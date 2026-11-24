El ciclista holandés se prepara con el británico en España para la próxima ronda de la Copa del Mundo UCI en Chequia el viernes

Shirin van Anrooij hará su debut con Canyon-SRAM en la próxima Copa del Mundo de ciclocross UCI en Ostrava, Chequia, la próxima semana, corriendo junto a Zoe Bäckstedt al inicio de un calendario de 13 carreras, anunció el equipo el viernes.

Van Anrooij, ex campeona del mundo sub-23 y junior de ciclocross, llegó a un acuerdo especial con Lidl-Trek para rescindir su contrato dos meses antes y unirse a Canyon-SRAM para la temporada todoterreno.

Ha estado entrenando en Málaga, España, junto a su nueva compañera de equipo y ex rival de ciclocross sub-23, Bäckstedt, en preparación para la intensa campaña de 11 Copas del Mundo, los Campeonatos Nacionales y que culminará con el Campeonato Mundial en Ostende, Bélgica, en enero.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Estoy muy emocionada y con ganas de empezar la temporada porque hemos estado viendo carreras de CX por televisión durante un par de semanas y tengo mucha curiosidad por ver cómo les va a las chicas otra vez”, dijo Van Anrooij en el comunicado de prensa del equipo.

“Creo que Zoe y yo estamos haciendo un buen campo de preparación aquí en Málaga, así que no puedo esperar a estar en la línea de salida y ver dónde está mi nivel”.

te puede gustar





Shirin van Anrooij hace un 'cambio audaz' a Canyon-SRAM, y la transferencia entrará en vigor antes de que termine 2026





La carrera de Will Van der Poel y Van Aert, el dominio de Brand y el regreso de Van Empel: las historias que seguirán esta temporada de ciclocross





Fem van Empel lidera el equipo de ciclocross Specialized TMRW que “abrirá nuevos caminos para la próxima generación” de talentos de la carretera

Van Anrooij se vio obligado a perderse la temporada de ciclocross 2024-2025 después de someterse a una cirugía por endofibrosis de la arteria ilíaca. Regresó a la tierra en noviembre del año pasado, completando 13 carreras y logrando dos podios en la Copa del Mundo.

“Espero volver a alcanzar mi mejor nivel en ciclocross y luego tendré que descubrir qué resultados me traerá esto”, dijo Van Anrooij.

“Creo que los objetivos más importantes son, sin duda, el período navideño, con muchas carreras que realmente me gustan: Koksijde, Zonhoven, Gavere y luego el Campeonato Mundial en Oostende. El Mundial siempre es un gran objetivo para todos, pero lo espero especialmente, ya que será una carrera en la arena de Bélgica”.

Después de su primer año compitiendo en los campos de élite la temporada pasada, con nueve carreras desde finales de diciembre hasta el Mundial, Bäckstedt espera una campaña más larga. “Estoy muy emocionado por esta temporada de ciclocross. Parece que han pasado dos años desde que corrí CX correctamente, ya que el año pasado fue una temporada extremadamente corta para mí.

“Es muy divertido tener a Shirin como compañera de equipo. Ya durante el entrenamiento, ha sido muy beneficioso para mí seguirla y aprender de ella. Ahora estoy emocionado de hacer nuestra primera carrera juntas”.

Qué leer a continuación





Lucinda Brand cambia a Canyon-SRAM durante los próximos dos años con planes de poner fin a su carrera ciclista en ruta en Paris-Roubaix





El equipo femenino Decathlon CMA CGM toma forma mientras las corredoras hacen su debut en ciclocross





Lidl-Trek presenta un nuevo equipo de ciclocross, pero Thibau Nys se queda en el equipo de su padre

Aunque ambos ciclistas tienen objetivos para la primera parte de la temporada de carretera de 2027, el director de rendimiento de Canyon-SRAM, Dan Fleeman, apoya sus ambiciones todoterreno.

“Creo que el ciclocross ofrece varios beneficios importantes. Desde una perspectiva física, desarrolla la capacidad de producir repetidamente esfuerzos de alta intensidad, acelerar al salir de las curvas, cambiar de ritmo y lidiar con demandas en constante cambio. También requiere un alto nivel de capacidad anaeróbica y la capacidad de recuperarse rápidamente entre esfuerzos.

“Técnicamente, los beneficios son igualmente importantes. CX desarrolla el manejo de la bicicleta, el equilibrio, la coordinación y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Los ciclistas se adaptan constantemente a diferentes terrenos y condiciones, gestionan su esfuerzo y encuentran el camino más rápido a través de un recorrido.

“Además, creo que hay un beneficio mental. CX es una disciplina increíblemente exigente en la que tienes que estar preparado para salir de tu zona de confort, lidiar con errores y seguir luchando durante toda la carrera”.

Su calendario ha sido diseñado para centrarse únicamente en las carreras principales, omitiendo Superprestige, X2O Trofee y HG Cross.

“La consideración principal es la calidad sobre la cantidad. La Copa del Mundo ofrece el más alto nivel de competencia, las mejores oportunidades para medirnos con los principales corredores del mundo y la experiencia de competir en algunos de los escenarios más importantes del ciclocross.

“También tenemos que considerar las exigencias generales de la temporada. Ambos pilotos tienen objetivos importantes en carretera, por lo que no queremos sobrecargar el programa con carreras simplemente por competir. Preferiríamos ser selectivos, centrarnos en las pruebas importantes y asegurarnos de que lleguen a ellas en buenas condiciones físicas”.

Calendario ciclocross Canyon-SRAM 2026-2027

Viernes, 27 de noviembre: Copa del Mundo UCI Ostrava (CZE)

Domingo, 29 de noviembre: Copa del Mundo UCI Tabor (CZE)

Domingo 13 de diciembre: Copa del Mundo UCI Glasgow (GBR)

Sábado 19 de diciembre: Copa del Mundo UCI Antwerpen (BEL)

Domingo, 20 de diciembre: Copa del Mundo UCI Koksijde (BEL)

Sábado 26 de diciembre: Copa del Mundo UCI Gavere (BEL)

Martes, 29 de diciembre: Copa del Mundo UCI Besançon (FRA)

Domingo, 3 de enero: Copa del Mundo UCI Zonhoven (BEL)

Sábado – domingo, 9 y 10 de enero: Campeonatos Nacionales (GBR/NED)

Dom, 17 de enero: Copa del Mundo UCI Benidorm (ESP)

Sábado 23 de enero: Copa del Mundo UCI Hamme (BEL)

Domingo 24 de enero: Copa del Mundo UCI Hoogerheide (NED)

Viernes – domingo, 29-31 de enero: Campeonato Mundial UCI Oostende (BEL)

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.