White ha trabajado para Jayco-AlUla y Movistar tras ser despedido de Garmin en 2010


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El director deportivo australiano Matt White se ha unido a EF Education-EasyPost, según anunció el equipo estadounidense.

White, quien colgó sus ruedas como corredor en 2007, comenzó su carrera como director en el equipo, permaneciendo allí durante tres años antes de ser despedido por incumplimiento de la política. Luego completó una larga temporada en Jayco-AlUla.

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