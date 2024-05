La Grifn RS es una versión nueva, más ligera y más rápida de la bicicleta todoterreno Grifn que existe desde hace algunos años. Probamos un Grifn en 2022 y quedamos inmediatamente impresionados, así que ahora es el momento de ver qué puede hacer la última versión.

Asistí al evento de lanzamiento de Grifn y E-Grifn en Tarragona, España, para montar el nuevo Grifn RS, que utiliza fibra de carbono más ligera y rígida, lo que reduce el peso del cuadro y tiene como objetivo proporcionar una conducción más rápida.

La Grifn RS está disponible en versiones de carretera y gravel, pero poder montar ambas versiones seguidas realmente me ayudó a comprender lo que aporta la bicicleta y el tipo de rendimiento de marcha que ofrece.

Ridley dice que el segmento de mercado de bicicletas de grava de carbono está explotando para ellos en este momento, y los clientes ven este tipo de bicicletas como una mejora o para cumplir el papel de una oferta todoterreno que ofrece carretera, grava y cualquier otra cosa que pueda. capacidad de pensar.

El Grifn RS estará disponible en seis versiones diferentes, tres de carretera y tres de grava, con precios que oscilarán entre 4.999 y 7.999 euros. Por supuesto, puedes comprar una versión y luego equiparla para uso en carretera y grava con tus ruedas, neumáticos y componentes preferidos.

Dirígete a nuestra noticia sobre Grifn RS para conocer todo sobre los nuevos modelos.

Los manillares integrados Forza están presentes tanto en los modelos Grifn RS de grava como de carretera.

Diseño y Estética

Los soportes del marco del tubo superior se pueden tapar con una cubierta de goma si no los usa.

En cuanto a la estética, el Grifn RS se ve bien cuando lo configuro para grava o carretera. El logotipo de Ridley tiende a llenar bien el tubo diagonal y hay una amplia gama de colores personalizados para elegir si el cliente lo desea. Mi bicicleta de prueba Grifn RS negra y dorada se veía genial con los neumáticos Corsa Pro de pared color canela.

El diseño del marco no presenta nada especialmente “afuera”; Hay perfiles de tubo semiangulares, tirantes caídos y una cabina Forza integrada que mantiene las cosas prácticamente a la moda para las bicicletas de carretera y gravel en este momento. Creo que lo más importante es que el cuadro se ve bien con gomas de carretera o de grava instaladas, lo cual es agradable. No parece un cuadro de grava con neumáticos de carretera delgados instalados cuando está en modo carretera. Los anchos de rueda internos más anchos probablemente ayuden aquí, pero todo ayuda visualmente.

Tuve la suerte de que me asignaran una bicicleta de gravel Grifn RS equipada con Sram Force para montar, una configuración 1X, rematada con ruedas DT Swiss ERC1400 con neumáticos Vittoria Terreno Dry Endurance.

En las especificaciones de carretera, el manillar y la potencia Forza permanecieron en su lugar, pero mi bicicleta tenía instalado un grupo Shimano Ultegra Di2 que proporcionó un rendimiento predeciblemente sólido. Estuvieron presentes las mismas ruedas DT Swiss ERC1400 equipadas con neumáticos Vittoria Corsa Pro.

Tuve la oportunidad de probar la bicicleta con dos configuraciones de equipamiento diferentes, tanto para grava como para carretera, pero creo que sería bastante fácil elegir la transmisión y la configuración de equipamiento correctas para adaptarse a tu terreno y al tipo de conducción que deseas. hacer.

Actuación

Tuve la oportunidad durante el evento de lanzamiento de Grifn de montar un Grifn RS en configuraciones de carretera y de grava, consecutivamente. Esto proporcionó una excelente comparación y una idea de lo que la bicicleta puede ofrecer. En poco tiempo me impresionó lo capaz que se siente la bicicleta en ambos tipos de terreno.

La primera salida que hice con la Grifón RS fue en la versión gravel de la moto, así que tiene sentido empezar por ahí. Instalé los pedales en mi Grifn RS gravel, configuré la altura de la tija y el ángulo del sillín y, afortunadamente, todo quedó bastante bien. Lo primero que llamó la atención al rodar por la calle fue el alcance muy cómodo y la posición delantera de mi bicicleta pequeña de tamaño. No sucede muy a menudo en las motos de prueba, pero cuando sucede es muy agradable y me sentí como en casa desde el principio.

El circuito y el terreno de prueba fueron en gran parte todoterreno y presentaban muchos senderos y pistas polvorientos y bastante rocosos. También hubo algunos tramos arenosos más profundos junto con carreteras asfaltadas regulares. No hubo una gran cantidad de ganancia y pérdida de elevación, por lo que los descensos tendieron a ser menos profundos y mantener la velocidad y el impulso fue importante y una buena prueba para la bicicleta.

