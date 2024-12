Todas las miradas estaban puestas en el ciclista de Alpecin-Deceuninck cuando regresaba al ciclocross por primera vez esta temporada.

Se espera que el seis veces campeón mundial de ciclocross de élite, Mathieu van der Poel, alcance su punto máximo más adelante esta temporada de cross después de dominar la ronda de la Copa del Mundo en Zonhoven.

Comenzando desde la tercera fila, el piloto de 29 años se abrió paso por la parte exterior del pelotón y tomó la delantera apenas un minuto y 12 segundos después de iniciada la carrera.

La ventaja de Van der Poel se amplió a lo largo de la carrera hasta ganar por 1:30, mientras su compañero multidisciplinario Thibau Nys (Baloise Trek Lions) se quedó persiguiéndolo solo.

Van der Poel terminó su temporada como visitante con el bronce en el campeonato mundial a finales de septiembre antes de ganar el Campeonato Mundial de Gravel la semana siguiente.

La estrella holandesa participará en 11 eventos esta temporada de ciclocross, que culminará con el Campeonato Mundial en Lievin.

Mientras tanto, Wout van Aert (Visma-Lease A Bike) no se enfrentará a su feroz rival en Mol mañana (lunes) debido a una enfermedad y ahora está programado para hacer su debut en ciclocross en Loenhout el 27 de diciembre.

Christoph Roodhooft, director del equipo Alpecin-Deceuninck, dijo que Van der Poel adoptó un enfoque más tranquilo en su campaña de cross este invierno y solo completó dos sesiones específicas de ciclocross antes de afrontar su primera carrera.

“Aún no habrá practicado mucho la bicicleta de cross. Sólo ha incluido dos sesiones específicas de entrenamiento cruzado”, dijo Roodhooft. .

“Esa es la consecuencia de ese programa y de ser ciclista de ruta. Cuando llegue al punto en el que se vuelva realmente importante, estará al mismo nivel”.

Se espera que Van der Poel vuelva a combinar su entrenamiento en ciclocross con sus objetivos como visitante después de ganar tanto el Tour de Flandes como la París Roubaix esta campaña.

“Tiene que entrenar a través del cruce para lo que viene en marzo y abril”, añadió Roodhooft.

“Hay que hacer que el rompecabezas encaje, eso es todo lo que tiene que suceder en la cruz”.

Van der Poel se sorprendió al ganar su primera carrera cross de la campaña por un margen tan amplio tras un enfoque de entrenamiento diferente.

“Fue una de las mejores (primeras carreras cruzadas) y una que no esperaba, es realmente agradable”.

“Hice un enfoque diferente en mi primera carrera, un poco menos de intervalo y más recorridos de resistencia para intentar superar este período tan ocupado un poco más fresco que el año pasado.

“Me sentí muy bien desde el principio y la técnica fue realmente buena, así que estoy feliz”.

Van Aert tiene un programa de ciclocross diferente este invierno y mañana debía enfrentarse a Van der Poel por primera vez en Mol.

Sin embargo, Van Aert se retiró de la carrera debido a una enfermedad, según informó su equipo.

“Desafortunadamente, Wout van Aert ha caído enfermo y no se recuperará a tiempo para la carrera de mañana en Mol. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo pronto de nuevo en acción”, publicó Visma-Lease A Bike en las redes sociales.

En respuesta a la noticia de que su rival Van Aert no estará en la línea de salida junto a él en el evento Superprestige en Mol, Van der Poel dijo: “Estoy muy triste porque Wout no saldrá mañana (en Mol).

“Me hubiera gustado mucho correr contra él. Me entristece que no esté allí mañana.

“Creo que Wout siempre es un buen oponente. También trae mucha gente extra (para ver su batalla), así que es una pena”.

A Van Aert ahora le quedan cinco carreras en su calendario de ciclocross y se perderá el Campeonato Mundial en Lievin.

Respecto al enfoque de Van der Poel, Roodhooft añadió Wielerflits“Mathieu quería que fuera una verdadera temporada de cruces, y no recibir tres o cuatro cruces y luego dejarlo todo.

“Eso estuvo muy claro desde el principio. No me parecía buena idea poner patas arriba todo el invierno y luego no hacer casi nada al respecto.

“Ahora tiene un valor añadido deportivo, porque también estamos 100 por ciento convencidos de que el ciclocross le hace mejor como ciclista de carretera.

“No se trata sólo de divertirse. Esto contribuirá de todos modos a la primavera.

