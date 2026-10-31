El campeón colombiano estuvo presente en un encuentro de Netcompany Ineos en Copenhague

Es probable que el ex ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal, regrese al pelotón en 2027 después de algunas dudas anteriores tras el cierre anticipado de la temporada del ciclista colombiano.

Bernal terminó su campaña de 2026 después de quedar en el puesto 20 en el Tour de Francia en julio; luego, a principios de octubre, el piloto de Netcompany Ineos publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, con la esperanza de aclarar su futuro.

En ese comunicado, Bernal dijo que tenía la intención de regresar en 2027, pero dejó la puerta abierta a su salida prematura del deporte, diciendo: “No sé exactamente lo que depararán los próximos años, y no creo que necesite saberlo todo ahora mismo”.

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Sin embargo, el piloto de 29 años viajó recientemente desde su casa en Colombia para asistir a una reunión de equipo en la sede de Netcompany en Copenhague, lo que señaló su intención de seguir compitiendo. Y por si fuera poco, los comentarios de uno de los directores deportivos del equipo, Dario Cioni, parecen haber contribuido al menos en cierta medida a confirmar que permanecerá.

“Egan se tomó un descanso del final de temporada, pero había hecho el Giro y el Tour, así que no es algo que nunca hayamos visto antes”, dijo Cioni. Bici.PRO.

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“Está claro que Bernal es un ganador; no está contento con terminar décimo. Y con razón, después del Giro y el Tour, no sintió que pudiera ser competitivo, por lo que optó por terminar la temporada antes de tiempo. Pero reiniciará según lo previsto en 2027”.

Bernal, que ganó el Tour de Francia con sólo 22 años, era el heredero aparente de la herencia de ganadores del Gran Tour del equipo. Llegó a ganar el Giro de Italia de 2021, pero, a pesar de algunos destellos de esperanza, nunca ha sido el mismo desde una caída de entrenamiento que amenazó su carrera en Colombia a principios de 2022.

La reunión del equipo en Dinamarca fue una oportunidad para que los ciclistas y el personal conocieran a su nuevo patrocinador, Cioni, y lo describió como a medio camino entre el final de la temporada 2026 y el comienzo de 2027. Los ciclistas tuvieron controles médicos, mientras que el personal tuvo la oportunidad de reunirse.

En la entrevista con Bici.PRO, A Cioni también se le preguntó sobre la marcha de Filippo Ganna al Lidl-Trek, corredor con el que había trabajado estrechamente.

“Esas son decisiones que están en manos de los gerentes”, dijo Cioni. “A nivel personal, obviamente lo siento, pero son decisiones de equipo que deben respetarse.

“Un corredor como Pippo (Ganna), que da el 100% por los objetivos que se propone, lleva a todos al límite. Creo que como equipo, hasta la llegada de Remco (Evenepoel), éramos la referencia en la contrarreloj.

“Vencer a Remco no es fácil, pero si miramos al colectivo, todavía estamos en la vanguardia. Tenemos el mejor paquete, ciertamente no inferior a Specialized, y hemos llegado a este punto también gracias a un piloto como Ganna”.

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