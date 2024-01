Se te podría perdonar que te pierdas en el debate sobre quién inventó exactamente la bicicleta de gravel. Algunos dirían que aquellos que escalaron los Alpes a mediados del siglo XX en bicicletas de carretera de acero, cargadas con alforjas sobre neumáticos tubulares de 19 mm fueron los pioneros. Sin embargo, podría decirse que la tendencia más reciente de bicicletas específicas para gravel aterrizó alrededor de 2014, cuando la Specialized Diverge estuvo entre las pioneras.

Lanzada unos meses después del GT Grade y etiquetada como una “bicicleta de aventuras”, la oferta de carbono de primer nivel de la Diverge se actualizó rápidamente a una máquina de alto rendimiento de nivel S-Works, completa con la unidad de suspensión delantera Future Shock de Specialized. .

A pesar de relativamente pocos cambios generales en su diseño más amplio, el último Diverge STR representa el mayor salto adelante en la historia del Diverge desde su llegada. Este no solo es el primer Diverge con suspensión trasera, sino también el primer sistema de suspensión trasera desarrollado por Specialized para carretera o gravel.

Por supuesto, este no es el primer intento de integrar la suspensión trasera en una bicicleta de gravel. El Niner MCR 9 RDO, por ejemplo, fue una incursión muy discutida en un sistema de suspensión trasera más complicado. A menudo se consideraba que solucionaba un problema que no existía. La solución de Specialized promete las ventajas de la suspensión trasera repensada para gravel, lo que significa mucho menos peso, menos hundimiento de pedaleo y sin comprometer la rigidez y el rendimiento general.

En ese sentido, el Rear Future Shock de Specialized probablemente recuerda a soluciones más sutiles como el sistema de suspensión de horquilla YBB de Moots, reflejado en el DSS 1.0 de Pinarello. Ninguno de ellos logró entrar en el diseño convencional, mientras que Pinarello abandonó el DSS 1.0 por completo.

Entonces, ¿la suspensión trasera de Specialized tendrá más éxito?

Suspensión trasera

El amortiguador trasero Future que se encuentra en la mitad trasera del marco Diverge STR es una vista ligeramente discordante. A primera vista parece mecánico, expuesto y casi frágil. Pero este complejo sistema está lejos de ser frágil y contribuye en gran medida al equilibrio entre rendimiento y versatilidad del Diverge.

“Sólo fallaría por fatiga”, explica Chris D’Aluisio, especialista creativo de Specialized y cerebro detrás del proyecto, cuando le pregunté sobre la posibilidad de que el tendón de aleación delgada se rompa. “Hemos utilizado el mismo en las pruebas durante tanto tiempo que ha pasado por millones y millones de ciclos. No se flexiona lo suficiente como para fatigarse. Por eso tenemos tanta confianza en ello”.

En las primeras impresiones, sentí que un carenado sobre la unidad la haría más accesible para la mayoría de los consumidores, pero al mismo tiempo, personalmente me gustó la estética cruda, casi industrial.

Si bien puede parecer que el sistema de suspensión está completamente alojado dentro del tubo superior, la suspensión en realidad funciona basándose en la flexión diseñada del tubo del sillín desde el pedalier: la unidad sobresaliente del Rear Future Shock es esencialmente solo el amortiguador del sistema. El resultado son 30 mm de recorrido longitudinal trasero acompañado de amortiguación hidráulica, mientras que el Future Shock 2.0 en la parte delantera continúa ofreciendo 20 mm de recorrido vertical.

El sistema me recordó a la Serie Trek Madone 9, que probé exhaustivamente en su lanzamiento. Sin embargo, el Rear Future Shock está diseñado para un terreno mucho más agresivo, en lugar de las cicatrices de la carretera o los adoquines con los que una Madone puede luchar. Esto también se nota, ya que el amortiguador Rear Future amortiguó sustancialmente el terreno de la carretera desde el principio.

Specialized se jacta de que, en comparación con la versión anterior, el Diverge STR reduce la vibración en el sillín en más de un 20%.

El sistema de amortiguación significa que el Rear Future Shock empuja hacia atrás contra el retroceso del sistema, por lo que realmente no hay una sensación de salto con las perturbaciones de la carretera. Para garantizar que haya una sensación de equilibrio y que no haya separación entre la parte delantera y la trasera, tanto el Future Shock como el Rear Future Shock son ajustables. El nivel de flexión de la suspensión trasera se puede alterar moviendo la posición del collar del asiento, aunque la abrazadera real de la tija del sillín (o la tija del marco, como la llama Specialized) está de hecho debajo de los soportes de la portabidón.

Nueva construcción

En otros lugares, podría ser difícil diferenciar el STR del Diverge anterior, pero las diferencias están ahí, de cerca.

El amortiguador trasero Future ha llevado a algunos ajustes geométricos necesarios en comparación con la última generación Diverge, con la caída del pedalier aumentando de 80 a 85 mm, mientras que la longitud de la vaina ha aumentado de 425 mm a 429 mm. El ángulo del tubo del sillín también se ha vuelto 0,5° más pronunciado para compensar la flexión prevista en el tubo del cuadro. Sin embargo, las principales diferencias en la silueta se reducen a las especificaciones.

El Diverge STR estará disponible en tres niveles: S-Works Diverge STR, Diverge STR Pro y Diverge STR Expert. La versión S-Works viene con manetas de cambio Sram Red eTap AXS 1x junto con un desviador trasero Sram XX1 Eagle y un casete en una configuración ‘mullet’ 1x.

Nuestro modelo de prueba STR Expert utilizó palancas de cambio SRAM Rival y un desviador GX Eagle, completo con el tercer nivel ‘C’ de ruedas Terra de carbono de Roval acompañadas de neumáticos Tracer Pro 2BR de Specialized.

