El ciclista ecuatoriano firma un contrato por tres años en 'un momento significativo para nuestro equipo y un hito importante en el desarrollo de nuestro proyecto deportivo'

Richard Carapaz rompió su contrato con EF Education-EasyPost antes de tiempo para unirse al NSN Cycling Team en un contrato de tres años a partir de 2027, se confirmó el viernes.

El ecuatoriano de 33 años debía permanecer en el equipo estadounidense hasta finales de 2027, pero en su lugar ejercerá su oficio en el equipo registrado en Suiza, aportando “capacidad de escalada, experiencia y liderazgo de clase mundial al equipo”.

Anunciado a través de un video en las redes sociales con el cofundador de NSN e ícono del fútbol español, Andrés Iniesta, Carapaz es su séptimo nuevo fichaje confirmado para la próxima temporada. Corrió vestido de rosa de EF durante cuatro exitosas temporadas, y el equipo de EE. UU. publicó un video de sus momentos más destacados recientes y detrás de escena con la leyenda “Gracias, Richie. Por todo”.

Carapaz, ex ganador del Giro de Italia, campeón olímpico, tres veces ganador de etapa del Tour de Francia y ganador de múltiples camisetas de Rey de las Montañas del Grand Tour, llega como un verdadero líder general para NSN, terminando cuarto en la Vuelta a España y octavo en la general del Tour el año pasado.

“Para mí es una tremenda oportunidad como piloto ser parte de este proyecto y, sobre todo, ser uno de los líderes del equipo”, afirmó Carapaz.

“Simplemente estoy muy emocionado. Tengo muchas ganas de que llegue y, para ser sincero, esto me recuerda mucho a cuando firmé mi primer contrato profesional, cuando estaba increíblemente emocionado por estar en el WorldTour. Todavía tengo la misma motivación que ese día y es realmente una sensación increíble.

“El proyecto de NSN me parece realmente interesante y después de nuestras primeras conversaciones, estaba convencido de que este sería el lugar adecuado para mí. Soy un corredor que ha logrado grandes resultados a lo largo de mi carrera, muchos de los cuales fueron en Grandes Vueltas, y eso encaja muy bien con lo que NSN estaba buscando.

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“El equipo tiene grandes ambiciones de seguir creciendo y ya en mis conversaciones con el equipo de rendimiento, quedó claro que compartimos el mismo deseo de seguir mejorando y lograr grandes cosas juntos. Creo que el equipo tiene mucho potencial para desarrollar y estoy emocionado de ser parte de eso en los próximos tres años”.

El total de puntos UCI de Carapaz en 2026 fue más del doble que el del corredor mejor clasificado de NSN, Biniam Girmay, por lo que incluso cuando tiene 30 años, todavía se encuentra entre los mejores corredores del mundo y liderará sus ambiciones de Grand Tour GC en los próximos tres años.

“Fichar a Richard Carapaz es un momento significativo para nuestro equipo y un hito importante en el desarrollo de nuestro proyecto deportivo”, dijo el director general Kjell Carlström.

“Richard es un campeón probado. Sus logros hablan por sí solos, pero lo que lo hace particularmente especial es su mentalidad. Richard es conocido por su valentía y determinación, y vimos esto brillar en 2026 con sus dos victorias de etapa en el Tour de Francia y el maillot de lunares, seguido de un impresionante podio una semana después en San Sebastián.

“Richard es uno de esos ciclistas cuya pasión por el ciclismo es tan evidente y creemos que todavía tiene algunas de sus mejores actuaciones por delante. Su experiencia y liderazgo serán extremadamente valiosos, no sólo para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos deportivos sino también para desarrollar la próxima generación de talentos dentro del equipo. Richard es alguien a quien nuestros jóvenes ciclistas pueden admirar, y no tengo ninguna duda de que encajará perfectamente en nuestra cultura de equipo. Estamos emocionados por el próximo capítulo de Richard en el NSN Cycling Team”.

Carapaz se une a Santiago Buitrago, Lennert Van Eetvelt, Kasper Asgreen, Artem Shmidt y Cedric Beullens como recién llegados para 2027 a NSN. También es la sexta salida confirmada de EF Education-EasyPost al final de la temporada 2026.

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