicicleta de carretera Helium SLX. Más atrás, el ángulo del asiento de 73,5 grados es un poco más pronunciado que los dos anteriores. Estos, combinados con la caída del pedalier orientada a la grava, pero con la longitud de la vaina inclinada a la carretera (es decir, corta, pero no demasiado corta), se combinan para sugerir que el Grifn podría extender sus alas y volar en la carretera, sin presionar el botón de expulsión en el Primera señal de turbulencia. Entonces, marque uno para ver la versatilidad.

El Grifo tiene más montes que un parque nacional

El segundo punto, para mí, viene en la multitud de puntos de montaje de la bicicleta. Hay tres en el tubo diagonal, tres en el tubo del sillín, tres debajo del tubo diagonal y dos más para una bolsa en el tubo superior detrás de la potencia. A pesar de todo este brillo, el cuadro pesa menos de un kilo y pesa unos respetables 950 g. También puede acomodar cables internos para luces de dinamo, lo que lo hace aún más adecuado para aventureros de varios días.

Los neumáticos podrían fácilmente tener más de 38 mm de ancho en la parte delantera

El espacio libre para neumáticos de hasta 40 mm es un tercer aspecto positivo, aunque neumáticos tan anchos como este sólo están disponibles para aquellos que utilizan un grupo 1x, ya que aquellos con dos platos estarán restringidos a 38 mm.

Mi bicicleta de prueba está equipada con un grupo Shimano GRX Di2 1x y neumáticos Vittoria Terreno Dry de 38 mm, y aunque debería poder ir más ancho, el espacio entre el neumático y el tubo del sillín ya era lo suficientemente pequeño como para obstruirlo con hojas, ya que lo hizo en algunas ocasiones.

Los soportes para guardabarros son una gran ventaja, pero tenga en cuenta el espacio libre para los neumáticos

Aquellos que quieran usar guardabarros tendrán que volver a ser más estrechos con neumáticos de 32 mm, pero es aquí donde el Grifn gana otra insignia de honor en versatilidad. Al instalar puntos de montaje para guardabarros de longitud completa, la Grifn se convierte en una bicicleta de invierno estelar que puede devorar kilómetros cómodamente.

Hay una cabina integrada de una sola pieza de Forza que aumenta el rendimiento aerodinámico en carretera. Sin embargo, quizás lo más notable es que también hace que las bolsas de bar sean más fáciles de colocar. Es cierto que también dificulta un poco el mantenimiento (o, en mi caso, dificulta el cambio de frenos europeos a británicos), pero dado el mantenimiento mínimo requerido en los frenos hidráulicos y el GRX Di2, creo que es una adición positiva a esta especificación.

La potencia de manillar de una sola pieza de Forza proporciona una parte delantera realmente cuidada

Pasando finalmente a las ruedas, y es aquí donde estoy dividido. Ciertamente destacan, pero por dos razones muy contrastantes. En primer lugar, las llantas de aleación Forza parecen un poco fuera de lugar (léase especificaciones bajas) en comparación con el resto de la moto, que roza el nivel de una superbike. Sin embargo, en el centro de la parte trasera se encuentra el buje Powershift de dos velocidades con cambio interno de la marca belga Classified. Esto replica un juego de bielas de dos velocidades, pero en un sistema que se encuentra dentro del buje trasero, funciona de forma inalámbrica y cambia de marcha casi instantáneamente sin importar el torque que se aplica a través de los pedales. Soy un gran admirador de este producto y creo que podría revolucionar el diseño de grupos y bicicletas con una adopción más amplia. No me extenderé demasiado en esto, ya que lo cubrimos en profundidad en nuestra revisión de Classified Powershift.

Se dice que tiene el mismo peso que un grupo equivalente, el buje Classified ofrece dos marchas internas con solo presionar un botón y puede cambiar bajo carga.

Actuación

Después de solo un viaje, ya conquisté con éxito los dos reinos que menciona Ridley; caminos y caminos de tierra.

La carretera inmediatamente cedió ante el manejo preciso, la transferencia de potencia receptiva y la cabina aerodinámica del Grifn. La bicicleta está equipada con neumáticos de grava Vittoria Terreno Dry de 38 mm, pero con una franja central de banda de rodadura casi lisa. Fueron una buena combinación para las carreteras mojadas y ligeramente resbaladizas, lo que me dio confianza cuando salí de mi pueblo directamente hacia un descenso de 60 km/h y en una curva cerrada. Me gusta utilizar esta curva como prueba de cuánta confianza inspira una moto. Una buena bicicleta de carretera alcanzará los 60 km/h en la bajada y me permitirá tomar la curva sin tocar los frenos. El Grifo pasó la prueba.

La siguiente subida dura unos seis minutos en bicicleta de carretera cuando me siento bien, por lo que llegar a la cima de la subida en siete minutos con neumáticos de grava después de un largo fin de semana de trabajo fue otra victoria en mi opinión.

Desde aquí, mi ruta fue hacia un carril bici de grava, el camino de tierra, con áreas resbaladizas de barro cubiertas de árboles y muchos charcos. He montado esto en una bicicleta de carretera, y mientras Mathieu van der Poel te dirá que una bicicleta de carretera sirve para gravel Me encontré esquivando las cosas difíciles y, en última instancia, yendo más lento que si pudiera atravesarlo.

También lo he montado en una bicicleta de grava “adecuada”, pero siempre me cuesta mantener un ritmo decente y, a menudo, lamento la ligera subida de este camino. En el Grifn, parecía una balanza de Ricitos de Oro. Pude mantener un ritmo decente en las secciones más suaves y luego atravesar descuidadamente el terreno accidentado sin preocuparme por el estado de mis llantas.

Sin embargo, sé que la gravel significa cosas diferentes para cada persona y, para mí, una bicicleta de gravel no es un éxito a menos que pueda conquistar los senderos de mis bosques locales. Aprecio que esta sea una bicicleta ‘todo terreno’, no una bicicleta ‘grava’, pero si la Fara F/AllRoad puede manejarlos, esta también debería hacerlo.

Los neumáticos casi resbaladizos se encontraron en la carretera, pero no son óptimos para senderos boscosos mojados.

Lo intenté y al principio la bicicleta parecía estar a la altura de la tarea, pero desafortunadamente en un bosque otoñal empapado y cubierto por un manto de follaje caído, era una tarea demasiado exigente para los neumáticos Vittoria Terreno Dry. Sin embargo, no estoy sorprendido ni decepcionado, y ciertamente no es una mancha negra en la versatilidad del Grifn.

Pero esta es una revisión inicial, no una prueba exhaustiva. Puedes apostar que volveré para otro intento con neumáticos más adaptados al medio ambiente y, al igual que el Fara, creo que el Grifn se mantendrá firme.

Esta se perfila como una bicicleta realmente buena.

Veredicto temprano

Hasta ahora, el Grifo realmente ha impresionado. Quienquiera que esté diseñando bicicletas en Ridley en este momento realmente parece tener una visión clara de la posición de cada modelo en la línea. En un ejercicio de selección de bicicleta, el Grifn tiene mucho que ofrecer.

Geometría equilibrada, un grupo bien equipado, soportes para guardabarros, puntos de montaje para botellas y bolsas, amplio espacio libre para neumáticos, estética limpia e incluso la capacidad de utilizar luces de dinamo: esta es una gran bicicleta sobre el papel. Hasta ahora, también ha sido una bicicleta estupenda para carretera y grava ligera, y además a un precio justo.