Lo que me llamó la atención en nuestros primeros paseos fue lo premium que se sentía el nivel Experto de Diverge, hasta el punto de que a veces sentí que estaba montando una bicicleta de nivel S-Works. Eso es un mérito del goteo de los grupos eTap de SRAM, pero también de lo bien que Specialized ha especificado la gama de bicicletas STR.

Si bien hay una pequeña penalización de peso de unos pocos cientos de gramos con respecto al Diverge anterior, en realidad no es detectable. De hecho, la rigidez del sistema general hizo que fundamentalmente se sintiera como una bicicleta ligera.

Dado el probable atractivo de la Diverge STR para empacar bicicletas, no sorprende ver una cohorte de soportes para portabidones, y la bicicleta se adaptaría bien a la nueva gama de bolsas para empacar bicicletas Specialized x Fjällräven. Algunos dirían que agregar soportes para alforjas y guardabarros habría agregado algo al atractivo general. Sin embargo, está claro que la Diverge STR está orientada al rendimiento y a la conducción competitiva en grava, por lo que quizás no deberíamos esperar ver un soporte para alforjas aquí más que en una Tarmac SL7.

No hay duda de que el desarrollo del cuadro y la tecnología adicional se reflejan en el precio, y es un poco extraño ver nuestro nivel Experto básico con un precio de £7500, €7500/$7500 a pesar de un grupo SRAM Rival. Sin embargo, dado lo bien que funciona la especificación más amplia y lo poco que se pierde en el rendimiento general en comparación con el nivel S-Works de £13 000/€15 000/$14 000, podemos mirar más allá del apodo del grupo.

Actuación

Monté el Diverge STR en el lanzamiento global de Specialized en la Selva Negra en Alemania. El terreno ofrecía una combinación de senderos únicos desafiantes, junto con largos segmentos de carretera y tramos de grava de mayor velocidad.

Monté las dos generaciones anteriores de Diverge, ambas en el nivel S-Works, y ambas durante muchos meses. La impresión general que tuve del STR fue cuánto más segura la parte trasera suspendida brindaba la experiencia de manejo.

Montando la montaña rusa Hotchillee Rainmaker en S-Works Diverge en 2017, descubrí que, si bien el Future Shock 2.0 adormecía las sacudidas agresivas de los senderos más desafiantes, la parte trasera de la bicicleta a menudo era demasiado rígida y con frecuencia disminuía la velocidad a un gatear por descensos empinados y sueltos.

En el STR, por el contrario, constantemente empujaba más fuerte los descensos y me sentía más seguro para permanecer sentado sobre terreno suelto donde antes habría flotado precariamente sobre el sillín. La diferencia que ha supuesto en cuanto a control y manejo ha sido espectacular.

El Diverge STR simplemente se siente plantado. He pasado los últimos años montando menos grava de lo que me gustaría, pero rápidamente me encontré montando con más confianza de la que puedo recordar. Sentí que el STR estaba expandiendo suavemente el terreno que consideraba cómodo, poniendo a mi alcance senderos más técnicos.

Más allá de eso, sin embargo, hay un nivel general de comodidad durante todo el viaje que brinda el Rear Future Shock, lo que significa que sentí que estaba conservando más energía y que podía disfrutar del suave estruendo del terreno más accidentado.

Me hubiera gustado probar el ajuste de la unidad trasera para afinar realmente el nivel de cumplimiento, pero sentí que sería mejor dejar esto para una prueba más larga en un entorno más controlado.

Si bien la comodidad y el descenso controlado eran el principal atractivo de la STR, esta también es una bicicleta que anima al ciclista a pisar los pedales con la recompensa de una amplia transferencia de potencia. Al igual que el Tarmac SL7 de Specialized, el Diverge STR tiene una rigidez única que significa que acelera sin dudarlo: en un momento era un sillón, al siguiente, un auto de F1.

En ascensos largos, la falta de rebote en el Rear Future Shock fue realmente notable, ya que los golpes no amortiguaron el lento avance de los largos esfuerzos de escalada. Eso es un marcado contraste con las soluciones de bicicleta de montaña más establecidas. Disfruté de las subidas empinadas donde la rigidez general del cuadro y las mejoras en la tracción de los neumáticos y la suspensión lo hacían sentir liviano y receptivo; escalar no fue una tarea ardua.

A medida que las bicicletas de grava se separan entre aquellas más orientadas a aventuras de varios días y aquellas destinadas a carreras de un solo día, la Diverge me parece una opción que fácilmente abarcaría ambos mundos. La Diverge STR podría montar casi cualquier cosa que le eches, pero también es fundamentalmente una bicicleta de alto rendimiento.

Veredicto temprano

El amortiguador trasero Future es uno de los desarrollos de diseño más marcados de Specialized en las líneas de carretera o gravel de Specialized.

Al mismo tiempo, muchas bicicletas de grava más nuevas han reducido cada vez más las características de diseño para depender más exclusivamente del ancho y la presión de los neumáticos para controlar la calidad de la marcha. Ese enfoque, visto en el S-Works Crux, por ejemplo, es simple y atractivo por muchas razones.

Pero si bien la suspensión trasera del STR tiene un costo en precio, una pequeña penalización de peso y quizás atractivos estéticos, consideraría que esas compensaciones son un intercambio razonable por las amplias ganancias de rendimiento que se ofrecen. La Diverge puede recorrer más terrenos, ofrece más confianza y estabilidad, y al mismo tiempo da un paso fundamental hacia la calidad de marcha.

Combinar una mayor comodidad con un rendimiento mejorado es un objetivo siempre difícil de alcanzar en el diseño de bicicletas, y es difícil argumentar que Specialized no lo ha logrado.