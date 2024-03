Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se impuso en solitario en la etapa 4 de París-Niza en la cima de Mont Brouilly, mientras que Luke Plapp (Jayco-AlUla) se ubicó en el segundo lugar para ponerse la camiseta amarilla como líder de la carrera.El recorrido por Beaujolais se esperaba que protagonizara un enfrentamiento claro entre Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) y Primož Roglič (Bora-Hansgrohe). En cambio, Buitrago y Plapp añadieron matices al panorama general de la carrera al adelantarse a los favoritos en el final.

En una tarde típicamente fría y húmeda de París-Niza, Plapp inició lo que resultó ser la jugada ganadora al separarse del grupo de la camiseta amarilla en la penúltima subida del Col du Fût d’Avenas, con Buitrago uniéndose a él poco antes de la cima con 22 km restantes.

En ese momento, la pareja tenía solo una docena de segundos de ventaja sobre los perseguidores, pero ampliaron la diferencia a 40 segundos en los últimos 3 km de la subida a Mont Brouilly después de un impasse en el grupo de la camiseta amarilla.

Evenepoel envió a su compañero de Soudal-QuickStep, Ilan Van Wilder, a trabajar a mitad de la subida y el campeón belga lanzó dos aceleraciones, pero esos esfuerzos no fueron suficientes para alcanzar a los dos líderes.

Buitrago se distanció de Plapp a 1,3 km de la cima, pero el campeón australiano administró sus recursos inteligentemente en las rampas superiores de la subida y llegó segundo a solo 10 segundos.

Evenepoel aceleró a distancia, pero fue superado por Matthias Skjelmose (Lidl-Trek) en la última bonificación, quedando tercero a 37 segundos.

En la clasificación general, Plapp lidera con 13 segundos de ventaja sobre Buitrago, con McNulty en tercer lugar a 27 segundos, mientras que Evenepoel sube al quinto puesto, a 30 segundos de la camiseta amarilla.

“Buitrago comentó: “Realmente no lo esperaba hoy, pero llegué con una condición fantástica y cuando vi a Roglic imprimir el ritmo en la subida, decidí intentarlo”. En el final nunca sabes cómo se desarrollará. Estoy muy feliz con la victoria de hoy”.

Buitrago y Plapp ahora se han establecido firmemente entre los contendientes para la victoria final, especialmente porque la previsión de nieve para el fin de semana ha generado dudas sobre la llegada a la cima en Auron el sábado.

Cuando Evenepoel sumó seis segundos de bonificación en el sprint intermedio a falta de 32 km, parecía que se acercaría a la camiseta amarilla en Mont Brouilly. Después de la carrera, admitió estar frustrado por cómo la inercia de los equipos de los favoritos permitió que Plapp y Buitrago se adelantaran.

“Algunas tácticas de UAE fueron un poco extrañas, permitir que los chicos se adelanten de repente”, dijo Evenepoel, aunque una aceleración de su propio compañero de equipo Louis Vervaeke finalmente preparó el ataque de Plapp en el Fût d’Avenas.

UAE había colocado a cuatro corredores en lo más alto de la clasificación tras su victoria en la contrarreloj por equipos del martes, pero Finn Fisher-Black y Jay Vine se despegaron tras su trabajo en favor de McNulty y João Almeida aquí.

McNulty dijo: “Fue un día terrible, con el clima y las carreteras, por lo que la posicionamiento fue importante”. Intentamos recuperar a Buitrago y Plapp solo con Jay [Vine]. Me sentí mejor de lo esperado. Considerando que estuve enfermo después de UAE, estoy bastante contento con cómo estaba”.

Cómo se desarrolló

En el inicio en Chalon-sur-Saône, Evenepoel nuevamente estuvo en el centro de atención, discutiendo la decisión de la UCI de prohibir su casco ‘Head Sock’ de contrarreloj y aclarando sus comentarios sobre su excompañero de equipo Tim Declercq después de la contrarreloj por equipos del día anterior.

Por otro lado, el esfuerzo marcó el final de París-Niza para otro joven belga. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), todavía sufriendo por su caída en Le Samyn la semana pasada, no inició la carrera el miércoles junto con su compatriota Oliver Naesen (Decathlon-AG2R La Mondiale).

Una vez que comenzó la carrera, otro hombre con aspiraciones en las Clásicas comenzó a tener dificultades y un claramente enfermo Michael Matthews (Jayco-AlUla) abandonó después de una primera hora frenética de carrera.

En ese momento, la escapada temprana del día había tomado forma, con Jasper De Buyst (Lotto-Dstny), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) y Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) escapándose después del Col du Mont-Saint-Vincent.

La cuarteta estableció una alianza de trabajo decente, construyendo una ventaja máxima justo por debajo de cuatro minutos antes de que el equipo UAE Team Emirates de McNulty iniciara el control en serio en cabeza del pelotón.

El ritmo rápido y el terreno abrupto de Beaujolais combinaron para que la ventaja de la escapada disminuyera gradualmente tras el Col de Boubo y la Côte de Vauxrenard, mientras que los refuerzos proporcionados por Bora-Hansgrohe en cabeza del pelotón eran una clara indicación de las ambiciones de Roglič. “Cada día es día de GC, ¿verdad?”, había encogido de hombros al inicio.

La escapada se fragmentó definitivamente en el Col de Durbize de categoría 2, donde Scaroni aceleró solo, pero el pelotón se acercaba rápidamente para cuando la carrera hizo la primera de dos ascensiones a Mont Brouilly.

De hecho, el pelotón se dividió en el descenso de Mont Brouilly bajo el impulso de Bora, con João Almeida entre los atrapados momentáneamente, y la intensidad continuó hasta el sprint intermedio en Régnié-Durette a 32 km de la meta, donde Evenepoel superó a Roglič y Laurence Pithie (Groupama-FDJ) para sumar seis segundos.

A pesar de perder a Marc Soler, UAE Team Emirates tomó el control en la subida más dura del día, el Col du Fût d’Avenas de categoría 1, pero la carrera tomó un tono diferente con un poco más de 3 km para la cima, Evenepoel envió a su equipo de Soudal-QuickStep a trabajar en cabeza.

Poco después, Vervaeke atacó con Plapp a su rueda, y el australiano continuó solo poco después, construyendo una ventaja de 20 segundos sobre el pelotón reducido.

El grupo de la camiseta amarilla comenzó a fragmentarse en la parte superior de la subida, con Buitrago uniéndose al australiano, mientras que David Gaudu (Groupama-FDJ), que se cayó a 800 metros de la cumbre, se vio obligado a una lucha desesperada y finalmente inútil para volver al grupo de Evenepoel.

Cuando Plapp y Buitrago coronaron la cima con 12 segundos de ventaja sobre los perseguidores, parecía que la carrera se volvería a unir antes de la última subida a Mont Brouilly. Bora, UAE, Ineos y Soudal-QuickStep tenían corredores en el grupo delantero, pero eso solo los hizo más reacios a comprometerse con la persecución.

McNulty dijo: “Teníamos la camiseta, así que iban a mirar hacia nosotros. Pero hay más gente tratando de ganar la etapa o la clasificación general”..