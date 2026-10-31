White ha trabajado para Jayco-AlUla y Movistar tras ser despedido de Garmin en 2010

El director deportivo australiano Matt White se ha unido a EF Education-EasyPost, según anunció el equipo estadounidense.

White, quien colgó sus ruedas como corredor en 2007, comenzó su carrera como director en el equipo, permaneciendo allí durante tres años antes de ser despedido por incumplimiento de la política. Luego completó una larga temporada en Jayco-AlUla.

Dejó inesperadamente el equipo australiano en mayo de 2025 antes de unirse a Movistar más adelante ese mismo año. Ahora está en movimiento nuevamente y regresa a EF para 2027.

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“Es como cerrar el círculo. Comencé mi carrera como director deportivo aquí en 2008”, dijo White.

“Obviamente he pasado mucho tiempo fuera, pero es un equipo que siempre he tenido muy cerca de mi corazón. Es emocionante volver a un equipo que tiene tantos corredores jóvenes con talento y mucha ambición de desarrollar este grupo durante un largo período de tiempo”.

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White, que se unirá al equipo EF DS que incluye a Charly Wegelius, Ken Vanmarcke y Tom Southam, dijo que está entusiasmado con el espíritu ofensivo del equipo y añadió que espera trabajar con los jóvenes corredores del equipo.

“Creo que lo bonito de disputar etapas es que es todo o nada. Estás listo para el día, luego puedes tener uno o dos días en los que no estás, y luego estás listo de nuevo. Especialmente en un Gran Tour, creo que es una mentalidad realmente emocionante y una forma de abordar una carrera”, dijo.

“Lo más emocionante de este grupo es que es un equipo tan joven y talentoso. Simplemente no sabes de lo que estos atletas son capaces de hacer en un día determinado.

“Cuidar a esos muchachos y sacar lo mejor de ellos, tanto individualmente como como grupo, es un desafío emocionante para mí. Trabajar con ciclistas que aún no saben dónde está su techo y ayudarlos a descubrir de lo que son capaces es algo que me levanta por la mañana”.

EF también lucirá diferente en el lado de las carreras la próxima temporada, después de que el líder Richard Carapaz rompiera su contrato para unirse a NSN. Otros corredores clave, incluidos los daneses Michael Valgreen y Kasper Asgreen, también se marcharán.

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Ben Healy y Neilson Powless liderarán el equipo la próxima temporada, mientras que Iván Sosa, Tao Geoghegan Hart y Lorenzo Milesi se encuentran entre las seis incorporaciones confirmadas.

White dijo que el éxito para él y para EF el próximo año se medirá a lo largo de la temporada y obteniendo resultados en las carreras más importantes del calendario.

“Mi pasión es sacar el máximo provecho de las personas. El ciclismo ha cambiado mucho, pero hay una cosa que no ha cambiado: estás tratando con seres humanos”, afirmó.

“Aprovechar al máximo a la gente es algo que realmente disfruto. Creo que si, dentro de 12 meses, podemos sentarnos y mirar la temporada y ver que hemos destacado a lo largo del año, especialmente en el final de las carreras que importan, entonces eso será una medida de éxito. Y esas carreras son las tres Grandes Vueltas y muchos de los Monumentos”.

White montó como profesional entre 1996 y 2007 antes de unirse a lo que ahora es EF, y luego fue Garmin-Chipotle, para su primer puesto como director en 2008. Esa etapa con el equipo duró sólo tres temporadas, antes de que fuera despedido por violar las políticas del equipo al derivar a un corredor a un médico externo sin referencia al propio personal médico del equipo.

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