Pude saltar a la grava del Grifn RS después de solo unas pocas horas de sueño después de un vuelo muy retrasado y simplemente me quedé atrapado en el viaje. Me sentí cómodo sobre la bicicleta de inmediato y el manejo fue ágil e inspirador de confianza.

El RS incluye tirantes abatidos y un tubo de asiento cuadrado.

No es una gran sorpresa, dado su doble uso o sus credenciales todoterreno, que el Grifn RS se ubique en el extremo más ágil y deportivo del espectro de grava. Se sentía muy capaz escalando y conduciendo por la carretera, pero al conducir fuera de la carretera, atravesando descensos rocosos difíciles o frenando con fuerza en curvas profundas y arenosas en el circuito, se sentía capaz y plantado. Los neumáticos Terreno Dry Endurance también ayudaron, con un buen agarre sin añadir mucha resistencia gracias a un centro de perfil muy bajo.

Sin duda es una bicicleta rápida, me veo corriendo con ella muy fácilmente y, como continuaré explicando, podrías instalar algunas ruedas y neumáticos rápidos y correr en la carretera con esta bicicleta. El plato delantero de 46 dientes proporcionará velocidad, pero puede hacer que el engranaje sea un poco grande para algunos ciclistas que suben mucho más, pero es un cambio bastante fácil si lo desea.

También cumple la mayoría de las características en términos de características de gravel deseables en este momento para este tipo de bicicleta de gravel. Hay una suspensión trasera UDH para sacarte de problemas, además hay varios soportes de marco para jaulas y bolsas de marco adicionales. Ridley también dejó entrever que tienen en camino algunas bolsas de marco de Apidura que mejoran la aerodinámica, que fueron probadas en túnel de viento y vieron acción por primera vez en Unbound hace un par de años.

El espacio libre para los neumáticos alcanza un máximo de 42 mm, pero esta no es realmente una bicicleta diseñada con neumáticos de gravel robustos de 50 mm en mente. También aprecié el perno hexagonal de 5 mm utilizado en la abrazadera de la tija del sillín; el tamaño más grande es un poco más fácil de trabajar y hace que el trabajo sea menos complicado.

Rápidamente me sentí como en casa en el Grifn RS Gravel por los senderos rocosos españoles.

Mi último viaje del viaje fue en la configuración de carretera Grifn RS, con Ultegra di2 equipado. El circuito de prueba en carretera cubrió alrededor de 30 millas con aproximadamente 2500 pies de elevación con una subida más larga de alrededor de 20 minutos, así como algunas otras subidas ligeramente más cortas. Esta escalada proporcionó algunos descensos rápidos para probar la bicicleta y algunos kilómetros de carrera rápida y plana de regreso a la ciudad. Prácticamente lo tenía todo en cuanto a bucles de prueba.

Trabajé más duro en este viaje siguiendo a Erica de Ridley, quien montó el E-Grifn y fue una prueba excelente. Me gusta ponerme manos a la obra cuando monto cualquier bicicleta de prueba para ver realmente de qué se trata y lo hice aquí.

Este último viaje en la plataforma Grifn RS prácticamente me confirmó su versatilidad. Una vez más, me sentí cómodo desde el principio en mi bicicleta pequeña y, como alguien que no requiere un gran alcance en la mayoría de las bicicletas, me sentí como en casa de inmediato con la configuración de la cabina, aunque hubiera preferido una barra más estrecha. especialmente cuando está en las gotas.

En una configuración de carretera, el Grifn RS ofrece un manejo sólido y pude empujarlo en curvas amplias con confianza. La bicicleta respondió bien al correr cuesta arriba o en llano, pero no proporcionará la rigidez y la agresividad absoluta que brindará una bicicleta de carreras de pura sangre. Esto es lógico, ya que se trata de una bicicleta todoterreno, no de carreras. Quizás sea un testimonio del rendimiento en carretera que mencione este punto, ya que con un juego rápido de ruedas y neumáticos, la Grifn RS realmente parece ofrecer un excelente rendimiento en bicicleta de carretera también.

Varios juegos de soportes se incluyen en el marco Grifn RS. El soporte mecánico delantero se puede cambiar o tapar.

Veredicto anticipado

Siento que he podido tener una idea bastante clara de lo que es la plataforma Grifn RS después de unas pocas horas de montarla, y poder montarla en ambos tipos de terreno ha sido valioso.

Después de mis pruebas de conducción, me impresionó lo bien que se desempeñó el Grifn RS tanto en grava como en carretera. Ridley parece tener una excelente plataforma geométrica para el Grifn y para qué está diseñado. El RS toma eso y agrega velocidad y emoción adicionales. Estoy interesado en ver cuánto puede soportar el Grifn RS tanto dentro como fuera de la carretera y exactamente dónde residen sus limitaciones.

Si quieres algo que pueda proporcionar un gran rendimiento en carretera y grava y tal vez incluso hacer frente a las tareas de entrenamiento invernal, creo que el Grifn RS no te decepcionará. Es una bicicleta divertida y capaz que puede hacer mucho y hacerlo bien.