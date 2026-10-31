El campeón colombiano estuvo presente en un encuentro de Netcompany Ineos en Copenhague


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Es probable que el ex ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal, regrese al pelotón en 2027 después de algunas dudas anteriores tras el cierre anticipado de la temporada del ciclista colombiano.

Bernal terminó su campaña de 2026 después de quedar en el puesto 20 en el Tour de Francia en julio; luego, a principios de octubre, el piloto de Netcompany Ineos publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, con la esperanza de aclarar su futuro.

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