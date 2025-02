Brand dice que aprieta las cercas de Van Empel “no era necesario”, pero admite que “la diferencia ya se hizo”

Lucinda Brand sintió que ya había sido derrotada por el compatriota holandés Fem van Empel entrando en la sección final de la carrera femenina de élite en el Campeonato Mundial Cyclo-Cross.

La mujer de 35 años vio a su rival responder a un penúltimo ataque de vuelta y volver a su rueda por los momentos finales. Un error en el último montículo de lodo ralentizó la marca y Van Empel corrió el final de la asfalto para tomar oro.

“Tengo sentimientos encontrados”, dijo Brand. “Ambos éramos fuertes y el mismo nivel más o menos.

“Sabía que a pesar de que FEM podría haber estado haciendo un poco menos en ella la semana pasada, sabía que iba a estar aquí hoy. Sabía que iba a ser muy difícil vencerla. Y en ese sentido, creo que Lo hice muy bien “.

Brand lanzó varios ataques mientras Van Empel estaba tomando un cambio de bicicleta, ya que sintió que parte del curso era la más rápida. El piloto de Baloise Glowi Lions sacó una brecha de varios segundos que llegó a la última vuelta, solo para que Van Empel regresara.

“Intenté varias veces cuando cambió (bicicletas) al menos ejercer la presión, porque sabía que era un poco más rápido, así que creas un poco de brecha”, agregó Brand.

“(En la penúltima vuelta) Realmente podría mantener una brecha, pero ella podía retirarme, así que sabía que iba a ser muy difícil encontrar un momento para sacarlo.

“Ya estaba un poco cansado de todos modos, justo antes de entrar en la última ronda, por supuesto. Después de media vuelta, ella regresó, así que traté de respirar un poco”.

Brand destacó un incidente de último vuelco que vio a Van Empel entrar en su compatriota en un descenso para tomar la delantera después de que la pareja luchó contra el hombro en las etapas finales.

Sin embargo, sintió que Van Empel habría sido más rápido en el final final recto, independientemente.

“Solo estaba tratando de ir al lado inclinado, solo que ella me conduce muy hábilmente hacia la cerca, por así decirlo”, dijo.

“Por lo general, puedo convertir eso en actividad positiva, para revolver algo nuevamente. Pero esta vez no funcionó y no pude superarlo más. No puedo convertir a otro cambio de marcha. Mis piernas se habían ido, por supuesto . Nos habíamos probado físicamente.

“Creo que no fue necesario porque, probablemente cómo hubiera ido en la final. Ya me golpearon antes del asfalto de todos modos. Creo que la diferencia ya se hizo, por supuesto. Si lo hubiera hecho perfectamente, entonces yo todavía habría tenido una oportunidad.

“Mis piernas también estaban cansadas y normalmente de todos modos, cuando vas con ella a la línea, ella es mucho más rápida que yo. En sprints normales, ella siempre me ganaba”.

Mirando hacia la temporada de carreteras

Como una temporada de ciclocross asombrosamente consistente para la marca llega a su fin después de los mundos, el veterano holandés comenzó a mirar hacia otra temporada de carreteras con Lidl-Trek en 2025.

Brand terminó tercero en Paris-Roubaix Femmes hace tres años y nuevamente se dirigirá a los clásicos esta primavera, comenzando su campaña de carretera en el revivido Milan-San-Remo de Milan-san femenino el 22 de marzo.

“Terminaré la temporada cruzada hasta el final”, dijo Brand, que lidera toda la Copa Mundial, la serie Superprestige y X20 Trofee en Bélgica.

“Tendré un breve descanso y luego me encontrarás de vuelta en Milán-san Remo. Haré toda la primavera entonces. No sé qué esperar (en MSR). Veremos. Es mi primera carrera En el camino, así que solo conduciré para el equipo allí.

“Para la parte de la primavera, son Flandes y Roubaix, donde quiero ser bueno. Es por eso que necesito seguir entrenando y no ir de vacaciones largas.

“Luego trabajaremos para algunas carreras de etapas y, por supuesto, tenemos nuestro objetivo principal en el verano con el Tour de France Femmes. May no será sin carreras, así que tendré algo de tiempo para mí”.

Brand recogió su novena medalla del campeonato mundial ciclo-cross en Liévin y planea continuar montando un calendario lleno desde aquí en 2025.

“Me gusta, dos mundos diferentes y todas las personas diferentes a tu alrededor, no se siente lo mismo en absoluto”, agregó.

“No siempre es fácil y necesitas seguir balanceándote. Tengo suficientes personas que me miran de ese lado. Es bueno hacer un poco de ambos. Mientras tu corazón esté allí, entonces tu cuerpo seguirá, ese es lo más importante.”